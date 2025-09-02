Валка увезли на носилках, «Авангард» обыграл СКА. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 2 сентября 2025 года.

Американский защитник Эберт покинул «Автомобилист» по личным причинам

31-летний американский защитник Ник Эберт оказался не в состоянии продолжить карьеру за «Автомобилист» по личным причинам, и его контракт не вступил в силу. Игрок обороны покинул уральскую команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Новый контракт нашего клуба с Эбертом, заключённый минувшим летом, в конечном итоге не был активирован. По взаимному соглашению сторон хоккеисту присвоен статус неограниченно свободного агента», — сказано в сообщении команды.

Ник Эберт пополнил состав «Автомобилиста» в 2022 году и провёл в команде три сезона, выиграв в 2024-м бронзу чемпионата. В общей сложности он провёл 156 матчей за «Автомобилист» в КХЛ, набрав 82 (30+52) очка.

Форвард «Автомобилиста» Валк покинул площадку на носилках после столкновения с Атанасовым

Нападающий «Автомобилиста» Кёртис Валк получил травму во время товарищеского матча с нижегородским «Торпедо» (3:4 Б). Форвард получил повреждение в столкновении у борта с нападающим «Торпедо» Василием Атанасовым.

Казахстанский хоккеист канадского происхождения Валк не смог самостоятельно подняться со льда и покинул площадку на носилках. Кёртис успел отметиться заброшенной шайбой на 28-й минуте встречи. Характер повреждения и степень серьёзности травмы будут уточнены позднее.

«Автомобилист» начнёт новый регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги гостевым матчем с «Ладой» 8 сентября. Встреча пройдёт в Тольятти и начнётся в 18:00 мск.

Форвард Владимир Алистров покинул СКА

Нападающий СКА Владимир Алистров покинул армейский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

«Спасибо за игру! Владимир Алистров покидает СКА и продолжит карьеру в другой команде. Желаем удачи дальше», — сказано в сообщении клуба.

24-летний белорусский форвард в прошлом сезоне провёл 65 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 16 результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Алистров сыграл 266 встреч, в которых записал на свой счёт 99 (39+60) очков.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Автомобилиста» (0:1) на турнире имени Пучкова раскритиковал игру форварда Владимира Алистрова.

Нападающий Григорий Денисенко подписал контракт с «Ак Барсом»

Нападающий Григорий Денисенко подписал контракт с «Ак Барсом», сообщает хоккейное агентство Winners. Соглашение заключено на один сезон. Напомним, ранее «Ак Барс» и «Локомотив» произвели обмен: казанский клуб получил права на нападающего Григория Денисенко. «Локомотив» – денежную компенсацию и нападающего Андрея Пустового.

Напомним, Денисенко был выбран «Флоридой Пантерз» в первом раунде драфта НХЛ — 2018 под общим 15-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2020/2021. Он сыграл 26 встреч в течение трёх сезонов за «пантер», набрав семь очков и появившись в одном матче во время финала Кубка Стэнли 2023 года. Нападающий перешёл в «Вегас Голден Найтс» перед сезоном-2023/2024, за который провёл семь встреч в НХЛ и результативными действиями не отметился. Прошлый сезон завершал в системе «Нэшвилл Предаторз».

Защитник Даниил Журавлёв перешёл в «Торпедо» в результате обмена с «Ак Барсом»

В результате обмена с казанским «Ак Барсом» в «Торпедо» перешёл финалист Кубка Гагарина, призёр молодёжных чемпионатов мира Даниил Журавлёв. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

В системе «Ак Барса» 25-летний защитник выступал сначала на молодёжном, а затем и на профессиональном уровне. Всего в КХЛ к текущему моменту Журавлёв провёл 289 матчей, в которых заработал 54 (9+45) очка. В основном составе «Ак Барса» Даниил дебютировал в 19 лет, доходил с клубом до финала Кубка Гагарина, выигрывал серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.

Будучи задрафтованным в НХЛ «Колорадо Эвеланш» под 146-м общим номером на драфте НХЛ 2018 года, защитник провёл сезон в системе клуба в Северной Америке (14 игр, одна результативная передача).

«Ак Барс» подтвердил интерес к Ткачёву, Ремпалу, Спронгу и Ливо

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, к каким игрокам был интерес у казанского клуба в межсезонье.

«Было интересное межсезонье, игроков расторгали и обменивали, даже тех, которые ещё не провели ни одной тренировки. Мы шли по своему плану, что-то не получалось.

Спронга вели до последнего, но он выбрал сам другой клуб, финансовые условия у нас были не хуже. Был диалог с Ремпалом, однако он сделал выбор в пользу «Вашингтона». Контракт двусторонний, вопрос не закрываем — на контакте с его представителями.

