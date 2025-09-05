«Трактор» отомстит «Локомотиву». В челябинцев не верят, но они возьмут Кубок Открытия

Уже сегодня, 5 сентября, стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Начнётся он по традиции с матча за Кубок Открытия между командами-финалистами минувшего розыгрыша Кубка Гагарина.

Несмотря на отчаянную борьбу, «Трактор» не сумел остановить машину Игоря Никитина. «Локомотив» расправился с челябинцами в пяти матчах и забрал долгожданный кубок, впервые в истории став чемпионом КХЛ.

Однако за Кубок Открытия поспорят уже, по сути, другие команды. Каждая изменилась по-своему, но финал Кубка Гагарина — 2025 как будто бы остался в далёком прошлом. И вопреки распространённому мнению, заберёт первый трофей сезона не действующий чемпион, а вице-чемпион — «Трактор».

Почему? Есть несколько причин.

«Локомотив» с Кубком Гагарина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Прежде всего стоит сказать, что «Локомотив» в межсезонье сохранил почти весь чемпионский состав. Ушли лишь трое — защитник Дмитрий Симашев и нападающие Даниил Бут и Рихард Паник. В то же время в команду из аренд вернулись свои парни, среди которых выделяется Ярослав Лихачёв. Ярославцы укрепились также своим экс-игроком из АХЛ – защитником Даниилом Мисюлем.

То есть по составу «Локомотив» явно не стал слабее. А может, теперь даже сильнее. Ведь у хоккеистов появились важный опыт и настоящий чемпионский характер.

«Трактор» же, наоборот, претерпел серьёзные изменения. Челябинск покинули главные творцы побед и лидеры — голкипер Зак Фукале, нападающие Максим Шабанов и Виталий Кравцов. И это далеко не все потери команды. Основной защитник Стивен Кэмпфер завершил карьеру, пропустит сезон Бадди Робинсон, ушли мастер игры в обороне и атаке Артём Блажиевский, форвард Никита Коростелёв и капитан Владимир Ткачёв.

Иными словами, «Трактор» лишился сразу восьмерых (!) важнейших игроков. Ситуация разительно отличается от того, что происходило в это же время в «Локомотиве».

Тем не менее здесь выходит на первый план тренерский фактор.

Серьёзнейшей потерей для железнодорожников в нынешнее межсезонье стал уход Игоря Никитина в ЦСКА. Главный тренер собственноручно создал нынешний, чемпионский «Локомотив», и, пока неизвестно, какой команда будет при Бобе Хартли.

С учётом статуса и опыта канадца не приходится сомневаться, что ярославцы останутся грозной силой и в сезоне-2025/2026. Тем не менее подходы Хартли и Никитина различаются, и команде потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к новым требованиям. А их будет немало — Боб известен своим суровым нравом.

За «Трактор» же должен сыграть фактор Бенуа Гру. Канадский специалист остался у руля челябинского клуба, и этот факт недооценивать нельзя. Одной из сильнейших сторон Гру является его подход, из-за которого у команды зачастую не было чётко закреплённых звеньев. Бенуа смотрит на готовность каждого хоккеиста к конкретному матчу и не боится тасовать состав в соответствии с состоянием игроков в моменте. Если учесть, что часть команды всё-таки осталась, а требования Гру вряд ли изменились, у «Трактора» вырисовывается конкретная тактика игры, которую челябинцы демонстрировали в прошлом сезоне — а это значит, что «старички» в случае необходимости смогут прикрыть новичков, ещё привыкающих к новой системе.

Бенуа Гру с командой Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Что касается новобранцев, здесь также перевес на стороне «Трактора». По крайней мере, на бумаге. Так, состав команды пополнил лучший снайпер минувшей регулярки Джош Ливо, который наверняка продолжит забивать, хоть, может, и не с такой же регулярностью, как в сезоне-2024/2025. Михаил Григоренко добавит чемпионского характера, Егор Коршков отработает там, где потребуется, Пьеррик Дюбе проявит свои бомбардирские способности.

Пока что вызывает вопросы игра вратаря Крис Дриджер, который на предсезонке не особо убедил, но и у Фукале не сразу пошло в Челябинске. Возможно, канадец также будет тащить в важных матчах. Однако это ещё нужно проверить — Зака заменить будет ой как непросто.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Предсезонка также показала, что «Трактор» лучше готов к сезону. Подопечные Бенуа Гру выиграли три матча из четырёх, в то время как «Локомотив» оказался сильнее лишь в половине из шести проведённых встреч. Кроме того, только четыре команды завершили подготовку к сезону с более высоким процентом побед, чем челябинцы. Железнодорожники по этому показателю разделили 11-е место. Разница очевидна.

Так что с учётом всех нюансов пока, как кажется, гости выглядят более предпочтительно. Несмотря на все сложности, с которыми они столкнулись, тренерский фактор может стать ключевым в матче за Кубок Открытия. Однако «Трактору» не стоит недооценивать «Локомотив». У ярославцев практически каждый — действующий чемпион. А это значит, что команда просто так ни один трофей не отдаст.

Больше интересного — в телеграм-канале автора «Цельнометаллический журналист».