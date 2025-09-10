Топ-матчи четверга: медиафутбол против профессионального, КХЛ, теннис и летний биатлон

За чем следить 11 сентября: 70-летний экс-босс «Зенита» в Кубке России, кризисный СКА vs «Трактор» и Кудерметова в Гвадалахаре!

🎾 5:00*: Виктория Хименес-Касинцева (Андорра, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 2), Гвадалахара, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как начнёт турнир в Гвадалахаре последняя из оставшихся в сетке россиянок?

Вероника Кудерметова как второй номер посева начинает борьбу на «пятисотнике» в Гвадалахаре со второго круга. К этому времени все остальные россиянки уже из сетки вылетели. Первой соперницей Вероники будет представительница Андорры — Виктория Хименес-Касинцева, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, а в первом круге обыграла ещё одну россиянку — Елену Приданкину. Вероника и Виктория ранее друг с другом не играли, а будущая победительница сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Камила Осорио — Ива Йович.

🎯 10:30: Чемпионат России по летнему биатлону, индивидуальная гонка, 15 км, женщины

Интрига: продолжит ли Шевченко победную серию?

На первом этапе Кубка Содружества в Сочи даже недомогание не помешало Наталии Шевченко выиграть обе личные гонки — спринт и преследование. В Чайковском на чемпионате России трасса чуть попроще, однако индивидуалка — очень своеобразная гонка. Цена каждого промаха — не штрафной круг, а штрафная минута. В карьере бывшей лыжницы уже были успехи в индивидуальных гонках, и сейчас она — основная претендентка на победу. Но и Анастасия Халили, и Динара Смольская, и все остальные с таким утверждением вряд ли согласятся.

🎯 13:15: Чемпионат России по летнему биатлону, индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

Интрига: станет ли Поршнев чемпионом?

Югорчанин Никита Поршнев очень стабильно провёл первый этап Кубка Содружества в Сочи, а индивидуальные гонки всегда были одной из его сильных сторон. Пожалуй, именно он — главный фаворит. При хорошей стрельбе высоки шансы у Карима Халили, Александра Корнева и Александра Логинова. Что касается многолетнего лидера российского биатлона Эдуарда Латыпова, для него даже попадание в топ-6 станет успехом, ведь индивидуалка — не его гонка.

⚽️ 17:00: «Амкал» — «Салют» Белгород, Кубок России, 1/64 финала

Интрига: медиафутбол против профессионального

Медийные клубы частенько играют с профессиональными из Мир РПЛ. Но исключительно в товарищеских встречах, потому что в Фонбет Кубке России далеко любители не проходят. Возможно, теперь получится? Вероятность, на самом деле, не прямо высокая. «Салют» разносит свою группу в дивизионе Б Мелбет Второй лиги. «Квант», который амкаловцы прошли ранее (3:1), занимает в ней же 15-е место. И просто тогда «Амкалу» не было. Ещё, кстати, может сыграть один из боссов «Зенита» – 70-летний Александр Медведев. Само собой, это будет возрастной рекорд.

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: у кого окажется меньше проблем?

Оба клуба стартовали противоречиво. «Металлург» набрал три очка из четырёх на старте, однако в выступлениях Андрея Разина чувствуется нервозность: Сергей Толчинский уже во второй встрече сезона угодил в запас. «Динамо» уступило в обоих матчах, сначала показав ужасную игру в обороне против ЦСКА, а потом упустив 2:0 во встрече «Сочи»: как и в прошлом сезоне, начало сезона для бело-голубых ожидается трудным.

⚽️ 19:30: «Леон Сатурн» — «БроукБойз», Кубок России, 1/64 финала

Интрига: медиафутбол против профессионального (2)

«Леон Сатурн» – не такая крепкая команда, как «Салют»: в своей группе дивизиона Б Второй лиги она седьмая. Да вот незадача: чуть ли не половина состава «БроукБойз» отравилась перед матчем. Если это, конечно, не блеф. Медиакоманда играла в Краснодарском крае, а потом познакомилась с местной кухней. Станет ли данный факт для неё приговором? Или получится пройти дальше на морально-волевых?

🏒 19:30: СКА — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: одержит ли СКА первую победу в сезоне?

Оба фаворита сезона начали сезон крайне противоречиво. «Трактор» выцарапал победу в Нижнекамске на последней минуте на морально-волевых, а вот СКА уступил и «Шанхаю», и «Торпедо», не показав системной игры. «Трактор» же пока фактически предсезонку не закончил, да и в Петербург команда придет без новой главной звезды Джоша Ливо, который отбывает дисквалификацию.

🏒 19:30: «Спартак» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: кто из знакомых соперников победит?

«Северсталь» в последнее время стала удобным соперником для «Спартака», выиграв за две плей-оффные серии лишь два матча. Однако весной Андрей Козырев обещал, что череповецкий клуб изменится, и «Северсталь» добавила в состав побольше хоккеистов, играющих надёжно. А вот «Спартак», неплохо усилившийся летом, провалил встречу с минским «Динамо», толком ничего не создав. Увидим ли мы мощь красно-белой атаки?