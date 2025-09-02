Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Новости дня в хоккее за 2 сентября 2025 года: Авангард обыграл СКА, Ак Барс подписал Денисенко и отпустил Журавлёва, изменения КХЛ

Валка увезли на носилках, «Авангард» обыграл СКА. Итоги дня в хоккее
Владимир Лаевский
Новости дня в хоккее за 2 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Ак Барс» совершил топ-сделку, КХЛ провела важные реформы.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 2 сентября 2025 года.

Американский защитник Эберт покинул «Автомобилист» по личным причинам

31-летний американский защитник Ник Эберт оказался не в состоянии продолжить карьеру за «Автомобилист» по личным причинам, и его контракт не вступил в силу. Игрок обороны покинул уральскую команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Новый контракт нашего клуба с Эбертом, заключённый минувшим летом, в конечном итоге не был активирован. По взаимному соглашению сторон хоккеисту присвоен статус неограниченно свободного агента», — сказано в сообщении команды.

Ник Эберт пополнил состав «Автомобилиста» в 2022 году и провёл в команде три сезона, выиграв в 2024-м бронзу чемпионата. В общей сложности он провёл 156 матчей за «Автомобилист» в КХЛ, набрав 82 (30+52) очка.

Форвард «Автомобилиста» Валк покинул площадку на носилках после столкновения с Атанасовым

Нападающий «Автомобилиста» Кёртис Валк получил травму во время товарищеского матча с нижегородским «Торпедо» (3:4 Б). Форвард получил повреждение в столкновении у борта с нападающим «Торпедо» Василием Атанасовым.

Казахстанский хоккеист канадского происхождения Валк не смог самостоятельно подняться со льда и покинул площадку на носилках. Кёртис успел отметиться заброшенной шайбой на 28-й минуте встречи. Характер повреждения и степень серьёзности травмы будут уточнены позднее.

«Автомобилист» начнёт новый регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги гостевым матчем с «Ладой» 8 сентября. Встреча пройдёт в Тольятти и начнётся в 18:00 мск.

Форвард Владимир Алистров покинул СКА

Нападающий СКА Владимир Алистров покинул армейский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

«Спасибо за игру! Владимир Алистров покидает СКА и продолжит карьеру в другой команде. Желаем удачи дальше», — сказано в сообщении клуба.

24-летний белорусский форвард в прошлом сезоне провёл 65 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 16 результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Алистров сыграл 266 встреч, в которых записал на свой счёт 99 (39+60) очков.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Автомобилиста» (0:1) на турнире имени Пучкова раскритиковал игру форварда Владимира Алистрова.

Нападающий Григорий Денисенко подписал контракт с «Ак Барсом»

Нападающий Григорий Денисенко подписал контракт с «Ак Барсом», сообщает хоккейное агентство Winners. Соглашение заключено на один сезон. Напомним, ранее «Ак Барс» и «Локомотив» произвели обмен: казанский клуб получил права на нападающего Григория Денисенко. «Локомотив» – денежную компенсацию и нападающего Андрея Пустового.

Напомним, Денисенко был выбран «Флоридой Пантерз» в первом раунде драфта НХЛ — 2018 под общим 15-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2020/2021. Он сыграл 26 встреч в течение трёх сезонов за «пантер», набрав семь очков и появившись в одном матче во время финала Кубка Стэнли 2023 года. Нападающий перешёл в «Вегас Голден Найтс» перед сезоном-2023/2024, за который провёл семь встреч в НХЛ и результативными действиями не отметился. Прошлый сезон завершал в системе «Нэшвилл Предаторз».

