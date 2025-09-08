«Дайте мне шанс, и я отвечу скептикам». Интервью с новичком «Ак Барса» Биро

Трансферная кампания «Ак Барса» в прошедшее межсезонье вызывала немало критики. Несколько игроков, с которыми клуб вёл переговоры, ушли в другие команды. А те, кто доехал до Казани, вызвали скепсис не только у экспертов и болельщиков других клубов, но даже и у фанатов трёхкратных обладателей Кубка Гагарина.

Один из таких «доехавших» – Брэндон Биро. Марат Валиуллин пригласил нападающего с не самой выдающейся статистикой в АХЛ, практически без опыта игры в НХЛ, которого изначально видели в составе «Витязя». «Чемпионат» обстоятельно поговорил с канадцем, в итоге ставшим вторым бомбардиром команды на предсезонке, чтобы дать ему возможность ответить всем, кто в него не верит, а также побольше узнать о дебютанте КХЛ.

Внутри – много интересного:

как хоккеист, никогда не выезжавший за пределы Северной Америки, решился на переезд в Европу;

из какой страны родом бабушка и дедушка Биро

в чём плюсы, когда тебя не выбрали на драфте;

как проходит учёба хоккеиста в университете Пенсильвании;

чего не хватает «Эдмонтону» для победы в Кубке Стэнли и что делать команде с контрактом Коннора Макдэвида;

может ли «Питтсбург» решиться на обмен Сидни Кросби;

что он думает об уровне КХЛ в сравнении с НХЛ и АХЛ.

Брэндон Биро Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Хочу когда-нибудь добраться до Венгрии – родины моих бабушки с дедушкой»

– Вы уже полностью адаптировались в новой команде?

– Да, всё отлично. Ребята очень тепло меня приняли, тренерский штаб помог с адаптацией в коллективе. Первые дни решал технические вопросы, связанные с банковскими картами, сим-картой, квартирой и всем остальным. Теперь, когда всё позади, могу сконцентрироваться на хоккее и с нетерпением ждать начала сезона.

– Получается, первые дни были самыми тяжёлыми?

– Конечно! Ты только привыкаешь к смене часовых поясов, после долгого перелёта почти не спишь, а на тебя валится целый список дел. Нет ни интернета, ни связи, ни местных денег. И ты не знаешь язык!

Мне нужно было время, чтобы перестроиться, прийти в себя, но за эти пару дней я сильно устал. Дальше уже проще – выстраивается рабочий ритм, привыкаешь к происходящему. Я рад, что адаптация позади.

– Что вас больше всего удивило в России?

– Не скажу, что меня что-то по-настоящему удивило по прилёте. Я знал пару друзей, которые играли в России, и они отзывались о стране только положительно, поэтому мои ожидания от поездки были довольно высокими. И знаете — пока что всё вокруг оправдывает их.

– Вы были на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге, одном из самых красивых городов Европы. Удивлены архитектурой? Прогулялись по городу?

– Отличная поездка, я никогда раньше не был в Европе, и интересно посмотреть на окружающую обстановку, насколько всё здесь отличается от того, что я обычно вижу в Канаде. Отличий много, а что мне нравится – практически всё находится в шаговой доступности.

Здорово, что столько всего можно увидеть, не уезжая куда-то далеко, просто прогуливаясь по нескольким улицам. Много мест для прогулок, прохожие создают особую атмосферу живого, динамичного города. Это круто, очень красиво, примерно этого я и ожидал.

Брэндон Биро в матче со СКА на турнире Пучкова Фото: ak-bars.ru

– Как вам Казань? Уже успели прогуляться по городу? Может, вам понравилось какое-то место в городе?

– Я был в паре ресторанов. Центр города пока толком не исследовал. Мы почти весь тренировочный цикл провели на нашем катке, который находится немного вдали от популярных мест.

Думаю, как только мы переедем на наш игровой каток ближе к началу сезона, я смогу изучить Казань более тщательно. Но всё, что слышал о городе, и те места, что успел увидеть – это потрясающе, только восторженные отзывы.

– Пока что вы даже не гуляли по самым главным точкам притяжения? Кремль, набережная Казанки, улица Баумана.

– Нет, только проезжал мимо. Так как у меня не было ни банковской карты, ни интернета, я не то чтобы мог самостоятельно где-то гулять. Но у меня есть такие планы.

– Если оценивать те российские города, которые вы уже посетили – они более красивые, чем города в Канаде и США?

