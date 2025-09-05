Как идёт перестройка «Авангарда»? Нужны ли трансферы «Ак Барсу»? Всё о клубах Востока КХЛ

Продолжаем разбор КХЛ перед стартом сезона. Вчера мы поговорили про Западную конференцию, сегодня поведём речь про Восточную.

«Барыс»

Вплоть до июля в Астане не происходило абсолютно ничего — даже партия местных игроков на просмотровые контракты была подписана 18 июля. «Барыс» в такой конфигурации выглядел претендентом на все существующие антирекорды КХЛ, и это надо было срочно менять. Возможно, визит в Казахстан руководства лиги стал отправной точкой для перемен в менеджменте команды и на тренерской позиции.

Конечно, состав у «Барыса» в прошлом году был не самым выдающимся, но всё же это был, как в анекдоте, не «ужас-ужас-ужас».

Главный тренер: Михаил Кравец

Капитан: Роман Старченко

Основной вратарь: Оливье Родриге

Главная звезда: Майк Веккионе

Кажется, методы подготовки Галыма Мамбеталиева с баллонами, которые вернулись из Суперлиги нулевых (а то и 90-х) делали не самую выдающуюся команду ещё хуже, а сам главный тренер чередовал заверения в том, что нормально всё будет, с постоянной критикой индивидуальных ошибок. Теперь команду возглавит Михаил Кравец, который умеет давать результат со средними составами. Однако поздний старт селекции сказывается.

Михаил Кравец Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

У «Барыса» на бумаге довольно крепкие вратарская бригада и защита, а вот в атаке новых Доусов, конечно, не завезли. Астанинской команде очень повезло с тем, что «Трактор» в последний момент погнался за Джошем Ливо и отправил креативного Майка Веккионе в Казахстан. В уже «постдоусовскую» эпоху при Юрии Михайлисе «Барыс» брал уже количеством легионеров, а не качеством, а сейчас у команды есть что-то типа негласного внутреннего лимита. Ещё один крепкий форвард – и этот «Барыс» может рассчитывать не только на системность и терпение.

«Амур»

Межсезонье в Хабаровске началось с популистских заявлений о том, что иностранцы не нужны. Можно было ожидать худшего, однако местный менеджмент в таких условиях справился достойно. Хабаровчане, в отличие от прошлых лет, не стали бросаться на ветеранов, у которых уже не оставалось иных трансферных вариантов. «Тигры» усилились молодыми игроками с нераскрытым потенциалом, которые не пригодились топам (Александр Филатьев, Рауль Акмальдинов, аренда Никиты Евсеева). Кроме того, вернулся на Дальний Восток Евгений Свечников, не покинули команду старые лидеры.

Однако главный трансфер для «Амура» — это приобретение Максима Дорожко. Для хабаровчан, которым часто приходится отбиваться, сильный вратарь очень важен — вспомните геройства Юхи Метсолы. Дорожко в «Витязе» привык к постоянной нагрузке, получая 35-40 бросков (а то и больше), на предсезонке уже успел украсть минимум один матч для своей команды. Куражный голкипер для середняков порой значит больше, чем пара хороших форвардов.

Главный тренер: Александр Гальченюк-старший

Капитан: Евгений Грачёв

Основной вратарь: Максим Дорожко

Главная звезда: Александр Гальченюк-младший

Однако всё это хозяйство вверено в руки тренеру-загадке. Резюме Александра Гальченюка ограничено юниорской «Сарнией», где он пару лет работал помощником. Интервью тренера ясности не вносят: там шеф «Амура» отвечал чеканными формулировками, которые использовались прессой ещё в его бытность игроком. Правой рукой Гальченюка будет Яков Рылов, который ещё полгода назад сам играл в хоккей. Конечно, пример Сергея Фёдорова всегда будет сопровождать тренеров-новичков, однако перед его приходом в ЦСКА уже была проделана монструозная работа. Гальченюку-старшему надо начинать всё заново.

