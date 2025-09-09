«У меня мурашки бегут по коже даже сейчас». Байки о великом рекорде Овечкина

6 апреля 2025 года Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Это момент стал одним из величайших за всё время существования лиги и навсегда вошёл в книгу хоккейной истории.

Однако за этим рекордом скрывались и другие истории — более локальные, но не менее интересные. В преддверии нового сезона НХЛ, в который Овечкин вступит в статусе лучшего голеадора лиги, мы собрали самые интересные байки о рекорде Великой восьмёрки из уст его одноклубников.

Крайне дорогой подарок команде

Нападающий Ларс Эллер, суммарно восемь лет выступавший за «Вашингтон» и даже бравший со «столичными» Кубок Стэнли, рассказал, что Ови в честь рекорда сделал команде недешёвый подарок.

«Ови подарил всем часы Hublot. Персонализированные часы Hublot. Кажется, он подарил их не только хоккеистам, но и тренерам, и персоналу», — рассказал Эллер.

По словам Ларса, путь из Элмонта, где «Вашингтон» играл с «Айлендерс» и где Алекс побил рекорд, также был скрашен капитаном. Овечкин решил поимпровизировать и устроил занимательный статистический разбор.

«Мы стали смотреть, кто отдавал ассисты на его шайбы. Пока мы ехали в автобусе, Ови вслух зачитывал, у кого сколько передач. Кажется, у меня там было четыре или пять. Я вроде даже попал в топ-25», — поведал Эллер.

«У Овечкина уникальное, неповторимое сочетание физических данных и броска, которое мы, возможно, больше никогда не увидим. Но также и стремление никогда не сдаваться и желание всё большего и большего. Думаю, это самое главное. Были и другие парни, которые забивали по 40, 50, 60 голов, но не в свой 20-й сезон в НХЛ. Просто невероятно, когда думаешь, что его тело до сих пор выдерживает такие нагрузки, а разум спокоен, и он всё ещё может мотивировать себя на то, чтобы желать большего», — заключил Эллер.

Александр Овечкин с Ларсом Эллером Фото: AP/TASS

Уникальный телефон

Хоть это и не является байкой, однако в контексте истории про часы стоит рассказать и об этом.

В честь рекорда Овечкину подарили эксклюзивную модель всем известного телефона. На смартфоне сделали уникальную гравировку с прозвищем и номером хоккеиста, рекордным числом, эмблемой НХЛ и надписью «Россия». В самой коробке находится экран, на котором повторяется ролик с историческим голом нападающего.

«Он просто упал!»

Помните, как Овечкин отпраздновал рекордный гол? Нападающий побежал в центр площадки и… упал! Исполнил ласточку, прокатившись на животе по льду.

Как позже признался сам Александр, он планировал не такое празднование гола. Это же подтвердил форвард «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа.

«Самое смешное во всей этой истории то, что его празднование было совсем не тем, чего он хотел. Он просто упал! Когда он поднялся, мы все уже были на нём, так что он не смог отпраздновать так, как хотел», — рассказал Дюбуа.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

К слову, «Кэпиталз» на следующем домашнем матче, проведённом с «Каролиной», раздали фанатам полотенца с напечатанным на них моментом празднования-падения.

Отвлекала ли погоня за рекордом команду?

Одним из самых частых на фоне Великой погони Овечкина стал вопрос, не отвлекает ли близость рекорда от встреч, от подготовки. Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас рассказал, отражалась ли погоня на команде.

— Прошлую регулярку «Вашингтон» жил предвкушением рекорда Александра Овечкина. Как эта погоня отражалась на команде?

— На самом деле не особенно. Всё шло своим чередом, а все понимали, что не нужно заострять на этом внимание. Играли каждый матч и настраивалась в них на победу. Каждый исполнял свою роль и понимал: будет командный успех, придёт и личный у Александра Овечкина.

— В итоге всё сложилось великолепно, хотя многие не верили в вас. Вы знали об этом? Как реагировали?

— Конечно, мы слушали все эти мнения и прогнозы, однако чётко понимали, что хотим всё это опровергнуть. Ребята горели желанием доказать, что мы классный коллектив, и в принципе провели отличный регулярный отрезок. Да, немного жаль, что быстро вылетели из Кубка Стэнли, но сезон точно не провальный, — признался Протас.