– Они скорее разные, по-своему красивые. В США и Канаде также есть очень интересные, приятные города. Москва и Санкт-Петербург мне тоже очень понравились, при этом они другие. Петербург точно отличается от Америки кардинально, в Москве я местами находил знакомые черты.

В Москве очевидно, что некоторые здания были намного старше, чем в Петербурге, атмосфера немного другая. По обеим сторонам Атлантики много красивых мест, но Россия пока что мне очень нравится.

– До сих пор трудно поверить, что вы вообще ни разу не были в Европе – ни на турнире, ни туристом. Неужели никогда не было желания путешествовать?

– Нет, почему, конечно, я хотел приехать в Европу. Говорил об этом с родителями, мы обсуждали эту возможность, но когда я был маленьким, то занимался двумя видами спорта одновременно и был очень занят, даже летом не было нормальных каникул. Потом поступил в колледж, летом у нас были учебные занятия, подготовка к учёбе, к хоккейному сезону – снова не получалось выбраться в отпуск.

Когда пошла профессиональная карьера, первые пару лет в межсезонье был вынужден разбираться с травмами, у меня было несколько операций. Вот и выходило так, что каждое межсезонье получалось достаточно напряжённым – настолько, что выбраться куда-то далеко физически не было ни времени, ни сил. К большому сожалению.

– Читал про ваши венгерские корни. Не думали поехать в Венгрию, на родину ваших бабушки с дедушкой?

– Конечно, я определённо хочу когда-нибудь туда съездить. Мой дедушка много говорил о Венгрии, папа с мамой были там пару раз. К сожалению, мои бабушка с дедушкой уже не с нами, так что поехать вместе не получится.

Но я когда-нибудь хочу добраться до их родины и посмотреть на места, в которых они выросли, где они жили. К тому же я слышал, что Будапешт – очень красивый город.

Парламент Будапешта Фото: Alex Pantling/Getty Images

– В вашем первом интервью вы говорили, что не до конца понимаете, чем вас кормят в России. Уже удалось разобраться в местной еде?

– Постепенно привыкаю, многие блюда, в принципе, похожи на те, что я ел у себя дома в Канаде и Америке, так что всё в порядке. Мне нравится местная кухня.

– То есть, когда у вас есть выбор, вы всё же остановитесь на американской/канадской кухне?

– Думаю, да. Я пробовал пару блюд из русской кухни, но стараюсь придерживаться в личной диете того, что хорошо знаю.

– В доме ваших родителей было больше венгерских или канадских традиций?

– В основном канадских. Когда мои бабушка и дедушка были ещё живы, они готовили для нас много венгерских блюд, которые были очень вкусными, однако в основном я рос как обычный канадский ребёнок.

«У меня были планы играть за «Витязь», но я рад, что оказался в команде, претендующей на чемпионство»

– С учётом того, что вы ни разу даже не ездили в Европу, как решились на переезд в Россию? Это была идея агента?

– Да, мне предложил подумать о КХЛ агент. Недавно он спросил меня, не хочу ли я попробовать поехать за границу, и я ответил, что если будет хорошая возможность, то рассмотрю её. Мне было интересно. То есть я не был ни против, ни за переезд в Россию, просто держал все двери открытыми. Хотел посмотреть, есть ли хорошие варианты, и практически сразу получил интересные предложения.

После этого поговорил со своими друзьями, игравшими в КХЛ, чтобы понять, что из себя представляет лига, какой быт в стране, какие условия в России для жизни. Они помогли мне решиться на эту авантюру.

– То есть для вас это было несложное решение, вы не боялись?

– Я бы сказал, что это было сложное решение, но не могу сказать, что чего-то боялся. Любое решение, независимо от того, где ты собираешься подписать контракт – даже если бы я остался в Северной Америке, всё равно очень важное для моего будущего.

Так что я не сильно нервничал, я знал Уайатта Калинюка, который тоже подписался с «Ак Барсом», мы с ним уже пересекались. Поэтому тот факт, что мы вместе перешли в команду и приехали в Казань, помог мне в первое время. Гораздо легче ехать куда-то в неизвестное место, когда у тебя там есть друг.

Уайатт Калинюк Фото: ak-bars.ru

– Родители не пытались вас отговаривать? Не говорили: Брэндон, что ты делаешь? Останься с нами? Какая холодная Россия?

– Знаете, и Канада не самая жаркая страна в мире, у нас тоже холодно. Думаю, там, откуда я родом, гораздо холоднее, чем во многих местах в России, из тех, что я видел и где я был. Я не встретил чего-то очень необычного.