«Нефтехимик»

Перефразируя классику, «каждый год 31 августа мы с коллегами негативно оцениваем перспективы «Нефтехимика». После того как несколько лет назад нижнекамскому клубу резко подрезали финансирование и «волки» стали оперировать минимально возможным бюджетом, «Нефтехимик» ни разу не воспринимался как консенсусный претендент на плей-офф. Однако команда Олега Леонтьева постоянно прыгала выше головы, два раза зашла в восьмёрку, обгоняя топ-клубы, в третий раз ей не хватило чуть-чуть, а вот прошлый сезон уже выглядел топтанием на месте.

Игорь Гришин — новый шеф «Нефтехимика» Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Летом команда радикально сменила концепцию и позвала Игоря Гришина. Короткий период работы в «Спартаке» запомнился атакующим хоккеем и хаосом на своей половине, но и Гришин на тот момент в основном работал с детьми и молодёжью. Однако после этого Игорь Владимирович стал чемпионом ВХЛ с «Химиком», а с петербургским «Динамо» занял второе место в регулярке и проиграл седьмой матч полуфинала.

Главный тренер: Игорь Гришин

Капитан: Александр Дергачёв

Основной вратарь: Филипп Долганов

Главная звезда: Андрей Белозёров

Предсезонка для «Нефтехимика» вышла провальной, но нужна адаптация: от прямолинейного хоккея Леонтьева, основанного на бешеной самоотдаче, команда должна прийти к куда более творческому стилю.

Средства для этого, как и в той же «Северстали», очень ограничены. Однако «Нефтехимик» в целом сработал интересно: дал шанс паре молодых ребят из ВХЛ, даёт очередную попытку для возрождения карьеры Дамиру Жафярову, принял на себя контракт опытнейшего Динара Хафизуллина, который явно поможет молодой местной защите. Только вратарская бригада Долганов — Озолин несколько смущает, и непонятно, есть ли средства на усиление этой позиции.

«Адмирал»

В прошлом году «моряки» разбили стереотипы о себе как об откатной команде, едущей на обороне: «Адмирал» сочетал самоотверженную защиту со злой и вертикальной игрой в чужой зоне, основанной на классном прессинге. Менеджмент после долгого отсева смог собрать команду, где на бумаге было несколько равных звеньев, и только невероятные морально-волевые качества «Трактора» помогли чёрно-белым избежать позора уже в первом раунде. Перезагрузивший карьеру во Владивостоке Никита Сошников клуб покинул, но концепция у «моряков» не изменилась.

Главный тренер: Леонид Тамбиев

Капитан: Либор Шулак

Основной вратарь: Адам Гуска

Главная звезда: Либор Шулак

Если для других команд отсев подписанных летом игроков — внезапная черта этого экстравагантного межсезонья, то для «Адмирала» Тамбиева это давняя реальность. Вот и сейчас клуб расстался с Егором Поповым и Александром Шаровым (челябинским), когда появилась возможность взять ещё одного «тракториста» Остапа Сафина и Александра Дарьина. Эти, а также другие подписания «моряков» снова позволяют команде иметь глубокий и сбалансированный состав, где поигравший в НХЛ Дмитрий Тимашов может выходить в четвёртой тройке. Парадоксальным образом в хоккее Тамбиева раскрываются технари, так что интересно посмотреть на Игоря Гераськина во Владивостоке.

Вопрос здесь примерно тот же, что и к минскому «Динамо»: а не наступит ли у игроков выгорание от стиля Леонида Тамбиева и его методов? Это будет уже пятый сезон латвийского тренера в «Адмирале», так долго на одном месте он работал только в молодёжном хоккее. Если эта усталость не наступит, то «моряки» выглядят самой интересной командой среднего класса на Востоке.

«Сибирь»

«Сибирь» стала одной из самых удивительных команд прошлого сезона, которая чередовала победные отрезки с невероятными провалами, всё-таки заползла в плей-офф, а после 2:15 на старте серии с «Салаватом» довела дело до седьмой игры и заставила хоккейную Россию выучить слово «параллакс». Однако летом команду покинули Тейлор Бек и Тревор Мёрфи — лица, которые несколько лет определяли игру «Сибири», пусть моментами приносили больше вреда, чем пользы. Но адаптация к новым условиям будет непростой.

