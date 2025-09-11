Есть первая победа СКА в сезоне! Армейская молодёжь разорвала «Трактор»

Этот сезон начался для СКА удручающе. Поражение в первой игре на своей — уже бывшей — домашней арене, потом поражение от бывшей команды нового главного тренера и последнее место на Западе. А если вспомнить о переезде в родной, но всё-таки уже немного морально устаревший «Ледовый» и о появлении в Петербурге неожиданного хоккейного соседа, который чуть ли не ежедневно подкалывает СКА, стараясь перетянуть на себя внимание любителей хоккея… Так ещё и домашний матч с «Амуром» пришлось переносить в Хабаровск, а Джозеф Бландизи так искромётно дебютировал в КХЛ, что ему сразу влепили дисквалификацию. Именно в таких обстоятельствах армейцы подошли к первой домашней игре регулярки.

Игорь Ларионов несколько перетряхнул состав атакующих троек – вернул в состав Никиту Дишковского, Рокко Гримальди отправил в звено к Матвею Короткому, а на его место поставил Владислава Романова. У «Трактора» в составе почему-то отсутствовал Михаил Григоренко, зато было достаточно других бывших игроков СКА, для которых эта встреча наверняка таила дополнительную мотивацию.

Матч начался с обилием борьбы на высоких скоростях, и в этой игре поначалу комфортнее себя чувствовал именно «Трактор». У ворот Артемия Плешкова было намного больше остроты, один Пьеррик Дюбе дважды мог открывать счёт. СКА периодически отвечал единичными быстрыми контратаками, но в основном армейцам приходилось обороняться, а о том, чтобы зацепиться в чужой зоне, и речи не шло.

«Трактор» прилично поддавливал, однако в какой-то момент Ларионов перетряхнул звенья, собрал молодёжь в одну тройку, и челябинцы зевнули выход Дишковского и Короткого «два в одного».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Следом «Трактор» схватил две минуты – СКА этим шансом увеличить отрыв не воспользовался, но характер игры всё равно изменился. Если в начале матча у армейцев практически ничего не получалось, то теперь добавились уверенность и огонёк. На старте второго периода хозяева забросили вторую – и тут надо отметить потрясающую передачу Маркуса Филлипса – Хайруллину оставалось просто не промахнуться по пустым воротам.

«Трактор» довольно быстро нашёл ответ – Дюбе всё же нашёл пути к воротам Плешкова и прошил его точным броском под перекладину. На пропущенную шайбу СКА отреагировал идеально – забил ещё. Молодёжь СКА снова разорвала оборону гостей – классно разыграли Дишковский, Короткий и Матвей Поляков, для которого этот гол стал первым в КХЛ. Незадолго до второго перерыва «Трактор» реализовал первое же большинство и вновь сократил отставание до минимального. Дюбе бросал, а автором гола стал Кадейкин, от которого шайба срикошетила на пятачке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Челябинцы в прошлом сезоне уже приучили всех, что камбэки – это их стезя, и в этом они отыгрывались в каждой из трёх встреч (пусть и одержали в них только одну победу), так что СКА в третьем периоде надо было быть максимально собранным и начеку. Они были – однако и «Трактор» начал сбоить, а контратаки у армейцев и так были поставлены на поток весь матч. К одной из них подключился Бреннан Менелл, забив свой первый гол за СКА. Дишковский в своей дебютной встрече в КХЛ оформил ассистентский хет-трик!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Бенуа Гру снял Криса Дриджера за пять минут до сирены, но «Трактор» и вшестером не смог возродить интригу, только позволил армейцам забить в пустые ворота. Видимо, сказалось и отсутствие Ливо с Григоренко, и то, что челябинцы завершают тяжёлый недельный выезд. Тем не менее есть первая победа СКА в сезоне!