Родители всегда поддерживают мои решения, они только радуются развитию моей карьеры и понимают, что мне лучше знать, где играть в хоккей. Так что они воодушевлены новым этапом в моей жизни, хотят навестить меня в Казани. Мы даже обсуждали вариант отпуска в России, они хотели бы поездить по стране.

– Хорошо, возможно, тогда были друзья, которые вас отговаривали?

– Такие ребята были, пара знакомых, чья первая реакция на моё решение была примерно такая: «Это какое-то безумие – ехать туда сейчас». Но после того как я поговорил с ними и объяснил, почему еду в Казань, рассказал о беседах со своими приятелями, которые уже были здесь, и у них не возникло никаких проблем, и эти скептики перестали что-то говорить, а просто пожелали удачи.

– Изначально в СМИ писали, что вас ждали в «Витязе». Это правда?

– Да, у меня были планы играть за этот клуб.

– Но теперь, после того как «Витязь» закрылся, вы в «Ак Барсе». Это команда с большим потенциалом и серьёзными возможностями — это здорово для вас?

– Конечно, это хорошо. Я в команде, претендующей на чемпионство. Слышал об уровне игры «Ак Барса», и это одна из главных причин, почему я так заинтересовался предложением Казани.

Изначально я опасался ехать в большую команду, не получив при этом должного внимания к себе, оказавшись невостребованным, но в разговоре с руководством команды понял, что в меня верят и меня ждут.

– И всё же попасть в состав «Ак Барса» гораздо сложнее, чем быть звездой в «Витязе», где вам бы предоставили сколь угодно много игрового времени. Готовы к серьёзной конкуренции?

– Конечно! На самом деле, конкуренция – это здорово. Когда вы играете против сильных соперников уже на тренировке, это делает всех вас лучше и сильнее. Ежедневная конкуренция помогает держать себя в лучшей форме и помогать команде.

Лучший вариант быть в основном составе и получать достаточно игрового времени – каждый раз доказывать, что вы способны помочь в определённых ситуациях. Я чувствую доверие тренерского штаба и стараюсь им пользоваться. Мне всё нравится в команде.

Брэндон Биро Фото: ak-bars.ru

«Раньше не сильно горел желанием ехать в Европу, однако сейчас почувствовал желание попробовать что-то новое»

– Где вы ранее пересекались с Калинюком?

– Я познакомился с ним в колледже. У нас были общие друзья, но мы не так много времени проводили вместе. Виделся с ним пару раз, а потом он перешёл в другой колледж, однако я часто играл против него, поэтому каждый раз, когда его видел, мы здоровались, немного могли пообщаться.

Не могу сказать, что мы были очень близки, но у нас общая компания. Не общались уже несколько лет, однако, как только узнал, что он едет в Казань, как и я, тут же с ним связался. Для меня здорово, что он здесь.

– Переход Уайатта стал для вас важным фактором в переговорах с «Ак Барсом»?

– Он мне со многим помог в первое время, но я принимал решение по своим соображениям, так что не могу назвать игру вместе с Калинюком ключевой причиной для перехода. Тем не менее это сильно облегчило мне адаптацию.

– Кто вам рассказал про «Ак Барс» и КХЛ? С кем связывались?

– Мне помог с контактом мой агент, связал с Дмитрием Яшкиным. Он немного рассказал о городе. Агент в России также играл сам в хоккей, поделился своим мнением о лиге, о Казани, об «Ак Барсе».

Понял из их рассказов, что это очень большой клуб. Так же, как я и говорил, у меня была возможность пообщаться с друзьями из других команд КХЛ, они также отметили уровень моей команды, заверили, что здесь я встречу профессиональный подход.

– Ранее у вас были предложения сыграть в КХЛ, в европейских чемпионатах? Почему не решались?

– Нет, это был первый год, когда я открыл для себя двери для поездки в Европу. Раньше вообще не хотел никуда далеко ехать, так что даже не рассматривал какие-либо варианты, не знал о них.

– Почему именно сейчас? Что изменилось?

– Я решил дать себе шанс развиваться в разных направлениях. Раньше и правда не сильно горел желанием ехать в Европу, но сейчас почувствовал готовность попробовать что-то новое, и игра в КХЛ показалась мне лучшим из представленных вариантов.

– Вы оставили для себя мечту заиграть в НХЛ?

