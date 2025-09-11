«Екатеринбург — маленькая Москва, потрясающий город». Разговор с лидером «Автомобилиста»

«Автомобилист» входит в сезон в странном положении. С одной стороны, екатеринбуржцы уже давно обладают всеми атрибутами топ-клуба. Генеральный спонсор выделил на команду бюджет, сравнимый с бюджетами главных олигархов КХЛ, что позволило, например, перехватить у Омска Рида Буше. В городе построили новейшую «УГМК-Арену», по комфорту не уступающую другим новейшим ледовым дворцам страны.

С новыми вводными меняются и задачи, ведь до сих пор лучшим достижением в истории «Автомобилиста» был полуфинал Кубка Гагарина – 2024, когда команда Николая Заварухина в семи играх уступила будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу». С тех пор Екатеринбург стал ещё сильнее и опытнее.

Есть ощущение, что именно в сезоне-2025/2026 от клуба стоит ждать по-настоящему серьёзного прорыва. В беседе с «Чемпионатом» один из лидеров команды нападающий Александр Шаров заверил – цель у всех ребят только одна. Кубок Гагарина.

Александр Шаров Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Мы стали действовать гораздо более агрессивно, но в сезоне важно быть гибкими»

– «Автомобилист» стал победителем Кубка Пучкова. Какие эмоции остались от турнира?

– Мне сложно сказать что-то конкретное, всё-таки я не играл оба матча, восстанавливался после болезни. Здорово, что наша команда выиграла. Эмоции положительные.

– К победам на предсезонных турнирах принято относиться со скепсисом, многие хоккеисты даже не хотят прикасаться к трофеям. Не боитесь суеверий?

– Никаких особых мыслей, это были рядовые игры. Спокойно к этому отношусь, никаких предубеждений.

– Со стороны некоторые моменты даже виднее. Насколько команда физически готова к старту сезона?

– Мы были под нагрузками, но не только мы, практически все команды, наверное. Все пытаются подойти к началу сезона в оптимальной форме. Мне было бы проще ответить на этот вопрос, если бы я играл, тогда мог бы примерно понимать, в каком состоянии нахожусь сам.

– В матче со СКА был один гол на две команды, и тот – следствие курьёза. Такой «низовой» хоккей – следствие работы под нагрузками?

– Матч на матч не приходится. В сезоне так же случается, один матч можно вообще по нулям сыграть, до буллитов довести, а в другой игре — много забить. Всё зависит от конкретного матча, от конкретной ситуации. Делать выводы рано. До этого «Ак Барсу» забросили в Питере семь.

– О вашей команде есть расхожий стереотип, что у вас системная, в каком-то смысле скучная команда, но Николай Николаевич Заварухин говорит, что в этом сезоне «Автомобилист» изменится, уже сейчас команда старается действовать в более атакующем стиле. Ощущаете изнутри эти изменения?

– Мы определенно стали играть гораздо более агрессивно, но, опять же, система игры сохраняется в плане игры в обороне. То есть действуем активно, стали больше владеть шайбой, однако сезон длинный, и надо быть гибкими в этом плане, адаптироваться под ситуацию.

Александр Шаров в контрольных матчах Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

– Вы изменили игровую философию в связи с тем, что предыдущая не привела к искомому результату? Решили пробовать теперь что-то новое?

– Это глобальные тенденции современного хоккея. Сейчас все стараются играть больше для зрителей, для болельщиков. Подробнее ответит наш тренерский штаб, наша задача просто выполнять его установки.

– Играть для зрителей – собрать «УГМК-Арену» сложнее, чем небольшой КРК «Уралец»?

– В каком-то смысле да. Мы уже заканчивали прошлый сезон на «УГМК-Арене», болельщиков было много. Верю, что и в этом году будет так же.

– Переезд на «УГМК-Арену» подарил эмоциональный заряд?

– Всегда классно переезжать на новую арену, особенно на такую классную. В любом случае условия гораздо лучше стали, всё изменилось. Команда, как мне кажется, очень довольна, очень рада. Самое главное, чтобы болельщики себя чувствовали комфортно и радовались.

