Расписание спортивных матчей 6 сентября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: жаркий день в КХЛ, сборная Армении против Роналду, Формула-1 и UFC
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 6 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Насыщенное 6 сентября: ЦСКА — «Динамо» в хоккее, отбор к чемпионату мира по футболу, женский ЧМ по волейболу, плей-офф Евробаскета и теннис!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 6 сентября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25), US Open, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Интрига: остановит ли канадец победную поступь Синнера в Нью-Йорке?

Чемпион US Open — 2024 Янник Синнер мчит на всех парах к своему второму подряд финалу в Нью-Йорке. Чтобы сделать последний шаг на пути к этому матчу, итальянцу необходимо справиться с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Теннисисты ранее играли трижды. Первые два поединка оказались за канадцем — в Мадриде-2022 и Цинциннати-2022, а на 1/4 финала Мадрида-2024 Янник отказался выйти из-за травмы. И только их последний матч в 1/4 финала Цинциннати остался за итальянцем. Победитель новой встречи далее поспорит за титул с кем-то из пары Новак Джокович — Карлос Алькарас.

Янник продвигается по сетке турнира очень уверенно:
Синнер — в полуфинале US Open. А обидчик Рублёва повторил достижение Янника и Алькараса
Синнер — в полуфинале US Open. А обидчик Рублёва повторил достижение Янника и Алькараса

🏐 11:30: Япония — Турция, чемпионат мира, женщины, 1/2 финала

ЧМ-2025 (ж) . 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 11:30 МСК
Япония
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: реванш Турции или повторный успех Японии?

Сборные Турции и Японии уже встречались друг с другом в финальной стадии, только было это месяцем ранее в четвертьфинале розыгрыша Лиги наций. Тогда цепкие японские волейболистки смогли остановить мощь турецкого нападения, выбив команду Даниэле Сантарелли из борьбы за медали турнира. Теперь же сборная Турции намерена отыграться и взять реванш. Тем более что на чемпионате мира турецкие волейболистки идут очень уверенно: команда уже переписала историю, дойдя до полуфинала, при этом проиграв всего один сет. Поэтому Японии придётся сильно постараться, чтоб повторить свой недавний успех.

Статистика чемпионата мира по волейболу
Исторический успех Турции:
Турция переписала историю волейбола! Команда впервые вышла в полуфинал чемпионата мира
Турция переписала историю волейбола! Команда впервые вышла в полуфинал чемпионата мира

🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что ждать от Владимира Ткачёва?

«Металлург» дебютирует в новом сезоне в составе, наполненном звёздами первой величины. Особое внимание будет приковано к Владимиру Ткачёву, который покинул «Авангард» и перешёл в команду Андрея Разина. Магнитогорцы и казанцы часто выдают боевые матчи, как будет на этот раз?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Известный агент — о Ткачёве:
Дементьев — о Ткачёве: идеальный игрок для системы Разина

🏐 15:30: Италия — Бразилия, чемпионат мира, женщины, 1/2 финала

ЧМ-2025 (ж) . 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 15:30 МСК
Италия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: матч лидеров мирового волейбола

После финала Лиги наций, в котором сыграли Бразилия и Италия, все ожидали, что обе лучшие сборные сойдутся и в главной встрече ЧМ-2025. Но вот уже второй чемпионат мира сводит эти сильнейшие команды на стадии полуфинала. В прошлый раз южноамериканки переиграли «Скуадра адзурра» в четырёх сетах и отправились в «золотой» финал. Однако сейчас сделать это будет намного сложнее, потому что итальянские волейболистки от матча к матчу показывают фантастический уровень своей игры. У команды Хулио Веласко внушительная победная серия из 34 выигранных встреч. И после успеха в двух последних Лигах наций и ОИ-2024 Италия явно нацелена на новый титул. Получится ли у сборной с Апеннинского полуострова сделать шаг к мировому трофею или Бразилия снова преградит ей путь?

