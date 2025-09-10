«Трактору» придётся снова штурмовать вершину». Большой разговор с гендиректором клуба

Для «Трактора» старт сезона пока выходит не самым простым, но это было ожидаемо: челябинский клуб не только сильно обновился летом, но ещё и очень поздно начал предсезонку: фактически команда проходит процесс обкатки уже в первых матчах регулярки. Ожидания же от команды Бенуа Гру, которая закрыла свои потери не менее статусными хоккеистами, остаются высокими.

В межсезонье менеджеры «Трактора» немало говорили о чисто спортивных вопросах. Поэтому в предсезонной беседе с генеральным директором клуба Иваном Савиным мы больше коснулись тем бизнеса, медийной политики клуба, работы с болельщиками и развития молодёжной вертикали. На все вопросы Иван Анатольевич ответил подробно и обстоятельно, а первой темой стало назначение Савина в ФК «Челябинск», которое удивило многих в футболе.

«У меня нет задачи учить футболистов играть в футбол»

— Кто предложил вам возглавить ФК «Челябинск», долго ли вы думали над этим предложением?

— Предложил Алексей Леонидович Текслер, наш губернатор. У меня нет задачи учить футболистов играть в футбол. У меня есть задача организовать эффективную работу в клубе на системном уровне. Первым шагом в этой работе будет формирование хорошей управленческой команды.

Хотелось спроецировать хоккейную систему управления на футбольный клуб, запустить процесс эффективной работы по всем направлениям, как в «Тракторе». Нами не так давно была дана оценка деятельности хоккейного клуба, мы подвели итоги стратегии на пять лет, которую закладывали в 2020 году. Не всё получилось, однако по многим направлениям сработали позитивно.

— Понимаете ли, как будете делить рабочее время между двумя клубами, у которых сезоны пересекаются?

— Конечно, работы добавилось, секрета нет. Я считаю, что получится совместить без ущерба. Многие процессы спокойно проецируются, они повторяемы: что в футбольном, что в хоккейном клубе. Поэтому благодаря поддержке моих коллег, ребят, с кем мы работаем в команде, у нас вместе всё получится.

— Насколько будет велика ваша роль в принятии чисто спортивных решений?

— В футболе, с точки зрения спортивного блока, я не так компетентен, не знаю до конца многих деталей. Тем не менее это не говорит о том, что мы отдали всё на откуп спортивному менеджеру. Как и в хоккее, спортивный менеджер футбольного клуба встроен в командную работу, и у него та зона ответственности, которая ему отведена.

Трибуны в Челябинске заполняются и на футболе Фото: fnl.pro

— Какие приоритеты у вас и у «Челябинска»?

— Приоритет, повторюсь, это системность управления, принятия решений. Эффективная системная работа будет двигать клуб вперед по всем направлениям. Мы уделяем большое внимание работе с болельщиками и хотим, чтобы у них была возможность комфортного просмотра матчей. Приятно видеть полные трибуны, большое число болельщиков, которые пошли на футбол поддерживать ребят. Они уже их знают, знакомятся с ними, знают команду. У нас очень чётко расставлены приоритеты, кто мы и для кого трудимся, и болельщик – это приоритет для нас.

— Будет ли клуб в будущем вкладываться в инфраструктуру? РПЛ сильно ужесточила требования к стадионам.

— Безусловно, мы уделяем большое внимание развитию инфраструктуры. У нас сейчас стадион есть, его необходимо немножко модернизировать, чтобы болельщикам было комфортно. Также у нас строится крытый футбольный манеж, ну и будем заниматься развитием инфраструктуры для занятий футболом по всей Челябинской области.

«Я бы поставил хорошую оценку за летнее усиление»

— Как вы в целом оцените трансферную кампанию, многочисленных новичков клуба?

— У нас изначально была очень сложная задача. Мы знали, что ряд хоккеистов в силу объективных обстоятельств покинет команду. Максим Шабанов сразу предупредил, что будет пробовать свои силы в НХЛ: уверены, что у него получится. Знали, что Виталий Кравцов попробует получить контракт и хочет вернуться в НХЛ. По его выступлению в прошлом году было понятно, что это вполне реально.

