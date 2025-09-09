«Благодарен «Локомотиву», что отпустили меня». Интервью с новичком «Ак Барса» Денисенко

Григорий очень долго переходил в казанский клуб, а сейчас уже забивает за него.

Сага с переходом Григория Денисенко в «Ак Барс» длилась очень долго. В начале июля стало известно, что форвард возвращается в Россию после пяти лет в Северной Америке, где в основном приходилось играть в АХЛ. Правами на нападающего владел «Локомотив», но вскоре обозначился предметный интерес к хоккеисту со стороны «Ак Барса», и где-то в течение месяца шли переговоры. В результате ярославцы обменяли права на Денисенко в Казань, получив взамен деньги и 16-летнего форварда Андрея, а ещё спустя некоторое время Григорий подписал однолетний контракт с «Ак Барсом».

Из-за долгих переговоров Денисенко не успел сыграть за «Ак Барс» ни секунды в предсезонных матчах, однако попал в состав казанцев на первую же игру регулярки. В Магнитогорске Григорий очков не набрал, зато в следующей встрече в Омске забил Никите Серебрякову первым же броском по воротам «Авангарда». Этот гол не стал победным, но задал тон ходу матча, в котором «Ак Барс» добился успеха.

А после игры Денисенко дал небольшое интервью обозревателю «Чемпионата».

«Общался и с Хартли, и с президентом «Локомотива», но так получилось, что выбрал «Ак Барс»

— Григорий, ты вернулся в Россию и сразу начал с официальных встреч. Насколько долго пришлось привыкать после Северной Америки?

— Да, пять лет играл там. В первом матче было немного непривычно: мало вбросов, большая площадка в Магнитогорске, другая интенсивность. В Омске уже у «Авангарда» другой стиль, они играют так, как в Канаде. Поэтому быстрее освоился.

— Важно ли было тебе забить как можно быстрее за «Ак Барс»?

— Да это всегда важно, однако сильно об этом не думал. Надо создавать моменты, тогда и очки, и голы придут.

Григорий Денисенко после гола в ворота «Авангарда» Фото: ak-bars.ru

— Очень долго тянулась история с твоим переходом в «Ак Барс». Как всё это выглядело с твоей стороны?

— В принципе, у меня агент общался с менеджментом «Ак Барса». Я просто тренировался, готовился, узнавал всю информацию так же, как и вы. Вот и всё.

— Был вариант, что после возвращения в Россию станешь играть в «Локомотиве»?

— Да все варианты рассматривали. Общался и с Бобом Хартли, и с Юрием Николаевичем Яковлевым (главный тренер и президент «Локомотива». – Прим. «Чемпионата»). Благодарен «Локомотиву», что отпустили меня, обменяли права, и всё вот так получилось.

— Яковлев недавно сказал, что не увидел у тебя заинтересованности в игре за «Локомотив». То есть было такое, что ты выбирал команду, тренера?

— Да нет, прям такого не было. Просто рабочий процесс, шло общение, обсуждение со всеми сторонами, и так получилось, что выбрали «Ак Барс».

— После обмена прав из «Локомотива» в Казани ещё довольно долго не объявляли о твоём подписании. Но ты уже тогда был уверен, что будешь играть за «Ак Барс»?

— Да-да, там просто некоторые технические моменты были. Ничего такого.

«Конечно, держу дверь в НХЛ открытой — это моя мечта. Неудачный опыт не отпугнул»

— Стиль «Ак Барса» Гатиятулина подходит тебе?

— Думаю, что подходит.

— Достаточно оборонительный хоккей. Точнее, с большим акцентом на оборону.

— Я бы не сказал. Даже взять игру с «Авангардом»: мы постоянно идём в форчек, активно играем как в обороне, так и в атаке. Так что я не назову стиль «Ак Барса» оборонительным.

— Какие у тебя в целом ожидания от сезона КХЛ?

— Лига обновилась за пять лет, которые я здесь не играл. Много клубов ушло, сейчас разные стили у команд, разные размеры площадок, это в новинку. Но будет интересно. А так – главная задача – помогать «Ак Барсу» побеждать и идти за Кубком Гагарина.

— В НХЛ держишь дверь открытой?

— Да, конечно, это моя мечта.

— Неудачный опыт не отпугнул от этой мечты?

— Нет, нисколько. Это карьера, рабочие процессы. Нужно всё воспринимать правильно, делать правильные выводы.

