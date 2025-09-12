Скидки
Главная Хоккей Статьи

Интервью с Владимиром Крикуновым – о Павле Дацюке, хоккейных трендах и жизни россиян в Латвии

«Последний год работаю и заканчиваю». Интервью с вернувшимся в КХЛ Крикуновым
Родион Власов
Интервью с Владимиром Крикуновым
Аудио-версия:
Владимир Васильевич рассказал о том, как поменялся хоккей, вспомнил первые годы Дацюка и оценил отношение к россиянам в Латвии.

Лето у «Сочи» вышло, мягко говоря, необычным. Главного тренера Вячеслава Козлова, который был назначен лишь 1 мая, уволил новый гендиректор Игорь Григоренко: вскоре оказалось, что и он работать на своей должности не может, потому что получил дисквалификацию от ИИХФ. И вдобавок в КХЛ вернулся 75-летний Владимир Крикунов, который, казалось, уже окончательно вжился в роль эксперта.

Скромным «леопардам» с небольшим бюджетом коллеги почти единодушно отводили последнее место на Западе. Однако команды Крикунова в худшем случае проигрывают достойно, а в лучшем – прыгают выше головы. На старте регулярки «Сочи» заставил потрудиться «Спартак» и победил московское «Динамо», отыгравшись с 0:2. Перед началом сезона «Чемпионат» поговорил с Владимиром Васильевичем о том, как меняется хоккей, об особенностях современной предсезонки и немного о жизни легендарного тренера.

«Сейчас хоккеисты готовятся лучше, чем раньше — но недостаточно»

— Вас уже спрашивали, как вы приняли такое решение. Но помните ли, кто из ваших коллег позже всех работал тренером?
— Нет. Лично никого не знаю, кто работал бы так долго.

— А если старше 65 взять, например?
— Ну, Билл работал, Билялетдинов. 70 ему было в прошлом году, он 1954 года. Тихонов тоже в 70 с чем-то работал. Я последний год работаю и заканчиваю.

— То есть не планируете, как Лу Ламорелло, до 82 работать?
— Нет. Ламорелло — директор клуба, он приходил тренером, когда был завал, потом снова становился директором. Я его знал.

— А как вы пересекались?
— Я ездил в год Олимпиады, точнее, в ноябре 2005-го. Смотрел, кажется, Виктора Козлова, и Лу нам отдал свою ложу. Мы сидели там с Гари Гринстином (хоккейный агент. — Прим. «Чемпионата»), земля ему пухом.

Владимир Крикунов

Владимир Крикунов

Фото: РИА Новости

— У вас навсегда останется репутация человека с жёсткой предсезонкой. Согласитесь, что сейчас игроки намного тщательнее готовятся самостоятельно?
— У них и другого варианта нет, потому что на подготовку лишь 30 дней остаётся. Они лучше готовятся, чем раньше, но недостаточно.

— Почему недостаточно?
— Потому что готовятся не так, как надо. Я посмотрел план подготовки энхаэловцев, который выдают в клубах, и говорю Паше Дацюку: Паш, если вы всё это делаете, то можно сразу начинать, ехать играть.

Мы отличаемся от индивидуальных спортсменов тем, что они очень ответственно подходят к своей работе. Там человек понимает: если не подготовится, то вместо него уже никто не подготовится. А здесь как? А ладно, как-нибудь, нас тут много, я уж проскочу. Это наша система, ещё социализм не изжили из своей головы.

Крикунов: у нас тут не НХЛ. Месяц на подготовку — маловато

— Вы используете в работе сейчас гаджеты — фитнес-браслеты те же самые, что есть у многих в КХЛ?
— Да, всё используем, что должно помочь в работе и при анализе состояния игроков. В принципе, физиология-то не поменялась у человека. Человек как был, так и остался человеком. Другое дело — интеллект, развитие, это вышло на более высокий уровень. А в плане работы всё равно надо развивать организм, поэтому подготовка во многом остаётся такой, как и раньше. Ты можешь найти новые упражнения с помощью компьютера, но делать-то их надо, как тогда делали.

«У нас сделали акцент на оборону после прихода Тихонова»

— Свои старые блокноты с упражнениями собираете?
— У меня остались почти все тетради с первого дня, как я начал – не собираю, но они остаются дома. Однако я почти ими не пользуюсь: тренеру необходимо меняться, если не меняешься — вылетаешь быстро из этого дела. Вообще, раньше тренер был царь и бог, теперь совсем другое время.

Раньше всё было в твоих руках, игрок полностью зависел от тренера, хотя не было ещё контрактов. Он приходил в команду, мы договаривались, что решаем вопрос по квартире, машине, что в советское время было жизненно необходимо. Всё — если он не куролесит, по рукам ударили, и он это получит, вопросы будут решены. Сейчас и бумаги пишут, игроки более-менее защищены, но всякое бывает.

— Другой модный тренд сейчас — следить за питанием, нутрициология. У вас чёрный список продуктов есть?
— Нет. Вот сын у меня за этим очень сильно следит, ругается, если что-то мы не то с женой едим. Он открывает холодильник и указывает, что надо есть это, то, то. Сын очень серьёзно к этому относится, поэтому я в курсе новых веяний.