Материалы по теме
«Ак Барс» поставил всё на контракт с Денисенко. Казань вынуждена идти на поводу у игрока
«Ак Барс» поставил всё на контракт с Денисенко. Казань вынуждена идти на поводу у игрока

Защитник Даниил Журавлёв перешёл в «Торпедо» в результате обмена с «Ак Барсом»

В результате обмена с казанским «Ак Барсом» в «Торпедо» перешёл финалист Кубка Гагарина, призёр молодёжных чемпионатов мира Даниил Журавлёв. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

В системе «Ак Барса» 25-летний защитник выступал сначала на молодёжном, а затем и на профессиональном уровне. Всего в КХЛ к текущему моменту Журавлёв провёл 289 матчей, в которых заработал 54 (9+45) очка. В основном составе «Ак Барса» Даниил дебютировал в 19 лет, доходил с клубом до финала Кубка Гагарина, выигрывал серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.

Будучи задрафтованным в НХЛ «Колорадо Эвеланш» под 146-м общим номером на драфте НХЛ 2018 года, защитник провёл сезон в системе клуба в Северной Америке (14 игр, одна результативная передача).

«Ак Барс» подтвердил интерес к Ткачёву, Ремпалу, Спронгу и Ливо

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, к каким игрокам был интерес у казанского клуба в межсезонье.

«Было интересное межсезонье, игроков расторгали и обменивали, даже тех, которые ещё не провели ни одной тренировки. Мы шли по своему плану, что-то не получалось.
Спронга вели до последнего, но он выбрал сам другой клуб, финансовые условия у нас были не хуже. Был диалог с Ремпалом, однако он сделал выбор в пользу «Вашингтона». Контракт двусторонний, вопрос не закрываем — на контакте с его представителями.

Был интерес к Ткачёву, но мы иначе расставили приоритеты в плане интереса к крайнему нападающему иностранцу, где-то, возможно, упустили время. На Ливо мы первыми вышли, но финансовые требования нас не устроили. Желаем удачи Бабенко и О’Деллу», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

КХЛ изменила статус легионеров с сезона-2025/2026

2 сентября прошло совещание руководителей клубов КХЛ, на котором лига изменила статус легионеров с сезона-2025/2026.

«С сезона-2025/2026 легионерами в КХЛ перестают считаться хоккеисты, имеющие гражданство Российской Федерации, вне зависимости от наличия права выступать за сборные команды России по хоккею», — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Отметим, что в июне 2024 года Министерство спорта России утвердило новый лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге. С сезона-2024/2025 клубы КХЛ смогут заявлять на матчи не более пяти иностранных хоккеистов, в том числе не более одного иностранного вратаря. В сезоне-2023/2024 клубы лиги могли внести в заявку не более трёх иностранных хоккеистов, за исключением представителей стран Евразийского экономического союза.

Материалы по теме
КХЛ изменила статус легионеров. Что это означает?
КХЛ изменила статус легионеров. Что это означает?

КХЛ назначила председателя и членов комиссии по контрактным спорам

КХЛ назначила председателя и членов комиссии по контрактным спорам, целью которой является урегулирование споров между игроками и клубами по сумме действующих контрактов или по предельным суммам и срокам при заключении новых контрактов.

Председателем комиссии назначен Валерий Бондаренко. В комиссию также войдут вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий в качестве заместителя председателя комиссии, а также вице-президент Валерий Каменский, директор юридического департамента Алексей Степанов, директор департамента ЦИБ Андрей Рачкин, а также по одному представителю от клубов из каждой из конференции.

Сообщается, что по итогам заявки на сезон-2025/2026 все клубы соответствуют нормам предельного размера потолка заработных плат. На начало заявки ряд клубов воспользовался возможностью переподписать контракты с уменьшением суммы заработных плат. Лига отметила, что этот вопрос требует особого внимания и регулирования. КХЛ попросила клубы подготовить предложения для вынесения на обсуждение рабочей группы по контрактным вопросам.

«Авангард» забросил пять шайб и обыграл СКА в товарищеском матче

В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошла товарищеская встреча между СКА и омским «Авангардом». Победу одержали хоккеисты «Авангарда» со счётом 5:3.

