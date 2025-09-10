Идеальный антигерой. «Шанхай» издевается над СКА — и это то, что было нужно КХЛ

Тема супергероев стала крайне важной для людей моего поколения. Мы буквально росли на комиксах. Многие в процессе взросления брали с пример с этих персонажей, восхищались ими. Для кого-то любимым супергероем стал Человек-паук. Для кого-то эталоном стала Чудо-женщина или Чёрная кошка. Кто-то восхищался Бэтменом (не Гэри).

Тем не менее была определённая каста персонажей, которые также становились любимыми для большого числа людей. Это антигерои. Герои, которые лишены героических черт, кому не хватает героических качеств, у кого есть отрицательные или сомнительные качества. Росомаха, Дэдпул, Роршах — это персонажи, которые влюбляли и продолжают влюблять в себя публику. Они язвительны, точны в своих резких высказываниях, круты сами по себе.

А главное: с антигероями знакомы не только любители комиксов и супергероики. Каждый сталкивался с ними с самого детства. Кто-то — через Остапа Бендера и Незнайку, кто-то — через капитана Джека Воробья и дона Корлеоне, кто-то — через Онегина и Печорина, кто-то – через Данилу Багрова и многих персонажей фильмов Квентина Тарантино.

Антигерои есть и в хоккее. В НХЛ самым известным является Брэд Маршан, который вызывает либо восхищение, либо ненависть. В КХЛ таковым вполне можно назвать Александра Радулова.

Однако совсем недавно в нашей лиге появился целый клуб-антигерой!

«Шанхайские Драконы» с ноги ворвались в инфопространство сразу после своего создания. И начали разрывать лигу.

Своим антагонистом клуб выбрал соседа — СКА. И, только перебравшись в Санкт-Петербург из Мытищ, сразу включился в борьбу за фанатскую любовь, в том числе и не самыми… традиционными методами.

Сначала «Шанхай» решил проблему, на которую сетовал более богатый сосед.

В преддверии сезона СКА съехал с одноимённой «СКА Арены» обратно в «Ледовый дворец», «Драконы» же заняли их стадион. Вместимость «Ледового» составляет примерно 12 300 человек, и это почти в два раза меньше, чем стадион, на котором будет играть китайский клуб. На трибуны «СКА Арены» могут попасть 21 500 зрителей. Причиной, которую СКА указал как основную при переезде, стала низкая транспортная доступность стадиона. Что сделал «Шанхай»? Утёр нос соперникам, организовав автобусы до и после матчей от станции метро «Московская» до «СКА Арены» и решив проблему. Первая победа!

Затем, как отмечается в СМИ, клуб начал договариваться о… переименовании арены! Это станет огромным ударом по СКА, поскольку армейцы добровольно съехали со стадиона, который так долго готовили и который так мощно рекламировали. Крупнейший хоккейный стадион в России! Если у «Драконов» получится договориться о переименовании арены, это будет ещё одной крупной победой клуба.

Идём дальше. Первый матч команды в истории КХЛ. Сразу домашний. И уж очень удачно он выпал на дерби со СКА.

«Шанхай» качественно подготовился ко встрече с новым непримиримым соперником. Перед матчем «Дрэгонс» объявили, что предложат болельщикам отведать блюда китайской кухни на игре.

«Китайская кухня на хоккее! Не забывайте — мы китайский клуб КХЛ, с гордостью представляем свои традиции и культуру. На матче 6 сентября всех пришедших ждёт уникальная возможность попробовать блюда китайской кухни.

Долой скучные сосиски в тесте! Вперёд, цзяоцзы!» — говорится в посте.

Может быть, это выдумки автора, однако… все же помнят одно из популярнейших и обиднейших прозвищ СКА? Возможно, «Шанхай» встроил тонкую отсылку на это, намекнув на скучный хоккей соперника и призвав заменить нечто уже привычное чем-то новым, китайским — словно заменить СКА на «Драконов».

А может быть, это просто совпадение. Зато очень качественное, раз заставляет строить подобные теории.

