Кризис лидеров, тяжёлая предсезонка. Что ждать от «Сибири» в новом чемпионате?

После того как стало известно, что прежний костяк «Сибири» в лице Бека, Мёрфи и Андреоффа покинет команду, было интересно, как генменеджер новосибирцев Виктор Меркулов залатает дыры в составе. На бумаге получилось отлично – Никита Сошников, Владимир Ткачёв, Скотт Уилсон, Чейз Приски и Дэвид Фэрренс пополнили состав клуба.

Накануне прошлого сезона новосибирцы провели лишь пять товарищеских матчей и чуть позже признали свою ошибку – по словам руководителей и главного тренера, этого оказалось недостаточно. В нынешнем году «Сибирь» провела аж восемь игр: две с командами ВХЛ и шесть – с КХЛ. Результаты оставили много вопросов – команда Епанчинцева потерпела пять поражений от кахаэловцев, выиграв только у «Нефтехимика» в серии буллитов в Омске.

Предсезонные матчи переоценивать не стоит, главное – успешно подготовиться к сезону. Но эти игры оставили вопросов столько, что впору и серьёзно призадуматься. Перейдём к проблемам.

Несыгранные тройки

Август – лучшее время для того, чтобы тренер наиграл какие-то сочетания, а сами игроки притёрлись друг к другу. Если резюмировать, то можно сказать, что у «Сибири» это не получилось. По крайней мере, пока.

Епанчинцев, как и год назад, когда объединял в одну тройку Широкова, Андреоффа и Бека, не хочет отходить от намётанного варианта с тремя главными звёздами в первом сочетании – Сошниковым, Ткачёвым и Уилсоном. Уже по ходу турнира в Омске стало ясно, что в этой вариации у трёх игроков банально не идёт – шайба не держится, взаимодействия не наблюдается, а крохи голевых моментов создаются сугубо благодаря индивидуальному мастерству. Но в первом матче в Астане форварды вновь вышли вместе. Возможно, конечно, главный тренер хотел взглянуть на них ещё раз, потому что Уилсон на Кубке Блинова получил повреждение, однако результата это вновь не дало.

Владимир Ткачёв Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Пока не удаётся найти место и Архипу Неколенко, который должен был стать вторым центром команды. Но здесь в дело тоже вмешалась небольшая травма.

Получается так, что работают только связки, обкатанные в прошлом году – тройка Яковлев — Климович — Широков смотрелась достойно и цельно. Проблема в том, что это сочетание номинально четвёртое. Бутузов, Пьянов и Гоголев выглядели неплохо отрезками – сейчас этого откровенно мало.

Кризис лидеров

За разговорами о том, как неплохо усилилась «Сибирь», последовала откровенно провальная предсезонка от новых лидеров команды. Владимиру Ткачёву главный тренер до сих пор не нашёл место – индивидуально форвард выглядит добротно, однако с взаимодействием с партнёрами у него большие проблемы. Никита Сошников, кажется, не может отойти от тяжёлой предсезонки – от экс-капитана «Адмирала» образца прошлого сезона пока мы ничего не видим. Уилсона же вообще непонятно как оценивать: с одной стороны, Скотт получил повреждение, с другой – в играх, в которых он принимал участие, на льду была только его тень.

То же можно сказать и про защитников-легионеров – их действия в атаке пока что даже близко не компенсируют допускаемые ляпы в обороне. Даже Тревор Мёрфи, который иногда наплевательски относился к своим прямым обязанностям, перекрывал это атакующими подвигами. От Приски и Фэрренса мы пока такого не видим.

Но тут хочется оговориться – оба только-только приехали в Россию, им надо дать адаптироваться и набрать форму.

Физическая форма

Весь август говорилось о том, что команда находится под серьёзными нагрузками – это отмечал каждый игрок, которого об этом спрашивали. На турнире в Омске «Сибирь» по движению проиграла всем, а в Астане небольшого улучшения не хватило, чтобы зацепиться хотя бы за ничью с «Барысом» в одном из двух матчей.

Можно сделать простой вывод – от чего бежали, к тому и пришли. Год назад новосибирцы выглядели примерно так же. Возможно, результаты мы увидим где-то в ноябре – в прошлом сезоне команда на этом отрезке заметно просела по физике. А может, и не увидим, ведь такой консервативный подход с очень жёсткой предсезонкой может дать сбой.

Отсутствие опытных защитников

Удивительно, конечно, как в команде, которая является одной из самых опытных (по среднему возрасту) в лиге, не хватает матёрых защитников-домоседов. Генеральный менеджер не смог в межсезонье договориться с Романом Рукавишниковым, а в борьбе за тех, кто не пригодился Ларионову в СКА, «Сибирь» и не участвовала.

Если говорить конкретно, то такой защитник нужен в пару к Дэвиду Фэрренсу – канадец способен разгонять чётко направленные вылазки вперёд, помогать тройке нападающих в чужой зоне, однако в оборонительных действиях теряется. И будет продолжать это делать – такая уж манера игры у Дэвида, не разрушением атак соперника он построил себе имя. При условии нахождения рядом страхующего партнёра Фэрренс сможет раскрыться ещё больше, а команда, которая наскребла в шести матчах (против команд КХЛ) восемь шайб с игры, явно в этом нуждается.

Прогноз на сезон

«Сибирь» попала в вилку, выход из которой найти не так просто. У команды нет ярко выраженных идей – новосибирцы в основном играют так, как придётся и как дадут. Но при этом подбор хоккеистов (и их мастерство) не позволяет стабильно проводить сезон. Или хотя бы более-менее затяжные отрезки.

Вероятно, результат будет таким же, как и в прошлом сезоне – успешная борьба за седьмое-восьмое место в конференции. Только в этом году конкуренты вряд ли отвалятся так быстро, как «Барыс» и «Амур» в прошлом сезоне. Занять место выше будет сложнее потому, что топы Востока выглядят в разы сильнее, а пройти первый раунд в нынешних обстоятельствах пока не представляется возможным.

Можно констатировать и тот факт, что «Сибирь» застряла в одной точке – вроде бы заменила прошлых лидеров, однако сильнее при этом не стала.