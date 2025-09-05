Кто выиграет Кубок Гагарина — 2026? Есть лишь четыре реальных претендента

Сегодня, 5 сентября, стартует новый сезон КХЛ, и ожидания от него высочайшие – много классных команд со своим почерком, немало классных тренеров и с избытком локальных интриг, которые наполнят дополнительными смыслами рутину регулярки. Межсезонье выдалось безумным, беспрецедентным, и парадокс в том, что от многих вещей, негативно повлиявших на репутацию КХЛ, будущий турнир в чисто спортивном смысле выиграл.

Не уйди Игорь Никитин в ЦСКА, «Локомотив» не вернул бы в КХЛ Боба Хартли. Не случись в последний момент революции в «Куньлуне», мы бы не стали свидетелями зарождения нового грандиозного проекта Александра Крылова, в Россию не приехал бы Жерар Галлан, а самая большая арена страны в Санкт-Петербурге простаивала бы без дела. Не случись скандального расторжения крупнейшего в лиге контракта Владимира Ткачёва, «Авангард» не смог бы собрать команду под большие задачи, а сам Ткачёв не получил бы возможность начать новый этап карьеры в более комфортных для него условиях.

Сейчас пора уже забыть обо всех несуразицах, случившихся летом, и приготовиться наслаждаться собственно хоккеем. Новый сезон, пожалуй, предсказуем с точки зрения состава участников плей-офф-2026, но кто выиграет Кубок Гагарина, сейчас предугадать невозможно. Впрочем, по-настоящему реальных претендентов не так много.

«Локомотив»

Ярославцы, доминировавшие в прошлом сезоне, летом не усилились, зато на 90% сохранили чемпионский состав. Потери Паника, Бута и Симашева «Локомотив» легко переживёт. Железнодорожники вряд ли насытились одной победой, команда там достаточно молодая, слаженная, сыгранная, у неё есть все ресурсы для защиты титула.

ХК «Локомотив» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Разумеется, особняком стоит потеря главного творца чемпионства – Игоря Никитина. Однако ему в Ярославле нашли мощнейшую замену в лице Боба Хартли. На предсезонке была возможность убедиться, что маститый канадец в великолепной форме и нисколько не растерял хватку, а «Локомотив» под его руководством хоть и смотрелся чуть иначе, но всё так же солидно и убедительно. Разговоры, что Хартли может не сработаться с кем-то в Ярославле, что будет насильно менять систему и философию «Локомотива» под себя и это негативно скажется на результатах команды, пустые и беспочвенные. В интервью «Чемпионату» Хартли подчеркнул, что его работа будет значительно отличаться от того, что было в «Авангарде» — он приехал не скрупулёзно строить чемпионскую команду, а брать чемпионство в первый же год в успешную организацию с уже готовым во всех смыслах коллективом.

ЦСКА

Команду, которой руководит лучший тренер КХЛ последних лет Игорь Никитин, невозможно не включить в число претендентов на Кубок Гагарина. Даже если эту команду нужно во многом отстраивать заново. В ЦСКА учли многие ошибки прошлогодней селекции, когда была сделана изначально сомнительная ставка на россиян из АХЛ, и собрали сбалансированный состав – в нём есть место и для работяг, и для проверенных мастеров, и для потенциально суперзвёздных джокеров.

ХК ЦСКА Фото: cska-hockey.ru

Никитину точно не нужно будет столько времени, как в «Локомотиве», чтобы выстроить чемпионскую команду. В Ярославле Игорь Валерьевич годами боролся прежде всего с менталитетом подопечных, выбивал из них психологию лузеров, а в ЦСКА всё наоборот. Руководство армейцев за последние лет 10 сделало максимум, чтобы все в клубе понимали – здесь не допускают даже мысли о поражении. Никитин успешно работал в такой атмосфере, сейчас, думаю, легко вновь окунулся в неё, и уже даже на Кубке мэра Москвы мы видели в исполнении ЦСКА монолит.

«Авангард»

Ги Буше ещё в прошлом сезоне показал, что может сделать в КХЛ, и этим летом в «Авангарде» собрали команду полностью под требования канадца для того, чтобы он дал нужный результат. Эти требования во многом шли в разрез с той стратегией, которой в Омске придерживались раньше, но у Буше сейчас мощнейший кредит доверия и авторитет в «Авангарде», а у руководства клуба есть все ресурсы, чтобы давать Ги всё необходимое. Возможно, сосредоточение власти в одних руках не лучшая тактика, однако в первый полноценный год Буше в КХЛ вряд ли вылезут какие-то проблемы. В «Авангарде» ощущают свою силу, верят тренеру и намерены идти за Кубком Гагарина.

ХК «Авангард» Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

«Металлург»

В Магнитогорске сделали выводы из неудач прошлого сезона и серьёзно укрепили состав летом уже сложившимися мастерами. Всё-таки постоянно быть успешными, опираясь только на тренерский гений Андрея Разина, талантливую молодёжь и игроков, с которыми тренеру комфортно работать, в КХЛ невозможно. Нужны исполнители высокого уровня. Поэтому «Металлург» и подписал оказавшихся свободными Владимира Ткачёва, Сергея Толчинского и Дерека Барака, кроме того, в Магнитогорске скинули нескольких игроков на плохих контрактах, а с кем-то переподписали соглашения на более адекватные цифры. Короче, попытались добиться баланса, при этом, конечно, не отходя от стилевых особенностей хоккея Разина.

