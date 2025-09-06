«Отмена гола «Ак Барса» — главный момент для гордости». Интервью с помощником Кудашова

На первом плане в хоккее традиционно находятся генеральные менеджеры, главные тренеры, игроки и высшее руководство клубов. Однако огромный механизм профессионального клуба никогда не добьётся успеха без слаженного взаимодействия всех без исключения сотрудников организации. Так и произошло в минувшем сезоне с московским «Динамо», когда своевременно взятый челлендж во многом перевернул ход серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом».

Алексей Скабелка отыграл 11 сезонов на высшем уровне, выступая в КХЛ и ВХЛ, а также в чемпионатах Беларуси и Казахстана. В 2010 году в составе сборной Беларуси он принял участие в юниорском чемпионате мира. Спустя два года выступил на молодёжном чемпионате мира в первом дивизионе. Сезон-2016/2017 Скабелка-младший провёл в КХЛ в составе новосибирской «Сибири», а спустя три года завершил игровую карьеру, перейдя на работу видеоаналитиком.

В мае 2021 года Алексей Андреевич в этом качестве присоединился к системе московского «Динамо», войдя в штаб Алексея Кудашова. Сегодня, 6 сентября, матчем регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА для Скабелки начнётся уже пятый сезон в структуре столичного клуба. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» 32-летний видеоаналитик московского «Динамо» рассказал о неизвестных деталях своей работы, которая зачастую остаётся обделённой вниманием общественности, а также назвал главный момент на новом этапе карьеры в хоккее.

«Ностальгия есть, страна же моя»

– Когда в прошлом году изменилось место проведения летнего предсезонного сбора, наверное, вы были среди наиболее довольных выбором «Динамо» Минск?

– (улыбается). Конечно, мне всегда приятно быть дома, это возможность повидаться с родными. Тем более живём в Москве, в Минск приезжаем только на матчи.

– Испытываете особое чувство ностальгии, когда приходите на «Чижовка-Арену»?

– На самом деле, на самой «Чижовка-Арене» провёл не так много времени, она же относительно новая. Начинал в другом месте. Но всё равно приятно, потому что отыграл здесь сезон. Ностальгия есть, страна же моя.

– Летом даже в отели Минска сложно заселиться, много игроков российских команд по разным видам спорта. Присутствует ли чувство гордости за Беларусь?

– Да, и это не просто так – условия хорошие. Раньше все ездили в Финляндию, Чехию. А здесь сейчас для тренировок условия не хуже, да и всё рядом.

«Бывают смешные моменты — тогда игроки просят их вырезать»

– Есть понимание, как строится ваш рабочий день во время сезона, но как он строится на предсезонке?

– Во время предсезонного сбора всё обсуждаем с тренерским штабом.

– Записываете каждую тренировку на камеру?

– Записываем каждую тренировку. По тренерскому запросу даём запись, как мы, например, в обороне работаем для Андрея Борисовича [Скопинцева], для Ильнура Альфридовича [Гизатуллина] большинство.

– А игроки могут подойти на предсезонке с такой просьбой?

– Игрокам на предсезонке не до этого, они тренируются два раза в день, им бы, наоборот, побольше отдохнуть, чем смотреть что-то хоккейное. Бывают иногда смешные моменты, тогда просят их вырезать.

«Не каждому удаётся провести смены против Мозякина, Дацюка и Умарка с Хартикайненом»

– Помните момент, как пришли к решению завершить игровую карьеру?

– Мой последний сезон был в Высшей хоккейной лиге, отыграл его в «Номаде». Покинул клуб, поступило предложение приехать на просмотр в «Гомель». Раздумывал, уже было предложение перейти на другую должность, раз по карьере вниз иду. Принял для себя решение съездить: если получится – буду играть, если нет – пытаться не буду и закончу. Так, собственно, и получилось: с Гомелем не договорились, а предложение всё ещё было открыто. Спасибо Кириллу Валерьевичу Фастовскому, который помог мне плавно перейти на новую работу.

– Что в игровой карьере больше всего запомнилось: выступления на двух чемпионатах мира или сезон в КХЛ?

– Конечно, сезон в КХЛ. Лучшая лига Европы, вторая в мире. Игра с такими мастерами запоминается. Смены против [Сергея] Мозякина, [Павла] Дацюка, [Линуса] Умарка с [Теэму] Хартикайненом не каждому удаётся провести.

