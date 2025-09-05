Насыщенное 6 сентября: ЦСКА — «Динамо» в хоккее, отбор к чемпионату мира по футболу, женский ЧМ по волейболу, плей-офф Евробаскета и теннис!

Топ-события субботы: жаркий день в КХЛ, сборная Армении против Роналду, Формула-1 и UFC

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25), US Open, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: остановит ли канадец победную поступь Синнера в Нью-Йорке?

Чемпион US Open — 2024 Янник Синнер мчит на всех парах к своему второму подряд финалу в Нью-Йорке. Чтобы сделать последний шаг на пути к этому матчу, итальянцу необходимо справиться с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Теннисисты ранее играли трижды. Первые два поединка оказались за канадцем — в Мадриде-2022 и Цинциннати-2022, а на 1/4 финала Мадрида-2024 Янник отказался выйти из-за травмы. И только их последний матч в 1/4 финала Цинциннати остался за итальянцем. Победитель новой встречи далее поспорит за титул с кем-то из пары Новак Джокович — Карлос Алькарас.

🏐 11:30: Япония — Турция, чемпионат мира, женщины, 1/2 финала

Интрига: реванш Турции или повторный успех Японии?

Сборные Турции и Японии уже встречались друг с другом в финальной стадии, только было это месяцем ранее в четвертьфинале розыгрыша Лиги наций. Тогда цепкие японские волейболистки смогли остановить мощь турецкого нападения, выбив команду Даниэле Сантарелли из борьбы за медали турнира. Теперь же сборная Турции намерена отыграться и взять реванш. Тем более что на чемпионате мира турецкие волейболистки идут очень уверенно: команда уже переписала историю, дойдя до полуфинала, при этом проиграв всего один сет. Поэтому Японии придётся сильно постараться, чтоб повторить свой недавний успех.

🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: что ждать от Владимира Ткачёва?

«Металлург» дебютирует в новом сезоне в составе, наполненном звёздами первой величины. Особое внимание будет приковано к Владимиру Ткачёву, который покинул «Авангард» и перешёл в команду Андрея Разина. Магнитогорцы и казанцы часто выдают боевые матчи, как будет на этот раз?

Известный агент — о Ткачёве: Дементьев — о Ткачёве: идеальный игрок для системы Разина

🏐 15:30: Италия — Бразилия, чемпионат мира, женщины, 1/2 финала

Интрига: матч лидеров мирового волейбола

После финала Лиги наций, в котором сыграли Бразилия и Италия, все ожидали, что обе лучшие сборные сойдутся и в главной встрече ЧМ-2025. Но вот уже второй чемпионат мира сводит эти сильнейшие команды на стадии полуфинала. В прошлый раз южноамериканки переиграли «Скуадра адзурра» в четырёх сетах и отправились в «золотой» финал. Однако сейчас сделать это будет намного сложнее, потому что итальянские волейболистки от матча к матчу показывают фантастический уровень своей игры. У команды Хулио Веласко внушительная победная серия из 34 выигранных встреч. И после успеха в двух последних Лигах наций и ОИ-2024 Италия явно нацелена на новый титул. Получится ли у сборной с Апеннинского полуострова сделать шаг к мировому трофею или Бразилия снова преградит ей путь?

🏒 16:00: ЦСКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Динамо» восстановилось после тяжёлых сборов?

«Динамо» при Кудашове вторую предсезонку подряд попадает в яму. В прошлом году бело-голубые провалили старт чемпионата и выглядели очень тяжело. В соперниках у них будет обновлённый ЦСКА Игоря Никитина, который многие эксперты записывают в фавориты сезона. Оправдают ли армейцы этот статус?

⚽️ 16:00: Латвия — Сербия, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа К, 5-й тур

Интрига: приблизятся ли сербы к Англии?

Сборная Сербии стратегически засушила нули в Албании и раскатала Андорру. Чтобы претендовать на успешное прохождение квалификации ЧМ-2026, нужно побеждать Латвию и приближаться к Англии на расстояние двух очков при равном количестве матчей. Звучит просто, но что будет на деле? Латвийцы не дали сломить себя той же Албании и также одолели андоррцев. В группе между предстоящими соперниками пока равенство, поэтому сербским звёздам не стоит выходить на поле расслабленными.

Можно будет поболеть за двух представителей РПЛ: Защитники «Спартака» и «Зенита» попали в заявку сборной Сербии на отборочные матчи ЧМ‑2026

🏒 17:00: «Шанхайские Драконы» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: каким получится дебют «Шанхая»?

