«В «Металлурге» я попал в тупик. Козлов помог вернуть свой уровень». Интервью с Уилсоном

«Сибирь» значительно изменилась в межсезонье. Это касается и легионерской бригады, которая летом у новосибирцев стала абсолютной новой. Единственный форвард в ней – канадец Скотт Уилсон, который ещё недавно выбивал команду из плей-офф в составе «Салавата Юлаева».

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата», состоявшемся во время Кубка Блинова в Омске, Скотт рассказал об адаптации в очередном клубе в КХЛ, объяснил неудачный отрезок в «Металлурге» и выступил в защиту Джоша Ливо как игрока плей-офф.

«Проигрывать не хочется, но это помогает двигаться вперёд»

– Как проходит адаптация в «Сибири»?

– Я играл в России на протяжении четырёх последних лет, делал это в нескольких командах, поэтому уже привык к подобным переменам. Было здорово познакомиться со всеми товарищами по команде. Готовлюсь к сезону с новыми одноклубниками.

– Предсезонка стала начинаться позже по сравнению с теми временами, когда вы только приехали в лигу. Для вас это плюс?

– Каждая предсезонка длинная, мы проводим много времени. Но мне больше нравится собираться чуть заранее и лучше готовиться к сезону, а не как в Северной Америке, где команды выходят из отпуска за неделю-две до игр.

– «Сибирь» проиграла три первых матча на Кубке Блинова. Вас это беспокоит?

– На предсезонке сложновато в том плане, что собирается обновлённая команда – это касается как легионеров, так и россиян. Суть предсезонки в том, чтобы научиться той системе, которую нам ставят, понять любимые места друг друга на льду. Нужно время, чтобы привыкнуть к стилю игры.

Скотт Уилсон Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

– Вадим Епанчинцев сказал, что ненавидит проигрывать даже в предсезонных матчах. В раздевалке чувствуете от него такой настрой?

– Не думаю, что кому-нибудь вообще нравится проигрывать, независимо от статуса матча. Но мы сейчас находимся в процессе знакомства друг с другом, пытаемся наладить взаимодействие между игроками и тренерами. Проигрывать не хочется никогда, однако это помогает двигаться вперёд.

– Насколько он требовательный тренер?

– Сложно сказать, пока я не так много с ним поработал. Он очень хороший тренер. Пока не могу сказать, чего он хочет конкретно от каждого, но за время подготовки к сезону мы как раз это наработаем.

– Вы общаетесь с ним напрямую?

– В команде есть много ребят, которые говорят по-английски. Если возникают какие-то вопросы, на этот случай есть 5-10 человек, которые могут перевести и облегчить процесс взаимодействия.

«Сибирь» – единственный клуб, который предложил контракт»

– «Сибирь» довольно поздно объявила вас – в конце июня. Рассматривали другие предложения?

– Нет, «Сибирь» была единственной командой, которая сделала официальное предложение. Здорово задержаться в одном месте на два года. «Сибирь» устроила тяжёлую жизнь в плей-офф, когда я играл в «Салавате». В этой команде уже было много хороших игроков, а сейчас она получила и качественных новичков. Однако «Сибирь» была единственной командой, которая на меня вышла.

– Знали, что «Сибирь» хотела выменять вас, когда вы ещё были игроком «Металлурга»?

– Не слышал об этом. Знаю, что были какие-то другие заинтересованные команды, но не помню, чтобы там была «Сибирь».

– Реально ли было остаться в Уфе?

– После всего, что произошло там, многие ребята думали, что мы могли бы вернуться. Однако в конце концов у них оказалось недостаточно денег на других игроков. Даже не знаю, что произошло с командой. Но что есть, то есть.

– То есть о финансовых проблемах клуба вы не знали?

– Нет. Вообще не знал, что происходит.

– После перехода в «Металлург» вы назвали деньги ключевым фактором. Какой ключевой фактор сейчас?

– Да, тот контракт с отрывом был лучшим, что я мог получить на тот момент. Плюс это было хорошим местом для моей семьи, это тоже играет важную роль. Каждый раз приходится рассматривать много вариантов, однако ты в первую очередь думаешь о семье.

«Сибирь», как я уже сказал, была единственным клубом, кто предложил мне контракт. Но я думал, что после моей игры в прошлом сезоне будут и другие варианты.

«Виктор Козлов позволяет игрокам творить на льду»

– Можно ли сказать, что «Салават» в плей-офф прыгнул выше головы? Далеко не все ждали увидеть клуб в полуфинале.

– Мы закончили регулярку на втором месте Востока, поэтому в команде все хотели пройти так далеко, как мы в итоге прошли. «Локомотив» очень хорошо сыграл в прошлом сезоне, с ним было очень тяжело. Однако все ждали, что мы выиграем как минимум пару серий.