– При этом есть мнение, что переезд по ходу сезона – сомнительная история. На насиженном месте всё понятно и удобно, гораздо комфортнее переезжать без спешки летом. Переезд прямо перед стартом плей-офф не был ошибкой?

– Да нет, 100% это никак не повлияло на нас. Лично для нас, для хоккеистов вообще никакой проблемы нет, просто переехали в новую раздевалку.

У персонала, у ребят, которые нам помогали, был геморрой, им надо было срочно всё перевозить, всё обустраивать, а мы просто из одной точки города в другую переехали, и всё.

– В любом случае есть же разница, когда действуешь каждый день по одному шаблону, а затем приходится заново привыкать ко всему перед самым важным моментом сезона? На привычной арене даже борта уже знаешь от и до, все отскоки.

– На самом деле, достаточно пары тренировок — и никаких проблем с этим не будет.

«УГМК-Арена» Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

– Слышал, что конструкция «Уральца» была более приспособлена к «вязкому» хоккею «Автомобилиста». Вы с этим согласны? Лёд быстрее, шайбу надо двигать чаще.

– Нет, мне кажется, это не зависит от таких нюансов, больше всё зависит от тактики команды. Никакой разницы я не заметил.

«У меня такое воспитание – я бы не стал симулировать даже в овертайме седьмого матча»

– Прошлогодний плей-офф закончился для «Автомобилиста» драматично – вылетом после второго овертайма седьмого матча у себя дома. До сих пор посещают флешбэки?

– Нет, достаточно много времени прошло, у нас уже цель, другая мотивация. Всё забыли, всё оставили в прошлом сезоне. Единственное — какая-то спортивная злость могла остаться, но это может повлиять только в положительном ключе.

– Предсезонный матч с «Ак Барсом» не имел в этом плане какого-то особого значения? Поквитаться за обидное поражение.

– Нет, конечно, такого не было, другие эмоции. Нет болельщиков, нет такого накала, ответственности такой нет. Если и поквитаться, то лучше ещё раз в плей-офф, даже не в регулярном чемпионате.

– Между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» может возникнуть напряжённое противостояние? Учитывая, что команды встречались в последних двух розыгрышах Кубка Гагарина.

– Возможно, но команды обновляются, каждый сезон приходят новые игроки, новые тренеры. Всё равно это, конечно, сказывается на эмоциональном состоянии, внутреннем климате.

Учитывая, что последние два года «Автомобилист» встречался с «Ак Барсом», думаю, если не дерби, это всё-таки громко сказано, то принципиальность в матчах будет. Особый нерв.

– Эпизод с удалением на Никите Лямкине вызвал широкое недовольство как со стороны игроков, так и среди болельщиков «Автомобилиста». Лично с ним потом не общались?

– Нет, мы не общались. Заочно с ним знакомы, он просто делал всё, что нужно для своей команды.

– Предположим, что в том эпизоде была симуляция, элемент приукрашивания. Учитывая, что это второй овертайм седьмого матча, наверное, вы бы так же поступили на его месте? Однозначно показать арбитрам, что есть удаление.

– Не знаю, если говорить про себя, то я бы так не поступил. Не готов комментировать действия других людей.

– Для вас хоккейная честь – превыше всего?

– Вопрос даже не в хоккейной чести. Это воспитание такое. Я не говорю, что он повёл себя не так. Он сделал так, как посчитал нужным в тот момент, но у меня немного другой взгляд на ситуацию.

– Что чувствуешь в моменте, когда вылетаешь во втором овертайме седьмого матча? Всё было рядом, одна из самых равных серий, однако дальше идёт другая команда… Внутри сразу же опустошение, разочарование?

