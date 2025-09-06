Легендарный вратарь «Монреаля» сменил клуб. Однако за новую команду он не сыграет

Кэри Прайс провёл свой последний матч в НХЛ 29 апреля 2022 года — и об этом можно говорить с уверенностью, не используя пошлых эвфемизмов типа «крайний». На карьеру вратаря повлияли не только травмы, но и лечение от наркозависимости, в чём вратарь нашёл смелость открыто признаться. Финальный аккорд карьеры Кэри был чертовски красив: Прайс вывел в финал Кубка Стэнли — 2021 «Монреаль», ставший чуть ли не самым скромным по составу финалистом XXI века. После поражения от «Тампы» «Канадиенс» мгновенно рассыпались в прах.

В июне 2022-го Прайс получил «Билл Мастертон Трофи» и заявлял: «Буду готовиться к выходу на новый уровень. Начну подготовку к новому сезону, планируя, что стану играть. Однако не думаю, что до конца лета у меня появится полное представление о том, как всё будет выглядеть. К тому времени я предприму все необходимые шаги, чтобы вернуться на лёд». Но методы терапии, которые применял голкипер (в том числе специальные инъекции плазмы), улучшений не принесли.

Карьеру Кэри так официально и не завершал. В сентябре 2023-го он говорил: «Должно произойти чудо. У меня всё ещё действует контракт, и я всё ещё питаю надежду на то, что смогу снова сыграть». Параллельно Прайс объявлял на драфте выбранного «Монреалем» Давида Райнбахера и забыл фамилию австрийского защитника, а ещё получил степень доктора юридических наук в местном университете. Степень эта почётная (honoris causa), диссертации голкипер не защищал. Параллельно Прайс перестал быть самым дорогим вратарём лиги, уступив это место Игорю Шестёркину.

Кэри Прайс Фото: Gerry Broome/AP/ТАСС

При этом контракт не прекращал действовать. Даже с учётом того, что в контракте Прайса бо́льшая часть денег стандартно приходилась на первые годы соглашения, уже травмированный вратарь получал весьма солидные деньги. За три сезона, где Кэри не сыграет ни одного матча, голкипер суммарно получит $ 23,5 млн. Бо́льшую часть этих денег будет покрывать страховая компания, да и «Монреаль» достаточно богат, чтобы выплачивать даже такие суммы контракта. Однако «Канадиенс» вышли из перестройки, ведут агрессивную трансферную политику и уже готовы закрепить успехи прошлого сезона.

В этом плане контракт Прайса в LTIR жизнь не улучшал. Конечно, клубы-чемпионы пользовались этим преимуществом, Но по старым схемам коллективного соглашения это помогает в том случае, когда у тебя платёжка забита до основания, а твоя травмированная звезда вернётся в плей-офф. Соглашение Кэри просто существовало: это не было большой проблемой, пока молодые звёзды «Канадиенс» не получали больших контрактов. Теперь пространство нужно было расчищать.

Слухи об обмене ползли уже с августа, при этом генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз буквально три дня назад заявил: «Нам нет необходимости обменивать Кэри Прайса. Если появится сделка, которая будет выгодна и для нас, и для другой команды, мы рассмотрим её. Однако такой необходимости у нас нет». Но вскоре Прайс отправился в «Сан-Хосе» вместе с пиком пятого раунда, а в обратном направлении перешёл защитник Гэннон Ларок.

Почему обмен случился только сейчас? Потому что подписной бонус Прайса был выплачен лишь 1 сентября: обычно это делается 1 июля, однако дата может разниться от контракта к контракту. Вратарь единовременно получил $ 5 млн, которые выплачены ещё «Монреалем»: на долю «Сан-Хосе» останется лишь $ 2,5 млн, бо́льшая часть этих денег будет покрыта страховкой. Фактически «акулы» за деньги приобрели драфт-пик, а ещё возможность перестраховаться в плане пола зарплат, если у клуба вдруг возникнут какие-то варианты больших обменов (наверняка на дедлайне это произойдёт).

Болельщики «Монреаля» моментально кинулись искать, кто такой Гэннон Ларок: профиль франко-канадского защитника сейчас является самым популярным на Eliteprospects. Увы, их ждало разочарование: за последние несколько лет Ларок получил несколько тяжёлых травм бедра и за три последних сезона суммарно провёл лишь 22 встречи, полностью пропустив прошлую регулярку. За одного травмированного хоккеиста «Монреаль» получил другого, но на минимальном контракте.

Кто теперь поможет лидерам «Монреаля»? Фото: Graham Hughes/AP/ТАСС

У «Монреаля» теперь под потолком $ 4,57 млн, а инсайдеры сообщают о простой цели: найти второго центра. Читать это даже смешно, потому что найти второго центра хочет абсолютное большинство команд НХЛ, однако на рынке таких лотов банально нет. «Канадиенс» при этом в своё время делали ставку на молодых и не до конца раскрывшихся талантов: Алекса Ньюхука из «Колорадо» и Кирби Дака из «Чикаго». Но первораундники руководство не особо убеждают: в прошлом сезоне на двоих они собрали «-50» в полезность и стали двумя худшими с отрывом игроками команды по этому показателю.

Среди кандидатов на обмен упоминались Кейси Миттельштадт из «Бостона», Джейсон Дикинсон из «Чикаго» и Мэйсон Мактавиш из «Анахайма». Однако первого вряд ли будут менять всего после 18 проведённых матчей за новый клуб, второй — центр скорее для третьего звена, а за третьего «утки» будут наверняка просить очень-очень много активов. Да и по нынешнему рынку сомнительно, что приобрести хорошего игрока дефицитного амплуа получится лишь за комплект из пиков и проспектов.

А что сам Прайс? Он очень кратко отреагировал на обмен на своей странице в соцсети: «Навсегда «хаб». Правда, теперь в бирюзовых цветах!». Случись эта ситуация несколько лет назад, и Кэри мог бы завершить карьеру игроком «Аризоны», как Крис Пронгер и Мариан Госса.