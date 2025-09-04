Что ждать от СКА Ларионова? Какая мотивация Хартли в «Локомотиве»? Всё о клубах Запада КХЛ

Самое безумное межсезонье в истории КХЛ почти закончилось. Можно было прочитать много ахов и криков по поводу этого, но в сухом остатке ни одна команда лиги не выглядит безнадёжной перед стартом нового сезона. Даже «Барыс», который заставил многих понервничать, нашёл нормальное иностранное пополнение и подписал тренера, с которым средние команды умеют прыгать выше головы. Впрочем, о восточных командах поговорим завтра: сегодня разберёмся, с чем подходят к сезону клубы Западной конференции.

«Сочи»

На юге решили действовать масштабно: за одно межсезонье там может случиться две смены главного тренера и генерального директора, которые не успеют провести ни одного официального матча. Сначала Игорь Григоренко убрал назначенца прошлого руководства Вячеслава Козлова, заменив его Владимиром Крикуновым — а теперь и сам Григоренко из-за дисквалификации ИИХФ может (по меньшей мере номинально) свой пост покинуть. В антидопинговой сфере независимости у КХЛ нет.

Главный тренер: Владимир Крикунов

Капитан: Павел Дедунов

Основной вратарь: Павел Хомченко

Главная звезда: Уилл Биттен

Цитата: «Проблем в клубе хватает. Не столько игровых, сколько организационных. Вратарь нужен обязательно. И состав не мешало бы усилить» (с) Владимир Крикунов

В спортивном же плане состав стал чуть получше, но именно что «чуть». В золотые годы КХЛ в «Сочи» можно было привезти Эрика О’Делла и Андре Петерссона, которые становились звёздами лиги в топ-клубах. Теперь с деньгами в клубе пожиже, иностранцы в лигу едут менее охотно — поэтому роли двух первых центров отходят более скромным Трою Джозефсу, для которого первые два месяца в «Ладе» так и остались лучшими с отрывом, а также не доминировавшему даже в немецкой лиге Жан-Кристофу Бодену. По крайней мере, «Сочи» не грозит потеря кого-то из лидеров пл ходу сезона по причине «а просто так».

Владимир Крикунов снова в строю Фото: РИА Новости

Однако приход Крикунова может и вдохнуть жизнь в этот состав. Уже на предсезонке были видны давние черты крикуновских команд: «леопарды» старались лезть на пятак, против них было очень сложно играть. Молодость основного состава здесь будет преимуществом, он сможет лучше выносить довольно энергозатратный стиль. Так что «Сочи» выглядит скромно, но всё-таки не безнадёжно. Сильно провисает только позиция второго вратаря, за которую борются два молодых голкипера с нулём матчей в КХЛ.

«Лада»

В Тольятти пришли больше деньги, однако вместе с ними можно ждать и ещё большего хаоса. Люди, следившие за тульским АКМ, с которым теперь сросся тольяттинский клуб, знают о постоянных отставках тренеров, перемещениях хоккеистов и готовности потратить максимальное количество средств максимально странно. Примерно так большие деньги приходили в российский хоккей в начале нулевых, и тульские спонсоры как будто возвращают это время.

Буквально на днях «Лада» спокойно приобрела Мака Холлоуэлла, и его оцениваемый на 60 млн контракт даже не пришлось переподписывать и ужимать. Большие деньги позволили набрать аж шесть полноценных пятёрок хоккеистов и фактически по два человека на каждую тренерскую позицию. При этом явных звёзд тоже нет, а кого-то из тольяттинских легионеров другие клубы КХЛ зарубали ещё на стадии первичного просмотра. Самое известное имя в атаке — Александр Хохлачёв, который в прошлом году не смог перезапустить карьеру в «Сочи».

Главный тренер: Борис Миронов

Капитан: Владислав Сёмин

Основной вратарь: Иван Бочаров

Главная звезда: Джошуа Лоуренс

Цитата: «Как минимум мы должны выйти в плей офф, а дальше, если получится, дойти до высоких стадий и, как говорится, играть в наш хоккей» (с) Борис Миронов

В плане тактических настроек «Лада» скорее снова будет похожа на версию Олега Браташа: «Спартак» Бориса Миронова был системным и иногда скучноватым. Кроме того, именно тогда Хохлачёв провёл один из лучших сезонов в карьере, и можно догадаться, почему форвард перешёл именно в Тольятти. Однако повторимся: в случае Тольятти неспортивные факторы и дикая нетерпеливость руководства могут принести много неожиданностей.

