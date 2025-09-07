«Ощущение, что в «Металлурге» идёт противостояние». Зарипов разобрал скандал с Яковлевым

В первые дни нового сезона КХЛ состоялось сразу несколько топовых матчей, однако наиболее всего выделялась встреча «Ак Барса» и «Металлурга». У обеих команд выдалось интересное межсезонье, но каждая из них подошла к старту регулярки в разном состоянии.

Так, казанцы всё лето охотились за топ-игроками, однако их главной и, вероятно, единственной победой стало подписание Григория Денисенко. Впрочем, в команде всё равно царит хорошая атмосфера и все готовы побороться за кубок.

«Металлург» же серьёзно усилился, среди подписаний особенно выделяются переходы Сергея Толчинского и Владимира Ткачёва. Тем не менее кажется, что в стане магнитогорцев не всё спокойно. Так, одним из самых громких событий последних дней стало резонансное решение главного тренера сталеваров Андрея Разина лишить капитанской нашивки Егора Яковлева. Защитник был капитаном «Металлурга» с сезона-2021/2022. Теперь же Яковлев был понижен до звания альтернативного капитана.

Уже в ходе минувшего плей-офф Егор оставался вне состава. Первые три матча серии первого раунда с «Металлургом» защитник пропустил, его вернули в заявку уже при счёте 0-3 в противостоянии. На стартовую встречу нового сезона с «Ак Барсом» Яковлев также не был заявлен.

Корреспондент «Чемпионата» пообщался с легендой обеих команд — Данисом Зариповым, и мы обсудили самые актуальные вопросы, связанные с «Ак Барсом», «Металлургом» и в особенности с Яковлевым.

Данис Зарипов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Ак Барс» всегда будет считаться фаворитом»

— Какие у вас впечатления от выступления «Ак Барса» в межсезонье?

— Я вообще никогда не считал, что по предсезонным играм нельзя оценивать результат команды и уровень её готовности к сезону. Предсезонные турниры и встречи всегда являлись таким этапом, на котором нужно максимально рассмотреть свои пробелы — пробелы команды, пробелы каждого игрока. Понять, куда кого направить и с кем работать. То есть предсезонные турниры — это по факту вообще медосмотр (смеётся). Чек-ап. Выявить болячки и заниматься ими.

— На ваш взгляд, какие у «Ак Барса» сейчас есть слабые стороны?

— Матчи не все транслировались по телевизору в доступном режиме… Но я думаю, что руководители и тренерский штаб всё за этот период увидели и проанализировали, нашли необходимые «препараты», как это исправить и куда добавить для того, чтобы встать на чемпионский путь.

— Не могу обойти стороной тему трансферной политики клуба. Генеральный менеджер Марат Валиуллин признал, что казанцы охотились за Ливо, Ткачёвым, Рэмпалом, Спронгом, однако никого из них подписать не удалось. Может быть, вы видели, что над этим даже посмеивались в ходе межсезонья. Как вы думаете, почему не удалось подписать никого из этих звёзд?

— Не могу комментировать, потому что так же, как и вы, знаю всё только из средств массовой информации. Единственное, нам остаётся делать выводы, что какую-то из двух сторон что-то не устроило. Мы все тонкости не знаем и не можем клеветать на кого-то. Но факты налицо: ряд игроков-лидеров прошлого чемпионата проведут этот сезон в клубах-конкурентах.

— Как в целом оцените трансферную кампанию «Ак Барса» в это межсезонье?

— Я не возьмусь оценивать, плохо или хорошо. Тот же Андрей Разин привёл в «Металлург» ряд игроков и освободил ребят, которые до его прихода были ценными для клуба. И выиграл Кубок Гагарина! Так что никогда не надо оценивать трансферную политику по межсезонью. Сезон всегда даёт о себе знать, позволяет понять, как правильно и с кем поработать, как выстроить игру, куда направить ребят и что им доверить. Поэтому нужно просто готовиться, работать и стремиться к результату, к победе.

— Но, на ваш взгляд, «Ак Барс» можно причислить к железным кандидатам на Кубок Гагарина в этом сезоне?

— Однозначно. Какой бы «Ак Барс» ни был, что бы о нём ни говорили, он всегда будет считаться фаворитом и всегда будет идти к поднятию Кубка Гагарина над головой.

«В «Металлурге» нет никого, кто даже рядом стоял бы с Яковлевым»

— У вас есть предположения, почему Егора Яковлева могли лишить капитанской нашивки в «Металлурге»?

— Наверное, какие-то личные амбиции. Каждый тренер видит ситуацию по-своему. В плане «Металлурга» мне непонятен подобный ход. Егор всё-таки символ команды и города.

Егор Яковлев и Андрей Разин Фото: photo.khl.ru/РИА Новости

— Коллеги из других СМИ говорили, что Андрей Разин вроде как не очень любит опытных и авторитетных игроков в своих командах.

— Это нормальное явление для поколения молодых тренеров, которые видят в авторитетных игроках какое-то противостояние. Я прошёл долгий путь в карьере, у меня есть большой опыт, и он говорит, что такие хоккеисты — это, наоборот, только помощь для тренеров. Под руководством Андрея Разина и капитанством Егора Яковлева «Металлург» в первый же год стал обладателем Кубка Гагарина, правильно? А сейчас такое ощущение, что идёт противостояние, чтобы показать, кто добился этого кубка.

Но моё мнение: это совершенно неправильно. Егор является местным воспитанником, он играет на протяжении уже многих сезонов в «Металлурге», отдаёт всю душу и сердце клубу. В нынешнем составе «Металлурга» нет ни одного человека, который даже рядом стоял бы с Егором, который готов отдать всего себя ради победы для родного города.

— На ваш взгляд, станет ли из-за таких внутренних конфликтов «Металлург» слабее в этом сезоне?

— Как я всегда говорю, в хоккее цыплят считают по весне. Я бы не стал это относить к категории конфликта, однако Егор, конечно же, является лидером «Металлурга», лидером всего спортивного движения в Магнитогорске. Этот факт придаёт со стороны болельщиков определённый багаж положительной энергетики.

— Как вы думаете, какой может быть выход из этой ситуации для каждой из сторон?

— Чемпионат ещё впереди, и он очень длинный. Уверен, внутри коллектива найдут выход.

Материалы по теме Андрей Разин объяснил, почему «Металлург» назначил Алексея Маклюкова капитаном

— Если Егор будет стабильно играть, если его не будут снимать с матчей, как это было, например, в минувшем плей-офф, станет ли капитанская нашивка иметь такое большое значение или всё-таки то, что на льду, оно всё равно даст о себе знать?

— Присутствует ли Егор на льду или нет, это не так важно. Все понимают, что он не сыграет все встречи. Но он всегда присутствует в раздевалке и на тренировках. В течение игры он также всегда находится в раздевалке, поддерживает и переживает.

— Как думаете, может ли эта ситуация заставить Егора подумать о возможном смене места работы?

— Не думаю. Я знаю Егора. Он очень любит свой город и свой хоккейный клуб, поэтому, уверен, он не будет думать о каких-то переменах. Несмотря на решение тренера, он всегда останется капитаном для «Металлурга», всегда останется капитаном для нынешнего поколения — после Сергея Валерьевича Мозякина.

Больше интересного — в личном телеграм-канале автора «Цельнометаллический журналист».