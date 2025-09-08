Голдобин — в СКА, Денисенко — в «Ак Барсе». Полная таблица трансферов КХЛ. Все переходы

Несколько дней назад стартовал новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Подводим итоги селекционной работы клубов в нашей заключительной таблице трансферов, изучая, что изменилось в КХЛ с момента выхода предыдущего материала. Отметим, что команды в таблице расположены в алфавитном порядке.

Минское «Динамо» заключило соглашение с хорошо знакомым Дмитрию Квартальнову нападающим Станиславом Галиевым. Изначально российский форвард находился в белорусском клубе на пробном контракте, после чего подписал полноценное соглашение. Также «зубры» объявили о переходе экс-форварда «Нью-Йорк Айлендерс» Майкла Дэл Колла. Ещё одним новичком динамовцев стал бывший нападающий «Амура» Вячеслав Грецкий.

Московское «Динамо» разрешило все проблемы с платёжной ведомостью, сумев уложить в неё полноценные контракты с Никитой Гусевым, Антоном Слепышевым, Даниилом Прохоровым, Александром Кисаковым и Сергеем Артемьевым. Ранее у каждого из перечисленных игроков действовал с клубом просмотровый контракт. Завершивший карьеру известный в прошлом нападающий Геннадий Столяров дополнил тренерский штаб Алексея Кудашова.

«Шанхайские Драконы» стали главными ньюсмейкерами августа. В течение всего месяца осуществивший ребрендинг китайский клуб КХЛ регистрировал контракты с игроками. Среди прочих состав команды Жерара Галлана пополнили Александр Бурмистров, Никита Попугаев, Макс Эллис, Борна Рендулич, Райан Спунер, Андрей Кареев, Гейдж Куинни, Павел Акользин, Иван Чехович. Новые контракты с «драконами» подписали выступавшие в минувшем сезоне за «Куньлунь Ред Стар» Патрик Рыбар, Дойл Сомерби, Джозеф Душак, Спенсер Фу, Паркер Фу, Адам Кленденинг. Полный список представлен в таблице трансферов.

«Лада» расторгла контракты с защитником Максимом Березиным и нападающим Данилом Юртайкиным. В свою очередь, новичками тольяттинцев стали взятый в аренду из «Металлурга» защитник Кирилл Жуков и выменянный из «Локомотива» игрок обороны Мак Холлоуэлл.

26-летний Холлоуэлл стал жертвой того, что ярославцы неожиданно для себя сохранили в своих рядах Мартина Герната, который изначально планировал покинуть ярославскую команду. После продления контракта со словаком «Локомотив» произвёл обмен с «Ладой». По информации СМИ, близок к заключению нового соглашения с действующим обладателем Кубка Гагарина ещё один словак — 34-летний нападающий Рихард Паник. В «Ак Барс» были обменяны права на форварда Григория Денисенко: взамен «Локомотив» получил денежную компенсацию и нападающего Андрея Пустового.

СКА расстался с защитником Ильёй Карпухиным, с которым в начале межсезонья в Санкт-Петербурге успели заключить новый контракт. Покинул команду и белорусский форвард Владимир Алистров. Новичками армейского клуба стали два североамериканских форварда — Рокко Гримальди и Джозеф Бландизи. Главным же трансфером межсезонья для петербуржцев стал переход Николая Голдобина.

«Сочи» отказался от услуг защитника Максима Федотова и расторг контракт с нападающим Павлом Кудрявцевым, который не успел провести за новый клуб ни одного матча. В «Трактор» был обменян нападающий Захар Миць. Новичком «леопардов» стал защитник Березин, ранее покинувший «Ладу».

В обмен на права на давно завершившего карьеру вратаря Платона Задорожного в СКА «Спартак» получил нападающих Григория Кузьмина и Арсения Ильина, а также права на нападающего Максима Грошева, вратаря Руслана Хажеева и денежную компенсацию. Новый контракт с красно-белыми подписал их словацкий лидер Адам Ружичка.

