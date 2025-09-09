Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Игрока СКА удалили за жест, «Салават» устроил камбэк с «Металлургом». Итоги дня в КХЛ

8 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись пять встреч. Подводим их итоги.

На пятой минуте нападающий Григорий Денисенко забил первый гол и вывел казанцев вперёд. На 27-й минуте защитник Митчелл Миллер удвоил преимущество гостей. На 49-й минуте Николай Прохоркин отыграл одну шайбу хозяев и установил окончательный счёт в матче — 1:2.

На шестой минуте нападающий Денис Ян забил первый гол и вывел уфимцев вперёд. На 15-й минуте форвард Даниил Вовченко сравнял счёт. На 40-й минуте нападающий Никита Михайлис удвоил преимущество хозяев. На 56-й минуте Денис Ян восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал Александр Хмелевски.

В составе тольяттинского клуба отличились Андрей Чивилёв, Дмитрий Кугрышев, Данила Дяденькин и Владислав Сёмин. За «Автомобилист» заброшенными шайбами отметились Брукс Мэйсек (дважды) и Ярослав Бусыгин.

На восьмой минуте защитник Либор Шулак забил первый гол и вывел «Адмирал» вперёд. На 20-й минуте нападающий Игорь Гераськин удвоил преимущество гостей. На 29-й минуте форвард «Драконов» Ник Меркли отыграл одну шайбу. На 47-й минуте нападающий Макс Эллис сравнял счёт. На 52-й минуте форвард Даниил Гутик забил третий гол в ворота хозяев. На 58-й минуте нападающий Райан Спунер восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты дальневосточной команды.

На седьмой минуте нападающий «Торпедо» Егор Соколов забил первый гол в матче. На 22-й минуте форвард СКА Николай Голдобин сравнял счёт. На 31-й минуте нападающий Владислав Фирстов вывел хозяев вперёд. На 51-й минуте форвард Сергей Плотников восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий «Торпедо» Егор Виноградов.

Новичок СКА нападающий Джозеф Бландизи получил дисциплинарный штраф в своей дебютной игре за армейцев с «Торпедо» до конца встречи. На 18-й минуте Бландизи вступил в перепалку с игроками соперника и показал неприличный жест в адрес скамейки «Торпедо».

Матчи 9 сентября

