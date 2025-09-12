Скидки
Новости дня в КХЛ за 11 сентября 2025 года: Авангард обыграл Амур, Спартак проиграл Северстали, Нефтехимик отыгрался с 0:3

«Авангард» победил впервые в сезоне, «Нефтехимик» совершил мегакамбэк. Итоги дня в КХЛ
Владимир Лаевский
Новости дня в КХЛ за 11 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Северсталь» переиграла «Спартак» в Москве, СКА отпраздновал первый успех при Ларионове в лиге.

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 11 сентября 2025 года.

«Авангард» дома одержал волевую победу над «Амуром»

11 сентября в Омске состоялась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и хабаровским «Амуром». Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Евсеев (Мищенко, Ли) – 15:27 (5x4)     1:1 Пономарёв (Блажиевский, Рашевский) – 21:16 (5x5)     2:1 Окулов (Войнов) – 40:57 (5x5)    

На 16-й минуте первого периода Никита Евсеев с передач Ивана Мищенко и Олега Ли вывел гостей вперёд. В начале второй двадцатиминутки Василий Пономарёв сделал счёт равным. Передачами отметились Артём Блажиевский и Дмитрий Рашевский. На 57-й секунде третьего периода Константин Окулов с передачи Вячеслава Войнова сделал счёт 2:1 в пользу «Авангарда».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче омский клуб сыграет дома с московским «Динамо» 13 сентября. «Амур» дома примет «Шанхайских Драконов» 15 сентября.

Московское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, одолев по буллитам «Металлург»

11 сентября в Магнитогорске состоялась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и московским «Динамо». Победу в серии буллитов со счётом 2:1 одержали гости.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Б
Динамо М
Москва
0:1 Классон (Пыленков, Ильенко) – 47:46 (4x4)     1:1 Силантьев (Канцеров) – 53:27 (4x5)     1:2 Гусев – 65:00    

На восьмой минуте третьего периода Фредрик Классон мощным щелчком от синей линии вывел московское «Динамо» вперёд. На 14-й минуте периода Дмитрий Силантьев восстановил равенство в счёте. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Динамо».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче магнитогорский клуб в гостях встретится с казанским «Ак Барсом» 14 сентября. Московское «Динамо» 13 сентября в Омске сыграет с местным «Авангардом».

После гола «Металлурга» в игре с «Динамо» на льду началась массовая драка

После гола форварда «Металлурга» Дмитрия Силантьева в меньшинстве в третьем периоде встречи с московским «Динамо» (1:2 Б) на льду началась массовая драка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После драки со стороны «Металлурга» штрафы получили Макар Хабаров (2+2 за грубость), Роман Канцеров (2+2+10 за грубость), Данила Паливко (2+2 за грубость), со стороны «Динамо» — Макс Комтуа (2+2 за грубость), Максим Джиошвили (2+2 за грубость), Даниил Пыленков (2+2 за грубость).

«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у минского «Динамо»

11 сентября в Нижнекамске состоялась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и минским «Динамо». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Кузнецов (Пинчук, Энас) – 05:12 (5x4)     0:2 Галиев (Лайл, Шипачёв) – 18:24 (5x4)     0:3 Усов (Бориков, Хэмилтон) – 18:43 (5x5)     1:3 Митякин (Шафигуллин, Капустин) – 22:14 (5x5)     2:3 Надворный (Точилкин, Федотов) – 26:42 (5x5)     3:3 Белозёров (Жафяров) – 41:53 (5x4)     4:3 Федотов (Хафизуллин, Дергачёв) – 49:10 (5x5)    

В составе нижнекамского клуба голы забили Евгений Митякин, Матвей Надворный, Андрей Белозёров и Максим Федотов. У «Динамо» шайбы забросили Сергей Кузнецов, Станислав Галиев и Илья Усов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для «Нефтехимика» эта победа стала первой в сезоне после двух поражений на старте.

В следующем матче «Нефтехимик» 14 сентября примет на своём льду действующего обладателя Кубка Гагарина «Локомотив». Минское «Динамо» 13 сентября сыграет в гостях с «Барысом».

СКА дома был сильнее «Трактора» и одержал первую победу в сезоне

11 сентябре в Санкт-Петербурге состоялась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и челябинским «Трактором». Победу в матче одержали армейцы со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Короткий (Дишковский) – 13:52 (5x5)     2:0 Хайруллин (Филлипс, Зыков) – 23:26 (5x5)     2:1 Дюбе – 27:12 (5x5)     3:1 Поляков (Короткий, Дишковский) – 27:42 (5x5)     3:2 Кадейкин (Дюбе, Дер-Аргучинцев) – 37:35 (5x4)     4:2 Менелл (Поляков, Дишковский) – 46:33 (5x5)     5:2 Плотников (Гримальди, Плешков) – 57:36 (en)    

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Матвей Короткий, Марат Хайруллин, Матвей Поляков, Бреннан Менелл и Сергей Плотников. У «Трактора» голами отметились Пьеррик Дюбе и Александр Кадейкин.

Для клуба с берегов Невы эта победа стала первой в сезоне. Ранее СКА проиграл «Шанхайским Драконам» (4:7) и «Торпедо» (2:3 ОТ).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче СКА дома встретится с тольяттинской «Ладой». «Трактор» отправится на выездную встречу с «Сочи». Обе игры состоятся 14 сентября.

Дубль Абросимова помог «Северстали» победить в Москве «Спартак»

11 сентября в Москве состоялась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и череповецкой «Северсталью». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Калдис, Чебыкин) – 11:39 (5x4)     1:1 Рубцов (Вишневский, Морозов) – 30:47 (5x4)     1:2 Абросимов (Танков, Грегуар) – 47:11 (5x5)    

На 12-й минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Янни Калдиса и Николая Чебыкина открыл счёт во встрече. В середине второго периода Герман Рубцов с передач Дмитрия Вишневского и Ивана Морозова сделал счёт равным. На восьмой минуте третьего периода Руслан Абросимов с передач Кирилла Танкова и Томаса Грегуара вновь вывел гостей вперёд, оформив дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Спартак» дома встретится с «Торпедо». «Северсталь» на своём льду примет ЦСКА. Обе встречи состоятся 14 сентября.

Таблица КХЛ

Матчи 12 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