– Не уверен. Обычно я живу по принципу «год за годом» – таков мой горизонт планирования. Очень хочется выступить в этом году как можно лучше, а дальше будем смотреть по ситуации. Не уверен, какими будут мои планы на будущее, но прямо сейчас очень рад быть здесь и хочу помочь команде выступить как можно лучше.

Брэндон Биро Фото: ak-bars.ru

«В университете Пенсильвании я разгружал свою голову от хоккея, занимался бизнесом и финансами»

– Вас не выбрали на драфте НХЛ. Не знаете, в чём причина? Вы были расстроены?

– Конечно, я был расстроен. Каждый ребёнок хочет, чтобы его выбрали. Думал, что у меня есть шанс. Однако я сразу же побывал на нескольких сборах с разными командами НХЛ, и, думаю, всё в итоге сложилось даже к лучшему.

Я мог спокойно сам выбрать, с какой командой НХЛ хочу подписать контракт, а не быть привязанным к одной конкретной. Так что это даже позитивно повлияло на мои карьерные возможности, но в моменте мне, разумеется, хотелось, чтобы меня выбрали.

– У вас были контакты с представителями команд НХЛ до драфта, возможно, кто-то из них звонил вам, общался с вами? Вы не заинтересовали их?

– Это было очень давно, 9-10 лет назад, вероятно, они связывались с моим агентом. Точно не помню. Кажется, мой агент общался с парой команд. Лично со мной никто не связывался, интервью не было. Агент дал понять, что определённый интерес был, что меня могут выбрать ближе к последним пикам последнего раунда, однако этого так и не произошло.

– Возможно, это стало для вас точкой роста, дополнительной мотивацией? Доказать всем, что они ошиблись и сейчас увидят настоящего Брэндона Биро.

– Да, такой был план. Я поздно раскрывался, долгое время был самым маленьким среди сверстников и, если честно, опасался, что меня не выберут на драфте только из-за моего роста.

Не скажу, что сильно поменял своё отношение к хоккею после того, как не был выбран на драфте. Главное – я не переставал в себя верить, в меня верили мои друзья и близкие.

Понимал, что надо продолжать работать, и если продолжу работать больше всех, то в конце концов добьюсь своего. Так что этот факт не сильно повлиял на меня, и всё же было приятно всё-таки дебютировать через несколько лет в НХЛ, несмотря на то что я не был выбран на драфте.

– Вы долго играли в студенческой лиге. Какую роль там играет учёба? Как проходил ваш рядовой день?

– Каждый день мы начинали с ранней тренировки, примерно в 7:45 утра, а потом шли на занятия примерно с 9 до 12 часов. Дальше у нас было немного свободного времени и вторая дневная тренировка на льду, с 15:00 до 16:00. Два раза в неделю у нас были дополнительные занятия вечером с 18:00 до 21:00. График был довольно плотным, но мне нравилось.

Непросто сочетать учёбу и хоккей, некоторые дни были очень загруженными. Практически без отдыха: учёба, тренировки, домашние задания. Было тяжело, однако это был хороший, нужный опыт, я ни о чём не пожалел.

– Вы хорошо учились?

– Я старался хорошо учиться, у меня были неплохие оценки в школе, диплом с положительными оценками. Наверное, я мог бы добиться большего, если бы не так сильно зацикливался на хоккее, но всё-таки именно хоккей был моим главным делом в жизни. Это именно то, чем всегда хотел заниматься.

– В России большинство хоккеистов учится в физкультурных вузах, где обучение скорее фикция. Вы учились в престижном университете Пенсильвании. Здорово, что у вас теперь есть другая опция в жизни, не связанная со спортом?

– Согласен! Это хорошо, что я разгружал свою голову от хоккея. У меня не было каких-то занятий, связанных со спортом, пока там учился, в основном я занимался изучением бизнеса и финансов.

Надеюсь, у меня получится играть в хоккей настолько долго, насколько будет позволять мне мой организм, и мне не придётся использовать свой диплом, но здорово, что он у меня есть. Здорово, что у меня есть знания, не связанные с хоккеем.

– В любом случае хоккей закончится, через 8-10 лет, может, даже и позже, но закончится. Диплом упростит вам дальнейшую жизнь?

– Надеюсь! Это ещё один путь, который я смогу выбрать. Но кто знает, может, я захочу не только остаться в хоккее как игрок, но и попробовать себя в другом качестве, начать тренировать. Пока думаю только об игровой карьере, надеюсь поиграть ещё лет 10, а дальше уже буду думать, что делать. Пока рано.