– Всё вместе. В любом случае настраиваешься на то, что ещё будешь играть, в голове всё это держишь, и вот так в одно мгновение просто прерывается весь твой сезон, и ты понимаешь, что всё, в ближайшие три месяца, если не больше, уже без хоккея. Конечно, в первые дни сложно в эмоциональном плане было, но, к сожалению, это спорт. Так случилось.

– По регламенту контракты в КХЛ до 31 мая, и формально клубы могут проводить тренировки ещё два месяца. В вашем случае такого не было?

– Для тех ребят, кто постарше, такого, конечно, не было. А вот те, кто помоложе, всё равно ходили на тренировки. Для поддержания формы, возможно, где-то какие-то навыки игры поправить, что-то улучшить. Для опытных ребят всё это было сугубо по желанию.

Всё-таки лига стремится к тому, что все становятся профессионалами. Каждый сам понимает, когда надо усиленно тренироваться, когда – не надо, и уже все подходят к сезону готовыми.

Раньше это делали, потому что на предсезонку ребята приезжали с лишним весом, народ вообще не тренировался, а сейчас такого нет, поэтому более свободный подход. Потихоньку внедряем стандарты НХЛ.

Александр Шаров после матча с «Ак Барсом» Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

– Лично вам как проще поддерживать форму на протяжении всего года? К примеру, Никита Кучеров возвращается к тренировкам уже через неделю после вылета из Кубка Стэнли. Вы сразу включаетесь в работу или стремитесь подольше отдохнуть?

– Я стараюсь поддерживать форму почти сразу после окончания сезона. Даже если еду на отдых, то всё равно хожу там в зал. Но, опять же, у каждого свой организм. Я пробовал по-разному и понял, что мне так лучше и комфортнее.

– Как много проводите времени без льда?

– Без ледовых тренировок где-то месяца два было у меня, однако, опять же, заменяю их тренировками в зале.

– Как провели в этом году отпуск?

– Хорошо! Съездил с семьей, отдохнул, посетил пару мест, потом уже в начале июня начал тренироваться и до августа работал самостоятельно. Мы с семьёй живём в Москве, поэтому там готовился к сезону.

– Как вам проще эмоциональнее – смотреть дальнейший розыгрыш плей-офф после вылета или нет?

– Я в любом случае смотрел, не скажу, что каждый матч, но следил. Мне в этом плане было спокойно.

Александр Шаров празднует гол Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«У нас команда нацелена на результат, а не реализовать свои хотелки – все мысли только о Кубке Гагарина»

– Вы были в разных ситуациях: в «Сибири» играли за клуб с умеренными амбициями. А в «Салавате Юлаеве» с «Автомобилистом» руководство ставило перед вами самые высокие задачи. Вылет в первом раунде воспринимался иначе?

– Конечно, это отличается по настроению. Всё равно где-то в глубине души, когда играл за «Сибирь», понимал, где мы находимся. Все трезво оценивали ситуацию и понимали перспективы. Если пройдём первый раунд – будет здорово.

Это будет не то чтобы чудо, но будет прямо здорово. Не пройдём – ничего страшного, образно говоря. А в клубе с большими возможностями, когда цели совсем другие и у тебя лично цели другие… Это уже гораздо болезненнее воспринимается.

– Леонид Тамбиев с «Адмиралом» заверял, что планирует бороться за Кубок Гагарина. Это верный подход со спортивной точки зрения, однако есть ведь и объективная реальность?

– Разумеется. Опять же, если сравнивать, допустим, когда я был в «Сибири», это было три-четыре года назад, лига немножко другая была, там было чёткое разделение на более сильные команды и более слабые. Сейчас клубы плюс-минус выравниваются. И в принципе, любой клуб, который заходит в плей-офф, в идеале должен ставить перед собой такие цели.

– «Автомобилист» уже ощущает себя изнутри как топ-клуб? Формально есть все признаки: новая арена, бюджет, и состав.

– Да, конечно, все понимают, ради чего мы здесь собрались. Не знаю, опять же, как было раньше в «Автомобилисте», но сейчас у всех одна цель, одна задача. Все понимают, что нам по силам многое и всё будет зависеть от нас.