«Торпедо» выменяло из «Ак Барса» защитника Даниила Журавлёва. Нападающий Никита Тертышный выставлен на трансфер, а защитник Дмитрий Бреус отдан в «Барыс» на условиях аренды. ЦСКА расторг контракт с защитником Никитой Седовым, провалившим допинг-тест

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты «Динамо» Минск т. Михалёв, т. Дашкевич, в. Фукале («Трактор»), з. Диц («Автомобилист»), н. Звягин («Куньлунь», конец аренды), з. Смит («Чикаго», АХЛ), н. Лимож («Хёрши», АХЛ), н. Галиев (ЦСКА), н. Грецкий («Амур»), н. Дэл Колл («Изерлон», Германия) т. Силиньш («Лада»), з. Гросс («Трактор»), з. Жихарев, н. Горбунов («Автомобилист»), н. Волков («Авангард»), н. А. Ковгореня («Адмирал»), н. Тирни («Амбри-Пиотта», Швейцария), в. Тихомиров («Динамо» Мн) в. Демченко, н. Стась, н. Усов, н. Сотишвили, з. Лайл, н. Кузнецов «Динамо» Москва гм. Якубов («Лада»), т. Гизатуллин («Адмирал»), т. Столяров, з. Шараканов («Лада», конец аренды), з. Баклашёв («Сочи», конец аренды), з. Паталаха («Нефтехимик», конец аренды), н. Давыдов («Северсталь», конец аренды), з. Классон (ЦСКА), н. Броссо («Амур»), в. Бережной*, з. Кол (оба — СКА), н. Мамин (ЦСКА), в. Куликов («Спартак»), н. Кисаков («Рочестер», АХЛ), н. Прохоров, н. Артемьев (все — «Динамо» СПб) т. Козлов, н. Кудрявцев (оба — «Сочи»), в. Ярославлев («Омские Крылья», ВХЛ), з. Сизов, з. Никитин (оба — «Торпедо»), н. Бурмистров («Шанхайские Драконы»), н. Рашевский («Авангард»), з. Менелл (СКА), з. Кудашов («Нефтехимик», аренда после продления контракта), в. Бережной («Чикаго», НХЛ, расторг контракт после обмена), н. Буруянов («Спартак») в. Моторыгин, з. Готовец, з. Пыленков, з. Кудашов, н. Сикура, н. Джиошвили, з. Вербицкий, н. Ханин, н. Чернов, н. Максимов, н. Михайлов, з. Ожиганов, н. Комтуа, н. Слепышев, н. Гусев «Куньлунь Ред Стар»/«Шанхайские Драконы» гт. Галлан, гм. Варицкий («Витязь»), н. Спунер («Авангард»), н. Кузнецов, н. Меркли (оба — «Автомобилист»), н. Попугаев («Лада»), н. Рендулич («Металлург» Мг), н. Бурмистров («Динамо» М), в. Тихомиров («Динамо» Мн), з. Бишофф, н. Куинни (оба — «Хендерсон», АХЛ), з. Брынцев («Амур»), н. Акользин (СКА), н. Чехович («Витязь»), н Эллис («Юкурит», Финляндия), н. Сусез («Хартфорд», АХЛ), н. Саттер («Херши», АХЛ) гт. Кравец, т. Савченков («Сочи»), з. Кожевников, н. Лихачёв (оба — «Локомотив», конец аренды), н. Звягин («Динамо» Мн, конец аренды), н. Шаров («Адмирал»), н. Локхарт («Спартак»), з. Маккошен («Барыс»), в. Смит, н. Йип в. Рыбар, з. Кленденинг, н. С. Фу, н. П. Фу, з. Душак, з. Сомерби «Лада» гт. Миронов («Трактор»), т. Щитов, в. Бочаров («Торпедо»), з. Сафонов («Южный Урал», ВХЛ) в. Попов, н. Аноп (оба — АКМ, ВХЛ) н. Башкиров, н. Рейнгардт (оба — «Авангард»), н. Основин («Адмирал»), н. Обидин («Автомобилист»), н. А. Хохлачёв («Сочи»), н. Т. Хохлачёв (AIC, NCAA), з. Попов (ХК «Норильск», ВХЛ), н. Савчук («КооКоо», Финляндия), н. Лоуренс («Пеликанс», Финляндия), з. Коттон («Нитра», Словакия), н. Дюфур («Колорадо», АХЛ), н. Чивилёв (СКА), н. Дяденькин («Норильск», ВХЛ), з. Земчёнок, н. Поляков (оба — СКА), з. Рыков, н. Савчик (оба — «Витязь»), з. Жуков («Металлург» Мг, аренда), з. Холлоуэлл («Локомотив») в. К. Волков, з. Демидов, з. Севостьянов («Адмирал», пробный), з. Семёнов, з. Ибрагимов, з. Кривоножкин (оба — «Авангард»), з. Шараканов («Динамо» М, из аренды) н. А. Волков («Локомотив», из аренды), н. Черников («Автомобилист»), н. Владимиров, н. Иванюженков, н. Камара, н. Колтыгин, н. Неколенко («Сибирь»), н. Фисенко («Ак Барс»), н. Иванов, з. Баранцев, н. Бикмуллин («Сочи», пробный), н. Моисеев (ЦСКА), н. Попугаев («Шанхайские Драконы»), н. Юртайкин («Нефтехимик»), з. Березин («Сочи») з. Калабушкин, н. Кугрышев, н. А. Манукян, н. Н. Михайлов, в. Третьяк, з. Семёнов «Локомотив» гт. Хартли, т. Рябыкин, т. Звягин, т. Малков («Витязь»), з. Кожевников, н. Лихачёв (оба — «Шанхайские Драконы», конец аренды), н. Волков («Лада», конец аренды), з. Холлоуэлл («Уилкс-Барре», АХЛ)*, з. Мисюль («Провиденс», АХЛ), н. Пустовой («Ак Барс») гт. Никитин, т. Юшкевич, т. Курьянов, т. Давыдов (все — ЦСКА), з. Симашев, н. Бут (оба – «Юта», НХЛ), з. Холлоуэлл («Лада», обмен после подписания контракта) з. Рафиков, н. Берёзкин, н. Никулин, з. Береглазов, з. Ульев, з. Черепанов, н. Радулов, н. Алексеев, н. Фрейз, н. Сурин, з. Гернат, н. Паник «Северсталь» з. Грегуар («Клотен», Швейцария), з. Ващенко («Витязь»), з. Камалов («Металлург» Мг), з. Бокун («Торпедо»), н. Жабреев («Динамо» СПб, ВХЛ), н. Веряев («Югра», ВХЛ), н. Танков («Авангард», аренда), н. Цицюра («Витязь»), в. Скотников («Адмирал»), н. Гуськов*, н. Почивалов* (оба — «Трактор» для дальнейших обменов) в. Волков, з. Барберио («Больцано», Италия), з. Чуркин («Сибирь»), н. Кручинин («Торпедо»), н. Давыдов («Динамо» М, конец аренды), в. Шугаев («Адмирал»), з. Дыбленко («Амур»), н. Гуськов («Сочи»), н. Котляревский, н. Почивалов (оба — «Авангард») СКА гт. Ларионов, т. Филатов, т. Арзамазов (все — «Торпедо»), в. Иванов («Сочи», конец аренды), н. Локтионов («Спартак»), з. Менелл («Динамо» М), з. Мёрфи («Сибирь»), з. Филлипс, н. Ларионов-младший (оба — «Торпедо»), н. Буцаев (пробный), н. Гримальди («Кливленд», АХЛ), н. Бландизи («Торонто», АХЛ), н. Голдобин («Спартак») гт. Ротенберг («Динамо» М, совет директоров), н. Бардаков («Колорадо», НХЛ), н. Грицюк («Нью-Джерси», НХЛ), з. Никишин («Каролина», НХЛ), н. Демидов («Монреаль», НХЛ), н. Чивилёв («Лада»), в. Бережной, з. Кол (оба — «Динамо» М), н. Толчинский («Металлург» Мг), н. Григоренко («Трактор»), з. Юдин, н. Андронов (оба — «Салават Юлаев»), н. Дедунов («Сочи»), н. Акользин («Шанхайские Драконы»), з. Карпухин, н. Алистров (оба — «Ак Барс»), н. Ильин, н. Кузьмин (оба — «Спартак») з. Карпухин*, в. Плешков, з. Смирнов, н. Кузьмин*, з. Зайцев, н. Плотников «Сочи» гд. Григоренко, гт. Козлов* («Динамо» М), т. Савченков* («Шанхайские Драконы»), гт. Крикунов, т. Михайлов, т. Миронов, т. Рыбин, т. Буханко, в. Хомченко (ЦСКА), в. Шикин («Витязь»), з. Малышев (ЦСКА), з. Николаев («Трактор»), з. Орлов («Торпедо»), н. Кудрявцев* («Динамо» М), н. Джозефс («Металлург» Мг), н. Боден (ТПС, Финляндия), н. Бабенко («Салават Юлаев»), н. Моисеев («Металлург» Мг), з. Хёфенмайер («Лаваль», АХЛ), н. Дедунов (СКА), н. Гуськов («Северсталь»), н. Бикмуллин («Лада») гд. Воропаев, гт. Козлов (уволен после назначения), т. Савченков (уволен после назначения, «Барыс»), т. Добрышкин («Динамо» СПб, ВХЛ), в. Иванов (СКА, конец аренды), з. Баклашёв («Динамо» М, конец аренды), з. Крощинский, н. Миць, н. Никонов (все — «Трактор»), н. И. Федотов («Салават Юлаев»), в. Волохин («Спартак»), з. М. Федотов («Нефтехимик»), н. Кудрявцев (расторжение контракта после его заключения) т. Шалдыбин, т. Царёв «Спартак» в. Волохин («Сочи»), н. Сысоев, н. Васильев, н. Холодилин (все — «Авангард»), н. Коростелёв («Трактор»), н. Локхарт («Шанхайские Драконы»), н. Буруянов («Динамо» М), н. Воробьёв, н. Яровой (оба — «Витязь»), з. Кин («Сан-Хосе», АХЛ), н. Тодд («Салават Юлаев»), н. Кузьмин, н. Ильин (оба — СКА) з. Егоров («Авангард»), н. Голдобин, н. Локтионов (оба — СКА), н. П. Корбит («Салават Юлаев»), в. Куликов («Динамо» М), з. Чайковски, з. Савиков г. т. Жамнов, в. Загидулин, з. Ефремов, з. Орлов, з. Вишневский, н. Рубцов, н. Пашин, н. Порядин, н. Лукьянцев, н. Плесовских, н. Холодилин, н. Чезганов, з. Миронов, в. Николаев, н. Ружичка «Торпедо» гт. Исаков («Торпедо-Горький», ВХЛ), т. Гоголев («Чайка», МХЛ), в. Костин («Сибирь»), з. Сизов, з. Никитин (оба — «Динамо» М), з. Щемеров, н. Шевченко (оба — «Амур»), з. Нарделла («Рапперсвилль-Йона», Швейцария), н. Кручинин («Северсталь»), н. Косолапов («Тамбов», ВХЛ), з. Бойков («Авангард»), з. И. Сушко (ХК «Брест», Беларусь), н. Соколов, н. Рожков (оба — ЦСКА), з. Науменков («Салават Юлаев»), з. Журавлёв («Ак Барс») гт. Ларионов, т. Филатов, т. Арзамазов (все — СКА), т. Васильев, в. Бочаров («Лада»), з. Войнов («Авангард»), з. Филлипс (СКА), з. Бокун («Северсталь»). з. Орлов («Сочи»), з. Кирсанов («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Кагарлицкий, н. Свечников («Амур»), н. Ларионов (СКА), з. Томпсон, н. Линч (оба — «Вольфсбург», Германия), н. Тертышный, з. Бреус («Барыс», аренда) т. Уланов, т. Хабибулин, в. Дагестанский, в. Зинаддин, в. Сабитов, н. Опалёв, н. Виноградов, н. Артамонов, н. Чефанов, з. Конюшков ЦСКА гт. Никитин, т. Юшкевич, т. Курьянов, т. Давыдов (все — «Локомотив»), в. Мартин («Каролина», НХЛ), з. Рой, н. Бучельников (оба — «Витязь»), з. Ерёменко, н. Зернов (оба — «Металлург» Мг), н. Гарднер («Лихай Вэлли», АХЛ), н. Коваленко («Сан-Хосе», НХЛ), н. Моисеев («Лада»), н. Спронг («Нью-Джерси», НХЛ) гт. Воробьёв, т. Бабенко, т. Мохорич («Металлург» Мг), в. Просветов («Калгари», НХЛ), в. Хомченко, з. Малышев (оба — «Сочи»), з. Ярош («Коламбус», НХЛ), з. Классон («Динамо» М), з. Калиниченко («Сибирь»), н. Шартье, н. Галиев («Динамо» Мн), н. Касселс, н. Мамин («Динамо» М), н. Исхаков («Металлург» Мг), н. Соколов, н. Рожков (оба — «Торпедо»), з. Седов (расторжение контракта) т. Попов, з. Провольнев, в. Андреянов, н. Яппаров, н. Мингачёв

