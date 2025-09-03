Не стоит раньше времени хоронить «Ак Барс»

Пока другие лидеры Восточной конференции – «Авангард», «Металлург», «Автомобилист» и «Трактор» — активно усиливались, в «Ак Барсе» проводили своеобразную трансферную кампанию. В какой-то момент над ней иронизировал даже сам офис клуба, например, над тем, в какую эпопею вылился переход Григория Денисенко.

Глобально в Казани выбрали другой подход: не перестраиваться полностью, как в Омске, а работать точечно, прежде всего нацеливаясь на сохранение текущих активов. И в этом плане Марат Валиуллин обошёлся практически без потерь, так что раньше времени ставить крест на амбициях трёхкратных обладателей Кубка Гагарина не стоит.

Анвар Гатиятулин Фото: ak-bars.ru

Второй сезон Анвара Гатиятулина в «Ак Барсе» будет определяющим. Причём не только для его штаба, но и для генерального менеджера Марата Валиуллина, чьи позиции в последнее время пошатнулись. Первый год работы Гатиятулина списали на перестройку, причём во многом удачную. Анвару Рафаиловичу удалось вдохнуть вторую жизнь во многих игроков команды, едва заметных при Зинэтуле Билялетдинове и других специалистах. Но теперь боссы «Татнефти» явно ждут от него результат. Способен ли он его дать имеющимися средствами? Учитывая, что одной из ключевых причин поражения в серии с московским «Динамо» виделись проблемы с глубиной состава (прежде всего это нехватка ярких нападающих), на первый взгляд, кажется, что нет. Ушёл Ник Петан, вместо него подписали Брэндона Биро, и пока что размен не выглядит равноценным. Петан был крепким игроком уровня НХЛ, Биро же чистый ахаэловец, которого хотел подписать «Витязь».

Возможно, стоило попытаться договориться с Ником, однако клуб не принял финансовые условия игрока. Очень хочется ошибиться, но Биро пока что смотрится скорее как замена ещё одному покидающему Казань иностранцу – Эрику О’Деллу. Экс-динамовец провёл невзрачную регулярку, однако проснулся в плей-офф. И всё-таки этого не хватило, чтобы остаться в команде, к тому же главная проблема О’Делла – здоровье. Не будет в Казани и самых критикуемых хоккеистов прошлого сезона Семёна Кошелева и Егора Коршкова. Контракт Коршкова стал, возможно, главной ошибкой в карьере Марата Валиуллина, и тот факт, что он теперь в «Тракторе», для системы больше плюс. Функционал этих хоккеистов призван закрыть давно знакомый «Ак Барсу» Михаил Фисенко.

Вице-президент Федерации хоккея Чечни пришёл из «Лады» на скромные деньги, но по предсезонке выглядит как настоящая находка, доказывая, что в свои 35 лет способен не только играть в меньшинстве и закрывать ведущие звенья соперника, но и быть бомбардиром в топ-клубе. Спустя долгих полтора месяца наконец-то доехал до Казани и Григорий Денисенко. Причём на адекватных условиях: 35 млн рублей без учёта бонусов – выгодная сделка без особого риска для клуба.

Григорий Денисенко в «Ак Барсе» Фото: ak-bars.ru

Не совсем понятно для чего, но в Казани взялись усиливать защиту. И если Илья Карпухин, которого отпустил из СКА Игорь Ларионов, пригодился бы многим, то вот канадец из Финляндии Уайатт Калинюк пока что точно кот в мешке, и по августовским играм он не впечатлил. Трудно сказать даже, в чём он лучше Даниила Журавлёва, с контрактом которого вообще творилось что-то странное. Сначала его переподписали на 28 млн, опасаясь получить оффершит от конкурентов, а затем обменяли накануне старта сезона за 1000 рублей в «Торпедо», только чтобы разгрузить платёжку и пропихнуть в неё контракт Денисенко. Коснулись изменения и вратарской линии. Первым номером, вероятно, останется Тимур Билялов, восстановление которого после операции проходит в ускоренном темпе. Но его сменщик Амир Мифтахов решил вновь штурмовать НХЛ.

Вместо Амира в Казань едет оказавшийся невостребованным в «Авангарде» Михаил Бердин. Вероятно, лучшая опция из тех, что была на рынке, хотя в клубе втайне и надеются, что либо Мифтахов, либо Артур Ахтямов вернётся на родину по ходу сезона. Никита Евсеев, чей прогресс затормозился, отправился в аренду в «Амур», по похожей схеме планируют отправить в другую команду и Семёна Терехова. На этом с трансферами всё. На фоне Санта-Барбары с полноценной летней перестройкой от СКА и «Авангарда» в Казани будто бы и вовсе ничего не поменялось. Только, как объяснил на пресс-конференции Марат Валиуллин, это «не баг, а фича». Главной целью на межсезонье для менеджмента было сохранение ядра команды. Так, мечту сыграть в НХЛ как минимум на год отложили Илья Сафонов и Артём Галимов. Причём с заметной скидкой для фактически родного клуба.

Илья Сафонов в матче с «Нефтяником» Фото: ak-bars.ru

Оставались на действующих контрактах или были переподписаны по ходу прошлого сезона Митчелл Миллер, Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов – одни из лучших хоккеистов лиги, за которых точно поборолся бы любой конкурент «Ак Барса». В этом плане Марат Валиуллин не так уж и лукавит, когда говорит, что казанский топ-6 в чём-то превосходит новичков Челябинска, Магнитогорска, Екатеринбурга и Омска – кто из них не хотел бы себе в состав этих парней? Другое дело, что им нужна подмога. В прошлой регулярке Казань виделась грозной силой во многом за счёт Галимова, Кирилла Семёнова и Никиты Лямкина, каждый из которых проводил сезон жизни. Шансов на повторение этой истории немного, хотя Лямкин продолжал удивлять и этим летом. Даже игра Яшкина вызывает сомнения – с учётом всех потрясений в жизни Дмитрия и вопросов внутри раздевалки. Просто так капитанскую нашивку не убирают.

Перед плей-офф из «Салавата Юлаева» казанцы забрали переругавшегося с Уфой Алексея Пустозёрова, и он стал спасением за свои деньги. Но насколько он будет полезен уже на полноценном контракте и на долгой дистанции? Будет ли дальше прогрессировать молодой Радэль Замалтдинов? Найдётся ли место для Тимофея Жулина и Артура Бровкина? И что делать с явным перебором игроков обороны, ведь пока даже Альберт Яруллин выглядит лишним. Пазл складывается с трудом, однако в сухом остатке «Ак Барс» в любом случае остаётся претендентом на титул. Особенно если сможет грамотно разменять лишних защитников на новых нападающих ближе к дедлайну. Так что не торопитесь раньше времени хоронить Казань. Здесь традиционно не любят резких телодвижений и строят команду не на один год, а «Локомотив» прошлой весной вновь доказал состоятельность подобной стратегии.