От «Шанхая» в хоккейных кругах завышенные ожидания. Даже очень. Сомнений нет в том, что китайская команда станет серьёзным оппонентом для всех, но записывать в ранг фаворита «драконов» всё же рано. Тем более в соперниках у них будет команда, с которой они некоторое время станут проводить импровизированные дерби – СКА. Увидим ли мы от армейцев тот хоккей, о котором постоянно говорит Игорь Ларионов?

Новичок СКА — о хоккее в России: Форвард СКА Гримальди: в России более техничный хоккей, в Америке сплошное «бей-беги»

🏒 17:00: «Торпедо» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: каким предстанет обновлённый «Салават Юлаев»?

И у «Торпедо», и у «Салавата» куча проблем – первые очень неубедительно провели предсезонку, а вторые расстались почти со всеми лидерами из-за долгов. Но интереснее будет посмотреть всё же на уфимцев – как Виктор Козлов будет работать с игроками, у которых нет звёздного статуса. Однако один именитый игрок в Уфе всё же остался – Александр Хмелевски. Ждать ли подвигов от него?

Ливо — о конфликте с Паниным: Ливо рассказал о причинах конфликта с Паниным во время выступления за «Салават» в плей-офф

🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Италии, этап 16, квалификация

Интрига: неужели не «Макларен»?!

Пятничные тренировки Гран-при Италии вселяют оптимизм насчёт ситуации с интригой на этапе в легендарной Монце. Как минимум в первый день уикенда у «Макларена» не было заметного преимущества над преследователями. Очень бодро смотрелась «Феррари», так что с интересом станем следить, сумеет ли Шарль Леклер побороться за поул-позишен (напомним, у Льюиса Хэмилтона штраф в виде потери пяти мест на стартовой решётке). Также посмотрим, сможет ли выстрелить кто-то из группы середняков – например, «Уильямс».

🏀 18:30: Литва — Латвия, Евробаскет, плей-офф, 1/8 финала

Интрига: кто победит — Валанчюнас или Порзингис?

Литва потеряла Йокубайтиса, но все равно закончила на втором месте в очень сильной группе. Латвия с Порзингисом испытывала огромные проблемы на старте, сейчас же смотрится неплохо. Это противостояние балтийских команд является классикой европейского баскетбола, кому удастся пробиться в четвертьфинал?

⚽️ 19:00: Англия — Андорра, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа К, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько голов забьют англичане?

Андорра приедет в гости к могучей Англии. Гарри Кейн и его партнёры наверняка счастливы, ведь можно будет отвести на аутсайдере душу и накидать ему уйму голов. Вопрос – сколько. Команды встречались между собой семь раз. Суммарный счёт — 26:0. Только вот что поразительно: в июне нынешнего года фаворит забил всего один раз. Это вообще как? Теперь-то англичане не станут скромничать?

Томас Тухель не вызвал Трента и набравшего форму Грилиша. Тренер объяснил причины: Тухель объяснил, почему не включил Трента в заявку сборной Англии на матчи отбора к ЧМ

⚽️ 19:00: Армения — Португалия, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа F, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Сперцян и Тикнизян огорчат Роналду?

Здесь расклад на первый взгляд тоже понятен. Всё-таки уровень футболистов в командах заметно отличается. Тем не менее Армения не раз показывала, что способна дать бой Португалии. В XXI веке португальцы трижды победили с разницей в один гол и один раз сыграли вничью. На доминацию это совсем не похоже. Чтобы соперничать в группе с Ирландией и Венгрией, армянам нужно по-максимуму выкладываться в каждом матче. Можно начать с дебютного.

Вызваны не все португальские звёзды: Официально 40-летний Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отбора к ЧМ-2026. Леау — вне заявки

👊 19:25: Андреас Густафссон (Швеция) — Ринат Фахретдинов (Россия), UFC Fight Night 258

Интрига: Фахретдинов ворвётся в топ-15?

Ринат Фахретдинов — один из самых недооценённых промоушеном бойцов UFC. Россиянин уже несколько лет выступает в лиге, вообще не проигрывает, однако до сих пор не смог попасть в топ-15. Вдобавок в последнее время Ринат побеждает не слишком ярко — последние три боя завершились судейскими решениями. Но если Фахретдинов победит шведа Андреаса Густафссона, его почти наверняка поднимут в рейтинге. У Андреса хорошие навыки, однако опыта у россиянина намного больше.

🏀 21:45: Сербия — Финляндия, Евробаскет, плей-офф, 1/8 финала

Интрига: Йокич проявит себя?

Главный фаворит турнира Сербия, помимо того, что потеряла капитана Богдановича, так ещё и проиграла последний матч группового этапа Турции. Йокич и компания не так сильны, как кажется? В плей-офф начинается совсем другой баскетбол. Удастся ли Финляндии с Маркканеном во главе совершить сенсацию?