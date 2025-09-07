«Всё, к чему он прикасался, превращалось в золото». Ушёл из жизни великий Кен Драйден

Стереотип о спортсмене, который прочитал за всю жизнь три книги, «букварь, вторую и синюю», сформировался не вчера. Теперь хоккеисты пытаются с ним бороться, но в 70-х с этим было куда хуже: для многих канадских жителей деревень хоккей был единственным способом выйти в мир, и их интересы ограничивались площадкой размером 60х26. Кен Драйден оказался противоположным примером — его интересы, кажется, были всеохватными.

Впервые советские (да и не только) зрители полноценно узнали о Кене Драйдене в 1969-м, когда вратарь из студенческого хоккея отправился защищать цвета Канады на чемпионате мира, тогда ещё игравшей без энхаэловцев. Несмотря на это, путь в НХЛ Кену не был заказан. Один из лучших вратарей «любительской» Канады Сет Мартин в НХЛ продержался лишь один сезон, причём в составе «Сент-Луиса», который вошёл в лигу после резкого расширения. «Это богатырь двухметрового роста, играющий в низкой стойке, но очень техничный и обладающий превосходной реакцией», — писал о Кене журналист «Советского спорта» Евгений Рубин в декабре 1969-го.

Драйдена ждали в системе «Монреаля», однако голкипер решил остаться в любительском спорте ради ЧМ-1970, который планировался в Канаде. Тогда канадцы собирались привлечь профессиональных хоккеистов, ИИХФ уже утвердила это решение, но в последний момент переиграла. В итоге канадцы хлопнули дверью и семь лет не участвовали в турнирах ИИХФ. «Большинство канадцев считало, что лучше вообще не играть против русских, шведов и чехов, чем играть и постыдно проигрывать», — писал потом Драйден в своей книге.

Весной 1971-го Роги Вашон, основной вратарь «Канадиенс», у которого за спиной уже были «Везина» и два чемпионства, получил травму. Это дало шанс дебютировать в НХЛ Драйдену, который выиграл все шесть матчей и пропустил всего девять шайб. В плей-офф молодой Кен остался первым номером и помог команде взять очередной Кубок Стэнли. Вашон уже на старте следующего сезона был отправлен в «Лос-Анджелес» — даже несмотря на то, что Драйден однажды взбесил тренера «Монреаля» тем, что в перерывах подъезжал к скамейке и давал советы, как нужно играть.

Кен Драйден во встрече Суперсерии Фото: Melchior DiGiacomo/Getty Images

Драйден оказался уникальным вратарём для той эпохи. Это сейчас никого не удивить голкипером ростом в 193 см, а тогда в лиге спокойно играли 170-сантиметровый Вашон и 165-сантиметровый Джим Рутерфорд. Тони Эспозито, Джерри Чиверс, Берни Парент – все эти топы хоккея 70-х были ростом в 180 см или на пару см пониже. Фактически Кен действовал в стиле современного вратаря, только в эпоху совершенно других хоккейных технологий и тактики, что делало его почти непробиваемым. В первом полноценном сезоне Драйден проиграл лишь 8 из 64 матчей и занял второе место в голосовании за «Харт», уступив лишь набравшему 117 очков Бобби Орру. Фил Эспозито называл его «вороватый жираф».

Спустя год Эспозито оказался в одной команде с «жирафом». «Из разговоров с людьми, с которыми мне приходится встречаться в последние дни, следует, что на Канаду ляжет чёрное пятно, если мы не выиграем все восемь встреч», — писал Драйден в своей первой книге, рассказывая о ситуации перед Суперсерией. Уже позже он вспоминал момент перед первой игрой: «Я не помню ни пути в Монреаль, ни атмосферу в раздевалке. Я помню только чувство, эмоцию, которая всё росла и росла: она напоминала те ощущения, что есть перед финалом Кубка Стэнли, но совершенно иного рода. Она дошла до точки, когда уже не могла стать сильнее, однако усилилась ещё немного».

«Все ребята, с которыми я играл в той сборной, всегда вспоминали 1972-й как величайшее событие своей хоккейной карьеры. Вне зависимости от того, сколько они взяли Кубков Стэнли. И это действительно так. Я могу попытаться убедить себя в том, что мои шесть Кубков — более важное достижение, однако чувства не обманешь», — говорил Драйден в интервью «Спорт-экспрессу» в 2010-м. Именно Драйден, который делил место в воротах с Тони Эспозито, вышел в старте восьмой встречи Суперсерии, где Пол Хендерсон забил гол, до сих пор считающийся в Канаде предметом национальной гордости.

Впрочем, Драйден казался современникам почти что инопланетянином. В 1973-м он просто решил пропустить сезон, потому что его не устроил контракт в $ 80 тыс, предложенный «Монреалем». Вратарь говорил, что знает пять коллег по амплуа, получающих больше, и это его оскорбляло. Однако Драйден не стал шантажировать команду или требовать обмена в другой клуб, а продолжил обучение юридическим наукам, параллельно работая клерком в конторе. За это уже легендарный вратарь получал $ 135 в неделю, чуть ниже средней зарплаты в США на тот момент. Через год Драйден вернулся в «Монреаль» уже на $ 150 тыс…

Кен Драйден Фото: Melchior DiGiacomo/Getty Images

После возвращения Драйден выиграл ещё четыре Кубка и четыре «Везины» (на тот момент этот приз вручался за наименьшее количество пропущенных голов). А вот свою карьеру Драйден хотел завершить в СССР: во время Суперсерии Кен побывал в Московском институте физкультуры и пришёл в восторг от советского научного подхода к спортивной подготовке. Вратарь говорил, что хочет играть в московском клубе, но понимал, что о ЦСКА речи идти не может.