– Без драфта сложно найти место в НХЛ? Или, наоборот, было удобство от свободы выбора?

– Для меня это была свобода, больше возможностей, я мог сравнивать и оценивать, куда хочу сейчас пойти. Надо признать, что не так много людей, которых не задрафтовали, получают шанс сыграть в НХЛ, поэтому мне в каком-то смысле даже немного повезло.

Мой первый тренер в АХЛ помог мне закрепиться во взрослом хоккее, мы отлично поладили, он помог мне в развитии как хоккеисту и дал мне массу возможностей, чтобы я получил шанс сыграть в НХЛ. Так что выбирать команду самому – это здорово, и я сделал верный выбор, попал в ту организацию, куда и хотел.

Брэндон Биро Фото: ak-bars.ru

«Пока у «Эдмонтона» есть Макдэвид и Драйзайтль, они всегда будут претендентами на Кубок Стэнли»

– В чём главная причина, по которой вы выбрали «Баффало»? Всё-таки это далеко не сильнейшая команда.

– Их не назвать претендентами на Кубок Стэнли, но в тот момент они нуждались в игроках, у них была большая текучка в составе – хорошая возможность попасть в первую команду. Прежде чем подписать контракт, я разговаривал с парой других игроков, с теми, кто и сейчас играет в НХЛ. Понял, что в «Баффало» у меня будет куда больше шансов заиграть в основе. Конечно, здорово попасть в большие клубы и побороться за чемпионство, сыграть за «Флориду» или «Тампу», однако пробиться в основу было бы куда сложнее. Так что на тот момент «Баффало» был отличным шансом.

– И всё-таки за четыре года в «Баффало» вы провели в НХЛ только шесть матчей. Что пошло не так?

– Были проблемы со здоровьем на старте взрослой карьеры, это было непростое время. Мешали в том числе и травмы, помню, как я набрал неплохой ход, а затем пропустил бо́льшую часть сезона. Поэтому сейчас очень внимательно отношусь к своему здоровью.

К тому же в те моменты, когда я был в хорошей форме, команда выступала неважно. Тебя вызывают в основной состав, но вы проигрываете – бывает такое, что просто не повезло с нужным моментом. Конечно, мне хотелось сыграть в НХЛ куда больше, однако всё так, как есть.

– Переход в «Сиэтл» был новым шансом? Почему не удалось им воспользоваться?

– При переходе в другую организацию всегда требуется время для того, чтобы полноценно привыкнуть к новому тренерскому штабу, решить определённые бытовые вопросы. Если честно, то не знаю сам, по какой-то причине у меня всё не очень там заладилось, но я и правда был не в своей тарелке.

Такое случается: некоторые игроки хорошо играют в определённых организациях, после чего меняют команду или меняется тренер, и по какой-то причине всё буквально перестаёт работать. Не знаю, что конкретно было не так, однако очевидно, что я показывал далеко не лучший свой хоккей.

– Вы же фанат «Эдмонтона», верно? Почему не попробовали подписать с ним контракт? Неужели не мечтали сыграть за «Ойлерз»?

– Когда был ребёнком, конечно, у меня была такая мечта. После того драфта я приехал в тренировочный лагерь «Ойлерз». Было очень здорово познакомиться со всем тренерским штабом и всеми игроками, которых они задрафтовали.

Это был действительно хороший опыт, но у меня не было возможности подписать с ними контракт. Они не предлагали мне ничего, когда я закончил колледж, даже не связывались со мной. Не навязываться же мне.

Когда взрослеешь и идёшь в профессиональный хоккей, уже нет места каким-то фанатским чувствам – ты просто делаешь свою работу. Но в детстве я старался не пропускать ни одной игры «Эдмонтона».

– На ваш взгляд, у «Эдмонтона» есть шанс выиграть Кубок Стэнли?

– Пока есть Макдэвид и Драйзайтль, «Ойлерз» всегда будут претендентами на чемпионство. В одной команде играют, вероятно, два лучших нападающих в мире, на которых всегда можно положиться.

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль после поражения от «Флориды» Фото: Mike Carlson/Getty Images

– Два великих игрока, но кто за ними? Хватает ли у «Ойлерз» глубины состава?

– У них есть ещё пара сильных ребят, но в таком городе, как Эдмонтон, не так-то просто собрать чемпионский коллектив, завлечь сильных свободных агентов. Это не самое приятное место в мире, особенно в сравнении с Флоридой, где меньше налоги, лучше климат. При прочих равных игроки выбирают южные штаты.

