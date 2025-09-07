«Барыс» устроил сенсацию с «Трактором», «Северсталь» разбила «Нефтехимик». Итоги дня в КХЛ

7 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Подводим их итоги.
На 28-й минуте нападающий Сергей Дубакин забросил первую шайбу и вывел хабаровчан вперёд. На 56-й минуте форвард Олег Ли удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт — 2:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Голами в составе «Барыса» отметились Ансар Шайхмедденов, Кирилл Савицкий и Тайс Томпсон, реализовавший двойной численный перевес на 53-й минуте матча. Шайбы в составе «Трактора» забросили Джош Ливо, Михаил Горюнов-Рольгизер, Пьеррик Дюбе, сравнявший счёт за две с половиной минуты до конца при игре с пустыми воротами. В овертайме победу одержал «Барыс» благодаря шайбе Райли Уолша в большинстве на старте овертайма.
Голами в составе «Спартака» отметились Александр Беляев, Адам Ружичка, Герман Рубцов и Никита Коростелёв. За «Сочи» шайбы забросили Сергей Попов, Ноэль Хёфенмайер и Артур Тянулин.
Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко отметился голом и результативной передачей. Ещё по шайбе в составе череповецкой команды забросили Никита Камалов, Руслан Абросимов, Томас Грегуар и Кирилл Танков.
Матчи 8 сентября