«Шанхайские Драконы»

Каких только слухов не ходило вокруг обновлённого китайского клуба в межсезонье! Однако вместо эпичного блокбастера Майкла Бэя вышел Салтыков-Щедрин: ждали кровопролития, а он чижика съел. Назначение Жерара Галлана частично компенсировало неудавшееся ожидание Ткачёва и Ливо, однако крепкий франкофон не будет сам бегать по льду с клюшками. Материал же у Галлана в руках довольно разношёрстный и друг с другом толком не игравший: несколько человек из «Куньлуня», пара – из «Витязя», пара знакомых по системе «Вегаса». Чуть ли не самый именитый форвард — заработавший неоднозначную репутацию Райан Спунер.

Главный тренер: Жерар Галлан

Капитан: Спенсер Фу

Основной вратарь: Патрик Рыбар

Главная звезда: Гейдж Куинни

Цитата: «Задача как минимум плей-офф нас не устроит, выход в плей-офф даже не обсуждается. Задача – пройти первый, второй, третий раунд и финал. Для этого мы все здесь собрались» (с) генменеджер «Шанхайских Драконов» Игорь Варицкий

Конечно, многие проводили аналогию с «Вегасом»: состав, который тоже казался слабеньким, в первый же год вышел в финал. Однако между комплектованием этих двух команд есть разница: «рыцари» не поражали именами, но у менеджеров был год, чтобы провести сотни симуляций драфта расширения и найти правильную концепцию. Этот же состав собирался на скорую руку, какие-то желаемые игроки были упущены. Кроме того, костяк «Вегаса» и «Флориды» Галлана составляли игроки моложе 30, а «Шанхай» будет самым возрастным клубом лиги.

Жерар Галлан — новый топ-тренер в КХЛ Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Предсезонная игра от «Шанхая» многих заставила ставить клуб уже в топ-6 Запада, однако пока слишком уж много «но». В КХЛ успеха в основном добивались канадцы если не тиранического стиля, то люди, которые очень много требуют от своих игроков. У Галлана же репутация человека, который очень много отдаёт на откуп своим хоккеистам. Ещё несколько лет назад такой подход в КХЛ не работал.

«Торпедо»

Если «Шанхай» в Москве многих удивил, то из-за игры «Торпедо» на предсезонке с серией из-за поражений в телеграм-каналах уже начали играть реквием. При этом выводы делать рано, доводилось слышать, что подготовка у Алексея Исакова тяжёлая. На прошлой предсезонке его «Торпедо-Горький» проиграло пять матчей из восьми, при этом получив три раза по 1:5 и один раз – 1:7. Однако эта предсезонка и работа по ходу чемпионата помогли заложить фундамент, на котором фарм нижегородцев стал чемпионом России, выдержав многочисленные овертаймы.

Жёсткость методов Исакова может выглядеть ещё сильнее на фоне того, что долгие годы подготовка «Торпедо» была максимально расслабленной. Касается это не только трёх сезонов Игоря Ларионова, но и четырёх лет Дэвида Немировски: вряд ли случайно то, что в последние годы торпедовцы постоянно заканчивали сезон хуже, чем начинали. Несмотря на поражения, видно то, что «Торпедо» не отказывается от давних основ: это должна быть команда, ставящая на быстрый и активный хоккей, но со свободой рук.

Главный тренер: Алексей Исаков

Капитан: Алексей Кручинин

Основной вратарь: Иван Кульбаков

Главная звезда: Алексей Кручинин

Цитата: «Самое главное, что огонёк начал заново гореть и мы все с позитивом выходим на работу. Вектор на интенсивность и быстроту» (с) нападающий ХК «Торпедо» Сергей Гончарук

В селекционном плане «Торпедо» вернуло в команду «токсичных» ветеранов Алексея Кручинина и Антона Сизова, выиграло борьбу за опытного Михаила Науменкова и привезло в лигу интересного атакующего защитника Бобби Нарделлу. Впрочем, нижегородцам бы не помешал ещё один опытный работоспособный форвард, почти все легионерские вакансии открыты.

СКА

Два года назад возможное появление Игоря Ларионова в топ-клубе вызвало бы онлайн-экстаз, долгие продолжительные аплодисменты и фантазии о бурном развитии молодёжи. Теперь же первые шаги обновлённого СКА чаще вызывали смешки, а переход Игоря Ларионова Второго и Маркуса Филипса вообще сопровождался неприличным гоготом. Те нюансы, которые смазали вторую половину жизни ларионовского «Торпедо», лишь переехали севернее.