Главный тренер: Вадим Епанчинцев

Капитан: Сергей Широков

Основной вратарь: Луи Доминге

Главная звезда: Сергей Широков

В прошлом году «Сибирь» была одной из самых неубедительных команд лиги по игре в атаке — это касалось и рисунка игры, и количества шайб в равных составах, и количества созидаемых моментов. Спасало большинство, где уже упомянутый Бек фактически был играющим тренером, а подключения Мёрфи и успешная игра Энди Андреоффа на пятаке позволяли шикарно реализовывать моменты. Сейчас не осталось никого: «Сибирь» получила исполнителей не хуже в лице Никиты Сошникова, Владимира (Александровича) Ткачёва, Скотта Уилсона и ещё нескольких других. По именам такой летней кампании у команды не было давно.

Однако за всю предсезонку «Сибирь» выдавила из себя восемь шайб в шести играх, и это тот редкий случай, когда пробуксовка на предсезонке выглядит реальной проблемой. Пока выходит, что болячки из прошлого сезона никуда не делись и продолжают пульсировать, а купировавшее всё большинство пропало, да и состав у новосибирцев немолодой. Остаётся надеяться только на Луи Доминге в воротах, лидерство Сергея Широкова и зашкаливающую самоотдачу — пока других козырей маловато.

«Авангард»

Про Омск в это межсезонье можно написать целую книгу, а не стандартные для таких материалов полторы тысячи знаков. Шаг менеджеры сделали логичный: отдать все бразды правления Ги Буше и строить ровно ту команду, которую хочет канадец. Буше даже дали привезти в Россию соратника, который получил в ВХЛ зарплату, превосходящую среднюю ставку по АХЛ. Параллельно Омск проявлял чудеса зарплатной эквилибристики, расчищая место в платёжке под прибывающих новичков.

В Омске много новых лиц Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Расставание со связкой Ткачёв — Буше вышло скомканным — и, судя по интервью игроков, отдельного прощания и не было. С другой стороны, можно понять логику Омска: с этими ребятами в качестве лидеров «Авангард» за пределами второго раунда выиграл один матч, пусть и оформил два подряд Достойных Вылета™ от «Локомотива». Теперь «Авангард» становится жёстче, тяжелее (в буквальном смысле) и прямолинейнее. Правда, скамейка у команды пока ультракороткая, а в 11 форвардов весь сезон не погоняешь. В Омске ждут решения по Маклауду — судя по тому, что канадская прокуратура не стала подавать апелляцию на оправдательный приговор, НХЛ вряд ли будет ставить Майклу препоны.

Главный тренер: Ги Буше

Капитан: Дамир Шарипзянов

Основной вратарь: Никита Серебряков

Главная звезда: Эндрю Потуральски

Однако в ставке на тренера есть один важный момент — Буше всегда давал лучший результат в первый сезон. Это касалось и «Тампы», и «Оттавы», и частично «Берна»: формально провал пошёл на третий год, однако в первый свой швейцарский сезон Ги успел поработать совсем чуть-чуть. Провалы энхаэловских команд Буше, правда, в первую очередь случались из-за проблем на последнем рубеже, а Никита Серебряков отлично вписался в «Авангард».

«Ак Барс»

Масштаб драмы, который устроили вокруг трансферов «Ак Барса» летом, казался слишком преувеличенным. Главной бедой команды виделась глубина состава: провалы Егора Коршкова и Семёна Кошелева фактически лишили команду боеспособного третьего звена, а по ходу сезона нормально усилиться не вышло. При этом казанскому клубу удалось сохранить лидеров. Слухи об отъезде Артёма Галимова в НХЛ изначально выглядели как часть какой-то агентской игры, а вот Илья Сафонов вроде бы реально собирался в «Чикаго» и вполне мог бы там заиграть — однако остался в Казани. Никуда не девались Барабанов, Семёнов и Яшкин, уровень которых понятен, а также хорошие ролевики и глубокая защита.