– В межсезонье вы неплохо усилились, в команду пришли Роман Горбунов, Рид Буше. Насколько наладили взаимодействие с новичками?

– Все влились в коллектив, никаких проблем нет. Все друг друга знали. Кто-то лично, кто-то заочно, однако не было никаких вопросов.

– С какими ощущениями восприняли переход конкретно Буше, одного из лучших снайперов лиги последних лет?

– Разумеется, это здорово. Мы собрались все ради одной цели и будем рады, если он поможет её реализовать.

– При этом возрастает конкуренция за место в составе. Не переживаете за свои позиции в команде?

– Конкуренция – это, наоборот, хорошо. Это двигатель прогресса. Конкуренция просто будет заставлять тебя работать ещё больше. И это скажется на команде положительно. Опять же, если говорить о «Сибири», там ты всё равно где-то больше думаешь о своём развитии, о своих очках, голах, передачах.

О команде, разумеется, тоже думаешь, однако там больше идёт работа на персональную статистику. Есть понимание, что надо развиваться, двигаться вперёд, тем более я там долго играл именно в молодом возрасте. А сейчас все мысли только о Кубке Гагарина, у нас команда нацелена на результат, а не реализовать свои хотелки.

– С учётом потолка заплат многие контракты в КХЛ устроены таким образом что бо́льшую часть выплат «прячут» в бонусной части. Это не будет мешать сконцентрироваться на результате?

– Бонусы тоже идут под потолок зарплат.

– То есть вы никогда не замечали за кем-то, чтобы кто-то конкретно цеплялся за бонусы? Такие разговоры одно время ходили, например, про Стефана Да Косту.

– Да Коста доказал уже, что он боец. И, опять же, цепляться за бонусы – это тоже так звучит, но что это значит? Заберёт шайбу у партнёров, не будет смотреть по сторонам и побежит всех обыгрывать? Такого не бывает.

Бонусы – это передачи и голы, но не только голы, это никак не сказывается на командной работе. Наоборот, добавляет мотивации.

Стефан Да Коста Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

– Вы всю карьеру двигаетесь с фланга в центр и наоборот. В следующем сезоне как вас планируют использовать?

– Вопрос к тренерскому штабу. На тренировках работал и с краю, и в центре. Мне лично вообще никакой разницы. Сезон длинный, должны быть разные опции. Это, наоборот, только здорово, что нет какой-то конкретной позиции, где только и могут меня использовать.

– А где вам сейчас играть комфортнее?

– Без разницы. Просто разные задачи стоят перед центральным и перед крайним. Предпочтений нет.

– Проблемы с игрой на вбрасывании решили?

– Потихонечку. После начала прошлого сезона — оно было неважным — всё становилось лучше и лучше. Есть куда расти, есть куда развиваться, но будем работать.

– Есть специальные упражнения на реакцию, концентрацию. Выполняли такие упражнения?

– Да, выполнял, однако надо учитывать, что все клубы и все игроки это делают. Все хотят стать лучше на вбрасываниях.

Александр Шаров Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

«Если бы что-то зависело от меня, разрешил бы играть всем – вне зависимости от допинг-тестов»

– До сих пор остаётся непонятной ситуация с Анатолием Голышевым. Насколько команда переживает, поддерживает своего капитана?

– Все поддерживают Анатолия, все на связи. Понимаем, что он в неприятной ситуации оказался. Сейчас все и он сам в первую очередь ждут решений от РУСАДА. И уже от них дальше будем отталкиваться.

– По регламенту он никак с вами официально контактировать не может? Даже тренироваться только самостоятельно?

– Как я понимаю, он где-то сам тренируется. Мы его в наше рабочее время не видим. Готовиться к сезону в отрыве от команды очень непросто — даже если всё закончится хорошо в плане решений по его судьбе, ему предстоит набирать форму. На это уйдёт достаточно времени. От себя мы его поддерживаем, как можем.