– Любимая и вечная тема для пересудов – игра сына под руководством отца. С одной стороны, могут быть косые взгляды в раздевалке, с другой – сумасшедшее давление, ведь с кого, как не с сына, спрашивать. Чего было больше, когда в КХЛ вы играли под руководством отца?

– Это нормально, у меня всю жизнь так. Мне кажется, в любой профессии так будет, особенно если отец добивался высот. А мой отец хорошо играл, и через его игру смотрели на меня. Так и он хочет, чтобы я добился больше, естественно, и спрашивает больше. В какой-то момент отношения между отцом и сыном размываются и превращаются в отношения между тренером и хоккеистом.

Конечно, это тяжело, поначалу обижался, очень сильно ругались с отцом. Потом повзрослел, он, наверное, тоже пересмотрел своё отношение – и всё пошло более или менее нормально. А косые взгляды всегда будут, [Владимир] Тарасенко играл у своего отца, и всё равно про него всякое говорили.

«Не буду врать — сильно хотелось отменить гол команды отца. Прямо было такое желание»

– После завершения карьеры сразу же втянулись в должность видеоаналитика?

– Всё равно тяжело из хоккея перестраиваться в деятельность, не связанную с тренировками и льдом. Сначала хотел и на лёд выйти, всё равно это чувство остаётся. Со временем перестроился. Не скажу, что в «Сибирских снайперах» было сложно, работы не очень много. Я на выезды не ездил, был только дома. По-настоящему тяжело стало в «Динамо», в первый сезон сразу много работы, к которой всё равно не привык, – надо больше головой работать, а не физически.

– Как поступило предложение о работе в «Динамо»? Вы всего сезон работали в МХЛ.

– Позвал Алексей Николаевич [Кудашов]. Естественно, отец помог в этом плане, они же играли вместе. В тот момент Алексей Николаевич заходил в «Динамо» и искал своего человека. Главные критерии – желание работать и понимание хоккея, а дальше по ходу разберёмся. Отец ему сказал, что сын играл в разных лигах и уже начал работать в этом направлении. После этого созвонились с Алексеем Николаевичем – и всё завертелось.

– По моим подсчётам, за время вашей работы в клубе московское «Динамо» трижды противостояло «Барысу» Андрея Скабелки. Возникали какие-то курьёзные моменты? Может, вам особенно сильно хотелось отменить гол именно его команды?

– Вы знаете, смешных моментов не было, но не буду врать – сильно хотелось отменить гол его команды. Прямо было такое желание. Смотрел игру и буквально ждал, чтобы было какое-то «вне игры» или помеха вратарю (смеётся).

«Хочу сказать спасибо Кудашову, который всегда спокойно относится к любым решениям»

– 45 секунд даётся на просмотр каждого гола: уже на 100% намётан глаз на спорные моменты?

– Сейчас уже – да. Мы же сверху находимся вдвоём вместе с Павлом (Корсаковым, видеооператором «Динамо». – Прим. «Чемпионата»). Рядом с камерой ещё стоит наш администратор [Иван Орехов]. В три пары глаз всегда работается лучше. К тому же существует компьютер, на котором нажимаешь кнопку – и всё. Если момент прошёл, то сразу забываешь. Если забивается гол, то возвращаешься к нему.

– Андрей Писарев отвечает на лавке за коммуникацию тренерского штаба с вами. Вы ведёте переговоры, только когда забивается гол и нужно разобраться, брать ли челлендж? Или есть ещё моменты, которые обсуждаете?

– Разные моменты. Где-то и я могу подсказать, если сверху вижу, что в игре происходит что-то не то. Либо тренеры могут спросить, что было в эпизоде с удалением. Особенно когда арбитры берут просмотр на вынесение большого штрафа. Поэтому диалог осуществляется постоянный.

– Всегда ли берёте ответственность на себя за взятый тренерский запрос? Или существуют ситуации, когда всё решает непосредственно главный тренер?

– Не буду лукавить, по началу работы было больше сомнений. Сейчас, как вы верно заметили, глаз уже намётан, да и в правилах лучше разбираемся. Мы с Павлом советуемся, как лучше поступить, и в основном сами принимаем решение. Берём ответственность на себя.

– Бывали ли моменты, когда Алексей Николаевич после матча на эмоциях предъявлял вам за то, что не помогли?

– Знаете, хочу как раз сказать большое спасибо Алексею Николаевичу, который всегда спокойно относится к любым решениям, потому что все мы люди и все мы можем ошибаться. Обычно он просто спрашивает, как момент выглядел с нашей стороны и почему приняли такое решение.

