«В «Металлурге» я попал в тупик. Козлов помог вернуть свой уровень». Интервью с Уилсоном

«Сибирь» значительно изменилась в межсезонье. Это касается и легионерской бригады, которая летом у новосибирцев стала абсолютной новой. Единственный форвард в ней – канадец Скотт Уилсон, который ещё недавно выбивал команду из плей-офф в составе «Салавата Юлаева».
В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата», состоявшемся во время Кубка Блинова в Омске, Скотт рассказал об адаптации в очередном клубе в КХЛ, объяснил неудачный отрезок в «Металлурге» и выступил в защиту Джоша Ливо как игрока плей-офф.
«Проигрывать не хочется, но это помогает двигаться вперёд»
– Как проходит адаптация в «Сибири»?
– Я играл в России на протяжении четырёх последних лет, делал это в нескольких командах, поэтому уже привык к подобным переменам. Было здорово познакомиться со всеми товарищами по команде. Готовлюсь к сезону с новыми одноклубниками.
– Предсезонка стала начинаться позже по сравнению с теми временами, когда вы только приехали в лигу. Для вас это плюс?
– Каждая предсезонка длинная, мы проводим много времени. Но мне больше нравится собираться чуть заранее и лучше готовиться к сезону, а не как в Северной Америке, где команды выходят из отпуска за неделю-две до игр.
– «Сибирь» проиграла три первых матча на Кубке Блинова. Вас это беспокоит?
– На предсезонке сложновато в том плане, что собирается обновлённая команда – это касается как легионеров, так и россиян. Суть предсезонки в том, чтобы научиться той системе, которую нам ставят, понять любимые места друг друга на льду. Нужно время, чтобы привыкнуть к стилю игры.
Скотт Уилсон
Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru
– Вадим Епанчинцев сказал, что ненавидит проигрывать даже в предсезонных матчах. В раздевалке чувствуете от него такой настрой?
– Не думаю, что кому-нибудь вообще нравится проигрывать, независимо от статуса матча. Но мы сейчас находимся в процессе знакомства друг с другом, пытаемся наладить взаимодействие между игроками и тренерами. Проигрывать не хочется никогда, однако это помогает двигаться вперёд.
– Насколько он требовательный тренер?
– Сложно сказать, пока я не так много с ним поработал. Он очень хороший тренер. Пока не могу сказать, чего он хочет конкретно от каждого, но за время подготовки к сезону мы как раз это наработаем.
– Вы общаетесь с ним напрямую?
– В команде есть много ребят, которые говорят по-английски. Если возникают какие-то вопросы, на этот случай есть 5-10 человек, которые могут перевести и облегчить процесс взаимодействия.
«Сибирь» – единственный клуб, который предложил контракт»
– «Сибирь» довольно поздно объявила вас – в конце июня. Рассматривали другие предложения?
– Нет, «Сибирь» была единственной командой, которая сделала официальное предложение. Здорово задержаться в одном месте на два года. «Сибирь» устроила тяжёлую жизнь в плей-офф, когда я играл в «Салавате». В этой команде уже было много хороших игроков, а сейчас она получила и качественных новичков. Однако «Сибирь» была единственной командой, которая на меня вышла.
– Знали, что «Сибирь» хотела выменять вас, когда вы ещё были игроком «Металлурга»?
– Не слышал об этом. Знаю, что были какие-то другие заинтересованные команды, но не помню, чтобы там была «Сибирь».
– Реально ли было остаться в Уфе?
– После всего, что произошло там, многие ребята думали, что мы могли бы вернуться. Однако в конце концов у них оказалось недостаточно денег на других игроков. Даже не знаю, что произошло с командой. Но что есть, то есть.
– То есть о финансовых проблемах клуба вы не знали?
– Нет. Вообще не знал, что происходит.
– После перехода в «Металлург» вы назвали деньги ключевым фактором. Какой ключевой фактор сейчас?
– Да, тот контракт с отрывом был лучшим, что я мог получить на тот момент. Плюс это было хорошим местом для моей семьи, это тоже играет важную роль. Каждый раз приходится рассматривать много вариантов, однако ты в первую очередь думаешь о семье.
«Сибирь», как я уже сказал, была единственным клубом, кто предложил мне контракт. Но я думал, что после моей игры в прошлом сезоне будут и другие варианты.
«Виктор Козлов позволяет игрокам творить на льду»
– Можно ли сказать, что «Салават» в плей-офф прыгнул выше головы? Далеко не все ждали увидеть клуб в полуфинале.
– Мы закончили регулярку на втором месте Востока, поэтому в команде все хотели пройти так далеко, как мы в итоге прошли. «Локомотив» очень хорошо сыграл в прошлом сезоне, с ним было очень тяжело. Однако все ждали, что мы выиграем как минимум пару серий.