Владимир Крикунов 20 лет назад

Владимир Крикунов 20 лет назад

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— А в работе это не применяете?
— Нет. У хоккеистов же всё горит, всё перерабатывается. Я сам через это прошёл, был игроком. Когда начинаешь работу, всё вылетает, чем пообедал, поужинал.

— Много ли хоккея смотрели, находясь на паузе?
— Постоянно. Обычно цеплял один матч в день. Если интересные игры, то смотрел два. От этого тоже устаёшь, я не смотрю это, как кино. Мне интересно, как тренеры строят игру, действия в атаке, в обороне, что нового. Хоккей у нас буквально за два года поменялся, его перевернули в совсем другую сторону.

— Чем охарактеризуете эти изменения?
— В первую очередь хоккей стал более направленным на атаку, не так много обороны. Все стараются играть активно, отбирать шайбу уже в зоне противника. Могу вам сказать, что так раньше и играли в СССР. Когда я играл в Саратове, у нас были три пятёрки, целый сезон мы так и играли, пусть он был короче в полтора раза. Все действовали активно, никто не откатывался.

А у нас акцент на оборону появился тогда, когда на ЧМ-1977 в Вене проиграли шведам, и Тихонов в сборную пришёл (на том турнире сборная СССР заняла третье место. — Прим. «Чемпионата»). Он изучил, как шведы откатывались, встречали: и все потом поехали играть в такой хоккей.

— А как считаете, кто из тренеров заложил этот стиль: Разин, Козырев, Ларионов, американские тренеры?
— Североамериканцы. Бенуа Гру, наверное, потом Ги Буше в Омске. Думаю, это больше они сделали, что пошёл такой хоккей. Конечно, уже к их приезду в КХЛ начался этот переход, но они его ускорили, поэтому стало интереснее смотреть. Мне в прошлом году говорили, что посещаемость обогнала футбол. Лига стала более зрелищной, интересной, всё время нагнетают.

— А за трендами на чемпионатах мира следили?
— Там ничего особо нового нет. Мы перестроились, начали в более агрессивный хоккей играть. Это правильно ещё почему? Потому что дети, играя вот так в атаке, быстрее созревают, становятся гораздо более интересными игроками. Ё-моё, у нас же детей заставляли откатываться! Всё время играли эту «1-4», а ребёнок же взрослеет, совершенствуется, когда он играет иначе.

«Вернулся в Екатеринбург — президента застрелили через день после моего отъезда»

— Вы ездили в Екатеринбург на прощальный матч Дацюка. Помните, как начинали работать в местном «Спартаке»?
— Меня тогда в Польшу звали. Я уже поехал, договорился, что буду работать там после Словении. У меня там был друг Лешек Лейчик, который и в сборной работал, и в федерации хоккея, он мне нашёл ту работу, поехали в Освенцим. Повстречался с президентом клуба, ударили по рукам.

Владимир Крикунов на прощальном матче Павла Дацюка

Владимир Крикунов на прощальном матче Павла Дацюка

Фото: РИА Новости

Приезжаю — а жена говорит, что звонили из Екатеринбурга. Раньше же мобильников ещё не было, я поехал в Екатеринбург, переговорили, договорились – и думаю: а как с Освенцимом быть? Тогда Андрея Сидоренко убрали из сборной Беларуси, я его туда предложил. Андрей хорошо отработал, три раза выиграл чемпионат, так что я не подвёл человека.

— Вы приходили в команду, у которой убили президента летом (13 июня 1996-го киллер застрелил Александра Корнева: убийство осталось нераскрытым. — Прим. «Чемпионата»), было полное пепелище…
— Я пришёл — он был ещё жив. Я уехал в Латвию, русских спортивных газет там не было. Возвращаюсь в Екатеринбург, приезжаю в клуб, меня встречает Валентин Озеров, его заместитель. Спрашиваю: где Корнев? Он говорит: ты чего, не знаешь? Его через день после твоего отъезда застрелили.

Положение было сложное. Александр Асташёв из клуба ушёл и почти всю основу с собой забрал. Пашу Дацюка оставил, тот ему не нравился, что ли. Паша тогда совсем молодой был, 18 лет только.

— Неоднократно уже рассказывалось, что нужную операцию Дацюку сделали только в Казани. Доводилось слышать, что у него со здоровьем вообще было непросто.
— Мне его предложил тренер старый, опытный. Помню, что его все называли Аркадич, имя вылетело из головы. Он говорит: посмотри парня, интересный, может, что и получится из него. Я говорю: приводи, народа нет все равно, он привёл паренька. Пошли в футбол играть, я смотрю — чувство дистанции хорошее, координация хорошая, приём мяча, что-то получается. Решил взять на лёд его, поехали в Глазов на сборы. Паша на лёд вышел — его сразу видно было, оставили в команде.