В Восточной конференции «Авангард» по-прежнему ждёт, что надумает Майкл Маклауд, при этом омичи уже решили оставить в своих рядах канадского форварда Джованни Фьоре. Защитника Ника Эберта всё же не будет в «Автомобилисте» по состоянию здоровья, однако екатеринбуржцы пригласили в свои ряды россиянина Дмитрия Юдина.

Как обычно, много изменений в «Адмирале»: расторжения контрактов с Шаровым, Поповым, Дюкаревым говорят сами за себя. Зато пришли Дарьин, Сафин и Леонтьев, а также нападающий Тимашов. И если «моряки» арендовали у «Локомотива» нападающего Мальцева, то их дальневосточные соседи из Хабаровска заполучили защитника Акмальдинова оттуда же.

«Ак Барс» наконец-то завершил эпопею с Григорием Денисенко, договорившись и с «Локомотивом», и с самим игроком. Кроме того, казанцы подписали пробный контракт с нападающим Владимиром Алистровым и обменяли в Нижний Новгород защитника Даниила Журавлёва.

«Барыс» подписал контракты с целым рядом североамериканцев плюс дал контракт нападающему Эмилю Галимову. Посмотрим, как команда Михаила Кравца выступит в нынешнем сезоне. «Нефтехимик» расстался с опытным вратарём Игорем Бобковым, сделав ставку на связку Долганов — Озолин, а «Салават Юлаев» ожидаемо расторгнул контракт с Джошем Ливо: канадца сразу забрал себе «Трактор».

«Металлург» отдал в аренду в Тольятти защитника Жукова, в то время как прилично усилившаяся «Сибирь» на старте регулярного чемпионата не порадовала своих болельщиков игрой и результатом. «Трактор», как и «Авангард», перелопатил практически весь свой состав, проведя мощную трансферную кампанию. Сыграет ли в пользу челябинцев обмен Веккионе в «Барыс» и выигранная охота за Ливо? Узнаем по ходу турнира. Пока у команды Бенуа Гру два поражения на старте регулярки.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено