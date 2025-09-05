Хартли начал в «Локомотиве» с трофея! Чемпион вырвал победу у «Трактора» в серии бросков

«Локомотив» во второй раз подряд принял участие в матче за Кубок Открытия КХЛ. На этот раз ярославцы на правах действующих обладателей Кубка Гагарина начинали сезон уже на своей арене. А в соперниках, как и год назад, оказалась команда из Челябинской области – на этот раз «Трактор», который был повержен в майском финале плей-офф.

18-й регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги начался с подъёма чемпионского баннера железнодорожников – столь долгожданного для всего Ярославля – под своды «Арены-2000». А несколько минут спустя в дело вступили и сами команды.

Сегодняшние хозяева по сравнению с самой важной встречей в современной истории клуба не поменялись практически ни на йоту – сочетания во вратарской и защитных линиях остались прежними (разве что седьмым защитником вместо уехавшего за океан Дмитрия Симашева стал Марк Ульев).

А вот в нападении перемены чуть значительнее – продолжающего восстанавливаться после травмы Артура Каюмова в первой тройке заменил Александр Полунин, в четвёртом звене оказался Степан Никулин, а фланговыми нападающими в связке с Байроном Фрейзом стали Илья Николаев и Ярослав Лихачёв.

Но самое главное изменение в «Локомотиве», конечно же, произошло на тренерском мостике – приведший железнодорожников к первому чемпионству в КХЛ Игорь Никитин отправился в ЦСКА, а его место вместе с обновлённым штабом занял прекрасно знакомый всем любителям хоккея Боб Хартли.

«Трактор» же изменился кардинально – в межсезонье челябинцы потеряли Максима Шабанова, Виталия Кравцова, Стивена Кэмпфера, Владимира Ткачёва, Бадди Робинсона и Зака Фукале, но при этом обзавелись MVP прошлого сезона Джошем Ливо, Михаилом Григоренко, Пьерриком Дюбе, Егором Коршковым, Крисом Дриджером и Джорданом Гроссом. Все, кроме последнего, сегодня официально дебютировали за новый клуб.

Плей-офф будто бы и не заканчивался – уже в первом периоде соперники совершили аж 27 силовых приёмов на двоих, 19 из которых были на счету гостей. На главном табло, правда, изменений в первые 20 минут не последовало. И это при том, что почти половину из них команды провели в меньшинстве – судьи семь раз отправляли игроков в штрафной бокс. И хоть моментов у оппонентов хватало, вратари (иногда не без помощи ворот) не позволили порадоваться заброшенным шайбам.

Не видели голов и в большей части второй двадцатиминутки, которая прошла под флагом «Локомотива» – железнодорожники и в большинстве поиграли, и чаще на ворота Дриджера давили, однако канадец был непробиваем. «Трактор» же впервые к владениям Исаева впервые в этой трети подобрался лишь по истечении 15 минут – да и те два броска, что челябинцы успели нанести, едва ли можно было назвать опасными.

Казалось, что и на второй перерыв команды уйдут при равном безголевом счёте, но секундная потеря концентрации стоила гостям пропущенной шайбы. Первый гол 18-го сезона КХЛ организовала молодая звёздочка ярославцев Егор Сурин. Молодой форвард простреливал на своего более опытного партнёра Александра Радулова, однако шайба до MVP Кубка Гагарина не дошла – Дриджер успел выставить щиток.

К несчастью для канадского голкипера и его команды, шайба отскочила в Арсения Коромыслова, а от него – за линию ворот. Не без помощи случая, но «Локомотив» всё же смог отличиться. И незаслуженным гол точно назвать не получится – подопечные Боба Хартли на него наиграли.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В третьем периоде «Трактор» заметно нарастил давление на Исаева по сравнению со второй третью, но долгое время конвертировать это хотя бы в один гол не получалось. На помощь пришла игра в неравных составах – удаление Никиты Черепанова через полторы минуты смог реализовать французский новичок челябинцев Дюбе, откликнувшийся на пас другого дебютанта команды Григоренко.

Ещё один шанс в большинстве команда Бенуа Гру не реализовала, и соперники отправились в овертайм – а в предыдущем таком случае «Локомотив», как вы можете помнить, взял верх.

Сегодня могло случиться наоборот – у гостей было несколько убойных возможностей забирать первые два очка в этом сезоне, но точность бросков и Исаев были против. Своим шансом решать всё в дополнительное время не воспользовались и железнодорожники, не сумевшие реализовать удаление Егора Коршкова.

В первые два раунда в серии бросков команды забили по разу – отличились Радулов и Ливо. В решающем третьем Берёзкин свою попытку реализовал, а вот Григоренко был остановлен Исаевым.

2:1 Б – Боб Хартли начинает путь в «Локомотиве» с трофея!