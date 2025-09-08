Ливо получил дисквалификацию за неявку на церемонию закрытия сезона. Справедливо?

Главный проигравший в этой ситуации — не имеющий никакого отношения к инциденту «Трактор».

Церемония закрытия сезона КХЛ – мероприятие торжественное. Тренеры, хоккеисты и их семьи при полном наряде приезжают на мероприятие, где получают награды и тепло и дружественно общаются с коллегами по цеху. Однако для иностранных хоккеистов подобные вечера часто не представляют никакой ценности – не раз уже легионеры пропускали торжество.

В этот раз КХЛ обещала не закрывать глаза на пропуск церемонии Тревором Мёрфи и Джошем Ливо – лига пообещала наказать хоккеистов.

Джош Ливо Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

До начала сезона разобраться не удалось, однако по истечении трёх дней регулярки официальный пресс-релиз был выпущен.

«В понедельник, 8 сентября, Дисциплинарный комитет КХЛ завершил рассмотрение заявления игрока «Трактора» Джошуа Ливо на двухматчевую дисквалификацию, вынесенную за неявку на церемонию закрытия сезона-2024/2025. Дисквалификация должна быть исполнена с сегодняшнего дня, таким образом, Ливо пропустит матчи с «Нефтехимиком» и СКА. По итогам сезона-2024/2025 Ливо стал лучшим снайпером, бомбардиром, был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и вошёл в символическую сборную», — было написано на сайте КХЛ.

Как сообщают коллеги, Тревор Мёрфи избежал наказания по причине отсутствия на руках действующей визы, поэтому у него не было возможности в это время находиться в России. А вот у лучшего снайпера прошлого сезона таких проблем не оказалось.

А теперь давайте поразмышляем, заслуженное ли это наказание?

Есть лишь один вопрос: почему за отсутствие на торжественном мероприятии игрок получает реальную дисквалификацию, которая перетекает на игры регулярки? Выглядит это как случай, когда тебя позвали на праздник, где ты должен отдохнуть, расслабиться и здорово провести время, но если не придёшь, то тебя настигнет кара. Правильный ли посыл в таком случае несёт мероприятие? Точно ли здесь нужен кнут, а не пряник?

Но жаль здесь больше не самого Ливо, а «Трактор», который к этой ситуации вообще не имеет никакого отношения. Почему клуб должен на старте чемпионата терять своего лучшего бомбардира, если инцидент случился, когда канадец был игроком «Салавата Юлаева»?

Да и сама мера наказания подразумевает то, что пострадавшим будет именно клуб. Если хотите наказать игрока, то вводите денежный штраф. Очень странное решение КХЛ.

Больше мнений и эксклюзивов автора — в его личном телеграм-канале «Пиетет Макарова».