– В ЦСКА сразу два человека попались, Григоренко убрали с административной должности за пробу 10-летней давности. Есть ли что-то разумное в такой борьбе за чистый спорт?

– Сложно отвечать на этот вопрос. У нас есть определённый регламент, определённые правила, и мы должны под них подстраиваться. Как спортсмен я понимаю драму и переживаю за людей.

Если бы я что-то решал, если бы от меня что-то зависело, то, естественно, разрешил бы всем играть – вне зависимости от каких-либо результатов тестов, но от меня, к сожалению, ничего не зависит.

– Чем в принципе может помочь допинг в хоккее? Разве что какие-то препараты на выносливость.

– В теории, наверное, но даже так один игрок не сможет сильно изменить ход встречи или тем более серии.

Анатолий Голышев Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

– КХЛ отделилась от ИИХФ и ФХР в отдельную структуру по примеру НХЛ. У НХЛ есть собственный антидопинговый комитет, более лояльный и адекватный. Например, он не стал на четыре года отстранять Евгения Кузнецова, как сделали в ИИХФ. Возможно, КХЛ стоит пойти тем же путём?

– Это скорее вопросы к лиге. Не знаю, есть ли у нас в принципе какие-то аналоги РУСАДА, могут ли всё организовать легитимно.

«Когда надо, Заварухин жёсткий, может гайки закрутить»

– В «Автомобилист» вы переходили во многом под главного тренера Николая Заварухина? Это было его личное приглашение?

– В тот момент всё совпало. Это было и моё личное решение. «Автомобилист» проявил заинтересованность, буквально за полдня всё обсудили, договорились.

– Николай Николаевич звал вас и ранее, однако два года назад вы ему отказали. Что изменилось? Почему тогда выбрали «Салават Юлаев»?

– Многое изменилось за это время. Моё самоощущение поменялось. Два года назад, когда у меня был выбор, везде были разные условия, разные диалоги с тренерским штабом, с руководством. И на тот момент я сделал такой выбор.

Спустя полтора года я оказался уже в другой ситуации. На тот момент такая карьерная перспектива была лучше, в другой — уже другая.

– Фактор работы с Заварухиным был весомым при подписании контракта с «Автомобилистом»? Есть ощущение, что это ваш тренер.

– Это всё случилось максимально спонтанно, буквально за полдня. У меня долго копилось-копилось, в итоге я позвонил агенту, спросил, он говорит: я тебе перезвоню. Спустя полдня всё – договорились.

– Николай Николаевич со стороны выглядит максимально добрым, приятным человеком. С одной стороны, это здорово, а с другой – мы же понимаем, что тренер иногда должен быть жёстким. Какой реально Заварухин внутри команды?

– Это вне хоккея он такой добрый и спокойный. Что касается его хоккея, игр, тренировок, то, естественно, он где-то в меру добрый, в меру жёсткий, то есть это тоже всё зависит от состояния команды, от конкретного дня, от прошедшей игры. Когда надо, закрутить гайки может.

Николай Заварухин Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

– Вам комфортнее, когда тренер – товарищ и добрый наставник либо когда ставит жёсткую дисциплину с чёткой субординацией?

– Сейчас я уже понимаю, что не смогу по своему желанию тренера просто взять и поменять, что-то в этом плане резко изменить. И я подстраиваюсь под определённые обстоятельства. Это раньше у меня были такие мысли: вот бы тренер был таким, сяким – когда ты молодой, думаешь, что всё знаешь.

А сейчас у меня были за карьеру разные тренеры, максимально добрые и спокойные, были жёсткие, которые орали без причины. Вижу, что есть разные люди, разные тренеры. Мне просто надо под это подстроиться.

– Наоборот, взрослые игроки, игроки со статусом, которые могут выбирать, часто не идут в какую-то команду, потому что не хотят работать с определённым тренером. Для вас эта ситуация невозможна?

– Я скорее выбираю не тренера, а саму команду, её амбиции, свои перспективы. Хочется побеждать. Как только перешёл из «Сибири», уже были такие амбиции, я понимал, что время бежит.

