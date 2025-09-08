Скидки
Джоша Ливо дисквалифицировали на два матча за неявку на церемонию закрытия сезона КХЛ, справедливо ли, мнение

Ливо получил дисквалификацию за неявку на церемонию закрытия сезона. Справедливо?
Максим Макаров
Джош Ливо
Главный проигравший в этой ситуации — не имеющий никакого отношения к инциденту «Трактор».

Церемония закрытия сезона КХЛ – мероприятие торжественное. Тренеры, хоккеисты и их семьи при полном наряде приезжают на мероприятие, где получают награды и тепло и дружественно общаются с коллегами по цеху. Однако для иностранных хоккеистов подобные вечера часто не представляют никакой ценности – не раз уже легионеры пропускали торжество.

В этот раз КХЛ обещала не закрывать глаза на пропуск церемонии Тревором Мёрфи и Джошем Ливо – лига пообещала наказать хоккеистов.

Джош Ливо

Джош Ливо

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

До начала сезона разобраться не удалось, однако по истечении трёх дней регулярки официальный пресс-релиз был выпущен.

«В понедельник, 8 сентября, Дисциплинарный комитет КХЛ завершил рассмотрение заявления игрока «Трактора» Джошуа Ливо на двухматчевую дисквалификацию, вынесенную за неявку на церемонию закрытия сезона-2024/2025. Дисквалификация должна быть исполнена с сегодняшнего дня, таким образом, Ливо пропустит матчи с «Нефтехимиком» и СКА. По итогам сезона-2024/2025 Ливо стал лучшим снайпером, бомбардиром, был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и вошёл в символическую сборную», — было написано на сайте КХЛ.

Как сообщают коллеги, Тревор Мёрфи избежал наказания по причине отсутствия на руках действующей визы, поэтому у него не было возможности в это время находиться в России. А вот у лучшего снайпера прошлого сезона таких проблем не оказалось.

А теперь давайте поразмышляем, заслуженное ли это наказание?

Мнение эксперта:
Дементьев ответил на вопрос, является ли дисквалификация Джоша Ливо справедливой

Есть лишь один вопрос: почему за отсутствие на торжественном мероприятии игрок получает реальную дисквалификацию, которая перетекает на игры регулярки? Выглядит это как случай, когда тебя позвали на праздник, где ты должен отдохнуть, расслабиться и здорово провести время, но если не придёшь, то тебя настигнет кара. Правильный ли посыл в таком случае несёт мероприятие? Точно ли здесь нужен кнут, а не пряник?

Но жаль здесь больше не самого Ливо, а «Трактор», который к этой ситуации вообще не имеет никакого отношения. Почему клуб должен на старте чемпионата терять своего лучшего бомбардира, если инцидент случился, когда канадец был игроком «Салавата Юлаева»?

Да и сама мера наказания подразумевает то, что пострадавшим будет именно клуб. Если хотите наказать игрока, то вводите денежный штраф. Очень странное решение КХЛ.

Больше мнений и эксклюзивов автора — в его личном телеграм-канале «Пиетет Макарова».
