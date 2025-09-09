Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 8 сентября 2025 года, обзор, видео голов

Игрока СКА удалили за жест, «Салават» устроил камбэк с «Металлургом». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 8 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Лада» обыграла «Автомобилист», «Шанхай» потерпел первое поражение.

8 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись пять встреч. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Биро, Яшкин) – 04:37 (5x5)     0:2 Миллер (Семёнов, Барабанов) – 26:31 (5x5)     1:2 Прохоркин (Окулов, Рашевский) – 48:13 (5x5)    

На пятой минуте нападающий Григорий Денисенко забил первый гол и вывел казанцев вперёд. На 27-й минуте защитник Митчелл Миллер удвоил преимущество гостей. На 49-й минуте Николай Прохоркин отыграл одну шайбу хозяев и установил окончательный счёт в матче — 1:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ян (Алалыкин, Цулыгин) – 05:27 (5x4)     1:1 Вовченко (Пресс, Джонсон) – 14:18 (5x5)     2:1 Михайлис (Вовченко, Пресс) – 39:54 (5x4)     2:2 Ян (Родевальд, Алалыкин) – 55:13 (5x5)     2:3 Хмелевски (Алалыкин, Кузьмин) – 62:44 (3x3)    

На шестой минуте нападающий Денис Ян забил первый гол и вывел уфимцев вперёд. На 15-й минуте форвард Даниил Вовченко сравнял счёт. На 40-й минуте нападающий Никита Михайлис удвоил преимущество хозяев. На 56-й минуте Денис Ян восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал Александр Хмелевски.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Чивилёв (Кугрышев, Холлоуэлл) – 08:52 (5x5)     1:1 Мэйсек (Бусыгин, Шаров) – 09:24 (5x5)     1:2 Бусыгин – 14:44 (5x5)     2:2 Кугрышев (Савчук, Чивилёв) – 35:09 (5x5)     3:2 Дяденькин (Земчёнок) – 41:25 (5x5)     4:2 Сёмин – 44:14 (5x5)     4:3 Мэйсек (Шаров, Воробьёв) – 57:39 (5x5)    

В составе тольяттинского клуба отличились Андрей Чивилёв, Дмитрий Кугрышев, Данила Дяденькин и Владислав Сёмин. За «Автомобилист» заброшенными шайбами отметились Брукс Мэйсек (дважды) и Ярослав Бусыгин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Шулак (Дарьин, Муранов) – 07:09 (5x5)     0:2 Гераськин – 19:44 (4x5)     1:2 Меркли (Рендулич, Сомерби) – 28:40 (4x4)     2:2 Эллис (Кленденинг, Попугаев) – 46:10 (5x4)     2:3 Гутик (Шэн, Старков) – 51:13 (5x5)     3:3 Спунер (Душак, Бишофф) – 57:05 (5x5)     3:4 Гераськин – 65:00    

На восьмой минуте защитник Либор Шулак забил первый гол и вывел «Адмирал» вперёд. На 20-й минуте нападающий Игорь Гераськин удвоил преимущество гостей. На 29-й минуте форвард «Драконов» Ник Меркли отыграл одну шайбу. На 47-й минуте нападающий Макс Эллис сравнял счёт. На 52-й минуте форвард Даниил Гутик забил третий гол в ворота хозяев. На 58-й минуте нападающий Райан Спунер восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты дальневосточной команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соколов (Виноградов, Фирстов) – 06:51 (5x5)     1:1 Голдобин (Короткий, Локтионов) – 21:22 (5x5)     2:1 Фирстов (Виноградов, Соколов) – 30:16 (5x5)     2:2 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 50:36 (5x4)     3:2 Виноградов (Гончарук) – 64:51 (3x3)    

На седьмой минуте нападающий «Торпедо» Егор Соколов забил первый гол в матче. На 22-й минуте форвард СКА Николай Голдобин сравнял счёт. На 31-й минуте нападающий Владислав Фирстов вывел хозяев вперёд. На 51-й минуте форвард Сергей Плотников восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий «Торпедо» Егор Виноградов.

Новичок СКА нападающий Джозеф Бландизи получил дисциплинарный штраф в своей дебютной игре за армейцев с «Торпедо» до конца встречи. На 18-й минуте Бландизи вступил в перепалку с игроками соперника и показал неприличный жест в адрес скамейки «Торпедо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 9 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android