Потом Стивен Кэмпфер объявил о том, что заканчивает карьеру. Бадди Робинсон по семейным обстоятельствам не сможет приехать к нам. Зак Фукале, Владимир Ткачёв и Артём Блажиевский также были нашими лидерами и значимой частью коллектива. Задача была сложная. Я считаю, что, исходя из рынка, исходя из тех возможностей, которые были, трансферная кампания прошла позитивно, и я бы поставил хорошую оценку за это усиление.

Тем не менее мы знаем, над чем нужно ещё работать. Не могу раскрыть все карты, о чём общаемся, какие планы у нас есть. Однако мы точно не планируем останавливаться именно на этих решениях и в таком составе, знаем точки роста. Будем пытаться в течение сезона каким-то образом усилить уязвимые места.

— Каким видите будущее Виталия Кравцова? Возможен ли обмен прав?

— Нет.

— Это исключено абсолютно?

— Ну, мне сложно представить, что должны команды предложить. Может, при каких-то сверхинтересных предложениях, наверное, да. А так мне представляется, что Виталик нужен Челябинску, «Трактору», и мы его все здесь ждем.

Джош Ливо — самый статусный новичок «Трактора» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

— У вас есть понимание, где хочет продолжить карьеру Евгений Кузнецов и куда он нацелен?

— Честно говоря, вопрос сложный. Лучше спросить у него, наверное.

— Вы говорили, что на нынешних шагах вы останавливаться не будете. Есть ли под другие трансферы место не только под потолком зарплат, но и в клубном бюджете?

— Места под потолком мало, однако нужный результат можно получить и за счёт обменов. Мы знаем позиции, которые нам необходимо усиливать, и качества, которые нам нужно получить в результате этих обменов. Дальше уже менеджерская работа, насколько у нас получится. На данный момент места под потолком не так много, но мы будем прорабатывать разные варианты. Наверняка будут какие-то предложения от Алексея Волкова по обменам.

— Как сейчас устроена работа спортивного блока? Как Алексею Волкову помогают другие специалисты?

— Структура клуба не поменялась. Есть коллегиальный орган принятия решений, совет директоров, а есть уровень операционной работы в моём лице. Есть мои соратники по спортивной части, Алексей Волков в роли генерального менеджера взаимодействует с тренерами, игроками, скаутами, агентами, менеджерами внутри нашей системы. Он инициирует такие проектные решения, они мной проверяются и выносятся на совет директоров. Там принимаются коллегиальные решения: да или нет.

— А есть ли у клуба скаутский отдел в помощь Волкову?

— Разумеется, есть помощники у Алексея, с которыми он активно взаимодействует. Так что в этом плане клуб обеспечен необходимыми ресурсами для принятия более эффективных решений по спортивной части.

«Наши болельщики поедут за «Трактором» хоть на Луну»

— Чувствуете ли вы, что предсезонные фестивали привлекли новую аудиторию, которая пришла за Федуком и загорелась хоккеем?

— Мы не то что чувствуем, а знаем, что это так. На самом деле, круто, когда молодое поколение приходит на «Трактор». Неважно, как они к нам пришли, как соприкоснулись с клубом: в рамках концерта на «Трактор Winline фесте» или где-то ещё: главное, что они на арене. Аншлаги и то большое число болельщиков в фан-зонах, которые поддерживали нас на выездных матчах — искреннее спасибо нашим болельщикам. Это делает «Трактор» особенным.

Отношения между командой и болельщиками, та безумная поддержка со стороны города, со стороны области, со стороны жителей нашего региона, а теперь уже и не только Челябинской области — это, конечно, дорогого стоит. Такое ощущение, что наши болельщики поедут хоть на Луну, если «Трактор» там будет играть, и там станут поддерживать команду. Это невероятно круто, уверен, что и ребятам это даёт большой заряд энергии. Вместе с болельщиками разделить приятные эмоции от выступления команды — это очень круто.