– Что помогло отыграться с 1-3 в серии со «Спартаком»?

– В её начале мы проиграли два очень близких матча. Знали, что в каждом матче чаша весов может качнуться в любую сторону. И в итоге она качнулась в нашу.

– Виктор Козлов по ходу плей-офф сказал, что вы хотели доказать «Металлургу», что решение обменять вас было ошибкой. Была ли такая мотивация?

– Думаю, да. Каждый раз, когда такое случается с каким-либо игроком, это заседает в голове. У меня получилось провести очень хороший отрезок в Уфе, поэтому, если честно, ближе к концу сезона уже и не вспоминал о Магнитогорске.

– Что, на ваш взгляд, пошло не так в «Металлурге»?

– Просто не подошли друг другу. Иногда случается, что игроки не подходят для определённых стилей.

– Что извлекли для себя из работы с Виктором Козловым?

– Он хороший тренер для игроков, позволяет просто играть и творить на льду. Многие ребята обрели уверенность, потому что он никогда не относился к нам с негативом. С ним было весело выходить на лёд каждый день. Когда у тебя такой тренер, хочется повторять этот процесс.

«Уход «Витязя» – очень плохо»

– Борна Рендулич, который уходил из «Металлурга» после вас, пожелал себе такого же продолжения карьеры, как у вас. Согласитесь, что ваша карьера преобразилась?

– Я играю достаточно давно, поэтому не думаю, что она именно преобразилась. Просто вернулся к тому, что у меня было до перехода в «Металлург». Я играл в «Витязе» несколько сезонов и делал это довольно хорошо. Потом попал в тупик в «Металлурге», там не получилось. А Козлов помог мне вернуться на тот уровень, на котором я был раньше.

– Дело только в Козлове?

– Думаю, все составляющие были хороши – партнёры, атмосфера, люди вокруг. Там было весело играть. У нас сформировалась очень хорошая команда.

– Можете назвать период в «Салавате» вашим лучшим в КХЛ?

– Возможно. Сложно сказать. Команда побеждала, а это главная цель. Мне кажется, я неплохо играл и в «Витязе», но «Салават» побеждал – это помогало получать больше удовольствия.

Скотт Уилсон против «Сибири» в Кубке Гагарина Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

– Следили за тем, что происходило в КХЛ в межсезонье?

– Не очень пристально. Не так много времени провожу в соцсетях.

– Но наверняка слышали, что «Витязь», ваш первый клуб в КХЛ, снялся с турнира?

– Да. Это очень плохо. У меня всё ещё есть друзья, с которыми я там играл. Кто-то нашёл себе новую работу. Подобное случается в этой лиге. Никогда не видел такого в Северной Америке.

«Сибири» нужно вернуться в плей-офф и постараться пройти дальше»

– Что думаете о решении «Салавата» расторгнуть контракт с Джошем Ливо?

– Я даже не разговаривал с ним, поэтому не знаю, как это произошло. Такое случается иногда.

– К нему было много претензий от болельщиков по ходу плей-офф.

– Он не просто так побил снайперский рекорд лиги в прошлом сезоне. Да, в плей-офф у него было не так много голов. Однако он отдал кучу ассистов, а это значит, что кто-то забивал после его передач. Не знаю, почему люди ожидают от него чего-то большего. Мне кажется, он провёл хороший плей-офф.

– Уже нашли кого-то в «Сибири», с кем у вас может появиться похожая связка?

– В этой команде много хороших игроков. Во время предсезонки звенья часто меняются, но время, чтобы обрести «химию», есть.

– В Уфе был Григорий Панин, в Новосибирске есть Сергей Широков – два 39-летних игрока с огромным опытом. Насколько они важны для раздевалки и насколько вдохновляет их пример?

– Я играл с возрастными игроками и в Северной Америке. Такие парни прошли через всё, их тяжело чем-то задеть. Панин был невероятен, Широков, кажется, тоже очень крут. Здорово, когда такие игроки есть в раздевалке.

– Какую цель ставите перед собой и командой на сезон?

– Нам нужно вернуться в плей-офф и постараться пройти дальше – это главная цель команды. Персонально хотелось бы вернуться на хороший уровень. Когда начинаешь беспокоиться о том, что не можешь контролировать форму, происходит спад. Нужно хорошо начать сезон, это очень важно.

– «Сибирь» способна показать результат лучше, чем в прошлом сезоне?

– Да. Эта команда была очень тяжёлым соперником для «Салавата». Здесь появились новые легионеры. Я тут не так долго, но мне кажется, что тут хорошая система. Будем небольшими шажочками двигаться вперёд до начала сезона, а старт покажет, на что мы способны.