– Что помогло отыграться с 1-3 в серии со «Спартаком»?
– В её начале мы проиграли два очень близких матча. Знали, что в каждом матче чаша весов может качнуться в любую сторону. И в итоге она качнулась в нашу.
– Виктор Козлов по ходу плей-офф сказал, что вы хотели доказать «Металлургу», что решение обменять вас было ошибкой. Была ли такая мотивация?
– Думаю, да. Каждый раз, когда такое случается с каким-либо игроком, это заседает в голове. У меня получилось провести очень хороший отрезок в Уфе, поэтому, если честно, ближе к концу сезона уже и не вспоминал о Магнитогорске.
– Что, на ваш взгляд, пошло не так в «Металлурге»?
– Просто не подошли друг другу. Иногда случается, что игроки не подходят для определённых стилей.
– Что извлекли для себя из работы с Виктором Козловым?
– Он хороший тренер для игроков, позволяет просто играть и творить на льду. Многие ребята обрели уверенность, потому что он никогда не относился к нам с негативом. С ним было весело выходить на лёд каждый день. Когда у тебя такой тренер, хочется повторять этот процесс.
«Уход «Витязя» – очень плохо»
– Борна Рендулич, который уходил из «Металлурга» после вас, пожелал себе такого же продолжения карьеры, как у вас. Согласитесь, что ваша карьера преобразилась?
– Я играю достаточно давно, поэтому не думаю, что она именно преобразилась. Просто вернулся к тому, что у меня было до перехода в «Металлург». Я играл в «Витязе» несколько сезонов и делал это довольно хорошо. Потом попал в тупик в «Металлурге», там не получилось. А Козлов помог мне вернуться на тот уровень, на котором я был раньше.
– Дело только в Козлове?
– Думаю, все составляющие были хороши – партнёры, атмосфера, люди вокруг. Там было весело играть. У нас сформировалась очень хорошая команда.
– Можете назвать период в «Салавате» вашим лучшим в КХЛ?
– Возможно. Сложно сказать. Команда побеждала, а это главная цель. Мне кажется, я неплохо играл и в «Витязе», но «Салават» побеждал – это помогало получать больше удовольствия.
Скотт Уилсон против «Сибири» в Кубке Гагарина
Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru
– Следили за тем, что происходило в КХЛ в межсезонье?
– Не очень пристально. Не так много времени провожу в соцсетях.
– Но наверняка слышали, что «Витязь», ваш первый клуб в КХЛ, снялся с турнира?
– Да. Это очень плохо. У меня всё ещё есть друзья, с которыми я там играл. Кто-то нашёл себе новую работу. Подобное случается в этой лиге. Никогда не видел такого в Северной Америке.
«Сибири» нужно вернуться в плей-офф и постараться пройти дальше»
– Что думаете о решении «Салавата» расторгнуть контракт с Джошем Ливо?
– Я даже не разговаривал с ним, поэтому не знаю, как это произошло. Такое случается иногда.
– К нему было много претензий от болельщиков по ходу плей-офф.
– Он не просто так побил снайперский рекорд лиги в прошлом сезоне. Да, в плей-офф у него было не так много голов. Однако он отдал кучу ассистов, а это значит, что кто-то забивал после его передач. Не знаю, почему люди ожидают от него чего-то большего. Мне кажется, он провёл хороший плей-офф.
– Уже нашли кого-то в «Сибири», с кем у вас может появиться похожая связка?
– В этой команде много хороших игроков. Во время предсезонки звенья часто меняются, но время, чтобы обрести «химию», есть.
– В Уфе был Григорий Панин, в Новосибирске есть Сергей Широков – два 39-летних игрока с огромным опытом. Насколько они важны для раздевалки и насколько вдохновляет их пример?
– Я играл с возрастными игроками и в Северной Америке. Такие парни прошли через всё, их тяжело чем-то задеть. Панин был невероятен, Широков, кажется, тоже очень крут. Здорово, когда такие игроки есть в раздевалке.
– Какую цель ставите перед собой и командой на сезон?
– Нам нужно вернуться в плей-офф и постараться пройти дальше – это главная цель команды. Персонально хотелось бы вернуться на хороший уровень. Когда начинаешь беспокоиться о том, что не можешь контролировать форму, происходит спад. Нужно хорошо начать сезон, это очень важно.
– «Сибирь» способна показать результат лучше, чем в прошлом сезоне?
– Да. Эта команда была очень тяжёлым соперником для «Салавата». Здесь появились новые легионеры. Я тут не так долго, но мне кажется, что тут хорошая система. Будем небольшими шажочками двигаться вперёд до начала сезона, а старт покажет, на что мы способны.