Товарищеские матчи (клубы)
02 сентября 2025, вторник. 14:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 13:02 (5x5)     0:2 Потуральски (Волков) – 17:27 (5x5)     0:3 Игумнов (Потуральски, Окулов) – 27:03 (5x5)     1:3 Хайруллин (Филлипс) – 30:27 (5x5)     2:3 Короткий – 35:14 (5x5)     2:4 Якупов (Потуральски) – 49:17 (5x5)     2:5 Блажиевский (Игумнов, Шарипзянов) – 52:26 (5x5)     3:5 Мёрфи (Хайруллин) – 54:24 (5x4)    

Заброшенными шайбами в составе «Авангарда» отметились Василий Пономарёв, Эндрю Потуральски, Иван Игумнов, Наиль Якупов и Артём Блажиевский. Голы в составе СКА забили Марат Хайруллин, Матвей Короткий и Тревор Мёрфи.

Это был заключительный товарищеский матч для обеих команд. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги СКА начнёт встречей в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими Драконами» 6 сентября. «Авангард» начнёт регулярку домашним матчем с казанским «Ак Барсом» 8 сентября.

Дубль Атанасова помог «Торпедо» обыграть «Автомобилист» в товарищеском матче

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл товарищеский матч между местным «Торпедо» и екатеринбургским «Автомобилистом». Победу одержали хоккеисты «Торпедо» со счётом 4:3 Б.

Товарищеские матчи (клубы)
02 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
Б
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Атанасов – 02:38 (5x5)     1:1 Валк (Денежкин, Бусыгин) – 27:48 (5x5)     1:2 Мэйсек (Денежкин) – 42:11 (5x5)     2:2 Атанасов (Гончарук, Alexei Kruchinin) – 45:09 (5x4)     3:2 Летунов (Соколов) – 46:20 (5x5)     3:3 Черников (Шаров) – 51:56 (5x5)     4:3 Абрамов – 65:00    

Дублем в составе «Торпедо» отметился нападающий Василий Атанасов, ещё одну шайбу забросил Максим Летунов. За «Автомобилист» голы забили Кёртис Валк, Брукс Мэйсек и Егор Черников. Победный буллит на счету Михаила Абрамова.

«Торпедо» одержало первую победу в шести предсезонных встречах. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда начнёт домашним матчем с «Салаватом Юлаевым», который пройдёт 6 сентября. «Автомобилист» начнёт регулярку гостевой встречей с «Ладой» 8 сентября.

«Локомотив» стал лидером рейтинга клубов по итогам сезона-2024/2025 КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила итоговый рейтинг клубов по итогам сезона-2024/2025. Лидером рейтинга стал «Локомотив», выигравший Кубок Гагарина.

Прошлогодний лидер «Металлург» опустился на четвёртое место. Второе и третье места заняли «Авангард» и «Ак Барс», которые имеют восьмой и пятый результат по показателю «Спортивные достижения», но лидируют по параметрам «Сервисы для зрителей», «Доходы от лицензионной и билетной программы, питания» и «Работа со СМИ и активность в социальных сетях».

ХК «Локомотив»

ХК «Локомотив»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На основании рейтинга осуществляются выплаты, которые утверждаются на сентябрьском заседании Совета директоров.

«Айлендерс» отдали нападающего Прохорова в аренду московскому «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», «Нью-Йорк Айлендерс» отдал нападающего Даниила Прохорова в аренду московскому «Динамо». Ранее клуб НХЛ объявил о заключении трёхлетнего контракта новичка с форвардом.

Прохоров был выбран «Айлендерс» во втором раунде на драфте НХЛ 2025 года под общим 42-м номером.

Уроженец Краснодара в прошлом сезоне набрал 27 (20+7) очков в 43 матчах за «МХК Санкт-Петербург» в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ), заняв второе место в команде по результативности, и забросил четыре шайбы в восьми играх плей-офф.

18-летний Прохоров набрал 43 очка в 79 встречах за карьеру в МХЛ — забросил 27 шайб и отдал 16 результативных передач.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android