Главный тренер: Игорь Ларионов

Капитан: Сергей Плотников

Основной вратарь: Сергей Иванов

Главная звезда: Рокко Гримальди

Цитата: «Хоккей будет такой, который должен приносить успех. Но он не должен быть скучным и пресным» (с) Игорь Ларионов

И надо сказать, что методов для их исправления пока не видно. На месте тот же тренер по ОФП, при котором «Торпедо» два года сползало вниз весной. Не появилось в штабе Ларионова нового тактика, который отвечал бы за реализацию наполеоновских теоретических планов на практике — хотя, кто знает, таким может стать Евгений Кетов. Впрочем, подписания Гримальди, Бландизи и обмен Голдобина, который де-юре обменом не был, картинку как-то исправили. Состав у СКА на бумаге неплохой, техничных хоккеистов немало, хотя линия центров на фоне прошлых лет как-то провисает.

Рокко Гримальди — самый известный новичок СКА Фото: Andrea Branca/Getty Images

Многих коллег в это межсезонье укоряли: «Ага, вот вы боялись критиковать СКА при Ротенберге, а вот теперь стало можно!». Но загвоздка петербургского клуба в том, что СКА оставил позади одни проблемы и получил вместо них не строительство чего-то понятного на долгие годы, а проблемы иного рода. Возможно, это будет весело — особенно первые матчей 15, когда СКА будет играть на свежих ногах, раскрепощённым и на эффекте новизны после простенького стиля последних лет. Потом, возможно, веселья будет сильно меньше.

«Северсталь»

Межсезонье КХЛ стало царством хаоса и анархии, однако в Череповце полностью прошли мимо этого и как будто провели самое спокойное лето в лиге. «Северсталь» в первые же дни провела основную массу своих трансферов, никого не увольняла, никого не выгоняла, а после 5 июня отметилась только переходом Владислава Цицюры из развалившегося «Витязя» и продажей Михаила Котляревского в «Авангард».

В политике «Северстали» видны два направления. Андрей Козырев уже привычно приглашает людей, с которыми работал ещё в Нижнем Новгороде: на этот раз ими стали Даниил Веряев и Даниил Бокун. Приглашение Веряевва, кроме того, стало одним из знаков того, что летом череповецкий клуб немного прибавил в росте и жёсткости. В этом плане характерен переход Никиты Камалова, мастера блок-шотов. Но в целом изменения носили скорее косметический характер, костяк команды остался прежним.

Главный тренер: Андрей Козырев

Капитан: Адам Лишка

Основной вратарь: Александр Самойлов

Главная звезда: Кирилл Пилипенко

Цитата: «Хочется, чтобы получилось что-то крупное сделать с этой командой. У нас давно не выходит пройти первый раунд плей-офф, и я очень хочу, чтобы это удалось. И не только первый раунд» (с) Адам Лишка

Главный вопрос, конечно же, идёт к Андрею Козыреву: станет ли хоккей «Северстали» чуть более сбалансированным? Никто не требует стать от Череповца вторым «Локомотивом», но второе подряд плей-оффное поражение от «Спартака» резко вскрыло все болячки командного стиля и заставило Андрея Леонидовича заняться жёсткой самокритикой на пресс-конференции. По предсезонке сложно оценить перемены с точки зрения именно силовой игры, но «Северсталь», по крайней мере, выиграла представительный турнир в Омске.

ЦСКА

Два подряд вылета в первом раунде — невиданное для ЦСКА дело. В это межсезонье ЦСКА повёл дела с таким размахом, что мог бы отнять трофей самого бесящего нейтральных болельщиков клуба у СКА, однако сила петербургской репутации пока слишком сильна. Игорю Никитину, по слухам, выписали какие-то беспрецедентные деньги, после чего ярославским фанатам сложнее обижаться на уже бывшего тренера: вряд ли бы они сами отказались в такой ситуации.

Прошлогодняя «дрим-тим» очевидно была слишком зелёной и несыгранной, а руководить ей пригласили тренера, который привык работать с готовыми составами. Илья Воробьёв может досадовать, что Николая Коваленко, Дмитрия Бучельникова и Даниэля Спронга привезли не к нему. Спронг в НХЛ стабильно демонстрировал потрясающие цифры эффективности, редко выходя с топовыми партнёрами и редко получая большое игровое время, а его постоянная смена команд заставляет думать, что дело в характере и рабочей этике.

Главный тренер: Игорь Никитин

Капитан: Никита Нестеров

Основной вратарь: Спенсер Мартин

Главная звезда: Даниэль Спронг

Цитата: «У ЦСКА нет никакого вектора. Есть задача побеждать» (с) президент Игорь НикитинНикита НестеровСпенсер МартинДаниэль Спронг«У ЦСКА нет никакого вектора. Есть задача побеждать» (с) президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович

Для КХЛ и клубных менеджеров лиги это, правда, проблемой никогда особо не было. Кроме того, состав ЦСКА пополнили типичные никитинские «боевички» типа габаритного Ретта Гарднера.

Игорь Никитин снова в ЦСКА Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

ЦСКА теперь имеет три примерно равных на бумаге звена и множество молодёжи. Можно не сомневаться, что в регулярке команда Никитина будет идти высоко — однако руководство армейцев интересует не регулярка. Руководство уже снова заявило цель «Кубок или провал». Конечно, Никитину, в отличие от Ярославля, уже не надо будет вытаскивать людей из зоны комфорта и заново строить чемпионскую психологию — однако работы после двух неудачных сезонов тоже немало, за один год можно не успеть.

«Динамо» Минск

На фоне шикарной второй половины сезона и прохода ЦСКА как-то забыто, что было в первой половине чемпионата. А тогда минчан болтало из стороны в сторону, игровой стабильностью даже и не пахло — во многом горячая серия Василия Демченко и обновлённый тренерский штаб стали теми факторами, которые поменяли чемпионат для минчан и помогли ему стать историческим. А вот летом были и потери, и приобретения.

Приобретение Зака Фукале за большие деньги могло показаться излишним — однако история того же Демченко показывает, что это вратарь, склонный к серийности. Голкипера статуса Зака в Минске не было давно, возможно, лет пять после отъезда Юнаса Энрота. Однако прошлая регулярка для Зака (да и начало плей-офф) вышли далеко не такими блестящими, как первый сезон в России. Семь иностранных защитников — странный ход минского менеджмента, потому что пока выглядит скорее так, что они будут мешать друг другу делить игровое время. Кто-то из них неизбежно будет оказываться лишним, когда у Минска есть ещё и свои кадры.

Главный тренер: Дмитрий Квартальнов

Капитан: Андрей Стась

Основной вратарь: Зак Фукале

Главная звезда: Вадим Шипачёв

Цитата: «Мы не будем проходной командой. На нас будут настраиваться по-другому, мы это понимаем» (с) Дмитрий Квартальнов

Кроме того, не стоит забывать и бурную личность главного тренера. Поначалу хоккей Квартальнова смотрится свежо, но от такого стиля и требовательности игроки частенько устают — именно третьи сезоны в «Ак Барсе» и ЦСКА оказывались для тренера худшими. Два новых легионера в атаку — это тоже немного коты в мешке, потому что у Квартальнова не всегда складывалось с иностранцами, а по игре того же Дэл Колла в немецкой лиге отзывы скорее отрицательные. На бумаге «Динамо» не стало слабее, чем было весной, однако из этих деталек ещё надо сложить пазл.

«Спартак»

Все болячки регулярочного «Спартака» прекрасно проявились в серии с «СЮ»: вот команда играет — а вот она играть перестаёт, вот Адам Ружичка делает хет-трик — а вот Адам Ружичка через парочку матчей допускает результативный «привоз» в овертайме. За два года «Спартак» Алексея Жамнова не выигрывал серии плей-офф у соперников, которые не назывались «Северсталь», и это стало поводом резать по живому — причём настолько, что это коснулось Николая Голдобина, страдавшего теми же перепадами настроения. Ружичку менеджеры давили-давили и продавили на те условия, которые хотели.

Главный тренер: Алексей Жамнов

Капитан: Андрей Миронов

Основной вратарь: Артём Загидулин

Главная звезда: Адам Ружичка

Цитата: «Такие тренерские задачи, как попасть в плей-офф и дойти до второго раунда, в моём случае уже не работают. Хочется большего. Хочу, чтобы хоккеисты меня услышали» (с) Алексей Жамнов

«Спартак» из-за своей упёртости нередко теряет людей на драфтах отказов, однако при этом во многих обменах наживается так, что компенсирует всё это с лихвой. Красно-белые ведут серьёзную работу по ВХЛ и МХЛ, где есть даже небольшой перебор таланта, и скамейка у команды Жамнова прекрасная. На рынке в этом году «Спартак» вполне компенсировал уход Голдобина подписаниями Никиты Коростелёва и Нэйтана Тодда. Клуб также сделал неортодоксальный шаг, отдав легионерскую квоту под Лукаса Локхарта, который будет занимать позицию скорее третьего центра.

