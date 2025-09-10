За «Ак Барс» сыграл Алистров, но он не подписал полноценный контракт с клубом. Как так?

В матче с «Авангардом» за «Ак Барс» дебютировал нападающий Владимир Алистров. Хоккеист вышел в первом звене и был крайне заметен, так что трансфер уже сейчас можно назвать удачным. Марат Валиуллин перехватил оказавшегося невостребованным в СКА игрока у «Торпедо» и минского «Динамо» в последний момент.

Есть только одна проблема – у Алистрова на текущий момент нет полноценного контракта с казанцами. Владимир подписал пробное соглашение на 5 млн рублей – это максимум, который мог себе позволить «Ак Барс» без превышения потолка зарплат. Чтобы оставить у себя хоккеиста до конца сезона, Валиуллину придётся расчищать платёжку.

Владимир Алистров на Матче звёзд КХЛ Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Ак Барс» перед стартом сезона кто только уже не успел похоронить. Генеральный менеджер Марат Валиуллин попал под жёсткую обструкцию в связи с пассивной трансферной политикой, а перспективы казанцев выглядели куда менее ясными в сравнении с магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом» – главными конкурентами по Восточной конференции. Однако по итогам двух игр с уральцами и сибиряками команда Анвара Гатиятулина смотрится во многом даже более выигрышно. Защитная линия по глубине и качеству едва ли не лучшая в лиге, и это ещё с травмированными Уайаттом Калинюком и Артемием Князевым, позицию второго вратаря удачно закрыли Михаилом Бердиным, да и в нападении всё здорово. Переходы Брэндона Биро, Михаила Фисенко и Григория Денисенко были риском, однако на текущий момент полностью себя оправдывают. Плюс ещё удалось дополнительно усилиться Владимиром Алистровым.

Хоккеист при странных обстоятельствах покинул СКА, несмотря на действующий контракт. Новый тренерский штаб армейцев во главе с Игорем Ларионовым Алистрова даже не рассматривал. «На текущий момент он не соответствует тем требованиям, которые мы ставим в этой команде, – объяснял Игорь Николаевич причину, по которой выгнал из команды человека, не дав ему даже шанса проявить себя. – Эти игроки провели долгие карьеры. Если бы я их не видел… Вот на молодых ребят интересно посмотреть». Первоначально в Санкт-Петербурге искали варианты обмена игрока. Связывались с минским «Динамо», но до сделки дело так и не дошло. Пришлось пойти на расторжение контракта, а сам Владимир планировал переезд в Нижний Новгород. До конца не ясно, что случилось дальше – либо в «Торпедо» закончились деньги после перехода защитника Даниила Журавлёва, либо сам Алистров передумал играть в команде Алексея Исакова после звонка из Казани.

Владимир Алистров в составе СКА Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Так или иначе, уже на традиционной встрече игроков «Ак Барса» с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым перед сезоном Владимир был на клубной базе в зелёно-бело-красных цветах. При том что команда на тот момент ещё не успела объявить о предстоящем переходе хоккеиста. Не удалось уладить все юридические формальности и сейчас. Алистров играет на просмотровом контракте – лазейке в регламенте КХЛ, которая позволяет временно держать у себя в составе хоккеиста, пока, например, с ним ведутся переговоры. Из ограничений: такой контракт автоматически «сгорает» в дедлайн, а игроки «на просмотре» не могут провести больше трёх матчей в регулярном сезоне. Алистров уже сыграл против «Авангарда», так что при текущем статусе его могут заявить только на две ближайшие встречи, после чего нужно будет подписывать полноценный контракт. Сразу заключить сделку помешал потолок зарплат.

«Не успели дозаявить Владимира Алистрова перед игрой в Магнитогорске, – объяснил ситуацию Гатиятулин. – Он провёл с командой две тренировки. Есть нюансы, которые необходимо уладить в ближайшее время». После того как в «Ак Барсе» оказался ещё один отказник Ларионова – защитник Илья Карпухин – клуб до последнего торговался с Денисенко, чтобы вписать в платёжку и Григория, и Илью. Под «кепкой» оставалось буквально 5 млн – их формально и прописали во временном контракте с Алистровым. Дальше опции две – обмены хоккеистов или расторжение с ними контрактов либо переподписание действующих соглашений. Менеджмент клубов этим летом полюбил второй сценарий, по нему пойдут и в Казани. По слухам, главный претендент на понижение зарплаты Альберт Яруллин. Защитника долго уговаривали вернуться в родной город, однако на 55 млн Яруллин явно не играет. При этом и обижать своего воспитанника в «Татнефти» не хотят.

Альберт Яруллин Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Разумным компромиссом было бы увеличить срок соглашения ещё на год, но с меньшим годовым окладом. Так и «Ак Барс» получит необходимое пространство для манёвров, и Яруллин будет уверен в своём будущем. Для него как практикующего мусульманина возможность жить в Казани важнее, чем конкретная сумма в контракте, в своё время он и уходил из клуба только из-за споров по поводу длительности контракта. Куда менее вероятный путь – сокращение окладов Александра Барабанова и Дмитрия Яшкина. Оба игрока получают по 95 млн и входят в топ самых высокооплачиваемых игроков лиги. Но, с другой стороны, их вклад в игру команды значителен и вполне стоит этих денег. Надавить на лидеров с такой просьбой Казань может только в случае необходимости подписать ещё одного игрока.

Валиуллин рассчитывает до дедлайна договориться с ещё одним иностранцем, например, с Шелдоном Ремпалом, если у того не пойдёт с ходу в «Вашингтоне». И тогда придётся показывать исключительные навыки игры в тетрис с потолком. Но главное – клуб уже сейчас получил хорошего двустороннего нападающего, мечтавшего о перезапуске карьеры. В прошлом сезоне у Владимира было всего три гола в 60 матчах, хотя за сезон до этого Алистров был близок к показателю «очко за игру». Белорусу сразу удалось показать себя и в «Ак Барсе» – его звено с Кириллом Семёновым и Александром Барабановым создало несколько хороших моментов, чтобы отличиться не хватило только немного везения. Владимира хотел видеть в Казани лично Гатиятулин, хоккеисту близка и понятна система этого тренера, так что в клубе сделают всё, чтобы уладить все проблемы с контрактом в ближайшее время.