Статистика чемпионата мира по волейболу
Как Япония пробилась в полуфинал ЧМ-2025:
Драма на ЧМ-2025! Нидерландки были в шаге от полуфинала, но японки вытащили концовку
Драма на ЧМ-2025! Нидерландки были в шаге от полуфинала, но японки вытащили концовку

🏒 16:00: ЦСКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» восстановилось после тяжёлых сборов?

«Динамо» при Кудашове вторую предсезонку подряд попадает в яму. В прошлом году бело-голубые провалили старт чемпионата и выглядели очень тяжело. В соперниках у них будет обновлённый ЦСКА Игоря Никитина, который многие эксперты записывают в фавориты сезона. Оправдают ли армейцы этот статус?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Почему «Динамо» не будет претендентом на кубок, по мнению автора «Чемпионата»?
Кто выиграет Кубок Гагарина — 2026? Есть лишь четыре реальных претендента
Кто выиграет Кубок Гагарина — 2026? Есть лишь четыре реальных претендента

⚽️ 16:00: Латвия — Сербия, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа К, 5-й тур

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 5-й тур
06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
Латвия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: приблизятся ли сербы к Англии?

Сборная Сербии стратегически засушила нули в Албании и раскатала Андорру. Чтобы претендовать на успешное прохождение квалификации ЧМ-2026, нужно побеждать Латвию и приближаться к Англии на расстояние двух очков при равном количестве матчей. Звучит просто, но что будет на деле? Латвийцы не дали сломить себя той же Албании и также одолели андоррцев. В группе между предстоящими соперниками пока равенство, поэтому сербским звёздам не стоит выходить на поле расслабленными.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Можно будет поболеть за двух представителей РПЛ:
Защитники «Спартака» и «Зенита» попали в заявку сборной Сербии на отборочные матчи ЧМ‑2026

🏒 17:00: «Шанхайские Драконы» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каким получится дебют «Шанхая»?

От «Шанхая» в хоккейных кругах завышенные ожидания. Даже очень. Сомнений нет в том, что китайская команда станет серьёзным оппонентом для всех, но записывать в ранг фаворита «драконов» всё же рано. Тем более в соперниках у них будет команда, с которой они некоторое время станут проводить импровизированные дерби – СКА. Увидим ли мы от армейцев тот хоккей, о котором постоянно говорит Игорь Ларионов?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Новичок СКА — о хоккее в России:
Форвард СКА Гримальди: в России более техничный хоккей, в Америке сплошное «бей-беги»

🏒 17:00: «Торпедо» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каким предстанет обновлённый «Салават Юлаев»?

И у «Торпедо», и у «Салавата» куча проблем – первые очень неубедительно провели предсезонку, а вторые расстались почти со всеми лидерами из-за долгов. Но интереснее будет посмотреть всё же на уфимцев – как Виктор Козлов будет работать с игроками, у которых нет звёздного статуса. Однако один именитый игрок в Уфе всё же остался – Александр Хмелевски. Ждать ли подвигов от него?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Ливо — о конфликте с Паниным:
Ливо рассказал о причинах конфликта с Паниным во время выступления за «Салават» в плей-офф

🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Италии, этап 16, квалификация

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Не началось

Интрига: неужели не «Макларен»?!

Пятничные тренировки Гран-при Италии вселяют оптимизм насчёт ситуации с интригой на этапе в легендарной Монце. Как минимум в первый день уикенда у «Макларена» не было заметного преимущества над преследователями. Очень бодро смотрелась «Феррари», так что с интересом станем следить, сумеет ли Шарль Леклер побороться за поул-позишен (напомним, у Льюиса Хэмилтона штраф в виде потери пяти мест на стартовой решётке). Также посмотрим, сможет ли выстрелить кто-то из группы середняков – например, «Уильямс».

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Неужели в Ф-1 наконец появится американский гонщик?
«Кадиллак» всё-таки ведёт в Ф-1 американского гонщика. Но подводных камней — уйма
«Кадиллак» всё-таки ведёт в Ф-1 американского гонщика. Но подводных камней — уйма

🏀 18:30: Литва — Латвия, Евробаскет, плей-офф, 1/8 финала

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 18:30 МСК
Литва
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит — Валанчюнас или Порзингис?