— Весной депутат областного Заксобрания Ольга Мухометьярова резко раскритиковала клуб за украшение Кировки клубной атрибутикой. Что можете ей ответить?

— Я, честно говоря, не помню какую-то критику, но то единение наших болельщиков, то сплочение вокруг нашей команды, что было весной — это ответ на любые претензии. Неважно, в каком месте мы собираемся: важно то, что мы объединены, и это единение каждого из нас делает сильнее. Мы объединены вокруг команды, вокруг «Трактора», и эта сплоченность — один из главных показателей, что мы движемся в нужном направлении.

Неважно, на арене мы сплотились или в парке Гагарина. Наоборот, это нужно поддерживать, развивать. Если я правильно понял, Ольга Ивановна говорила про нынешнее непростое время, и сплочение всех нас сейчас особенно важно. И именно этого наша команда, ребята вместе с болельщиками добиваются.

— Не хочет ли «Трактор» привлекать больше болельщиков в уральском регионе? «Авангард» декларирует желание работать с московскими фанатами.

— Мы работаем по нашей области, но этим ограничиваться не хотим. Уже собрали большую армию наших соратников в столице. То, что творится на матчах с московскими командами, та поддержка, что есть в Москве — это невероятно. Конечно, и парни всё видят, для них это отдельная мотивация. Как ни крути, всё равно мы заряжаемся позитивом от наших болельщиков, они гонят нас вперёд.

Фан-зона на финале Кубка Гагарина в Челябинске Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Камбэки, которые были в этом году характерной чертой нашей команды, тоже во многом случились благодаря болельщикам. С такой поддержкой невозможно опустить руки и сказать: ну ладно, эту игру мы проиграли. Будем рады каждому болельщику в каждом уголке земного шара, не только нашей страны.

— Чувствует ли клуб успех «Уральского дерби» с Екатеринбургом, то, что это стало событием?

— Да, интересное противостояние двух областей под названием «Царь горы». Мы видим по ажиотажу со стороны наших болельщиков, со стороны болельщиков «Автомобилиста», что этот проект вызвал большой интерес. Будем и дальше развивать противостояние, нам оно нравится. Главное, чтобы мы в рамках этого противостояния тоже вышли победителями.

— Почему вообще дерби с «Автомобилистом», а не с «Металлургом», с которым богаче история противостояний и жарче соперничество?

— Важно отметить, что мы с «Металлургом» находимся в рамках одного региона. Мы посчитали, что конкурировать и соревноваться с другой областью будет гораздо интереснее. Там больше потенциал с точки зрения интереса со стороны болельщиков. Это противостояние между двумя регионами: Челябинской и Свердловской областями.

«При успешном результате выходим на самоокупаемость в 50%»

— Как растут доходы клуба от продажи билетов, атрибутики, реализации коммерческих прав?

— Всё очень позитивно. В сезоне эти показатели были отличные, и сейчас нам нужно как минимум удержать их. С точки зрения коммерческой составляющей клуб выступил не менее успешно, чем в плане спортивном.

— Можете примерно оценить процент самоокупаемости сейчас?

— До 35%, при успешных спортивных выступлениях до 50%. Мы где-то в районе десятки в КХЛ по бюджету клуба, а у нас в структуре четыре команды. Это, кроме основной команды, «Челмет», «Белые Медведи», «Белые Медведицы» в ЖХЛ, ещё есть отдельный проект 3х3. Несмотря на то что сложно добиться полной окупаемости клуба с точки зрения эффективности коммерческой деятельности, мы достаточно позитивно работаем.

— Что можете сказать болельщикам, которые недовольны ростом цен на билеты?

— Я могу сказать, что в целом абонементы продаются по достаточно адекватной цене. Стоимость абонементов выросла, но в прошлом году на старте сезона мы абонементы продавали совсем недорого. Считаем ценообразование вполне адекватным выступлению команды и тому ажиотажу, который уже видим в Челябинске перед стартом чемпионата. У нас была возможность выставлять стоимость ещё дороже, такой потенциал был. Тем не менее делать это мы не стали, опять же, ради максимальной поддержки команды нашими болельщиками.

