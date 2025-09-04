«Трудно спорить с лучшим голеадором». В США назвали место Малкина в истории хоккея России

Вопрос о месте Евгения Малкина в истории хоккея зачастую вызывает вопросы. Некоторые хоккеисты считают Джино лучшим хоккеистом, которого видела наша игра. В то же время НХЛ в 2017 году не включила нападающего «Питтсбурга» в сотню лучших игроков в истории лиги.

Малкин вскоре начнёт свой 20-й сезон в НХЛ, но вопрос остаётся довольно дискуссионным. А потому североамериканская журналистка The Hockey News Келси Сурмач решила поразмышлять о том, какое место Джино занимает в истории российского хоккея в НХЛ.

Может ли Евгений поспорить с Александром Овечкиным? Способен ли кто-то обойти Малкина? Наша коллега ответила на эти вопросы. «Чемпионат» приводит перевод её материала под названием «Какое место занимает Малкин в списке российских хоккеистов НХЛ всех времён?»

Евгений Малкин Фото: Steph Chambers/Getty Images

«31 июля ветерану «Питтсбурга» Евгению Малкину стукнуло 39 лет.

К своему 20-му сезону в лиге Джино доказал, что является одним из величайших игроков НХЛ всех времён. Будущий член Зала славы забил 514 голов, набрав 1346 очков в 1213 матчах за карьеру. На протяжении многих лет он украшал Питтсбург и лигу незабываемыми моментами и доминировал.

Нет сомнений, что Малкин — не только один из величайших игроков НХЛ всех времён, но и один из лучших игроков российского происхождения. Существует множество мнений о том, какое место в этом списке занимает Джино, поскольку есть и другие парни, включая игрока, который в минувшем сезоне побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов.

Так какое же место занимает Малкин в списке величайших игроков российского происхождения всех времён?

Трудно спорить с тем, кто на вершине

Сами смотрите: если копнуть глубже в статистику по среднему количеству набранных очков за матч и в общем, то у Малкина, возможно, есть шансы.

Однако трудно поспорить с тем, что лучший голеадор НХЛ всех времён возглавляет список.

Александр Овечкин был задрафтован «Вашингтоном» под первым номером в 2004 году — на одно место раньше Малкина, которого «Пингвинз» выбрали следующим. И если бы не локаут сезона-2004/2005, мы бы скорее говорили о том, что карьеры Ови и Джино зеркально отражают друг друга, чем о том, что Овечкин и Сидни Кросби стали самым ярким дуэтом в лиге на почти два десятилетия. Из-за локаута Алекс и Сид дебютировали в одном сезоне-2005/2006, Малкин же пришёл в лигу на год позже.

В любом случае Овечкин, как и Кросби и Джино, значительно превзошёл ожидания, возложенные на него в начале карьеры в НХЛ. Он забил 897 голов (лучший показатель в истории), набрав 1623 очка в 1491 матче, и, что поразительно, забросил 44 шайбы всего в 65 встречах в прошлом сезоне в возрасте 39 лет.

Возможно, Малкин недотягивает до Овечкина в списке величайших игроков России всех времён, даже если 500+ голов — само по себе впечатляющее достижение. Тем не менее он вполне может претендовать на второе место в этом списке.

Малкин, вероятно, занимает второе место… по крайней мере пока

За Овечкиным, занимающим первое место наряду с Малкиным, стоит довольно много парней, включая таких игроков, чьи фамилии стали именами нарицательными, как Сергей Фёдоров, Павел Дацюк, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалёв и Илья Ковальчук. Все они играли очень результативно в НХЛ, и каждый из них в какой-то мере является величайшим хоккеистом всех времён.

Однако, как и Овечкина на первое место, сложно поставить кого-либо, кроме Малкина, на место второе. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли не только занимает вторую строчку по количеству очков среди российских игроков, уступая лишь Алексу, но и, если будет здоров, к концу следующего сезона, вероятно, войдёт в топ-25 лучших бомбардиров всех времён. Травмы пронизали карьеру Малкина не меньше, чем карьеру Кросби, а тот факт, что лига сейчас быстрее, чем когда-либо, — а скорость Евгения теперь заметно ниже, — вероятно, говорит о том, что у него осталось не так много сил в преддверии окончания его текущего контракта, который истекает после сезона-2025/2026.

В любом случае, независимо от того, последний ли это сезон Малкина в НХЛ или нет, Малкин уверенно занимает второе место. По крайней мере пока.

Евгений Малкин и Александр Овечкин Фото: РИА Новости

Только один действующий игрок может обойти Малкина в этом списке к тому времени, как он завершит свою карьеру, — это форвард «Тампы» Никита Кучеров. 32-летний Куч уже забил 357 голов и набрал 994 очка в 803 матчах. В его активе пять сезонов со 100+ результативными действиями, включая три подряд кампании со 113, 144 и 121 очками за последние годы. На его счету также два Кубка Стэнли, и, похоже, он не собирается сбавлять обороты.

Конечно, будет интересно посмотреть, каким будет Кучеров по мере старения. Показатели Малкина начали снижаться после сезона-2022/2023, когда он провёл свою последнюю регулярку со средним показателем не менее очка за встречу — 83. Стиль Кучерова, как правило, способствует долголетию чуть больше, чем стиль Малкина, но всё может быстро измениться по мере старения хоккеиста.

Однако сейчас есть Ови и есть Джино. И вряд ли это изменится ещё как минимум несколько лет, если вообще изменится».

Больше эксклюзивов и мнений автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».