Прошлый сезон не показал, что этот хоккей – скоростной, комбинационный, диагональный – перестал быть продуктивным. «Металлург» подкосил тяжёлый постчемпионский старт, а в плей-офф магнитогорцы сразу налетели на «горячий» «Авангард», в двух матчах серии с которым всё решилось в овертаймах. Но теперь уральцы, не отходя от концепции, сумели стать сильнее, и поэтому они вновь в числе главных претендентов на Кубок.

Единственное, что может смущать в «Металлурге» — взаимоотношения Разина с игроками. Андрей Владимирович всегда избегал работы со звёздными, авторитетными и ершистыми хоккеистами со своим мнением, а сейчас в его команде будут играть Ткачёв и Толчинский. Плюс может выйти из-под контроля ситуация с Егором Яковлевым, который в принципе находится в «Металлурге» против воли Разина, а перед стартом сезона защитник лишился статуса капитана. Неизвестно, к чему это приведёт, но в целом в Магнитогорске всегда умели не выносить сор из избы и решать проблемы.

ХК «Металлург» Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Почему ни один из других топ-клубов не возьмёт Кубок Гагарина – 2026?

Цель взять главный трофей КХЛ, конечно, будут ставить не только четыре команды – можно назвать порядка восьми клубов с соответствующими задачами. Однако шансов, на мой взгляд, у них намного меньше.

Возьмём финалиста КГ-2025. У руля «Трактора» остался Бенуа Гру, но команда понесла серьёзные потери. Уход Зака Фукале, Виталия Кравцова, Максима Шабанова и даже Артёма Блажиевского в Челябинске компенсировали пока только на бумаге, и у меня большие сомнения, что Крис Дриджер станет для «Трактора» тем, кем был Фукале (не только вратарь, но и душа команды); что сытый Михаил Григоренко и показавший себя совершенно некомандным игроком Джош Ливо заменят молодых и дерзких Кравцова с Шабановым; что в обороне «Трактор» обойдётся без глубины. К тому же Восток стал сильнее, чем в прошлом году, и челябинцам будет труднее занять высокое место в регулярке, чтобы обеспечить себе менее убойную сетку в плей-офф.

В «Ак Барсе» сейчас бравируют тем, что сохранили прежних лидеров, однако команда-то не стала сильнее даже в теории, а в прошлом сезоне этот состав остановился на втором раунде. Да и где гарантия, что Артём Галимов вновь проведёт такую же мощную регулярку? Что Илья Сафонов будет прогрессировать? Что Биро сыграет как топ-легионер? Ну и Анвар Гатиятулин, при всём уважении, для меня остаётся тренером не для больших задач.

У «Автомобилиста» сбалансированное нападение, хотя потеря Валка на неопределённый срок может выйти боком уральцам, при этом в обороне бросается в глаза нехватка атакующего защитника под контроль шайбы и большинство. Подписание Рида Буше может сделать «Автомобилист» более кубковой командой (это главная проблема екатеринбуржцев), но в целом не видно, за счёт чего уральцы сделают какой-то качественный шаг вперёд в плане результата. Те же лидеры (плюс Буше), тот же хоккей, те же ставки, но за последние годы это лишь раз довело «Автомобилист» дальше второго раунда.

На Западе, пожалуй, отдельно стоит упомянуть московское «Динамо». Клуб с хорошими возможностями, умным тренером, неплохим составом, однако большими организационными проблемами. Многоступенчатость и запутанность управления бело-голубыми из года в год мешает команде добиваться результата, а слова Владимира Крикунова про генералов во главе хоккейного клуба не теряют актуальности. Сейчас же в «Динамо» зашёл ещё и Роман Ротенберг, чью кипучую энергию и амбиции будет сложно удержать в рамках безликого места в совете директоров. Дополнительные нервы Алексею Кудашову точно обеспечены, особенно если на каком-то этапе сезона случится серия поражений.

ХК «Динамо» Москва Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Да и с составом у «Динамо» не всё гладко. За лето клуб по разным причинам потерял любимых рабочих лошадок Кудашова Михеева и Кудрявцева, основной вратарь Подъяпольский ещё даже не тренируется, восстанавливаясь после тяжёлой и загадочной для публики травмы, а Моторыгин вряд ли готов к роли первого номера на постоянной основе.

Про СКА сейчас говорить всерьёз как про претендента на титул даже не стоит. Уволив Романа Ротенберга, в Санкт-Петербурге сделали странную ставку на тренера, который в последние сезоны лишь деградировал в другой команде, и сейчас мы видим, как СКА по многим параметрам превращается в «Торпедо». То есть становится скромнее и в спортивном, и в медийном плане.

«Спартак», очевидно, растёт под руководством Алексея Жамнова, за этим процессом приятно наблюдать, однако для завоевания Кубка Гагарина красно-белые ещё точно не созрели. Даже если брать чисто хоккейные моменты: есть талантливая и многогранная атака, но нет сильного вратаря, нет качественной линии обороны. В регулярке «Спартак» может пошуметь, однако в плей-офф рано или поздно наткнётся на гораздо более мощного по всем фронтам оппонента.

Больше мнений и эксклюзивов автора – в телеграм-канале «Лукин. Хоккей».