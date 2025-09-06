В «Автомобилисте» рассказали о травме Валка, «Шанхай» представил форму. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 5 сентября.

«Сибири» поставили задачу на сезон

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл встречу с игроками и тренерским штабом «Сибири», сообщает пресс-служба команды.

«В этом году даже не буду формулировать задачу-минимум, ведь на фоне яркой игры в конце прошлого сезона попечительский совет и болельщики ждут выхода в плей-офф. Это обязательное условие, а дальше — забраться максимально высоко и показать результат лучше, чем в прошлом году. В команде много новичков, поэтому хочу пожелать вам быстро найти свой стиль на сезон, ждём хорошей игры с первых матчей и побольше побед дома для самых лучших болельщиков в лиге», — заявил Травников.

Директор «Автомобилиста» рассказал о травме Валка

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о состоянии нападающего Кёртиса Валка, которого увезли на носилках со льда во время игры с «Торпедо» (3:4 Б).

«После грубого приёма со стороны Василия Атанасова существенно пострадал Кёртис Валк. Он находится на лечении в стационаре нашей клиники, хотя были сомнения, что удастся забрать его из Нижнего Новгорода. Сейчас он проходит курс лечения, мы надеемся на данный момент, что наихудших последствий избежать удалось. Будем верить, что где-то в октябре мы сможем увидеть его. Он проделал огромную работу в плане восстановления после тяжёлой операции, сам забивал, стал лучшим снайпером на предсезонке, вёл игру звена. Хоккеист крайне необходимый для нас, будем заниматься его здоровьем», — сказал Рябков.

Директор «Автомобилиста» рассказал, за счёт чего команда созрела для борьбы за чемпионство

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о преимуществах уральского клуба в борьбе за чемпионство в КХЛ.

«Автомобилист» созрел как команда, как совокупность личностей, игроков, которые уже долго взаимодействуют в быту, на льду. Мы постарались найти необходимые недостающие детали. Создание командного духа, командной сплочённости позволяет говорить о том, что мы претендуем на Кубок. Задача-минимум — играть на победу в каждом матче», — сказал Рябков.

Артамонова отправили в ВХЛ

«Торпедо» отправило 19-летнего нападающего Никиту Артамонова в ВХЛ. На официальном сайте КХЛ указано, что форвард находится в фарм-клубе нижегородцев — «Торпедо-Горький».

Никита Артамонов в прошлом сезоне провёл 67 матчей в КХЛ (с учётом плей-офф), в которых набрал 39 (22+17) очков. Также на его счету один гол и шесть результативных передач в 18 играх за «Торпедо-Горький» в ВХЛ. Отметим, что Артамонов продлил контракт с «Торпедо» 7 июля 2025 года. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2026/2027.

«Шанхайские Драконы» представили форму на новый сезон КХЛ

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» представила форму на новый сезон КХЛ.

Права на видео принадлежат ХК «Шанхайские Драконы». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, в это межсезонье «Куньлунь Ред Стар» был переименован в «Шанхайских Драконов». Команду возглавил 61-летний канадский специалист Жерар Галлан.

Ожиганов остался капитаном «Динамо»

Московское «Динамо» представило капитана и ассистентов команды на сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. Капитаном клуба назначен защитник Игорь Ожиганов. Его помощниками стали Седрик Пакетт, Антон Слепышев и Артём Ильенко.

В минувшем сезоне 32-летний Ожиганов провёл 84 встречи, в которых забросил восемь шайб и отдал 25 результативных передач с показателем полезности «+15». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Ожиганов сыграл 775 матчей, в которых записал на свой счёт 285 (82+203) очков.

«Сочи» обменял нападающего в «Трактор»

Хоккейные клубы «Сочи» и «Трактор» провели обмен, по итогам которого в челябинский клуб перешёл нападающий Захар Миць. Об этом сообщает пресс-служба южан. «Сочи», в свою очередь, получит денежную компенсацию.

«Благодарим Захара за работу, за профессиональное отношение к делу, за открытость и позитив! Желаем успехов», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Миць — воспитанник московской хоккейной школы «Русь». 22-летний форвард дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2023/2024, проведя за южный клуб два матча. В прошлом сезоне форвард принял участие в 11 играх, в которых не отметился результативными действиями.