Главный тренер: Анвар Гатиятулин

Капитан: Алексей Марченко

Основной вратарь: Тимур Билялов

Главная звезда: Александр Барабанов

Но нужен был решающий хороший мазок, а его всё не было. Вынесем за скобки трансферы Биро и Калинюка — они должны были отправляться в «Витязь» и перешли в Казань во время очень короткого периода работы Игоря Варицкого в Казани. Без учёта этого «Ак Барс» промахивался почти по всем целям, с которыми связывали клуб, даже переход Денисенко утрясали чуть ли не месяц. Уход Ника Петана клуб полноценно тоже не компенсировал. В общем, об «Ак Барсе» подробнее вы можете прочитать ниже.

Ключевой вопрос «Ак Барса» — внутренний. Команда шикарно шла по сезону до паузы на Матч звёзд и так повалилась после него, что сложно найти этому чисто спортивное объяснение. Лишение Дмитрия Яшкина капитанской нашивки как будто подтвердило смутные слухи, которые витали вокруг команды и той роли, которая была у форварда внутри неё. Если каждый займётся своим делом, то у казанского клуба всё должно быть в порядке.

«Автомобилист»

В Екатеринбурге посчитали вылет от «Ак Барса» невезением и решили поставить на тот же костяк, что и был. Однако сложно посчитать невезением то, что за три года дважды команда проиграла в серии, ведя 3-2. Подписание Рида Буше сразу же дало повод сторонним наблюдателям записывать команду в топы Востока.

Главный тренер: Николай Заварухин

Капитан: Никита Трямкин

Основной вратарь: Евгений Аликин

Главная звезда: Рид Буше

Однако не всё так просто, слишком много ставок «Авто» уже не сыграло. Ник Эберт так и не доехал до Урала, уже ставший травматичным Кёртис Валк получил жуткую травму на предсезонке — и вот уже выпадают основной (и чуть ли не единственный) атакующий защитник и второй центр.

Летом «Автомобилист» выиграл петербургский турнир Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Николай Заварухин после вылета от «Ак Барса» декларировал давно назревшее стремление играть более агрессивно и атакующе, о чём говорили и игроки на предсезонке. При этом у «Автомобилиста» второй по среднему возрасту состав в лиге, 14 игроков (с учётом подвисшего Голышева и травмированного Валка) уже перевалили отметку в 30 лет. Мало кто помнит, что «Автомобилист» осенью 2022-го играл именно так, как сейчас обещает Заварухин, однако череда травм и просчёты в паузе это стремление сбили. Изменение стиля не невозможно — но вдолгую игра с большим объёмом движения с таким составом выглядит риском.

По позиционному нападению станет бить как минимум отсутствие чистого атакующего защитника, после подписания Дмитрия Юдина места под игрока такого плана уже и не осталось. Сыгранность будет оставаться козырем «Автомобилиста», однако консервативный селекционный подход не решает имеющихся проблем. Но и большого провала ждать не стоит: всё-таки против середняков и аутсайдеров «Авто» играет стабильно и успешно.

«Металлург»

«Металлургу» не повезло в прошлом году напороться на «Авангард», который был горяч, как только что закипевший чайник. С другой стороны, ранний вылет «Магнитки» подсветил какие-то игровые проблемы, которые могли быть замаскированы. Ставка на бывших игроков «Северстали» была хороша в краткосрочной перспективе, однако стратегически в «Металлурге» ждут не этого. В этом плане менеджмент «Магнитки» сработал прекрасно, привезя игроков, подходящих под стиль Андрея Разина.

Шутки про низкорослый «Металлург» затопили «Телеграм»: в составе лишь один форвард выше 180 см — и он как по заказу носит фамилию Коротков. Но при этом у «Металлурга» немаленькая защита, да и Разин показал, что размер не всегда имеет значение. Например, на пятаке в чемпионский год успешно орудовал Александр Петунин с габаритами 177/75. Правда, «Магнитку»-2024 сложно представить без Юрова (185 см), Гребёнкина (187 см) и Акользина (196 см) — другое дело, что габаритных ребят можно будет поискать на дедлайне. В регулярке недостаток размеров «Магнитка» будет компенсировать двойным движением и ударным прессингом.