Возможно, Великая погоня даже помогала «Вашингтону». «Столичные» в итоге заняли первое место в Восточной конференции и второе – в сводной таблице НХЛ.

«Кость была сломана пополам. Я подумал: «О, чёрт»

Ти Джей Оши прошёл значительную часть пути бок о бок с Овечкиным, однако в последний, решающий год не сумел оказаться рядом с капитаном на льду из-за проблем со здоровьем. Тем не менее американец был вместе с командой в течение всего сезона и постоянно находился на связи с Алексом.

Оши поделился историей о состоянии Ови после травмы. 18 ноября в матче с «Ютой» 39-летний нападающий получил тяжелейшую травму в карьере, сломав ногу. Тем не менее Александру понадобился всего 41 день, чтобы восстановиться, вернуться в игру и продолжить Великую погоню.

«Я увидел его на следующее утро. Сижу, разгадываю кроссворд, и он входит на костылях и говорит: «Я в порядке, детка. В порядке».

Я посмотрел на его рентгеновские снимки. Это был не маленький осколочный перелом или трещина. Кость была сломана пополам. Я подумал: «О, чёрт». У меня был спиральный перелом, тогда мне поставили пластину и винты выше лодыжки.

Я говорю ему: «Это отстой. Пройдёт пара месяцев, прежде чем ты снова сможешь кататься». Он такой: «Нет, я выйду на лёд через две недели». Я ему: «У тебя нет ни шанса». Он: «Увидишь, я буду на льду через две недели».

Через две недели Овечкин прислал мне видео. Он не катался, но двигался по льду в коньках. Я такой: «Чувак, ты с ума сошёл!» — рассказал Оши.

Американский нападающий также поделился мыслями о совместном времени на льду с Овечкиным. Ти Джей играл за «Вашингтон» в течение 10 лет.

«Это было невероятное и особенное время. Играть с ним, быть частью всего этого — огромная привилегия. Когда я впервые встретил его, уже через 10 минут осознал: «Боже мой, этот парень феноменален». Он совсем не вёл себя как суперзвезда или человек, который стоит выше остальных. С первой секунды Ови был таким же открытым со мной, с новичком, как и с любым другим хоккеистом — четвёртого звена или тем, кто редко появлялся на льду. С ним очень легко ладить, он умеет создавать атмосферу.

У нас были хорошие, достаточно близкие отношения на стадионе. В самолётах мы сидели рядом за карточным столом — я, он, Джон Карлсон и Никлас Бекстрём. Мы провели массу времени вместе: долгие перелёты, карточные партии, совместные ужины на выезде. Наши семьи тоже сблизились, дети росли рядом», — поведал Оши.

Александр Овечкин с Ти Джеем Оши Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Никогда не списывайте Ови со счетов»

Ти Джей также высказался о рекорде Овечкина. Капитан не забыл ни про Оши, ни про Бекстрёма — людей, которые сделали для него, возможно, больше всех.

«Последний год все говорили: «Ну что, он продержится ещё год, может, два? Он же регрессирует, не сумеет…» А я всегда отвечал: «Никогда не списывайте Ови со счетов. Если он что-то задумал — он это сделает». Он уникален.

Поэтому быть частью этого момента, особенно когда он упомянул нас с Бекки… Все ждали, что он упомянет Бекстрёма, но когда произнёс и моё имя… Мы сидели тогда вместе на трибуне, и я был потрясён. Ты ведь никогда не знаешь, какое влияние оказываешь на других. Я всегда уважал Ови, любил его как одноклубника, сражался рядом с ним. И услышать такое уважение в ответ — это нечто, что невероятно трогает. Он только что побил рекорд — и через 10 минут говорит в микрофон: «Спасибо, Бекки. Спасибо, Оши». У меня мурашки бегут по коже даже сейчас, когда вспоминаю это.

Это был особенный момент. Я горжусь им, рад за его семью, за его сыновей, что они смогли видеть это своими глазами. Какая же это была история! И я с нетерпением жду, что он сделает дальше», — заключил Оши.