На пресс-конференции, посвящённой завершению карьеры летом 1979-го, Драйден так и сказал, что заканчивает из-за бюрократических препон советских чиновников, не давших ему сыграть в СССР. В интервью «СЭ» вратарь рассказывал: «Подключил федерацию хоккея, министерство иностранных дел, НХЛ, посольство — всех, кого мог. А советская сторона всё время находила отговорки. «Нам негде его поселить!». Посольство отвечает: «Не беспокойтесь, мы найдём квартиру». И тут же возникала новая проблема. Она немедленно решалась, и её сменяла еще одна».

Драйден попал в Зал славы с первой же попытки в 1983-м. Если оставить в стороне его титулы, то всего лишь две цифры позволяют понять масштаб игрока: Кен за карьеру в НХЛ засушил чуть меньше матчей (46), чем проиграл (57). Жизнь после спорта получалась такой же успешной. «Член Зала славы, автор четырёх превосходно написанных книг, две из которых стали бестселлерами, комментатор на трёх Олимпиадах, режиссёр документальных фильмов, комиссар по делам молодёжи Онтарио — всё это Драйден. 27 лет он женат на любимой женщине Линде, два их ребёнка поступили в Гарвард. Друзья называют это «магией Драйдена»: всё, к чему он прикасается, превращается в золото», — писали журналисты в 1997-м.

Любовь к книгам Драйден показал очень рано. Автор Sports Iluustrated Марк Малвой описывал, как в 1974-м вратарь захватил с собой увесистый том по корпоративному праву, а также шпионский детектив Джона Ле Карре «Шпион, выйди вон!». «После игры у меня остаётся множество энергии, которую надо потратить — на эту чёртову книгу! Прочитайте её обязательно!» — говорил вратарь прессе. В соавторстве с Малвоем Драйден написал книгу о Суперсерии, которая в русском переводе известна как «Хоккей на высшем уровне».

После этого из-под пера Драйдена вышло ещё девять книг, и далеко не только про хоккей. В 1995-м, например, Кен выпустил книгу о проблемах канадского образования, а за два года до этого — свой первый художественный роман «Тронутые и потрясённые», который посвящён проблемам типичного представителя среднего класса (на русском языке не выходил).

Драйден в роли президента «Торонто» Фото: Boris Spremo/Getty Images

В 1997-м Драйден стал президентом «Торонто». Именно на время руководства Кена пришлись последние на данный момент успехи «листьев»: «Торонто» выходил в финал конференции в 1999-м и 2002-м. Клуб сделал это под руководством Пэта Куинна, которого пригласил в клуб именно Драйден — хотя потом ходили слухи, что отношения между двумя мастодонтами не самые тёплые. В 2003-м Драйдена сместили с поста президента клуба на почётный пост без особого значения, и вратарь отправился в политику, став членом Палаты общин.

Взгляды вратаря определили то, что он присоединился к Либеральной партии. В 2004-м Драйден легко выиграл свои первые выборы в округе, который либералы удерживали с 50-х годов, после чего сразу же вошёл в правительство в роли министра социального развития. У Драйдена был неплохой рейтинг одобрения, однако правительство либералов не имело большинства в парламенте. В 2006-м новые выборы выиграли консерваторы, после отставки лидера либералов экс-вратарь баллотировался в партийные вожди, но набрал лишь 5% голосов. Драйден оставался в Палате общин до 2011-го, когда сенсационно уступил консерватору. На это якобы повлияла позиция партий по Израилю, а в округе легенды немалую часть электората составляли евреи.

Однако и после ухода из политики Драйден оставался на виду: выступал в прессе по спортивным и социальным проблемам, писал книги. Например, несколько лет назад Кен был одним из людей (наряду с, например, Эриком Линдросом), который предлагал запретить силовую борьбу в хоккее. Журналисты шутили, что Кену можно задать вопрос, уйти и сыграть партийку в гольф, и только к моменту окончания этого Драйден закончит отвечать. Драйден гордился своей канадской идентичностью и отстаивал её в те моменты, когда южный сосед начинал давить на страну.

Кен Драйден Фото: Ryan Remiorz/AP/ТАСС

«Вам не надо шутить над Дональдом Трампом, не надо пытаться затроллить тролля. Посмотрите, что делает вас особенными для мира, почему вы что-то значите. Для Трампа очень многое сводится к сделкам, к бизнесу. Однако Канада выиграла в 1972-м и выиграла теперь, потому что для неё это не просто бизнес, а дело принципа», — писал Драйден в феврале, после финала Турнира четырёх наций.

На тот момент Драйден уже вёл борьбу с раком, от последствий которого он и скончался. «Кен Драйден был Большим Канадцем, и он был Лучшим Канадцем», — написал премьер Марк Карни о человеке, который на многих фото запечатлен в позе мыслителя, задумчиво складывающего свои длинные руки на клюшку. Пожалуй, это лучше всего характеризует легендарного игрока.