«Судьбу момента в Казани решили всего 5 см»

– В ходе сезона пресс-служба КХЛ иногда приводит статистику взятых тренерских запросов, а вы для себя ведёте такой же подсчёт? Есть ли какая-то конкуренция среди видеобригад?

– Конечно, мы ведём статистику и помним, что брали: что было правильно, а что нет. Как таковой конкуренции нет, но есть общий чат видеоаналитиков. Иногда туда скидывается спорный момент, можем провести разбор. А так иногда просто смотрим хоккей, видим неоднозначный эпизод и между собой обсуждаем – будут брать запрос или нет. Если не взяли, то после игры даже можем списаться с этим видеоаналитиком и узнать, почему не стал брать запрос.

– Можно ли назвать отменённый гол Митчелла Миллера в четвёртой встрече серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» главным моментом для гордости за время работы в «Динамо»?

– Если говорить честно, то да. Два года назад ещё была серия с «Торпедо», играли в Нижнем Новгороде – тогда мы тоже отменили гол, после чего выиграли матч. Однако момент в Казани запомнился сильнее всего.

– Когда мы находились в ложе прессы, то не сразу даже сообразили, за что вы решили зацепиться в том моменте. Как рассмотрели с игры высоко поднятую клюшку?

– Вы знаете, опять же это командная работа. Кто-то из нас троих крикнул, что, похоже, там была высоко поднятая. И всё. Дальше шла игра, был забит гол, после чего мы вспомнили, что был же крик про клюшку. Отмотали назад и нашли тот момент.

Видеобригада московского «Динамо» за работой Фото: dynamo.ru

– Сильно волновались, когда брали запрос? «Ак Барс» поймал кураж, и вместо 2:1 легко могло стать 2:3, ведь в случае вашего неудачного запроса они бы получили ещё и большинство.

– Конечно, потому что такие моменты всегда остаются на усмотрение судей. Тем более потом нам сказали, что судьбу эпизода решили всего 5 см. Если бы чуть ниже, то гол бы засчитали.

Иногда есть 100-процентные моменты, но они обычно связаны с положением «вне игры». В тех случаях я прямо уверен, что будет отмена. В ситуациях с высоко поднятой клюшкой, пасом рукой или вообще помехой вратарю всегда всё решает, как посмотрит арбитр. Бывает, нам кажется, что точно будет отмена, но у них же есть ещё и дополнительные камеры.

«Не представляю, как работали раньше — с одной камеры многого не увидишь»

– Что вы делаете после завершения встречи: надо же ещё отработать игру, нарезать моменты и подготовить нужные материалы для штаба?

– На самом деле, я нарезаю моменты ещё во время матча. После игры просто раскидываем материал тренерскому штабу. Можем что-то обсудить – и на этом всё. Но в наши обязанности ещё же входит и подготовка к следующему сопернику.

– А игра уже через два дня.

– Так вот и строим свой график с прицелом на всю неделю, что сегодня разберу эту игру и вот эту. Скажу честно: если бы работал один, то было бы очень сложно. Однако мы работаем вместе с Павлом и разделяем обязанности.

– Сейчас же вам ещё намного проще, потому что существует специальный портал, на котором залиты все встречи КХЛ, а раньше ещё кассеты пришлось бы добывать.

– Да, вы здесь абсолютно правы. Во-первых, существует база матчей. Во-вторых, улучшилось само качество трансляций. В-третьих, стало больше камер. Из-за этого стало работать намного проще. Не представляю, как работали раньше, потому что с одной нашей технической камеры много не увидишь. Но телевизионная камера с повторами помогает сильно.

«Не считаю, что мечта сбылась. Видеоаналитик — старт пути. Дальше — тренерство»

– Новый сезон станет для вас пятым в столичном клубе: как вы видите своё будущее дальше? Например, перед глазами стоит пример Вячеслава Козлова, который мечтал поработать главным тренером в КХЛ. Пока у него не сложилось, но это другая история. А вы планируете в будущем продолжать карьеру в хоккее в новой роли?

– Не считаю, что мечта сбылась. Для меня это старт пути. Начинаю видеоаналитиком, а дальше уже, как бог даст.

– Тут должно поступить соответствующее предложение или хочется для начала выиграть Кубок Гагарина в этом качестве, чтобы уже двигаться дальше?

– Кубок Гагарина хочется выиграть всегда. И в любом качестве. В принципе, есть определённые планы, мысли, фантазии и цели. Естественно, всё зависит от предложения. Но когда-нибудь и сам буду предлагать, потому что в текущей роли всё равно есть потолок. Дальше – только тренерство.