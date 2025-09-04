С Телегина взыскивают 72 млн, а генменеджер «Авангарда» высказался об интересе к группе игроков.

Тертышный покинет «Торпедо», Алистров — на пробном контракте в Казани. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 4 сентября.

Тертышный покинет «Торпедо»

Нападающий Никита Тертышный покинет «Торпедо». Об этом сообщило агентство Winners, представляющее интересы хоккеиста.

«В последнее время к нам поступает много вопросов о будущем Никиты Тертышного. Сообщаем: по итогам переговоров с ХК «Торпедо» мы договорились с клубом о совместном поиске возможных вариантов обмена. Хоккеист продолжает тренировочный процесс. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы найти для Никиты оптимальное продолжение карьеры», — говорится в официальном телеграм-канале агентства.

В прошлом сезоне Тертышный провёл за «Торпедо» 24 встречи и набрал 10 (5+5) очков. В плей-офф форвард сыграл один матч без очков.

Сопин высказался о переговорах с Маклаудом и Костиным, а также об интересе к Кузнецову и Гурьянову

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о переговорах с нападающим Майклом Маклаудом, который был признан невиновным по делу о сексуальном насилии.

«Маклауд просил время до субботы, должен определиться статус от НХЛ. Мы ждём и параллельно ведём переговоры с другими потенциальными новичками. Начнём сезон с такой центральной линией, но прикладываем все усилия, чтобы быстрее закрыть этот вопрос».

Также Сопин рассказал о переговорах с Климом Костиным:

«Ждём окончательного решения Клима Костина. За столом все хотят в НХЛ, но не у всех получается. Нет смысла менять права на него, пока не определён его статус».

Обсудил генеральный менеджер на пресс-конференции в Омске и потенциальные переходы Кузнецова и Гурьянова.

«На данный момент «Авангард» не рассматривает вариант с Евгением Кузнецовым. К тому же Евгений и его представители заявили о желании продолжать карьеру в НХЛ», — сказал Сопин о Кузнецове.

«Это хоккеист высокого уровня. Думаю, что он входит в сферу интересов многих клубов», — сказал Сопин о Гурьянове.

«Барыс» заключил двусторонние контракты с четырьмя хоккеистами

«Барыс» заключил двусторонние контракты с рядом игроков, проходивших просмотр. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Защитник Кирилл Никитин, а также нападающие Семён Симонов и Вячеслав Колесников подписали соглашения сроком на один сезон до 31 мая 2026 года. Защитник Матвей Решетько подписал соглашение сроком на три сезона до 31 мая 2028 года.

Алистров подписал пробный контракт с «Ак Барсом»

Нападающий Владимир Алистров подписал пробный контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанского клуба. Напомним, 2 сентября 2025 года форвард покинул СКА.

24-летний белорусский форвард в прошлом сезоне провёл 65 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 16 результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Алистров сыграл 266 встреч, в которых записал на свой счёт 99 (39+60) очков.

Легионер «Авангарда» пропустит начало сезона

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что защитник Джозеф Чеккони получил травму во время предсезонной подготовки и не будет готов к началу нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Игрок обороны пополнил состав омского клуба в межсезонье.

«Чеккони получил повреждение во время тренировочного лагеря, к первому матчу не успеет восстановиться — ждём его возвращения в общую группу к 15 сентября», — сказал Сопин.

Звезда в честь чемпионства «Локомотива» появилась в правительстве Ярославской области

В здании правительства Ярославской области появилась звезда в честь чемпионства «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. В торжественном мероприятии с губернатором Михаилом Евраевым участвовал президент хоккейного клуба «Локомотив» — Юрий Яковлев.

Права на видео принадлежат ХК «Локомотив». Посмотреть видео можно в официальной группе клуба VK.

Отмечается, что традиция размещать памятные знаки в региональной администрации зародилась более 20 лет назад. Теперь в здании четыре отметки, напоминающие о победах ярославского клуба в 1997, 2002, 2003 и 2025 годах.

С Ивана Телегина взыскивают 72 млн

Приставы взыскивают с хоккеиста Ивана Телегина почти 72 млн рублей, в том числе в пользу бывшей жены заслуженной артистки России Пелагеи. Телегин и Пелагея развелись в конце 2020 года.

Так, исполнительные производства о взыскании имущественного характера с Телегина открыты на основании материалов, которые поступили из Никулинского суда Москвы и Одинцовского городского суда. Они в том числе касаются раздела совместно нажитого имущества между хоккеистом и его бывшей женой Пелагеей, начавшегося после их развода. Общая сумма взыскиваемого с Телегина долга составляет свыше 71,6 млн рублей.

Напомним, в сезоне-2018/2019 в составе ЦСКА Телегин стал обладателем Кубка Гагарина. Также вместе со сборной России в 2018 году форвард выиграл золотые медали Олимпийских игр в Пхёнчхане.