Был интерес к Ткачёву, но мы иначе расставили приоритеты в плане интереса к крайнему нападающему иностранцу, где-то, возможно, упустили время. На Ливо мы первыми вышли, но финансовые требования нас не устроили. Желаем удачи Бабенко и О’Деллу», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

КХЛ изменила статус легионеров с сезона-2025/2026

2 сентября прошло совещание руководителей клубов КХЛ, на котором лига изменила статус легионеров с сезона-2025/2026.

«С сезона-2025/2026 легионерами в КХЛ перестают считаться хоккеисты, имеющие гражданство Российской Федерации, вне зависимости от наличия права выступать за сборные команды России по хоккею», — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Отметим, что в июне 2024 года Министерство спорта России утвердило новый лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге. С сезона-2024/2025 клубы КХЛ смогут заявлять на матчи не более пяти иностранных хоккеистов, в том числе не более одного иностранного вратаря. В сезоне-2023/2024 клубы лиги могли внести в заявку не более трёх иностранных хоккеистов, за исключением представителей стран Евразийского экономического союза.

КХЛ назначила председателя и членов комиссии по контрактным спорам

КХЛ назначила председателя и членов комиссии по контрактным спорам, целью которой является урегулирование споров между игроками и клубами по сумме действующих контрактов или по предельным суммам и срокам при заключении новых контрактов.

Председателем комиссии назначен Валерий Бондаренко. В комиссию также войдут вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий в качестве заместителя председателя комиссии, а также вице-президент Валерий Каменский, директор юридического департамента Алексей Степанов, директор департамента ЦИБ Андрей Рачкин, а также по одному представителю от клубов из каждой из конференции.

Сообщается, что по итогам заявки на сезон-2025/2026 все клубы соответствуют нормам предельного размера потолка заработных плат. На начало заявки ряд клубов воспользовался возможностью переподписать контракты с уменьшением суммы заработных плат. Лига отметила, что этот вопрос требует особого внимания и регулирования. КХЛ попросила клубы подготовить предложения для вынесения на обсуждение рабочей группы по контрактным вопросам.

«Авангард» забросил пять шайб и обыграл СКА в товарищеском матче

В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошла товарищеская встреча между СКА и омским «Авангардом». Победу одержали хоккеисты «Авангарда» со счётом 5:3.

Заброшенными шайбами в составе «Авангарда» отметились Василий Пономарёв, Эндрю Потуральски, Иван Игумнов, Наиль Якупов и Артём Блажиевский. Голы в составе СКА забили Марат Хайруллин, Матвей Короткий и Тревор Мёрфи.

Это был заключительный товарищеский матч для обеих команд. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги СКА начнёт встречей в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими Драконами» 6 сентября. «Авангард» начнёт регулярку домашним матчем с казанским «Ак Барсом» 8 сентября.

Дубль Атанасова помог «Торпедо» обыграть «Автомобилист» в товарищеском матче

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл товарищеский матч между местным «Торпедо» и екатеринбургским «Автомобилистом». Победу одержали хоккеисты «Торпедо» со счётом 4:3 Б.

Дублем в составе «Торпедо» отметился нападающий Василий Атанасов, ещё одну шайбу забросил Максим Летунов. За «Автомобилист» голы забили Кёртис Валк, Брукс Мэйсек и Егор Черников. Победный буллит на счету Михаила Абрамова.

«Торпедо» одержало первую победу в шести предсезонных встречах. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда начнёт домашним матчем с «Салаватом Юлаевым», который пройдёт 6 сентября. «Автомобилист» начнёт регулярку гостевой встречей с «Ладой» 8 сентября.

«Локомотив» стал лидером рейтинга клубов по итогам сезона-2024/2025 КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила итоговый рейтинг клубов по итогам сезона-2024/2025. Лидером рейтинга стал «Локомотив», выигравший Кубок Гагарина.

Прошлогодний лидер «Металлург» опустился на четвёртое место. Второе и третье места заняли «Авангард» и «Ак Барс», которые имеют восьмой и пятый результат по показателю «Спортивные достижения», но лидируют по параметрам «Сервисы для зрителей», «Доходы от лицензионной и билетной программы, питания» и «Работа со СМИ и активность в социальных сетях».

ХК «Локомотив» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На основании рейтинга осуществляются выплаты, которые утверждаются на сентябрьском заседании Совета директоров.

«Айлендерс» отдали нападающего Прохорова в аренду московскому «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», «Нью-Йорк Айлендерс» отдал нападающего Даниила Прохорова в аренду московскому «Динамо». Ранее клуб НХЛ объявил о заключении трёхлетнего контракта новичка с форвардом.

Прохоров был выбран «Айлендерс» во втором раунде на драфте НХЛ 2025 года под общим 42-м номером.

Уроженец Краснодара в прошлом сезоне набрал 27 (20+7) очков в 43 матчах за «МХК Санкт-Петербург» в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ), заняв второе место в команде по результативности, и забросил четыре шайбы в восьми играх плей-офф.

18-летний Прохоров набрал 43 очка в 79 встречах за карьеру в МХЛ — забросил 27 шайб и отдал 16 результативных передач.