Литва потеряла Йокубайтиса, но все равно закончила на втором месте в очень сильной группе. Латвия с Порзингисом испытывала огромные проблемы на старте, сейчас же смотрится неплохо. Это противостояние балтийских команд является классикой европейского баскетбола, кому удастся пробиться в четвертьфинал?

Статистика Евробаскета
Расклады перед плей-офф:
Плей-офф Евробаскета-2025: все пары 1/8 финала, расписание матчей и расклады
Плей-офф Евробаскета-2025: все пары 1/8 финала, расписание матчей и расклады

⚽️ 19:00: Англия — Андорра, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа К, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 5-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Андорра
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько голов забьют англичане?

Андорра приедет в гости к могучей Англии. Гарри Кейн и его партнёры наверняка счастливы, ведь можно будет отвести на аутсайдере душу и накидать ему уйму голов. Вопрос – сколько. Команды встречались между собой семь раз. Суммарный счёт — 26:0. Только вот что поразительно: в июне нынешнего года фаворит забил всего один раз. Это вообще как? Теперь-то англичане не станут скромничать?

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Томас Тухель не вызвал Трента и набравшего форму Грилиша. Тренер объяснил причины:
Тухель объяснил, почему не включил Трента в заявку сборной Англии на матчи отбора к ЧМ

⚽️ 19:00: Армения — Португалия, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа F, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Армения
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Сперцян и Тикнизян огорчат Роналду?

Здесь расклад на первый взгляд тоже понятен. Всё-таки уровень футболистов в командах заметно отличается. Тем не менее Армения не раз показывала, что способна дать бой Португалии. В XXI веке португальцы трижды победили с разницей в один гол и один раз сыграли вничью. На доминацию это совсем не похоже. Чтобы соперничать в группе с Ирландией и Венгрией, армянам нужно по-максимуму выкладываться в каждом матче. Можно начать с дебютного.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Вызваны не все португальские звёзды:
Официально
40-летний Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отбора к ЧМ-2026. Леау — вне заявки

👊 19:25: Андреас Густафссон (Швеция) — Ринат Фахретдинов (Россия), UFC Fight Night 258

UFC 2025. UFC Fight Night 258, Париж, Франция
Андреас Густафссон — Ринат Фахретдинов
06 сентября 2025, суббота. 19:25 МСК
Андреас Густафссон
Не началось
Ринат Фахретдинов

Интрига: Фахретдинов ворвётся в топ-15?

Ринат Фахретдинов — один из самых недооценённых промоушеном бойцов UFC. Россиянин уже несколько лет выступает в лиге, вообще не проигрывает, однако до сих пор не смог попасть в топ-15. Вдобавок в последнее время Ринат побеждает не слишком ярко — последние три боя завершились судейскими решениями. Но если Фахретдинов победит шведа Андреаса Густафссона, его почти наверняка поднимут в рейтинге. У Андреса хорошие навыки, однако опыта у россиянина намного больше.

Всё о пути Гладиатора:
Фахретдинов опять мимо «топов». За три года в UFC Ринат не приблизился к рейтингу
Фахретдинов опять мимо «топов». За три года в UFC Ринат не приблизился к рейтингу

🏀 21:45: Сербия — Финляндия, Евробаскет, плей-офф, 1/8 финала

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич проявит себя?

Главный фаворит турнира Сербия, помимо того, что потеряла капитана Богдановича, так ещё и проиграла последний матч группового этапа Турции. Йокич и компания не так сильны, как кажется? В плей-офф начинается совсем другой баскетбол. Удастся ли Финляндии с Маркканеном во главе совершить сенсацию?

Статистика Евробаскета
Громкая сенсация!
Почти 50 лет сборная Испании не знала таких неудач. Что ждёт её теперь?
Почти 50 лет сборная Испании не знала таких неудач. Что ждёт её теперь?