Поэтому для меня сейчас важнее всего командный результат, однако если я при это не буду сам развиваться, то очень легко можно вылететь с расторгнутым контрактом.

– А что всё-таки приятнее – быть рабочей лошадкой в чемпионской команде или первой звездой, но в команде, которая с трудом в плей-офф попадает?

– Если говорить про меня сейчас, то лучше, конечно, быть в сильной команде. Уже устал вылетать рано. Я не выигрывал кубок, и мне хочется этих ощущений. Однако если бы я в 20-22 года выиграл несколько кубков, возможно, у меня были бы сейчас немного другие амбиции и цели. Именно оттого, что ни разу не было в жизни большой победы, хочется её ощутить.

«Жаль болельщиков «Салавата Юлаева», которые действительно любят хоккей»

– «Сибирь» оставила большой след в вашей жизни. Сейчас следите за командой? Сопереживаете ей?

— В любом случае слежу за командой, но, понятное дело, обновилось уже чуть ли 90% состава. Тем не менее Новосибирск всегда будет моим домом, и, не знаю, мне кажется, я всегда буду следить за этим клубом. Это мой хоккейный дом.

В Москве я играл только в молодёжном хоккее, в Тольятти провёл всего год. По-настоящему зашёл в хоккей уже в «Сибири», поэтому воспоминания исключительно самые приятные – хочется, чтобы команда развивалась, росла.

– С какими эмоциями играете против «Сибири», «Лады» и «Салавата Юлаева»?

– Против «Сибири» всегда замечательные эмоции, с удовольствием приезжаю в Новосибирск, с радостью встречаю своих болельщиков, меня там помнят, все максимально тепло относятся ко мне, а я – к ним. Особый день в календаре.

Если говорить о Тольятти, то это было уже больше 10 лет назад и всего один сезон, таких эмоций уже нет. А Уфе поначалу хотелось что-то доказать, была лёгкая злость спортивная. Однако сейчас спокойно отношусь. Злость не на кого-то, а скорее на себя, что не всё получилось.

– Сочувствуете «Салавату Юлаеву» из-за текущего положения команды? Некогда топ-клуб скатывается к уровню андердогов.

– Жалко болельщиков, которые действительно любят хоккей в Башкирии. К сожалению, им приходится с таким сталкиваться, до этого были неудачные выступления – и вот прорывной прошлый год, но вместо дальнейшего развития, видимо, будет спад. Тех, кто любит хоккей в Уфе, жаль, это непростое время для них.

Александр Шаров в составе «Салавата Юлаева» Фото: Виктория Туфанова, photo.khl.ru

– Вы рассказывали про особую атмосферу в старом ЛДС «Сибирь», при этом все понимали, что арена устаревшая. Лига потеряла особый шарм с переездом клуба в новый ледовый дворец?

– Всё закончилось со старым дворцом вовремя. Лига растёт, и надо соответствовать всем командам. Сейчас там построили шикарный стадион, вместимость в два раза больше, и на каждом матче полные трибуны. Так что никто не жалеет, что так случилось.

– Скоро новая арена будет и в Нижнем Новгороде, и старых советских дворцов в КХЛ не останется. После этого какая арена будет нуждаться в изменениях в первую очередь, за какой город стоит браться или все проблемы с инфраструктурой решены?

– В целом все арены уже современные, с хорошими условиями. Единственное к чему есть вопросы – гостиница в Череповце, а так больше никаких проблем.

– На «СКА Арене» уже играли? Это реально лучшая арена в мире?

– Не знаю, я был на ней сразу после открытия, буквально второй-третий матч СКА там играл. И на тот момент она была пустовата. Белые стены, не чувствовалось какой-то души. Но это было два года назад почти, за это время что-то могло и поменяться.

– Сейчас на «СКА Арене» будут играть «Шанхайские Драконы». Как восприняли эту новость, с юмором?