Начал он играть с Алексеем Булатовым тогда. С Алексеем Симаковым стал позже выходить вместе, мы их с поезда сняли. Когда на поезде ехали в Челябинск играть с «Мечелом», за ночь шесть человек заболело. У нас то ли грипп был, то ли какая-то другая эпидемия навалилась, одному защитнику скорую из Екатеринбурга пришлось прикатить, он туда уехал. А молодёжка ехала в Магнитогорск, что ли, и мы их тоже ночью поскидывали из постели — Симакова, Максима Краева, ещё кого-то. Так они попали в команду и начали играть.

— А игру их звена в целом помните?
— Здорово играли: молодые были, но действовали очень прилично. Быстро притёрлись друг к другу и заиграли. Когда уходил в Казань, никого не взял сначала, хотя шансы были. Мне говорят: что ты никого из Екатеринбурга не привёз? Я говорю: жалко, команду сделал, собрал. Но сказал, что на следующий год заберу.

— Вы работали в годы с неблагополучной ситуацией в плане распространения наркотиков. Вам приходилось кого-то из парней учить жизни, вытаскивать из этого, быть может?
— Помню, одного парня взяли, а братва приехала и забрала его. Он, может быть, смог бы играть, мы с ним переговорили. А тут братва приехала, его хоп – и говорят: ты, парень, уже с нами остаёшься. При мне не было проблем с наркотиками, а вот уже потом поймали одного форварда на контрабанде кокаина: быстренький такой был, шустренький (Денис Поченков уже отбыл наказание, сейчас выступает на любительском уровне. — Прим. «Чемпионата»).

«Латыши уже пишут: «Перестаньте ссорить нас с русскими!»

— У вас был опыт работы в питерском «Динамо». Почему согласились, хотя в «вышке» почти не тренировали, только в элите?
— Я был советником в московском «Динамо», и президент клуба Виктор Воронин мне говорит: «Съезди в Питер, там они валятся очень сильно». Я туда поехал, собрал ребят. Как раз попался фарм «Автомобилиста» тогда, ну и хлопнули его 9:3. Потом ещё приехала приличная команда из Кургана, снова поговорил: парни, ну вы же можете. «Зауралье» тоже обыграли, я уехал, доложил президенту: всё нормально, всё пойдёт, с листа они выиграли два матча.

Я уехал — они опять проигрывать начали. Приехал снова, собрал опять пацанов, поговорил с ними, пообщался. Там были опытные игроки, молодые и среднее звено — а у каждого же свои интересы, тем более в ВХЛ лимит на опытных. Переговорил со всеми, и мы прошли этот отрезок успешно. Я не считал, но набрали, кажется, больше всех очков, заняли восьмое место в итоге. В первом раунде попали на «Нефтяник», который потом выиграл лигу, нам чуть народа не хватило.

— В бытовом плане удивились там чему-то? Всё-таки организация другая, чартеров уже нет.
— Мне не тяжело было, автобусом там катались. Календарь так устроен, что ты приезжаешь в какой-то город, там расстояния 300 км между ними. Мне не тяжело ездить, я каждый отпуск 6000-7000 км на машине по Европе проезжал. Поэтому сама эта поездка мне была не в тягость. Чуть-чуть всё послабее, но руководство попросило, я до конца сезона отработал, народ успокоился.

— А в плане хоккея? Всё-таки теперь ВХЛ сильно омолодилась по сравнению с тем, что было раньше.
— Там довольно много хороших ребят. По идее, КХЛ оттуда должна брать, брать и брать этих людей. Под каждым клубом находится клуб «вышки»: где-то своя, где-то по договору работают, там есть народ. Надо работать побольше этим командам, и, думаю, будет нормально.

— В почти родной Кирово-Чепецк удалось заглянуть? Следите за тем, что там возродили команду недавно?
— Нет, в том году они ещё не играли. Народ там хоккей любит, полный стадион набирали, хотя на последнем месте были. А что ещё в Кирово-Чепецке делать? Да и место для хоккея намоленное, поэтому народ рад туда сходить. Они хотели меня в этом году советником назначить, но я уехал в «Сочи».

Владимир Крикунов недолго тренировал рижское «Динамо»

Владимир Крикунов недолго тренировал рижское «Динамо»

Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

— У вас дом в Латвии. Пару лет назад вы говорили, что отношение к русским там почти не изменилось. Подтвердите эти слова?
— На бытовом уровне всё нормально. Люди как общались, так и общаются: там латыши живут, здесь – русские, все как жили, так и живут. А вот эта политическая верхушка нагнетает, но они зависимые от Евросоюза люди, им деваться некуда. Там уже сами латыши говорят: «Перестаньте нас ссорить с русскими, зачем вы это делаете?»

Оттуда удобно по Европе путешествовать на машине. Заеду в Польшу, там у меня приятель. В Германию как-то заглянул к Саше Ахцигеру, с ним в «Барысе» работал, потом в Словении побывал — там игроки, с которыми я работал, любят со мной пообщаться, потрындеть за хоккей. Там есть помощники, с кем я работал в сборной, в клубе.

— Вы в 2021-м говорили, что хотите заниматься книгой. Ждать ли нам?
— Хотел, уже и начал вроде бы, а потом забросил. Пока домом занимался, вон крышу поменял в Юрмале, кровлю новую поставил. Мотался почти 20 лет туда-сюда, всё времени не хватало.

