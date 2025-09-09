Первая победа «Трактора» в сезоне, камбэк «Сочи» с «Динамо». Итоги дня в КХЛ

9 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись пять матчей. Представляем обзор всех игр.
В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Барысом» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 Б.
В середине второго периода «Амур» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Олег Ли и Сергей Дубакин. Хоккеисты «Барыса» смогли переломить ход встречи и забросить три шайбы подряд — голы забили Райли Уолш, Кирилл Савицкий и Эмиль Галимов, забросивший свою дебютную шайбу за клуб. В начале третьего периода «Амур» сравнял счёт благодаря голу Кирилла Петькова. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержал «Барыс».
Астанинская команда повторила свой лучший старт в истории в КХЛ – до этого она начинала регулярку с двух побед только однажды, в сезоне-2013/2014.
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и челябинским «Трактором». Волевую победу одержали гости со счётом 4:3.
«Нефтехимик» открыл счёт уже на второй минуте матча — отличился Владислав Барулин с передач Ильи Пастухова и Данилы Юртайкина. Долгое время счёт оставался неизменным. На 45-й минуте нападающий «Трактора» Василий Глотов сравнял счёт, а через 45 секунд оформил дубль и вывел челябинцев вперёд. Ещё спустя полторы минуты дебютный гол за «Трактор» забил Михаил Григоренко. «Нефтехимику» удалось сократить счёт голом в большинстве — отличился Дамир Жафяров. На 57-й минуте Булат Шафигуллин сравнял счёт. На последней минуте основного времени Григоренко оформил дубль и принёс «Трактору» победу.
Таким образом, «Трактор» одержал первую победу в текущем сезоне КХЛ.
В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и минским «Динамо». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0.
На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Сергей Кузнецов, которому ассистировали Андрей Стась и Даниил Сотишвили. Менее чем через минуту гости удвоили преимущество в счёте — отличился Алекс Лимож с передач Виталия Пинчука и Сэма Энаса. В середине второго периода Энас реализовал большинство с передач Ксавье Улле и Алекса Лиможа.
«Спартак» впервые проиграл в текущем сезоне, а минское «Динамо» одержало победу в своём первом матче регулярки.
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и череповецкой «Северсталью». Победу одержали хозяева со счётом 4:1.
На 19-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Радулов, которому ассистировали Георгий Иванов и Алексей Береглазов. На старте второго периода Рушан Рафиков удвоил преимущество с передач Александра Волкова и Никиты Черепанова. Через несколько минут «Северсталь» сократила отставание благодаря голу Янни Калдиса. В середине третьего периода Егор Сурин с передач Александра Радулова и Георгия Иванова сделал счёт 3:1. На последней минуте «Локомотив» реализовал большинство в формате «5 на 3» — отличился Максим Шалунов с передачи Радулова, который набрал три очка в матче.
«Локомотив» одержал вторую победу в двух встречах на старте сезона.
В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным «Динамо» и «Сочи». Волевую победу одержали гости со счётом 3:2 Б.
Первый гол в матче был забит на старте второго периода — в большинстве отличился защитник «Динамо» Даниил Пыленков. На последней минуте второго периода бело-голубые удвоили преимущество в счёте благодаря шайбе Кирилла Адамчука с передач Джордана Уила и Артёма Сергеева. «Сочи» отыграл одну шайбу на старте третьего периода — голом отметился Сергей Попов, которому ассистировали Матвей Гуськов и Артур Тянулин. За четыре минуты до конца основного времени «Сочи» сравнял счёт при двойном численном большинстве — отличился Тимур Хафизов. Овертайм прошёл без голов, а по буллитам победу одержал «Сочи».
Таким образом, «Динамо» ещё не одержало побед в новом сезоне КХЛ.
