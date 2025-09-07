Скидки
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 7 сентября 2025 года, обзор, видео голов

«Барыс» устроил сенсацию с «Трактором», «Северсталь» разбила «Нефтехимик». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в КХЛ (07.09.2025)
Аудио-версия:
Комментарии
«Амур» всухую выиграл в Новосибирске, «Спартак» с трудом обыграл «Сочи».

7 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Дубакин (Ли, Талалуев) – 27:43 (5x4)     0:2 Ли (Талалуев, Ли) – 55:50 (5x5)    

На 28-й минуте нападающий Сергей Дубакин забросил первую шайбу и вывел хабаровчан вперёд. На 56-й минуте форвард Олег Ли удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт — 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Ливо (Гросс, Дер-Аргучинцев) – 05:37 (5x4)     1:1 Шайхмедденов (Мухаметов) – 08:09 (5x5)     2:1 Савицкий (Кайыржан, Шайхмедденов) – 32:08 (5x4)     2:2 Горюнов-Рольгизер (Ливо, Коромыслов) – 36:16 (5x5)     3:2 Томпсон (Веккионе, Галимов) – 52:42 (5x3)     3:3 Дюбе (Дер-Аргучинцев, Ливо) – 57:31 (6x5)     4:3 Уолш (Масси, Морелли) – 60:15 (4x3)    

Голами в составе «Барыса» отметились Ансар Шайхмедденов, Кирилл Савицкий и Тайс Томпсон, реализовавший двойной численный перевес на 53-й минуте матча. Шайбы в составе «Трактора» забросили Джош Ливо, Михаил Горюнов-Рольгизер, Пьеррик Дюбе, сравнявший счёт за две с половиной минуты до конца при игре с пустыми воротами. В овертайме победу одержал «Барыс» благодаря шайбе Райли Уолша в большинстве на старте овертайма.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Попов (Гуськов, Хёфенмайер) – 22:24 (5x4)     1:1 Беляев (Филин, Рубцов) – 23:06 (5x5)     1:2 Хёфенмайер (Попов, Джозефс) – 24:00 (5x5)     2:2 Ружичка (Порядин, Морозов) – 30:35 (5x3)     3:2 Рубцов (Морозов, Миронов) – 31:19 (5x4)     3:3 Тянулин (Гуськов, Попов) – 38:58 (5x5)     4:3 Коростелёв (Орлов, Кин) – 40:50 (5x5)    

Голами в составе «Спартака» отметились Александр Беляев, Адам Ружичка, Герман Рубцов и Никита Коростелёв. За «Сочи» шайбы забросили Сергей Попов, Ноэль Хёфенмайер и Артур Тянулин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Камалов (Иванцов, Скоренов) – 07:37 (5x5)     0:2 Абросимов (Танков, Лишка) – 21:41 (5x5)     0:3 Грегуар (Аймурзин, Пилипенко) – 35:03 (5x5)     0:4 Пилипенко (Калдис) – 50:25 (5x5)     0:5 Танков (Грегуар, Калдис) – 57:58 (5x5)    

Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко отметился голом и результативной передачей. Ещё по шайбе в составе череповецкой команды забросили Никита Камалов, Руслан Абросимов, Томас Грегуар и Кирилл Танков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 8 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Новости. Хоккей
Все новости RSS