Нэйтан Тодд Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Конечно, у «Спартака» может не оказаться такой же первой тройки, какая была несколько лет назад. Зато у красно-белых теперь есть три качественных игровых звена, каждое из которых может нести опасность. Осталось только разобраться с командной психологией и методами её исправления — плюс защита пока кажется не очень обстрелянной. Егор Савиков мог бы стать отличным активом для обмена, но пока как будто рискует повторить путь Матвея Заседы.

«Динамо» Москва

Казалось бы, новость о возвращении Максима Комтуа порадовала всех болельщиков «Динамо», потому что без усатого канадца прошлогоднюю команду было представить невозможно. Однако в реальности она принесла больше проблем, потому что на его место в роли страховки уже подписали Девина Броссо, а также потратили немалые деньги на Михаила Мамина. В результате «Динамо» пришлось начать потолочную эквилибристику с просмотровым контрактом Гусева, которая повеселила честной народ.

Но что есть в сухом остатке? И в прошлом году у бело-голубых была не самая впечатляющая глубина вне топ-9, однако прогресс ярославских ролевиков и парней из ВХЛ этот вопрос частично закрыли. В этом году ситуация усугубляется уходом Дмитрия Рашевского и травмой полезнейшего Артёма Михеева, который привлекал к себе меньше внимания, чем партнёры по звену, но выполнял множество незаметной работы в обеих зонах. Непонятно, каким вернётся в строй Владислав Подъяпольский.

Главный тренер: Алексей Кудашов

Капитан: Игорь Ожиганов

Основной вратарь: Владислав Подъяпольский

Главная звезда: Никита Гусев

Цитата: «Перед «Динамо» всегда стоят самые высокие задачи. Если бы мы попросили дать нам время на перестройку, то перестроили бы нас» (с) гендиректор ХК «Динамо» Москва Сергей Сушко

У «Динамо» в составе 15 человек 30 лет или старше, немало молодых парней на минимальных или молодёжных контрактах, а вот средней прослойки между ними катастрофически не хватает — а ведь именно лидеры в расцвете сил обычно становятся фундаментами чемпионских команд. При этом возможностей как-то радикально исправить это по ходу сезона у менеджеров будет мало. А у Алексея Кудашова в случае чего уже не будет большого времени на раскачку, как в прошлом сентябре — можно легко догадаться, какая тень сейчас нависла над ним.

«Локомотив»

Каких только слухов не ходило вокруг игроков «Локомотива» весной и летом! И Радулов уезжал в СКА, и Шалунов в ЦСКА, а вслед за ним Мартин Гернат и ещё парочка защитников, и вообще казалось, что последнего уходящего из «Локомотива» попросят выключить свет на «Арене-2000». Однако в результате «Локомотив» сохранил практически всех, кроме отправившихся в НХЛ Дмитрия Симашёва и Даниила Бута. Даже Рихард Паник, до последнего момента казавшийся отрезанным ломтём, тоже подпишет новый контракт в Ярославле. Спасибо безлимитным чемпионским премиям — теперь поговаривают, что КХЛ хочет чуть-чуть реформировать эту лазейку.

Вообще, всегда кажется, что чемпионскую команду особенно усиливать и не надо — это касается и КХЛ, и НХЛ, а в НХЛ для таких усилений зачастую и места под потолком не остаётся. Вот и здесь только Холлоуэлл должен был заменить Герната, но важнейший для постройки атакующих комбинаций словак тоже остался в Ярославле. С одной стороны, костяк рискует немного закислиться.

Главный тренер: Боб Хартли

Капитан: Александр Елесин

Основной вратарь: Даниил Исаев

Главная звезда: Александр Радулов

Цитата: «Мы понимаем, что соперники будут мотивированными в играх с «Локомотивом». Мы обязаны быть лучше, чем в прошлом сезоне» (с) Боб Хартли

С другой стороны, прошлый плей-офф показал, что молодые джокеры из ВХЛ тоже могут делать результат в такой системной команде, если их вовремя вызвать в основу.

Боб Хартли вернулся в хоккей Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Бобу Хартли даже не надо будет сильно что-то менять. Понятно, что в тактическом плане его хоккей и хоккей Никитина отличаются, однако в целом Хартли получает в своё распоряжение самую обученную и сыгранную команду не только КХЛ, но в потенциале и Европы. Этих людей не надо будет учить играть заново и водить по площадке за руку. Как ни странно, главный вопрос заключается в самом Хартли: насколько велика его спортивная мотивация возвращаться с заслуженного отдыха спустя три года, когда Боб уже неплохо гастролировал в роли консультанта и советника без особенных обязанностей?