Наконец, на днях «Драконы» сделали новый выпад в сторону СКА, что уже выглядит как форменное издевательство (особенно с учётом победы в дерби).

«Шанхай» предложил болельщикам шарф с символикой китайского клуба в обмен на… любой мерч СКА!

«С детства за «Шанхай»!

Главная акция осени в российском хоккее, такого больше никогда не будет: обменяй любой мерч СКА на шарф «Шанхай Дрэгонс» абсолютно бесплатно!

Приходи на хоккей, дорогой друг, на «СКА Арену», на домашний матч «Шанхай Дрэгонс». Бери с собой кепку, шапку, майку, шарф, свитер с символикой СКА, отдай этот мерч в любой точке продаж официальной продукции и получи взамен фирменный шарф главной команды Санкт-Петербурга (это мы)», — говорится в сообщении.

Такого КХЛ, кажется, никогда не видела. «Шанхай» всего за месяц своего существования (а ребрендинг случился 7 августа) стал одной из самых ярких команд в плане маркетинга. А это мы ещё даже не упоминали про подписание тренера из НХЛ Жерара Галлана и нескольких топ-хоккеистов.

Конечно, СКА ответил на последний укол, но одна такая победа (или скорее ничья) меркнет на фоне стольких ударов.

СКА был лучшим клубом КХЛ в медийном плане, вероятно, более 15 лет. Теперь он не лучший даже в Санкт-Петербурге.

«Драконы» выбрали путь сарказма и язвительности. Агрессивного маркетинга. И это даёт свои плоды. Команда завоёвывает новую аудиторию своей дерзостью.

Издевательства «Шанхая» — это то, что было нужно КХЛ. Вся лига нуждалась в клубе, который будет буквально отбирать внимание людей и перехватывать их взгляды, восхищать своих фанатов и порождать ненависть в чужих болельщиках. Который немного «растрясёт» лигу не нахождением дыр в регламенте, а необычной работой с аудиторией.

Конечно, методы «Шанхая» могут и не прийтись по душе, всё-таки они напоминают поступки классического трикстера, и явно доброжелательными их не назовёшь. Тем не менее, погружаясь в контекст, невольно задаёшься вопросом: а как иначе клуб в имевшихся условиях мог бы выжить? Не в финансовом плане, а в медийном.

Ты представляешь другую страну, но вынужден долгие годы выступать в России, скитаясь по разным городам в поиске временного дома. Затем переезжаешь в один из самых хоккейных городов страны, где приходится соседствовать с, вероятно, самым крупным и самым богатым клубом лиги. В таких условиях можно сидеть в уголке и собирать со стола свои крошки — а можно заявить о себе в полный голос. «Драконы» выбрали второй путь, и пока, кажется, более чем преуспевают.

Стоит отметить, что «Шанхай» не пытается выезжать только за счёт СКА. Просто история с соперничеством логично встраивается в общий подход клуба.

Так, довольно едкие и саркастические посты публиковались ещё во времена «Куньлуня». Однако их нечасто замечали из-за статуса команды. Но уже тогда китайский клуб оттачивал методы, которые сейчас стали достоянием КХЛ.

Кроме того, вспомните лозунг «Шанхая», который большими буквами напечатан на стене раздевалки.

«Никаких чёртовых оправданий».

Это ли не стиль? Это ли не попытка бросить вызов? Это ли не та дерзость, что нас привлекала в Росомахе, капитане Джеке Воробьеве и Даниле Багрове?

«Шанхай» привлекает внимание к себе, он даёт КХЛ то, чего ей так не хватало, — настоящего антигероя. Нет сомнений, что в этом сезоне «Драконы» завоюют приз зрительских симпатий. Чем дальше, тем более привлекательные ходы клуб совершает. А свою едкость приправляет необычайным шармом китайской культуры.

Возможно, именно сейчас — идеальный момент, чтобы начать поддерживать «Шанхай». Чтобы потом смело заявлять, что болеете за «Драконов» с детства.

