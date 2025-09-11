Капризов отклонил самый большой контракт в истории НХЛ! Или всё-таки нет?

Вот представьте себе – вы болельщик «Миннесоты». Вы всё лето ждали, когда же ваша любимая команда продлит контракт со своей главной звездой Кириллом Капризовым. Генеральный менеджер Билл Герин заверял вас, что соглашение уже близко, просто стороны не торопятся. Но всё в порядке. И то же самое говорил владелец клуба Крейг Леопольд – до нового договора осталось совсем немного.

Вы успокоились, живёте своей жизнью, просыпаетесь обычным осенним утром, завтракаете, едете на работу, решаете зайти в соцсети почитать нов…

«Источники сообщают, что лагерь суперзвезды «Уайлд» Кирилла Капризова на встрече во вторник отклонил предложение о восьмилетнем контракте в размере $ 128 млн, которое сделало бы нападающего рекордсменом НХЛ по кэпхиту ($ 16 млн) и общей сумме контракта».

«Чёрт. Чёрт! ЧЁРТ!»

Примерно с такими эмоциями поклонники «дикарей» прочитали пост Франка Серавалли. Этими же эмоциями они затем делились друг с другом в интернет-обсуждениях – если Капризов отклонил ТАКОЕ предложение, то что вообще может убедить его остаться в Миннесоте?

В штате уже было впору объявлять траур, хотя ещё день назад Серавалли утверждал, что сделка близка к завершению и может быть заключена до конца следующей недели, а сам Капризов хочет подписать договор до открытия тренировочного лагеря. Получились эмоциональные американские горки в лучшем виде для болельщиков «Уайлд». Которые пока и не думают заканчиваться.

Ещё и остальные журналисты подливают масла в огонь: «Герин продолжает уверенно говорить, что они придут к соглашению, но если этого не получится, то может наступить момент, когда ему придётся узнать у Капризова, который обладает полным запретом на перемещение, к обмену в какие команды он может быть открыт.

Хотя Билл Герин публично выражал оптимизм, говоря, что контракт Капризова не будет проблемой, тот факт, что Капризов не подписал новый договор 1 июля, является очевидным красным флагом. Чем больше стороны выжидают, тем больше шансов, что Капризов рассмотрит те варианты, которые могут появиться на рынке свободных агентов следующим летом – какие команды смогут закидать его деньгами, будь то «Рейнджерс», «Каролина», «Тампа-Бэй», «Чикаго» и так далее.

Кирилл Капризов Фото: David Becker/AP Photo/ТАСС

Пол Теофанос, возможно, чувствует, что Капризов может получить гораздо больше, чем $ 17 млн в год, по семилетнему контракту в другом месте», – пишут Майкл Руссо и Джо Смит из The Athletic.

На запрос The Athletic относительно последних новостей Герин не ответил, но на подкасте 10 000 Takes, куда по совпадению пришёл в день появления таких плохих для болельщиков «Миннесоты» слухов, ещё раз высказался о ситуации: «Я не знаю, откуда пришли эти слухи. Моя роль как генерального менеджера – защитить своих игроков. Знаю две вещи – слухи пришли не от клуба и не от агента Кирилла. Я не знаю, откуда они появились.

Наша организация находится в очень хороших отношениях с Кириллом. Мы прорабатываем определённые вещи и не позволим таким слухам вставать у нас на пути. Я всё ещё думаю, что мы в хорошей позиции в переговорах с Кириллом, как я уже говорил. Он отличный парень, часть моей работы – защищать его. Мы не позволим таким слухам… Мы просто будем двигаться дальше.

Мы не занимались переговорами всё время. Бывали времена, когда мы этим не занимались, но это так и устроено. Есть «мёртвое» время летом, когда никто ничем не занят. Нет никакого давления, ничего не произойдёт, никакого отката переговоров.

У нас отличные отношения, мы открыты друг к другу. Не хочу, чтобы сейчас все начали паниковать. Самое важное для меня – Кирилл. И мне нужно не давать ставить его в такое положение. Мы любим его. Он отличный парень и невероятный игрок, и мы хотим его сохранить», – сказал Герин.

Пожалуй, небольшую волну паники от болельщиков «Уайлд» Билл всё-таки погасил, однако остальную часть хоккейной фан-базы уже не остановить – поклонники других команд начинают заманивать Капризова в свои клубы и «примерять» на него форму, например, «Рейнджерс».

И даже если этот сериал действительно близок к завершению – до открытия тренировочных лагерей остаётся совсем немного времени, – то концовка у него уже получается очень яркой. Самое то, чтобы разбавить тихое межсезонье.