«Динамо» впервые победило в сезоне КХЛ! Матч с «Металлургом» раскрасила массовая стычка

И «Металлург», и «Динамо» начали сезон шатко. «Магнитка» набрала три очка в четырёх матчах, но слишком уж разными по содержанию были эти встречи. После великолепного старта игры с «Ак Барсом» «Металлург» позволил сопернику довести игру до овертайма и победил по буллитам, а потом не смог удержать победу в матче с «СЮ», пропустив уже в самой концовке, а в овертайме забил Хмелевски.

Но самое неприятное для болельщиков — какие-то мутные движения, которые как будто происходят внутри команды. Сложно определить их конкретно, не находясь внутри раздевалки. Однако когда уже во второй игре сезона Сергей Толчинский, один из самых дорогих нападающих клуба, уезжает смотреть хоккей в ложу, это очень смущает. Кроме того, второй матч из трёх пропустил Дерек Барак, как будто повторяя историю Скотта Уилсона — правда, Барак всё же казался человеком, который в хоккей Андрея Разина впишется.

«Динамо» обе своих встречи проиграло: в матче с ЦСКА друг на друга наслоилось множество индивидуальных ошибок, а игра с «Сочи» была отдана, когда команда вела в счёте 2:0. Алексей Кудашов тоже начал воспитательные меры и посадил в запас Девина Броссо. Забавно, что канадец приходил в команду как «план Б» в случае ухода Максима Комтуа, который свою бело-голубую карьеру тоже начинал с того, что пропускал матчи и в целом тяжело адаптировался к КХЛ.

Первый период мало говорил о том, что играют две команды, на которых что-то давит. Это больше напоминало предсезонку, особенно со стороны «Металлурга», который своих лучших качеств не показывал. «Динамо» создавало побольше моментов, Илья Набоков пару раз выручил «Магнитку», но реальным преимуществом это было назвать сложно. У хозяев было почти две минуты игры «5 на 3», однако там «Металлург» не создал вообще ничего, располагая впечатляющим арсеналом. Возможно, команда ещё не приспособилась к схемам Владимира Воробьёва, который стал очередным тренером, помогающим Разину при постановке игры в большинстве.

Во втором периоде ситуация изменилась. Мы уже 10 лет назад узнали, как Андрей Разин умеет разговаривать в перерывах, да и дальняя лавка второго периода идеально располагала к тому, чтобы «Металлург» заиграл в своём любимом позиционном нападении и начал изматывать соперника каруселями в чужой зоне. «Магнитка» и правда провела в атаке восемь минут второго периода, сильно перебросала соперника, однако большинство этих попыток пришло из кругов вбрасывания. Зато у «Динамо» был опасный момент в контратаке, где Антон Слепышев попал в штангу.

На старте третьего периода «Металлург» был активнее и поддавливал, сам попадал в каркас, но тут случилось обоюдное удаление. Для скоростной «Магнитки» это обычно становится преимуществом, однако здесь это принесло пользу «Динамо». Фредрик Классон забивает очень редко, до сегодняшнего дня у него было лишь восемь шайб в 228 матчах КХЛ. Кажется, и судьи не могли поверить, что швед почти сразу после вбрасывания отличился: шайба быстро выскочила из створа ворот обратно в поле, однако видеоповтор всё расставил по местам.

После гола игра хозяев не то что расклеилась, но из неё совсем пропала искра. Оживили её те же лица, что и в чемпионском плей-офф. Бело-голубые слишком расслабленно действовали в большинстве в своей зоне и слегка проспали момент, когда на них налетели две хищные птицы Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров, организовавшие гол в меньшинстве. После гола на льду случилась весёлая заварушка, результатом которой стал отъезд сразу шести человек на скамейку штрафников.

Как ни странно, драка игру даже скорее успокоила, и концовка прошла без больших эксцессов — если не считать штанги от Кирилла Адамчука. Овертайм прошёл в максимально умиротворяющем духе, а в серии буллитов кунг-фу Никиты Гусева и Джордана Уила оказалось круче.

Впереди у обеих команд ещё очень много работы. «Металлургу» надо встраивать в свою систему игры новых звёзд — такое ощущение, что работящий двусторонний центр команде очень пригодился бы, но брать его негде. «Динамо» чуть снизило давление на себя, но в игровом плане бело-голубые пока скорее смущают — впрочем, это было и в начале прошлого сезона, однако сейчас скамейка стала несколько короче.