Капризов отверг контракт на $ 128 млн, СКА сыграет домашний матч в Хабаровске. Итоги дня

10 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось два матча. Представляем обзор всех игр, а также дайджест главных хоккейных новостей дня.
Капризов отверг предложение «Миннесоты» о контракте на $ 128 млн
Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х заявил, что представители российского нападающего Кирилла Капризова отклонили предложение «Миннесоты Уайлд» о контракте на восемь лет с общей суммой в $ 128 млн.
«Источники сообщают, что сторона суперзвезды Кирилла Капризова отклонила предложение «Миннесоты» о продлении контракта на восемь лет на общую сумму $ 128 млн на встрече во вторник. Это сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ как по кэпхиту ($ 16 млн), так и по общей сумме», — написал Серавалли.
В прошлом сезоне 28-летний Капризов провёл за «Миннесоту» 41 матч, забросил 25 шайб и сделал 31 результативную передачу. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года. Текущая зарплата россиянина составляет $ 9 млн.
Матч СКА — «Амур» состоится в Хабаровске по запросу армейского клуба
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о переносе встречи СКА – «Амур» 5 января 2026 года.
«Хоккейный клуб СКА обратился в лигу с обращением о невозможности проведения матча №451 СКА – «Амур» на своей домашней арене. Лига вместе с клубами прорабатывала варианты переноса игры на другую дату в Санкт-Петербурге, однако все варианты нарушали логистику и влекли серьёзные финансовые расходы. Лига по согласованию с клубами приняла решение о переносе матча №451 СКА – «Амур» с 5 января 2026 года на 7 декабря 2025 года в Хабаровск», — сказано в сообщении КХЛ. Ранее КХЛ перенесла время начала домашней встречи СКА с «Торпедо».
«Не доверяйте незнакомцам». СКА, вероятно, отреагировал на акцию «Шанхая»
Пресс-служба санкт-петербургского СКА выпустила ролик, в котором болельщику армейского клуба предлагают китайские товары в обмен на атрибутику команды. Подпись к видео гласит: «Будьте внимательны и осторожны».
Данное видео, вероятно, является отсылкой на недавнюю акцию «Шанхайских Драконов», которые предложили болельщикам СКА получить шарф с символикой китайского клуба бесплатно в обмен на атрибутику петербургских армейцев. Напомним, в нынешнем сезоне команды выступают в Санкт-Петербурге. Домашним стадионом «Шанхайских Драконов» является «СКА Арена». СКА же принимает соперников в «Ледовом дворце».
В Москве состоялась встреча между местным ЦСКА и владивостокским «Адмиралом». Победу в матче одержали хозяева с минимальным счётом 1:0.
На 15-й минуте первого периода Денис Гурьянов с передач Ивана Патрихаева и Ретта Гарднера открыл счёт во встрече. Как оказалось, эта шайба стала единственной и победной для армейского клуба в матче. ЦСКА одержал свою вторую победу подряд на старте чемпионата.
В следующей встрече ЦСКА сыграет на выезде с «Сочи». «Адмирал» в Новосибирске встретится с местной «Сибирью». Обе игры состоятся 12 сентября.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В Казани состоялась встреча между местным «Ак Барсом» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Победу в матче одержали гости со счётом 6:3.
В составе победителей шайбы на свой счёт записали Артём Каштанов, Роман Горбунов (дубль), Рид Буше, Стефан Да Коста и Максим Денежкин. У «Ак Барса» голы забили Кирилл Семёнов, Григорий Денисенко и Митчелл Миллер.
Для «Ак Барса» это поражение стало вторым в трёх стартовых играх чемпионата. В следующем матче казанский клуб дома встретится с «Металлургом» 14 сентября. «Автомобилист» 12 сентября проведёт гостевую игру в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым».
