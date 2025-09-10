Скидки
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 11 сентября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: медиафутбол против профессионального, КХЛ, теннис и летний биатлон
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 11 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 11 сентября: 70-летний экс-босс «Зенита» в Кубке России, кризисный СКА vs «Трактор» и Кудерметова в Гвадалахаре!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 11 сентября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 5:00*: Виктория Хименес-Касинцева (Андорра, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 2), Гвадалахара, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Гвадалахара. 2-й круг
11 сентября 2025, четверг. 05:00 МСК
Виктория Хименес-Касинцева
123
Андорра
Виктория Хименес-Касинцева
В. Хименес-Касинцева
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
26
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Интрига: как начнёт турнир в Гвадалахаре последняя из оставшихся в сетке россиянок?

Вероника Кудерметова как второй номер посева начинает борьбу на «пятисотнике» в Гвадалахаре со второго круга. К этому времени все остальные россиянки уже из сетки вылетели. Первой соперницей Вероники будет представительница Андорры — Виктория Хименес-Касинцева, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, а в первом круге обыграла ещё одну россиянку — Елену Приданкину. Вероника и Виктория ранее друг с другом не играли, а будущая победительница сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Камила Осорио — Ива Йович.

WTA. Турнирная сетка. Гвадалахара
Вероника дольше всех россиянок продержалась на US Open:
Последняя россиянка покинула US Open. Кудерметова и Мертенс уступили лучшей паре мира
Последняя россиянка покинула US Open. Кудерметова и Мертенс уступили лучшей паре мира

🎯 10:30: Чемпионат России по летнему биатлону, индивидуальная гонка, 15 км, женщины

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Женщины. Роллеры — Индивидуальная гонка 15 км
11 сентября 2025, четверг. 10:30 МСК
Не началось

Интрига: продолжит ли Шевченко победную серию?

На первом этапе Кубка Содружества в Сочи даже недомогание не помешало Наталии Шевченко выиграть обе личные гонки — спринт и преследование. В Чайковском на чемпионате России трасса чуть попроще, однако индивидуалка — очень своеобразная гонка. Цена каждого промаха — не штрафной круг, а штрафная минута. В карьере бывшей лыжницы уже были успехи в индивидуальных гонках, и сейчас она — основная претендентка на победу. Но и Анастасия Халили, и Динара Смольская, и все остальные с таким утверждением вряд ли согласятся.

Статистика чемпионата России по летнему биатлону
Шевченко и Халили круто зарубились в Сочи:
«Отдала все силы, еле стою на ногах». Первая гонка биатлонного сезона получилась шикарной
«Отдала все силы, еле стою на ногах». Первая гонка биатлонного сезона получилась шикарной

🎯 13:15: Чемпионат России по летнему биатлону, индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Мужчины. Роллеры — Индивидуальная гонка 20 км
11 сентября 2025, четверг. 13:15 МСК
Не началось

Интрига: станет ли Поршнев чемпионом?

Югорчанин Никита Поршнев очень стабильно провёл первый этап Кубка Содружества в Сочи, а индивидуальные гонки всегда были одной из его сильных сторон. Пожалуй, именно он — главный фаворит. При хорошей стрельбе высоки шансы у Карима Халили, Александра Корнева и Александра Логинова. Что касается многолетнего лидера российского биатлона Эдуарда Латыпова, для него даже попадание в топ-6 станет успехом, ведь индивидуалка — не его гонка.

Статистика чемпионата России по летнему биатлону
Итоги Кубка Содружества — 2025/2026 в Сочи:
Смольский и Шевченко захватили лидерство в Кубке Содружества. Дождь в Сочи им не помешал
Смольский и Шевченко захватили лидерство в Кубке Содружества. Дождь в Сочи им не помешал

⚽️ 17:00: «Амкал» — «Салют» Белгород, Кубок России, 1/64 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Не начался
Салют Белгород
Белгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: медиафутбол против профессионального

Медийные клубы частенько играют с профессиональными из Мир РПЛ. Но исключительно в товарищеских встречах, потому что в Фонбет Кубке России далеко любители не проходят. Возможно, теперь получится? Вероятность, на самом деле, не прямо высокая. «Салют» разносит свою группу в дивизионе Б Мелбет Второй лиги. «Квант», который амкаловцы прошли ранее (3:1), занимает в ней же 15-е место. И просто тогда «Амкалу» не было. Ещё, кстати, может сыграть один из боссов «Зенита» – 70-летний Александр Медведев. Само собой, это будет возрастной рекорд.

Статистика Кубка России
Медиаклубу не привыкать ставить рекорды:
В «Амкале» объявили о трансфере главы «Зенита» Александра Медведева на матч Кубка России

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: у кого окажется меньше проблем?

Оба клуба стартовали противоречиво. «Металлург» набрал три очка из четырёх на старте, однако в выступлениях Андрея Разина чувствуется нервозность: Сергей Толчинский уже во второй встрече сезона угодил в запас. «Динамо» уступило в обоих матчах, сначала показав ужасную игру в обороне против ЦСКА, а потом упустив 2:0 во встрече «Сочи»: как и в прошлом сезоне, начало сезона для бело-голубых ожидается трудным.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Как тренер бело-голубых прокомментировал сенсационное поражение:
Кудашов — о поражении «Динамо» от «Сочи»: играть надо от начала и до конца

⚽️ 19:30: «Леон Сатурн» — «БроукБойз», Кубок России, 1/64 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Леон Сатурн
Раменское
Не начался
Broke Boys
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: медиафутбол против профессионального (2)

«Леон Сатурн» – не такая крепкая команда, как «Салют»: в своей группе дивизиона Б Второй лиги она седьмая. Да вот незадача: чуть ли не половина состава «БроукБойз» отравилась перед матчем. Если это, конечно, не блеф. Медиакоманда играла в Краснодарском крае, а потом познакомилась с местной кухней. Станет ли данный факт для неё приговором? Или получится пройти дальше на морально-волевых?

Статистика Кубка России
Медиакоманда просит перенести матч:
«БроукБойз» может попросить о переносе матча Кубка России из-за отравления игроков команды

🏒 19:30: СКА — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли СКА первую победу в сезоне?

Оба фаворита сезона начали сезон крайне противоречиво. «Трактор» выцарапал победу в Нижнекамске на последней минуте на морально-волевых, а вот СКА уступил и «Шанхаю», и «Торпедо», не показав системной игры. «Трактор» же пока фактически предсезонку не закончил, да и в Петербург команда придет без новой главной звезды Джоша Ливо, который отбывает дисквалификацию.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Разговор с гендиректором челябинского клуба:
«Трактору» придётся снова штурмовать вершину». Большой разговор с гендиректором клуба
Эксклюзив
«Трактору» придётся снова штурмовать вершину». Большой разговор с гендиректором клуба

🏒 19:30: «Спартак» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из знакомых соперников победит?

«Северсталь» в последнее время стала удобным соперником для «Спартака», выиграв за две плей-оффные серии лишь два матча. Однако весной Андрей Козырев обещал, что череповецкий клуб изменится, и «Северсталь» добавила в состав побольше хоккеистов, играющих надёжно. А вот «Спартак», неплохо усилившийся летом, провалил встречу с минским «Динамо», толком ничего не создав. Увидим ли мы мощь красно-белой атаки?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Критика от Алексея Жамнова:
Жамнов о 0:3 с минским «Динамо»: соперник вышел биться, а «Спартак» — поиграть в хоккейчик
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