— Работает ли система борьбы со спекулянтами и не планировал ли клуб обращаться в правоохранительные органы?

— Регулярно находимся в контакте с правоохранительными органами. По нашим наводкам задерживали нарушителей, накладывали административные взыскания. Ведем системную борьбу с перекупщиками и продолжим вести эту работу, защищая интересы наших болельщиков, чтобы у большего числа фанатов была возможность приобрести билет по номиналу.

Болельщики «Трактора» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Есть много инструментов, за счёт которых мы пытаемся побороть эту проблему, в том числе это и покупка билетов через личные кабинеты. В целом инструментов очень много, но и перекупщики не дремлют.

— Приносит ли открытость в соцсетях коммерческую выгоду «Трактору»?

— У нас большая армия болельщиков, они все вовлечены в жизнь клуба. Кто-то просто покупает билеты, кто-то полностью экипировкой закупается, пользуется предложениями от наших партнёров. Мы сформировали нашу программу лояльности, которая работает. Предоставляем фанатам возможность приобрести любые продукты, в той или иной степени связанные с хоккейным клубом.

— Слышите ли голоса, что клубу это просто не нужно?

— Мы регулярно слышим эти голоса, прислушиваемся к ним и сверяем наши позиции. Мы глубоко уверены, что позитив, с которым восприняли наши болельщики открытость клуба, не оставляет нам иного выбора, кроме как продолжать эту работу. Я провёл всю жизнь внутри раздевалки, и мне самому кажется, что болельщику интересно, что происходит внутри.

«Камеру убери» как раз и показывает эмоции, с которыми ребята приходят после выигранного или проигранного периода. Они не отфильтрованы, они не на камеру уже, когда всё спало с холодной головой и ты рассказываешь, что да как. Здесь, наоборот, самые настоящие эмоции, причём эмоции внутри раздевалки, а это святая святых всех хоккейных клубов.

Мы хотим и дальше радовать наших болельщиков именно таким контентом, к которому они уже привыкли. Поэтому будем, не теряя фокус на спортивной деятельности, продолжать работу с таким же уровнем открытости, как это было сделано в предыдущих сезонах. Будем ориентироваться по болельщикам.

— Было ли так, что вы зарубали какие-то публикации?

— Ну да, конечно, приходилось. У нас ребята работают творческие, иногда приходится сверяться и тормозить некоторые решения — иногда даже те, которые мне нравятся. Однако я понимаю, что они могут срезонировать и нанести пусть и небольшой, но вред нашему хоккейному клубу.

— Хотели бы сами завести телеграм-канал, как Герман Чистяков или Ринат Баширов?

— Нет, я так не хочу. Я боюсь своей личной расфокусировки. Если заводить канал, нужно им заниматься, доносить позицию, создавать контент для подписчиков. В этом есть очевидные плюсы, однако есть и минусы. Ни в коем случае нельзя допустить потерю фокуса на важных вещах, тем более сейчас я руковожу двумя командами. Поэтому, к сожалению, от такой идеи вынужден отказаться. Если что-то интересное есть, через наши официальные ресурсы мою позицию транслируем.

«Хотим, чтобы парни с нашего двора играли в «Тракторе»

— Это межсезонье стало одним из самых скандальных в истории КХЛ. Как вы думаете, должна ли лига закрывать лазейки в работе клубов?

— Конечно. Мы вообще в целом рассчитываем, что лига будет придерживаться тех направлений, которые заложила в свою стратегию. В том числе это касается и ужесточения контроля за соблюдением потолка заработных плат. Я рассчитываю, что лига будет чётче следить за соблюдением политики, которую задаёт, клубы должны поддерживать в этом КХЛ. Лига должна пресекать отклонения от этого.

— Есть ли какие-то предложения, которые лично вы хотели бы донести до руководства КХЛ?

