«У Ларионова своё мнение». Юдин осваивается в «Автомобилисте» после разрыва со СКА

Защитник Дмитрий Юдин практически всю карьеру в КХЛ провёл за два клуба – петербургский СКА и казанский «Ак Барс». В Татарстане Юдин уже стал своим, обзавёлся домом, начал учить язык. Зимний обмен на Степана Фальковского для многих стал шоком. И всё же тогда Дмитрий ехал в знакомые ему город и систему – возвращался в СКА.

Только вот звал в Санкт-Петербург Юдина штаб Романа Ротенберга. А после смены руководства новый главный тренер СКА Игорь Ларионов в составе хоккеиста уже не видел. Юдин, как и многие другие ребята, несмотря на действующий контракт, оказался на улице – им запрещали даже тренироваться в «Хоккейном городе».

Дмитрия фиктивно обменяли в «Салават Юлаев» для дальнейшего расторжения контракта, и уже на правах свободного агента Юдин подписал контракт с «Автомобилистом». Дебютировать в составе екатеринбуржцев ему ещё только предстоит, но вместе с командой он уже приезжал в фактически родную для него Казань. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Дмитрий поделился ожиданиями от выступления за новый клуб и рассказал, как переживал непростое для себя межсезонье.

Дмитрий Юдин в составе СКА Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

«Выходить против «Ак Барса» было бы тяжело морально — клуб очень многое дал мне в жизни»

– Вы же в первый раз в Казани в составе другой команды после зимнего перехода в СКА?

– Верно. Я успел сыграть один домашний матч на «СКА Арене». В Казань с другим клубом ещё не приезжал.

– Какие эмоции?

– Приятные, разумеется. Можно сказать, уже как во второй дом возвращаюсь, люблю Казань. Встретили болельщики у арены, со многими пообщался. Приятно, что обо мне помнят.

– Почему решили не выходить на лёд в матче с «Ак Барсом»? Николай Заварухин сказал, что это было в том числе и ваше решение.

– Конечно, сложно вливаться сразу. Я пропустил всю предсезонную подготовку, сейчас пытаюсь как-то набрать форму в максимально короткий срок. Спасибо тренерскому штабу, что входят в моё положение, с пониманием относятся. Выходить против «Ак Барса» – тут не только физическое, но ещё и эмоциональное состояние важно.

Первая игра за «Автомобилист», первая игра после долгой паузы – и сразу в Казани, с клубом, который в любом случае мне практически родной и очень многое мне дал в жизни… И играть против него сразу без раскачки было бы тяжело как физически, так и эмоционально.

Дмитрий Юдин в составе СКА в матче с «Ак Барсом» Фото: ak-bars.ru

– То есть дебютировать лучше не в Казани, где на вас нахлынули воспоминания, а в более спокойных условиях?

– Если было бы нужно команде, то я готов, я бы сыграл, разумеется, готов был играть. Шайба свою форму, кажется, не поменяла. Лёд как был холодным, такой и остался. Но в любом случае тяжёлая нагрузка.

– По поводу эмоций – неужели не хотелось вновь выйти поскорее на лёд «Татнефть-Арены», дать круг почёта?

– Честно, какой круг почёта? Я об этом даже не думал, не до этого. Всё равно сейчас действующий игрок «Автомобилиста», больше о команде думаю, хочется, чтобы она побеждала, приносить пользу. Так что не о кругах почёта идёт речь, а о набранных очках и о командном результате в первую очередь.

– С бывшими партнёрами удалось пообщаться?

– Разумеется, я и так на связи с ребятами со многими до сих пор. Скажу так, у меня есть в этой команде друзья, в «Ак Барсе», много лет вместе провели, через разное прошли. И где бы мы дальше ни были по жизни, всё равно останемся друзьями. Это уже рабочие нюансы, всегда поддержим друг друга, человеческие отношения важнее.

«Не обсуждаю решения Ларионова — это его мнение и его ответственность за команду»

– СКА вылетел достаточно рано. Успели посмотреть решающий матч серии между «Ак Барсом» и «Автомобилистом»?

– Нет, когда только заканчивается для тебя чемпионат, первое время тяжело что-то смотреть, я пытаюсь отдохнуть от хоккея от слова совсем. Но выключаюсь ненадолго, со следующей серии уже всегда смотрю, хоккей в целом у меня дома круглосуточно включён, можно сказать. Но так, чтобы досконально изучать, я не знал, что буду в дальнейшем игроком «Автомобилиста», не думал об этом, специально за командой не следил.

– Не было желания поболеть в той серии по старой памяти за «Ак Барс»?

– Я обычно не болею за какой-то определённый клуб. Болею прежде всего за ребят, с которыми у меня хорошие отношения. Смотрел серию Казани с московским «Динамо», но у меня есть и там друзья, Кирилл Адамчук мой хороший друг. Я скорее персонально переживаю за людей.

– Насколько летняя ситуация с непонятным статусом в СКА и расторжением контракта через обмен вас выбила из колеи?

– Да не было такого, в принципе, что как-то триггерила. Всё равно нет-нет да и понимаем примерно свои возможности и перспективы. Первые две недели было всё спокойно, потом уже, ближе к началу чемпионата, начал понимать, что надо как-то действовать. Но это не сильно беспокоило меня в том плане, что я знал, понимал, что безработным точно не останусь.

Дмитрий Юдин Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

– Какое-то общение с Игорем Ларионовым было?

– Не было. Никакого.

– Насколько это правильно и честно с его стороны – выгонять людей из команды, не дав им провести ни одной тренировки?

– Слушайте, это будет неправильно, я никогда не обсуждаю чью-то работу, потому что сам работаю, и можно так докопаться до любого человека и его решений. У него своё мнение было, и я его уважаю. Спасибо в принципе, что всё было сказано заранее.

– В любом случае это же редкость, решать так по составу на сезон, просто разбирая список игроков и вычёркивая определённые фамилии. Разве это нормально?

– Ещё раз скажу: я не вправе говорить, не обсуждаю его решение, никакие решения. Это было его видение, у него свои перспективы, это его ответственность за команду, за результат.

«Сразу понимал, что переход в «Салават Юлаев» — это юридическая история»

– Где вы проходили предсезонку? На базе СКА, как я понимаю, тренироваться не могли.

– Я летом очень много времени провёл в Казани, готовился здесь, в зале у Александра Бурмистрова, он располагает всем, есть тренажёры специальные хоккейные, всё что нужно. Рекомендую! Единственное – было тяжело со льдом, а так в плане ОФП – всё в порядке.

– Одному сложнее тренироваться?

– Конечно. Но были знакомые рядом в зале.

– Был странный момент – перед расторжением контракта вас отправили на день в «Салават Юлаев». Что это было?

– Я сразу понимал, что это только юридическая история. Играть за Уфу мне не предлагали.

Дмитрий Юдин в «Ак Барсе» Фото: ak-bars.ru

– Кроме «Автомобилиста», какие-то ещё варианты рассматривали?

– Нет. А зачем? Это мой единственный клуб, я действующий игрок «Автомобилиста», о других вариантах не думал. Не вижу смысла, поступило хорошее предложение, другое уже не рассматриваешь.

– Какая ключевая причина, по которой сразу остановились на Екатеринбурге?

– Потому что отличный коллектив, был конкретный разговор с главным тренером, понимание моих задач.

– Какие задачи ставит перед вами тренерский штаб Заварухина?

– Прежде всего это командные задачи. Личные перед собой не ставлю никогда и раньше тоже не ставил. Важнее всего команда, её результат, а потом уже личности идут и какая-то персональная статистика.