Это особый вызов для менеджмента клуба, им сложно добиться большой глубины состава. Но, как я уже сказал, когда у вас в составе два лучших игрока в мире, то всегда будет шанс победить.

– И всё же «Эдмонтону» нужен как минимум вратарь, не находите? Два титула «Флориде» принёс во многом Сергей Бобровский.

– Согласен, трудно победить в плей-офф без сильного вратаря. Важно, чтобы голкипер спасал в самый нужный момент, и Бобровский делал именно это. Скиннер и Пикар – неплохие вратари, но, видимо, не для Кубка Стэнли. У Скиннера были действительно хорошие отрезки, однако этого оказалось недостаточно.

– Что необходимо поменять в «Эдмонтоне», чтобы наконец победить? Допустим, вы генеральный менеджер, что измените?

– У меня было бы не так много опций для масштабных изменений, поскольку мало места под потолком, не хватает пространства для манёвров. Думаю, менеджмент проделал неплохую работу, всё-таки «Ойлерз» два года подряд играли в финале, были в одной и двух победах от чемпионства, им совсем немного не хватало. Возможно, где-то банально удачи. Так что даже не знаю, что бы я изменил.

– Став генеральным менеджером «Ойлерз», вы бы тут же столкнулись с огромной проблемой – истекающий контракт Макдэвида. Переподписали бы его за любые деньги, которые он захочет?

– Разумеется. Нужно стараться сделать всё, чтобы он остался. Других вариантов нет – он лучший игрок на планете. Если этого не сделать, вам сложно будет живым покинуть клубный офис. Город сгорит дотла, если его отпустят. Болельщики вам этого не простят.

– Вы также отмечали, что персонально восхищаетесь Райаном Ньюджент-Хопкинсом. Какова его роль в команде с Макдэвидом и Драйзайтлем?

– Райан – недооценённый игрок. Не блестит так, как этот дуэт, но в хоккейном плане делает всё правильно. Всего пару сезонов назад он набирал больше 100 очков за сезон и до сих пор показывают хорошую статистику, поэтому не стоит забывать про него.

К тому же Ньюджент-Хопкинс полезен не только в атаке, он много делает в обороне, полезен при игре в меньшинстве, хорош во всех компонентах игры, именно благодаря этому всегда его выделял. Райан – одна из причин, почему они два года подряд были в финале, и о нём незаслуженно мало говорят.

– Вы смотрели последний плей-офф?

– Да, практически все матчи. К сожалению, вживую не удалось, смотрел по ТВ.

– Если говорить про другого вашего кумира, Кросби, последние пару лет активно развивается тема его возможного обмена. Что об этом думаете?

– Это должно быть решение игрока, и клуб пойдёт ему навстречу. Если Кросби захочет уйти из «Питтсбурга», чтобы получить ещё хотя бы один шанс побороться за Кубок Стэнли в конце карьеры, его обменяют. Но если он скажет, что хочет остаться в «Пингвинз» до конца карьеры, едва ли кто-то решится обменять его. Это живая легенда клуба.

– То есть «Питтсбург» должен опираться на решение самого Кросби?

– Разумеется. Игрок такого уровня и статуса заслуживает соответствующего уважения и отношения к себе.

«Я не самый крупный хоккеист, поэтому мне нужно быть быстрым и провоцировать потери»

– По предсезонным матчам удалось оценить уровень КХЛ? Что думаете?

– Да, определённо. Это был полезный опыт, чтобы адаптироваться к игровой модели, привыкнуть к новым партнёрам по звену, попытаться наладить коммуникациию с партнёрами на льду, когда вы не говорите на одном языке – это немного новый для меня опыт.

Стиль игры в лиге также отличается от того, к чему я привык. Если честно, то не знаю до конца, как это описать. Так что было полезно провести несколько предсезонных игр, чтобы лучше освоиться в новых для себя условиях, это очень мне помогло.

– У вас есть личный план по результативности?

– Я не ставлю перед собой каких-то конкретных задач, ориентир, к которому надо обязательно стремиться, но понимаю, что должен показывать высокий уровень результативности в команде, помогать партнёрам в создании моментов, реализовывать их самому.

Не буду говорить о конкретной планке, но хочется быть эффективным в атаке настолько, насколько это будет возможно, и вносить свой вклад в общий результат.

– Уже понимаете, как вас планируют использовать в клубе? Удалось найти взаимопонимание с тренерским штабом?