Главный тренер: Андрей Разин

Капитан: Алексей Маклюков

Основной вратарь: Илья Набоков

Главная звезда: Владимир Ткачёв

Однако переход Владимира Ткачёва и Сергея Толчинского возвращает нас к другому давнему стереотипу, который звучит как «Разин не умеет работать со звёздами». Ситуация вокруг Егора Яковлева, у которого забрали капитанскую нашивку, это как будто бы частично подтверждает, однако два этих форварда — игроки иного статуса и влияния на результат команды. Ждём, как удастся найти место всем технарям и как будут выстроены внутрикомандные отношения.

«Салават Юлаев»

Можно повторить то, что писалось летом: ужасный конец лучше, чем ужас без конца. То, как в последние годы жил «Салават», было очень странным существованием где-то в полупозиции, где отличные легионеры закрывали гигантские проблемы с русским костяком и довольно кособокое строительство состава. При этом даже в таком удивительном режиме жизни копились долги — пришло время по ним платить. Однако «СЮ» вышел из ситуации с составом лучше, чем можно было бы ожидать.

Главный тренер: Виктор Козлов

Капитан: Григорий Панин

Основной вратарь: Александр Самонов

Главная звезда: Александр Хмелевски

Конечно, из ситуации с Джошем Ливо «Салават» вышел максимально криво: ну да, у канадца был пункт о запрете на обмен, но мы-то прекрасно видели, что этим летом на каждый пункт можно найти контрапункт. Платёжку «СЮ» почистил, но получил ровно 0 игроков за человека, который всего-то побил рекорд КХЛ. Никаких игровых активов не приобретено за расторжение контрактов Юдина и Андронова, от которых СКА избавился с помощью уфимского транзита. Шанс немного пополнить закрома проспектов был упущен — впрочем, сложно винить за это менеджеров в ситуации, когда уфимцам были нужны живые деньги, чтобы рассчитаться с кредиторами.

У штаба Виктора Козлова — новые задачи Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Но даже так «СЮ» не потерял Сашу Хмелевски — нужно же было добивать до пола зарплат. У «Салавата» есть много молодёжи, которая застопорилась в развитии, и можно догадаться почему. Когда у тебя есть иностранцы за 80-90 млн, дающие моментальный результат, у тебя просто нет необходимости много заигрывать молодых — тем более в атмосфере давления от руководства, в том числе и республиканского. Теперь у Александра Жаровского и компании будет множество времени и доверия. Есть ощущение, что Виктору Козлову с более молодой командой станет даже и полегче.

«Трактор»

Прошлый выход в финал завершился для «Трактора» катастрофой. «Динамо» возжелало сразу нескольких молодых хоккеистов команды, что закончилось преждевременным отъездом Валерия Ничушкина в НХЛ, летняя трансферная кампания стала полным провалом на каждой позиции, а Евгений Кузнецов сломался уже на старте сезона. Сейчас клуб тоже потерял Максима Шабанова и Виталия Кравцова, уехавших в НХЛ, однако новички в этот раз куда более статусные.

Перестройка атаки без Шабанова — это задача, которую нельзя будет решить сразу. Несмотря на глубину состава «Трактора», Максим нередко в критических моментах полностью брал игру на себя, становясь всегда работающим планом Б: всегда до того момента, как «Локомотив» особенно плотно занялся игроком в финале. Однако никуда не делась прекрасная линейка двусторонних центров, где Василий Глотов при необходимости может сыграть и на фланге, а Джош Ливо должен компенсировать потери на фланге атаки.

Главный тренер: Бенуа Гру

Капитан: Александр Кадейкин

Основной вратарь: Крис Дриджер

Главная звезда: Джошуа Ливо

Однако летом пострадала оборона, где уход Артёма Блажиевского компенсирован не был, а большинство свободных денег ушли на Ливо. Скамейка защитников и так была не очень длинной, а пара травм на предсезонке сокращают её совсем сильно, на рынке достойных вариантов уже маловато. Конечно, Алексей Волков может придумать что-то на дедлайне, но на старте сезона комбинация из очень позднего старта предсезонки и большого количества новичков может создать небольшую пробуксовку. Почти вся прошлая регулярка (за исключением отрезков декабря — января) выглядела для «Трактора» почти бесконечным медовым месяцем. В этом плане интересно, как Челябинск будет справляться с трудностями, если они всё-таки появятся.