Голышева могут наказать на два года! Президент КХЛ — о главных событиях в лиге

Сегодня в подмосковной Барвихе состоялся совет директоров КХЛ, а также прошло собрание участников Континентальной хоккейной лиги. После завершения мероприятия на вопросы журналистов ответил президент КХЛ Алексей Морозов, а также руководители клубов.

Рекордные выплаты

Изначально сотрудникам СМИ сообщили занимательную информацию.

КХЛ выдаст клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона-2024/2025. Совет директоров КХЛ утвердил рекордную выплату клубам. Сумма по сравнению с сезоном-2023/2024 увеличилась почти в два раза.

Выплата по итогам сезона-2024/2025 составила 2 157 098 260 рублей с НДС. Базой формирования выплат являются доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав и целевое финансирование. Наибольшую сумму по итогам сезона-2024/2025 получит «Локомотив» — 188 781 929 рублей с НДС.

Начиная с сезона-2023/2024 распределение средств производится следующим образом:

30% от общей суммы распределяется пропорционально между клубами согласно оценке за спортивные достижения,

70% — согласно рейтингу клубов по девяти показателям (спортивные достижения (20%); стоимость спортивного результата (20%); финансирование (10%); своевременная оплата трудов хоккеистов (5%); посещаемость и заполняемость арен (10%); сервис для зрителей (5%); ТВ-индекс (10%); доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10%); работа со СМИ (10%).

Фото КХЛ выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона-2024/2025

Дисквалификация Голышева и отстранение Григоренко

«По Григоренко новость в том, что его официально отстранили на время разбирательства. Пришла бумага: Голышева дисквалифицировали на два сезона. Он в течение 20 дней может подать письменную апелляцию. По Каменеву и Седову новостей у нас нет.

Про препарат, который был обнаружен у Голышева, ничего не могу сказать. Это надо уточнять у РУСАДА», — заявил Морозов.

Ранее ИИХФ дисквалифицировала гендиректора ХК «Сочи» Игоря Григоренко до 2029 года из-за положительной допинг-пробы. Также по этой причине временно отстранены хоккеисты ЦСКА Владислав Каменев и Никита Седов.

Анатолий Голышев Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

О перезаключении контрактов в сторону понижения

«Перед началом сезона мы собирались с руководителями клубов и говорили об этой проблеме, которую мы видим и которую надо проработать совместно с клубами. Будем доносить своё видение. В ноябре будем вместе встречаться и думать, что можно сделать дальше, чтобы внести изменения в регламент», — сказал президент лиги.

Перенос домашнего матча СКА в Хабаровск

«Понимаете, когда произошёл переезд клуба на другую арену, уже был свёрстан календарь. Тот матч, который выпадал на 5 января, стал огромной проблемой. Одна из команд могла понести большие финансовые издержки, поэтому клубы договорились о переносе встречи на домашнюю площадку «Амура». У нас такие случаи были и в ходе плей-офф, когда один из клубов во время пандемии все домашние матчи провёл на выезде. В этой ситуации жалко болельщиков СКА», — отметил Морозов.

Ситуация с Мёрфи и Ливо

«Сторона Мёрфи через дисциплинарный комитет смогла доказать, что он юридически не мог присутствовать на церемонии. Контракты у нас действуют до 31 мая, и тут большие вопросы к руководству его бывшего клуба, как он вообще планировал своё участие в чемпионате. Это мы разберём уже в частном порядке с клубом. Ливо тут никак не мог быть оправдан. В дальнейшем будем придерживаться такой же практики», — заявил глава КХЛ.

Два бывших игрока сборной России Денис Гребешков и Евгений Артюхин вошли в состав ЭСК КХЛ

«Денис Гребешков и Евгений Артюхин вошли в ЭСК, это было пожелание Рене Фазеля, чтобы два бывших игрока добавились в состав комиссии. Также [в состав экспертно-судейской комиссии] вошли два экс‑арбитра: Сергей Башкиров и Василий Рытвинский. Теперь эта комиссия будет работать следующие два года», — сказал Морозов.

Заседание КХЛ Фото: Пресс-служба КХЛ

Стимулирование ДЮСШ

«Лига продолжает реализацию программы по стимулированию детских тренеров и детско-юношеских спортивных школ за воспитание хоккеистов, выступающих в КХЛ. В предыдущем рейтинге лидировали Сергей Суярков и школа ЦСКА. По итогам сезона-2024/2025 лидером среди тренеров стал Геннадий Курдин, а среди школ — «Трактор». Размер премии тренеров варьируется в зависимости от позиции в рейтинге: от 100 тысяч рублей за места с 51-го по 100-е, 300 тысяч — за места со второго по 50-е и до миллиона рублей за первое», — добавил Морозов.

Хоккейные агенты

«В сезоне-2024/2025 создана комиссия по аккредитации хоккейных агентов. В её работе было проведено 15 очных заседаний, экзаменов и собеседований. В результате этой системной работы к началу сезона-2025/2026 аккредитацию КХЛ получил 21 агент», — подытожил руководитель лиги.