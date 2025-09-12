«Северсталь» переиграла «Спартак» в Москве, СКА отпраздновал первый успех при Ларионове в лиге.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Авангард» победил впервые в сезоне, «Нефтехимик» совершил мегакамбэк. Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 11 сентября 2025 года.

«Авангард» дома одержал волевую победу над «Амуром»

11 сентября в Омске состоялась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и хабаровским «Амуром». Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:1.

На 16-й минуте первого периода Никита Евсеев с передач Ивана Мищенко и Олега Ли вывел гостей вперёд. В начале второй двадцатиминутки Василий Пономарёв сделал счёт равным. Передачами отметились Артём Блажиевский и Дмитрий Рашевский. На 57-й секунде третьего периода Константин Окулов с передачи Вячеслава Войнова сделал счёт 2:1 в пользу «Авангарда».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче омский клуб сыграет дома с московским «Динамо» 13 сентября. «Амур» дома примет «Шанхайских Драконов» 15 сентября.

Московское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, одолев по буллитам «Металлург»

11 сентября в Магнитогорске состоялась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и московским «Динамо». Победу в серии буллитов со счётом 2:1 одержали гости.

На восьмой минуте третьего периода Фредрик Классон мощным щелчком от синей линии вывел московское «Динамо» вперёд. На 14-й минуте периода Дмитрий Силантьев восстановил равенство в счёте. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Динамо».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче магнитогорский клуб в гостях встретится с казанским «Ак Барсом» 14 сентября. Московское «Динамо» 13 сентября в Омске сыграет с местным «Авангардом».

После гола «Металлурга» в игре с «Динамо» на льду началась массовая драка

После гола форварда «Металлурга» Дмитрия Силантьева в меньшинстве в третьем периоде встречи с московским «Динамо» (1:2 Б) на льду началась массовая драка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После драки со стороны «Металлурга» штрафы получили Макар Хабаров (2+2 за грубость), Роман Канцеров (2+2+10 за грубость), Данила Паливко (2+2 за грубость), со стороны «Динамо» — Макс Комтуа (2+2 за грубость), Максим Джиошвили (2+2 за грубость), Даниил Пыленков (2+2 за грубость).

«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у минского «Динамо»

11 сентября в Нижнекамске состоялась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и минским «Динамо». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

В составе нижнекамского клуба голы забили Евгений Митякин, Матвей Надворный, Андрей Белозёров и Максим Федотов. У «Динамо» шайбы забросили Сергей Кузнецов, Станислав Галиев и Илья Усов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для «Нефтехимика» эта победа стала первой в сезоне после двух поражений на старте.

В следующем матче «Нефтехимик» 14 сентября примет на своём льду действующего обладателя Кубка Гагарина «Локомотив». Минское «Динамо» 13 сентября сыграет в гостях с «Барысом».

СКА дома был сильнее «Трактора» и одержал первую победу в сезоне

11 сентябре в Санкт-Петербурге состоялась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и челябинским «Трактором». Победу в матче одержали армейцы со счётом 5:2.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Матвей Короткий, Марат Хайруллин, Матвей Поляков, Бреннан Менелл и Сергей Плотников. У «Трактора» голами отметились Пьеррик Дюбе и Александр Кадейкин.

Для клуба с берегов Невы эта победа стала первой в сезоне. Ранее СКА проиграл «Шанхайским Драконам» (4:7) и «Торпедо» (2:3 ОТ).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче СКА дома встретится с тольяттинской «Ладой». «Трактор» отправится на выездную встречу с «Сочи». Обе игры состоятся 14 сентября.

Дубль Абросимова помог «Северстали» победить в Москве «Спартак»

11 сентября в Москве состоялась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и череповецкой «Северсталью». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.

На 12-й минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Янни Калдиса и Николая Чебыкина открыл счёт во встрече. В середине второго периода Герман Рубцов с передач Дмитрия Вишневского и Ивана Морозова сделал счёт равным. На восьмой минуте третьего периода Руслан Абросимов с передач Кирилла Танкова и Томаса Грегуара вновь вывел гостей вперёд, оформив дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Спартак» дома встретится с «Торпедо». «Северсталь» на своём льду примет ЦСКА. Обе встречи состоятся 14 сентября.

Матчи 12 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2025, пятница. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2