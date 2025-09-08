Скидки
Хоккей Статьи

Авангард — Ак Барс — 1:2, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата КХЛ 8 сентября 2025 года

Первый гол Денисенко после возвращения из Америки! «Ак Барс» испортил юбилей «Авангарда»
Елена Кузнецова
Отчёт «Авангард» — «Ак Барс» — 1:2
Аудио-версия:
Омичи проиграли в своём 1200-м матче в КХЛ.

«Ак Барс» и «Авангард» диаметрально противоположно провели межсезонье. В то время как в Омске сносили всё старое и строили новое, выдавая один громкий трансфер за другим (как на выход, так и на вход), собирая команду именно так, как её хотел бы видеть главный тренер Ги Буше, в Казани лето выдалось довольно тихим – настолько, что главной победой стало подписание Григория Денисенко.

Воспитанник «Локомотива» пять лет мотался по разным клубам Северной Америки, но в НХЛ так и не пробился. Многие считают, что он «пересидел» в АХЛ, и скептически относятся к тому, что он сможет стать важным игроком для «Ак Барса».

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Биро, Яшкин) – 04:37 (5x5)     0:2 Миллер (Семёнов, Барабанов) – 26:31 (5x5)     1:2 Прохоркин (Окулов, Рашевский) – 48:13 (5x5)    

В первой встрече сезона – довольно бодрой, с «Магниткой» — Денисенко очков не набрал, а его команда проиграла по буллитам. Сегодня он открыл счёт первым же броском гостей в матче. «Авангард» начал игру с места в карьер, активничал в чужой зоне, однако неразрешимых задач перед Михаилом Бердиным не ставил, а казанцы пробили Никиту Серебрякова с первой же попытки. Шикарная передача Брэндона Биро (и его первое очко в КХЛ), идеальный бросок Денисенко и прозевавшая всё это оборона «Авангарда».

Неплохо для парня, который не проводил предсезонные сборы с командой, не играл товарищеских встреч, а приехал в Казань перед самым стартом регулярки с корабля на бал. Хочется верить, что Денисенко себя покажет с положительной стороны и докажет, что когда-то его не просто так считали очень перспективным игроком.

Омичам вообще сложно давалось вкатывание в сезон – для них этот матч стал первым в регулярке. Василий Пономарёв во время флеш-интервью в перерыве охарактеризовал игру команды как «сумбур» и «суета». «Ак Барс» ощущал себя намного комфортнее, а в концовке периода мог забивать ещё, но бросок Владимира Алистрова подтащил Серебряков.

Во втором периоде омичи вновь не нашли чем порадовать свои трибуны, а «Ак Барс» забил ещё. Митч Миллер с синей линии набросил на ворота, шайба отскочила от Вячеслава Войнова и проскользнула между щитков Серебрякова. Для надёжности Барабанов с пятачка ещё проводил её в сетку.

В игре «Авангарда» всё же потихоньку начали появляться проблески, только гости действовали крайне надёжно и уверенно у своих ворот. Но не всегда – в третьем периоде Николай Прохоркин внезапно выскочил из-за спин защитников, получил передачу от лицевого борта и переиграл Бердина, размочив счёт.

В концовке Наиль Якупов на отложенном штрафе мог сравнивать, однако Бердин в прыжке отразил бросок. В большинстве у омичей поначалу хорошо ходила шайба, но не более, а дальше казанцы отодвинули игру от своих ворот и не давали сопернику даже зайти в зону, а Серебрякову – поменяться на шестого полевого. «Ак Барс» одержал свою первую победу в этом сезоне, а заодно испортил «Авангарду» юбилей. Сегодня у хозяев был 1200-й матч в КХЛ.

