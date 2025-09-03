Красно-белый ужас для Петербурга! «Спартак» разобрался со «СКА-1946» на старте сезона МХЛ

Второй из трёх главных лиг российского хоккея стартовала МХЛ. Как и в КХЛ, которая откроет сезон 5 сентября, в матче открытия молодёжной лиги встречаются победитель и финалист плей-офф.

В решающей серии предыдущего розыгрыша Кубка Харламова встречались МХК «Спартак» и «СКА-1946». То противостояние стало, вероятно, самым интересным и запоминающимся за всю историю МХЛ – красно-белые забрали три первые игры, но затем инициатива перешла в руки к армейцам, которые практически совершили невозможное и едва не подняли над головами кубок после трёх поражений.

Однако решающая встреча осталась за спартаковцами – подопечные Александра Баркова победили со счётом 6:2 и во второй раз в истории стали обладателями Кубка Харламова.

Те матчи вызвали невероятный ажиотаж в обеих столицах – первые шесть игр серии проводились на аренах клубов КХЛ, которые были заполнены практически до отказа. «Мегаспорт» и «Ледовый дворец» помогли установить новые рекорды посещаемости для московских и петербургских матчей МХЛ, а также для всей лиги – шестая встреча, прошедшая в Северной столице, собрала аж 12 036 зрителей!

Москва, вероятно, побила бы личный рекорд ещё раз, но, увы, ключевая игра серии прошла на более привычной для молодёжки «Спартака» арене в Сокольниках. Именно там же и начался новый сезон МХЛ.

И если в мае за билеты на седьмую встречу болельщикам пришлось устроить чуть ли не настоящую битву, да ещё и немало выложить за право увидеть то событие вживую (отдельные билеты стоили 7500 рублей), то старт регулярки такого интереса не вызвал даже и близко – к началу матча в продаже оставалось около 300 билетов на полуторатысячную арену. Что, впрочем, понятно и без объяснений.

Составы обеих команд за лето изменились значительно – «Спартак» из героев чемпионского сезона лишился MVP плей-офф Ивана Рябова, Егора Варюшкина, Сергея Лукьянцева, Георгия Овчинникова, Антона Марышева и Фёдора Храпова. При этом основной голкипер Ярослав Кузьменко, капитан Иван Гаврилов и один из самых перспективных защитников системы Никита Тюрин пока не «выросли» из молодёжки.

У «сорок шестых» из тех, кто отвечал за результат несколько месяцев назад, не осталось практически никого – Амир Нугманов и Никита Сураев пропускали встречу из-за травм, Егор Заврагин и Матвей Короткий находятся в расположении основной команды, а Игнат Лутфуллин и Матвей Поляков уже не подходят по возрасту.

Вдобавок к этому молодёжка СКА не так давно лишилась Арсения Ильина – в результате обмена он перешёл как раз таки в систему «Спартака». И организовал первый гол в этой встрече, который не заставил себя долго ждать – уже на третьей минуте Арсений изящным пасом нашёл на пятаке бывших одноклубников Силантия Кожушко, которому оставалось лишь не промахнуться.

Второй шайбы пришлось ждать чуть дольше – стартовый период успел перевалить за экватор, когда красно-белые после выигранного в своей зоне вбрасывания убежали в быструю атаку. На прострел с правого фланга откликнулся Александр Плесовских – так счёт стал 2:0.

Герман Титов решил встряхнуть команду и заменил Ярослава Коростелёва на Александра Рогатко на последнем рубеже армейцев. Но не прошло и минуты, как спартаковцы нашли ключи к латвийскому голкиперу гостей – первым же броском Данил Кочуров довёл преимущество своей команды до трёх голов.

Всё это время петербуржцы безуспешно пытались найти способ обыграть Ярослава Кузьменко, однако вратарь хозяев, как и в плей-офф, был предельно надёжен. Но из 18 бросков в створ в первые 20 минут один «сорок шестые» всё-таки реализовали – первое большинство финалистов последнего Кубка Харламова завершилось точным кистевым в исполнении нового капитана команды Марка Сливченко.

Во втором периоде подопечные Александра Баркова не просто вернули себе исходное преимущество, но и увеличили его. Началось всё с гола Тюрина – оборона молодёжки СКА проспала подключение защитника красно-белых, который без проблем переиграл Рогатко.

А под занавес трети «Спартак» образцово реализовал своё большинство: Гаврилов выиграл вбрасывание, а новичок москвичей Максим Филимонов, в прошлом сезоне ставший вторым снайпером МХЛ в «Атланте», отметился первой шайбой в новом клубе уже в дебютном матче.

Немного в чувство гостей привёл гол Артёма Билинчука в самом начале третьего периода. Однако он же мобилизовал и красно-белых, которые ответили ещё до середины двадцатиминутки – Филимонов оформил дубль.

Счёт седьмой встречи финала команды не сохранили, но разрыв повторили – сначала Артём Малков на время сделал реальным разгром армейцев, однако через минуту Кузьменко сыграл не лучшим образом и подарил гол Максиму Гусеву.

7:3 – чемпион показал свою силу и напомнил, кто и с каким преимуществом победил в конце мая. Красно-белый ужас для петербургской молодёжки продолжается.