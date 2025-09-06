«Шанхай» показал СКА, кто в Петербурге хозяин! «Драконы» сокрушили армейцев за 83 секунды

6 сентября 2025 года – день, когда СКА впервые приехал на «СКА Арену» в качестве гостя. Да, формально такое уже было, когда «Куньлунь» проводил свои домашние встречи на самой большой арене в мире. Но тогда армейцы занимали домашнюю раздевалку, а сегодня приехали на стадион, где от СКА буквально осталось только название – вся чаша преобразилась вместе с «Ред Стар», которые превратились в «Шанхай» и стали хозяевами этого льда.

И при всех громких вывесках второго игрового дня, среди которых были матчи «Металлург» – «Ак Барс» и «ЦСКА» – «Динамо», встреча в Северной столице, которую де-факто можно назвать первым петербургским дерби в истории КХЛ, привлекала едва ли не наибольшее внимание.

И действительно, интриг хватало – абсолютно новая команда у «Дрэгонс» и значительно обновлённый СКА с тренерским противостоянием некогда лучшего тренера НХЛ Жерара Галлана и ушедшего на повышение из «Торпедо» Игоря Ларионова, которому в Санкт-Петербурге предстоит работать в других условиях, нежели в Нижнем Новгороде.

Переехавшие с ним Маркус Филлипс и Игорь Ларионов-младший сегодня оказались в основе армейцев – как и Николай Голдобин, и амнистированный Тревор Мёрфи, и Бреннан Менелл, и Рокко Гримальди. Из статусных новичков коренным петербуржцам не хватало только Джозефа Бландизи, чья дата дебюта пока остаётся неизвестной.

«Шанхай» по сравнению с последним предсезонным матчем с «Динамо» активировал звено Чехович – Куинни – Рендулич, отправив в резерв тройку Кузнецов – Николаев – Акользин. И назначил капитанов – литеру «С» получил Спенсер Фу, а с нашивками «А» «Драконов» будут выводить Адам Кленденинг, Александр Бурмистров, Жереми Гроло и Райан Спунер.

Праздник хоккея начался со зрелищной презентации – «Дрэгонс» красиво презентовали себя на льду «СКА Арены» видеороликом. Санкт-Петербург, Шанхай, традиционный и современный Китай – всё нашло воплощение на площадке.

Сам праздник хоккея начался практически без раскачки – на четвёртой минуте гости (да, это про СКА) получили право на розыгрыш лишнего, и меньше чем через минуту Валентин Зыков стал автором первого гола в Санкт-Петербурге в этом сезоне.

Не прошло и двух минут, как болельщики «Шанхая» отпраздновали первую шайбу в истории своего любимого клуба. Её автором стал Паркер Фу, оставивший не у дел Бреннана Менелла на пятаке у ворот Сергея Иванова.

На этом голевой парад только начинался – вскоре Михаил Воробьёв вернул преимущество своей команде.

А ещё до перерыва Рокко Гримальди успел отдать первый голевой пас в форме СКА. Но есть нюанс – он помог организовать атаку игрокам хозяев, и Никита Попугаев забивал уже в оставленные Сергеем Ивановым ворота.

Во втором периоде голевое пиршество продолжилось – снова большинство у СКА в начале периода и снова успешная реализация от армейцев. На этот раз отличился Николай Голдобин, открыв лицевой счёт в первой же встрече после перехода из «Спартака».

Что произошло дальше, объяснить очень сложно. Ещё одно большинство у гостей – на этот раз нереализованное, – после которого «Драконы» выдали лучшую десятиминутку в своей истории.

Гейдж Куинни, Никита Попугаев, Борна Рендулич и Макс Эллис в мгновение ока сделали из 2:3 6:3! Особенно красивой получилась шайба хорватского экс-форварда армейцев – Рендулич изящно обыграл Тревора Мёрфи и пробил Иванова.

Голкипер армейцев буквально через минуту после гола Рендулича отправился отдыхать – шайба Эллиса стала для него последней в этом матче. А всего на три гола у «Драконов» ушло 83 секунды!

Вышедший вместо Иванова Артемий Плешков пропускать наотрез отказывался, а вот Патрику Рыбару в середине третьего периода пришлось вынимать шайбу из собственных ворот. Неплохую комбинацию СКА завершил Рокко Гримальди, ранее успевший ассистировать Голдобину.

Армейцы вдохновились этим голом и с новыми силами пошли в атаку. Через пару смен счёт до минимума едва не сравнял Матвей Короткий, однако «Драконов» выручила штанга. А ещё несколько секунд спустя после броска Марата Хайруллина надёжно сыграл Рыбар.

Свой шанс забить ещё был и у Никиты Попугаева – форвард «Шанхая» едва не оформил хет-трик, но Плешков оказался против. Однако седьмая шайба в воротах армейцев всё-таки побывала – Игорь Ларионов заменил голкипера на шестого полевого, после чего Куинни установил окончательный счёт встречи.

7:4 – убедительная победа Жерара Галлана и его команды в первом матче сезона. «Шанхай» показал, кто в Петербурге хозяин?