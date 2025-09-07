Драконы, Кадышева и эффект сюрреализма. Каким был первый матч «Шанхая» на «СКА Арене»

Дебют новой команды в КХЛ официально состоялся – «Шанхай» сыграл первый матч в истории, в зрелищной встрече одолев временных соседей по Санкт-Петербургу из СКА на домашней для себя «СКА Арене». 7:4 – результат, достойный матча открытия сезона, не говоря уже о матче открытия новой главы отдельно взятого клуба.

Да, не стоит забывать, что всё это – следующая страница в истории «Куньлунь Ред Стар»: с таким именем этот клуб существовал в КХЛ с 2016 по 2025 год. И о том, что вчера мы увидели новую версию «Красной звезды», напоминали некоторые болельщики на «СКА Арене», которые пришли поддержать «Драконов» в экипировке «Куньлуня».

Болельщики в форме «Куньлуня» Фото: Елена Кузнецова, «Чемпионат»

Новое домашнее джерси, которое получилось очень красивым, приобрести на арене пока невозможно – на первой встрече мерч «Шанхая» ограничился обычными футболками в белом и чёрном цветах, кепками, шарфами и прочей мелкой атрибутикой.

Мерч «Шанхая» на «СКА Арене» Фото: Елена Кузнецова, «Чемпионат»

И если побаловать изящным игровым свитером болельщики себя не смогли, то отведать китайской кухни точно получилось. От «скучных сосисок в тесте» в полной мере местные фуд-корты не отказались – у посетителей «СКА Арены» была возможность приобрести для себя френч-дог, – однако преимущественно меню составляла традиционная китайская еда.

Меню на «СКА Арене» Фото: Елена Кузнецова, «Чемпионат»

О Поднебесной, чьи представители на время стали хозяевами самого большого хоккейного стадиона в мире, в фойе напоминала не только еда – например, около одного из секторов можно было посетить урок каллиграфии.

А ещё в любой момент посетители арены могли встретить дракона: но не того, что красуется на эмблеме «Шанхая», а его собрата в цвете, который также присутствует на форме команды – императорском жёлтом. При этом собравшиеся зрители сами искали встречи с добродушным мифическим созданием – драконы привлекали вокруг себя наибольшее количество аудитории в подтрибунках.

Китайский дракон в фойе «СКА Арены» Фото: Елена Кузнецова, «Чемпионат»

Однако главное действо дня всё-таки происходило уже внутри чаши арены. И там красоты тоже хватало. Хотя для привыкшего к определённому порядку вещей петербургского глаза новый, пусть и не сильно изменившийся интерьер казался слегка сюрреалистичным – что ж, к такому виду с трибун ещё предстоит приспособиться.

Лёд «СКА Арены» в цветах «Шанхая» Фото: Дмитрий Сторожев, «Чемпионат»

Это был далеко не последний сюрприз, ожидавший собравшихся болельщиков. Презентация состава «Шанхая» на медиакубе, как и весь остальной визуал «Драконов», тоже выдалась на загляденье. В клубе не стали отходить от концепции представления игроков в стиле компьютерных игр и сделали нечто похожее в качестве предматчевого ритуала. Как говорится, choose your fighter.

После этого зрители увидели красивое представление и на льду – воспарившие в воздух гимнасты выписывали пируэты под традиционную китайскую музыку, пока картинка на льду отсылала к культуре Поднебесной и связям Шанхая с Санкт-Петербургом.

А затем всё резко сменилось на современный лад – и вот уже под звуки китайского хип-хопа нам анонсируют непосредственно саму хоккейную команду и её успехи на льду. Басы на арене оказались настолько мощными, что их можно было заметить при съёмке с телефона – звуковые волны давали вполне видимый эффект, который легко было ощутить и телом.

Ощущение нереальности происходящего продолжилось вместе со стартовым вбрасыванием – во-первых, потому что на этот раз на домашней скамейке сидели хоккеисты и тренеры «Шанхая». Во-вторых, потому что рядом с бывшим фан-сектором СКА теперь находились наиболее активные болельщики «Драконов». А те, кто пришёл от всей души поддержать армейцев, были вынуждены переместиться на второй ярус некогда домашней для себя арены.

Хотя, конечно же, бо́льшая часть собравшихся зрителей в этот день переживала за коренную петербургскую команду. Голы вчерашних гостей публика, что неудивительно, встречала с гораздо большим энтузиазмом. Впрочем, и тех, кто сильнее радовался заброшенным шайбам «Драконов», тоже хватало.

Особого шарма голам хозяев придавало музыкальное сопровождение – на смену первоначальной музыке спустя какое-то время приходила песня Надежды Кадышевой, которую прямо на арене дополняли игрой на барабанах и тарелках. Сочетание, мягко говоря, незабываемое – ещё один штрих в картину ощущения нереальности происходящего.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Пазл сюрреализма сложился воедино уже после матча – на арене отгремел победный гонг, а для журналистов настало время отправиться в домашнюю раздевалку, где вместо располагавшейся там ранее армейской звезды теперь находилась эмблема «Шанхая». И девиз, который со своего места мог увидеть каждый игрок команды – «No ******* excuses» – никаких чёртовых оправданий.

Девиз в раздевалке «Шанхая» Фото: Дмитрий Сторожев, «Чемпионат»

«Наш девиз – никаких оправданий. Мы поздно начали тренировочную подготовку, многие ребята пришли позже, тренеры также пришли позже привычного, у нас было всего две недели на то, чтобы собрать команду. Но это не должно быть оправданием. Мы должны делать всё возможное и показывать максимальный результат», – так объяснил появление такого слогана наставник «Драконов» Жерар Галлан.

Весьма вероятно, что этот слоган продержится в раздевалке весь сезон. А вот продержится ли посещаемость, хотя бы немного близкая ко вчерашней – за дебютом «Шанхая» в КХЛ вживую наблюдал 15 141 зритель – вопрос открытый.

8 сентября, когда «Драконы» примут «Адмирал», ответ на него станет чуточку яснее.