– Да, всё в порядке, мне чётко объяснили, чего от меня ждут, так что, кажется, мы на одной волне с тренерами. Здорово, когда сразу понимаешь требования к себе и ожидания от твоей игры.

– Вам больше по душе более атакующие или более оборонительные роли?

– Прежде всего хочется проявить себя в атакующих действиях. Для этого меня и подписывали, от меня ждут голов и передач. Но я планирую развиваться в разных направлениях, быть полезным в разных игровых ситуациях, хочется расти и в плане игры в обороне. Это также важно.

Брэндон Биро Фото: ak-bars.ru

– Буду честен: большинство болельщиков со скепсисом отнеслось к вашему подписанию, так как ваша статистика в АХЛ противоречива. Что им ответите?

– Ребята, дайте мне шанс. Во время предсезонных матчей я только привыкал к новым условиям, сейчас уже чувствую себя лучше и увереннее. Посмотрите на меня в деле, давайте я сыграю хотя бы несколько игр регулярного сезона, потом поговорим.

То есть сначала посмотрите на меня в деле, а потом решайте, разочарованы вы трансфером или нет. Надеюсь, отвечу скептикам своей игрой.

– Вас не обижает, когда говорят, что Биро – это игрок не для «Ак Барса»? Хоккеист не того уровня?

– Нет, меня это мало волнует. Я стараюсь не читать какие-то негативные комментарии, просто выхожу и стараюсь делать свою работу максимально качественно и показывать хорошую игру. Такими комментариями меня не задеть.

– Допустим, я ваш личный PR-менеджер, давайте расскажем казанским болельщикам о ваших игровых преимуществах. Какие сильные качества у себя можете отметить?

– Мне кажется, я хороший плеймейкер. В этом моя основная сила, я неплохо работаю с шайбой, умею найти момент для партнёра, отдать хороший пас, сыграть в подыгрыше, полезен в комбинационной игре. Также достаточно быстр, у меня неплохое катание.

Я не самый крупный хоккеист, поэтому мне нужно быть быстрым и провоцировать соперника на потерю шайбы. Также неплохо играю в защите, могу назвать себя двусторонним нападающим. Основные плюсы – игра в пас и скорость.

– И всё-таки в АХЛ у вас была не лучшая результативность. Что не получалось?

– На самом деле, несколько лет назад я был достаточно забивным игроком, всё шло довольно хорошо. Потом на мою игру серьёзно повлияла травма, это был тяжёлый момент для меня.

В прошлом году сменил команду, мне нужно было адаптироваться к новым условиям, не всегда я получал достаточно игрового времени. Это вопрос обстоятельств. Если их все учитывать, то моя статистика была неплохой.

– Что думаете о своей игре в обороне? Если не ошибаюсь, у вас карьерный «минус» по полезности в АХЛ.

– В прошлом сезоне я действительно закончил в минусовой зоне, однако несколько сезонов до этого неизменно заканчивал в «плюсе». Но, как я уже и говорил, прошлый сезон у меня получился скомканным – далеко не таким, каким его видел изначально.

Я слежу за своим показателем полезности, стараюсь отрабатывать в обороне, поэтому прошлый сезон можно назвать разовой неудачей.

Брэндон Биро в игре с «Нефтехимиком» Фото: ak-bars.ru

«В КХЛ нечто среднее между АХЛ и НХЛ – это смешение стилей игры»

– Если оценивать ваших партнёров в командах НХЛ, кого бы назвали лучшим игроком? Когда смотришь на парня и думаешь: как же он хорош!

– Если говорить про «Баффало», то, пожалуй, защитник Расмус Далин и нападающий Тейдж Томпсон, эти двое были очень хороши. Они могли делать такие вещи, на которые способны единицы в мире – если кто-то вообще на такое ещё способен.

Далин по катанию один из лучших игроков НХЛ, отличный плеймейкер. Бросок Томпсона – что-то с чем-то, возможно, у него самый сильный и точный бросок в лиге. Я ничего подобного не видел.

– А если говорить про партнёров из АХЛ, с кем удалось наладить лучшее взаимодействие на льду и вне льда?

– Лучший партнёр по звену – чех Лукаш Роусек, с которым играли вместе с «Рочестере». Мы были партнёрами по звену два года подряд. Он отличный плеймейкер, у нас была хорошая взаимозаменяемость, мы здорово чувствовали друг друга.