– Смешно было, когда они в Мытищи переехали, а сейчас, наоборот, хорошо, ещё раз в Питер съездим и сыграем на хорошей арене.

«СКА Арена» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Возраст уже чувствуется, но быстрее шайбы никто не бегает»

– Про Екатеринбург часто говорят, что там есть столичный вайб. Как вы ощущаете город?

– По мне это маленькая Москва. Потрясающий город, чистый, с прекрасными ресторанами, прекрасными парками, стадион потрясающий. Так что в этом плане максимально комфортно себя чувствую. Всё, как в Москве, просто в меньших размерах.

– В любом случае в Екатеринбурге жизнь комфортнее, чем в Новосибирске или Уфе? Тоже города-миллионники.

– Безусловно. В этом плане Екатеринбург гораздо более развитый город.

– Как обычно проводите свободное время?

– Дома с семьей, иногда сходим погуляем, можем покушать вкусно съездить. Ничего особенного.

– В FIFA продолжаете играть?

– Нет, уже завязал с этим.

– Наверняка на сборах играли со многими хоккеистами КХЛ. Кто был самым серьёзным соперником?

– Так как я играл, из партнёров по команде, наверное, не играл никто. Так много времени не проводил, мы даже вместе и не играли. К FIFA народ спокойно относился, больше Counter-Strike увлекались. Я был почти про-фифером, но это было давно.

FC Club 25 Фото: EA Sports

– В семье были против? Тренировочному процессу мешало?

– Никак не мешало, но родился ребёнок, и всё свободное время уделяешь ему. Всё равно во время матчей очень много эмоций тратишь. Даже какие-то вложения денежные были. И каждая последующая FIFA мне нравилась всё меньше и меньше, игра деградировала.

– В хоккейный симулятор не играли?

– Почти не играл. Когда-то давно совсем играл в детстве, но сейчас уже не сталкивался. И так слишком много хоккея, зачем ещё.

– Общались с известными фиферами? Играли против них?

– В Сети точно пересекались, однако без живого общения, не вспомню кого-то конкретного.

– В плане музыки, фильмов какие предпочтения?

– По музыке – меломан, всё подряд могу слушать. Любую музыку. Фильмы? Мне больше детективы нравятся, триллеры. Один из моих любимых фильмов «Законопослушный гражданин». И почти всё, что снимает Гай Ричи.

– У вас была очень забавная личная подборка треков под голы в прошлом сезоне. С вами советовались, когда её собирали?

– Нет, помню, когда в плей-офф в первом матче с «Ак Барсом» забил гол, и ни с того ни с сего включают эту песню, немножко даже неловко было. Партнёры по команде подпевали, ходили, она в голове застревает.

– Чувствуете, что следующий сезон – это именно ваше время? Лучший момент для скачка?

– Мы все здесь с таким настроем и собрались. Все всё прекрасно понимают – и тренерский штаб, и персонал, и, соответственно, команда. У всех одна цель. Однако сезон длинный, сейчас говорить, что мы точно идём за Кубком Гагарина, рано.

В прошлом сезоне тоже хорошо шли, в серии с «Ак Барсом» уже играли две равные команды. И такое случается в спорте, не в нашу пользу что-то сыграло.

– Средний возраст лидеров вашей команды приближается к 30 годам. Это будет проблемой?

– Нет, наоборот, 30 лет – это самый пик для любого хоккеиста. Одно дело, если бы у нас все были 38-летние, тогда мы бы могли что-то говорить. А так люди многие только в 23-24 года начинают профессионально в хоккей играть.

– Не боитесь, что более молодые команды вас перебегают?

– Нет, быстрее шайбы никто не бегает.

– Нужно ли как-то специально готовить организм, чтобы выдержать долгий сезон?

– Чувствуется, конечно, возраст в плане подготовки, но лично у меня всё-таки оба колена были прооперированы давно, и сейчас это сказывается. Где-то уже надо чуть побольше размяться, где-то замяться. Но мне кажется, что ко всему приспосабливаешься и проблем с этим нет.