— Состоим в рабочих группах в лиге на регулярной основе. Разные предложения обсуждаем, делаем. Этот процесс постоянный, мы активно вовлечены в процесс улучшения функционирования всей Континентальной хоккейной лиги.

— У клуба пару лет назад был проект «Область «Трактора». Как ещё помогаете развитию хоккея в области?

— Это был позитивный проект, но он был возможен благодаря тому, что высвободилось много времени из-за непопадания в плей-офф. Мы работу с регионом, разумеется, ведём, берём под контроль развитие детского хоккея через академию «Трактора». И даже тем самым, вовлекая детей в занятия спортом, мы их включаем в наше движение «Трактор», в этот проект, и они уже вовлечены в жизнь клуба. Есть очень много идей, пока боюсь их даже озвучивать.

— Устраивает ли вас развитие молодёжи в «Челмете» и «Белых Медведях»?

— Мы можем больше: это не значит, что оно нас не устраивает, но мы можем больше и обязаны работать эффективнее. Челябинская школа – особенная школа, всегда «Трактор» держался на воспитанниках. Есть в этом плюсы и в современных реалиях: игроки из своей системы в статусе ограниченно свободных агентов обходятся дешевле.

Однако клубная система должна выпускать игроков, которые придут в «Трактор» и усилят клуб. Я считаю, что с точки зрения усиления команды приходящими ребятами нам всем необходимо сработать более эффективно, ребята могут быть ещё сильнее.

— Не все клубы удовлетворены тем, что они получают от школ. А вы?

— Это направление очень важно для клуба, для Челябинска. Мы сами хотим, чтобы парни с нашего двора играли в «Тракторе» как можно больше. Но тем не менее турнирные задачи по основной команде никто не отменял, обременять тренерский штаб и менеджмент привлечением воспитанников, не подходящих по спортивному принципу, мы не будем.

Александр Рыков — одна из надежд «Трактора» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Это задача системы, и мы уделяем этому большое внимание. Рассчитываю на то, что все вместе, приложив максимум усилий, поможем парням из системы стать как можно сильнее и принести как можно больше пользы «Трактору».

— В Омске в этом сезоне резко изменили политику фарм-клуба и подписали много опытных хоккеистов. Не было ли у вас схожих мыслей по «Челмету»?

— Нет, в нашей стратегии эти позиции изменениям не подлежат. Мы делаем акцент в команде ВХЛ на развитие молодых. Они должны в конкурентной среде завоевать пространство, получить шанс в первой команде, пройти через определённый этап и заслужить право играть в «Тракторе».

— И в КХЛ, и в НХЛ финалистам обычно бывает очень сложно вернуться туда — пример «Трактора»-2014 это тоже показывает. Как сохранить победный путь?

— Это вопрос к нам самим, чтобы у нас не потерялась мотивация идти вперёд, чтобы мы не принимали решения на багаже прошлого сезона. Несмотря на успех, главная задача не была нами выполнена. Придётся штурмовать в этом году вершину ещё раз. И менеджмент, и ребята в команде, и тренерский штаб достаточно амбициозны, чтобы не довольствоваться вторым местом. Здесь всё зависит от нас. Надеюсь, сделаем всё возможное, чтобы наши болельщики были довольны выступлением команды в этом году.

— В 2020-м клуб представил стратегию «Трактор»-2025. Пять лет прошло: как оцените этот период времени — не только с точки зрения медалей, но и в плане развития организации в целом?

— Мы подвели итоги на общем собрании. И надо отметить — и это не моя оценка, оценка руководства клуба — за этот короткий промежуток времени «Трактор» проделал большую и результативную работу, которая привела к хорошему результату, не к максимальному, к сожалению, по спортивной части, однако клуб регулярно находится в топе по всем направлениям.

Это касается и спортивной части, и коммерции, и воспитанников, и работы с болельщиками. Но работы ещё много, есть куда расти. Мы сейчас прорабатываем новую стратегию, сначала подискутируем, а затем утвердим её. После этого, засучив рукава, продолжим работу над развитием клуба по всем направлениям.