Сейчас он играет в шведской лиге. Наверное, мы показывали во многом похожий хоккей, у нас одинаковые игровые преимущества, поэтому здорово смотрелись в одном звене.

– С кем из партнёров по «Ак Барсу» в предсезонке вам было комфортнее всего играть? С кем чувствуете лучшее взаимопонимание?

– Чаще всего я играл вместе с Пустозёровым и Яшкиным, мы тренировались вместе практически всю предсезонку. У нас неплохое звено сложилось, думаю, мы начнём в таком сочетании первые матчи регулярки, а дальше тренерский штаб будет смотреть по ситуации. Мне было комфортно с этими парнями, мы друг друга хорошо поняли в хоккейном смысле.

– Вне льда общаетесь в основном с Калинюком?

– Больше всего с Уайаттом, верно. А также с Яшкиным, поскольку у него хороший английский. Я открыт к общению со всеми ребятами, проблема прежде всего в языковом барьере.

Дмитрий Яшкин Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

– АХЛ и КХЛ сопоставимы по уровню? НХЛ однозначно выше?

– Я бы не стал делать градацию по уровню – это просто разные лиги. НХЛ, понятное дело, более техничная лига, иногда чуть медленнее, чем АХЛ, где ребята более терпеливы, готовы сыграть тонко, выждать момент. В АХЛ быстрая игра, без раздумий, многие ребята просто мчат со скоростью 100 миль в час всех обыгрывать, во всех врезаться, постоянно идти в стык. Бей-беги.

В КХЛ нечто среднее между АХЛ и НХЛ, какое-то смешение стилей. И всё-таки я пока не играл в официальных матчах, только в предсезонке, так что сложно делать полноценные выводы о лиге. Понять больше смогу, когда сыграем несколько матчей в регулярном чемпионате. Но мне нравятся тот игровой стиль и тот хоккей, которые выбрал наш тренерский штаб, особенно понравилась игра с московским «Динамо».

– Вам КХЛ подходит больше, чем АХЛ?

– Надеюсь, эта лига подойдёт для моего стиля игры. Но покажет только время. Надеюсь, это будет удачный сезон как для меня, так и для команды.

– Чем чаще всего занимаетесь в свободное время?

– Летом люблю играть в гольф, читать книги, проводить время с друзьями. Ничего особенного. Иногда просто расслабляюсь, провожу неспешные выходные, когда можно забыть о делах. Могу сходить на рыбалку. Слышал, что Волга – большая река, где много рыбаков.

Мне было бы интересно порыбачить на Волге. Ребята выбирались на реку, однако у меня тогда не было сим-карты в телефоне, так что я был привязан к дому. Но теперь, когда все технические вопросы решены, точно выберусь.

Брэндон Биро Фото: ak-bars.ru

– Какую музыку предпочитаете слушать?

– Мне очень нравится кантри. Это моя любимая музыка, которую в России, похоже, совсем не любят. Здесь её ни секунды не слышал по радио. Наверное, я выгляжу странным человеком, но это именно та музыка, которую чаще всего слушаю в свободное время.

– Удалось послушать местную музыку?

– Немного послушал, какие-то топовые хиты ребята слушали в раздевалке. Что-то мне даже понравилось, хоть это и не кантри, разумеется. Понятное дело, я не понимаю слова, но ритм мне понравился. Были неплохие треки, надеюсь, там не пели о чём-то плохом.

– В предыдущем интервью вы говорили, что любите сериал «Офис». Можете выбрать персонажа, на которого больше всего похожи?

– Скорее всего, на Джима Халперта, которого сыграл Джон Красински. Больше всего похож на него, он так же, как и я, любит спорт и шутки. Я точно не Майкл или Дуайт. В любой непонятной ситуации пойду в спортзал.

– Уже скучаете по дому?

– В каком-то смысле уже привык жить вдали от дома, это мой 10-й год, когда не живу со своими близкими. Единственное – я впервые настолько далеко от родителей, в другом часовом поясе, это накладывает свой отпечаток и немного усложняет ситуацию.

Раньше это в любом случае было примерно одно и то же время суток. Я вставал в одно время со своими друзьями и семьёй, поэтому мне было легко с ними общаться. В этом году всё немного сложнее, разница во времени с моим домом составляет, кажется, девять часов. Так что у нас совсем небольшое окно, когда могу связаться со своими родными, это порой раздражает.

Но я понимал, на что иду, и заинтригован. Долгое время жил в понятном для себя мире, а этим летом решился открыть нечто совершенно новое. И пока что мне всё нравится.