«Юров больше не слух. Он существует». Как наша молодая звезда готовится к НХЛ?

В середине мая 2025 года одна из главных звёздочек российского хоккея приняла решение отправиться в Северную Америку, чтобы закрепиться в НХЛ.

Сага с переездом Данилы Юрова в «Миннесоту» была одной из главных тем для магнитогорского и миннеаполисского спорта в течение всего сезона-2024/2025. Всё потому, что 21-летний нападающий уже успел зарекомендовать себя в КХЛ и, вероятно, действительно дорос до уровня, который позволит ему побороться за место в основе команды НХЛ.

Ожидания от Юрова высоки — некоторые предрекают ему путь его нового одноклубника Кирилла Капризова. Но для этого Даниле нужно выдать свой максимум и качественно заниматься, готовиться к сезону и принимать все трудности, с которыми он может столкнуться в ходе дебютной кампании.

Впрочем, Юров сам страстно желал попробовать свои силы в НХЛ, поэтому ещё до старта регулярки начал впахивать. Да так, что бывшая суперзвезда «Рейнджерс» Крис Крайдер, ныне выступающий за «Анахайм», взял над ним шефство, а журналист The Athletic Майкл Руссо посвятил ему материал, рассказав, как молодой россиянин готовится к первому сезону в Северной Америке.

«Чемпионат» приводит перевод текста нашего североамериканского коллеги — «Время Данилы Юрова наконец настало: как главный проспект «Уайлд» подготовился к своему приходу в НХЛ».

Данила Юров Фото: Из личного архива Данилы Юрова

«PR! PR! PR! (PR — личный рекорд от personal record. — Прим. «Чемпионата») Отличная работа, Данила!»

Раннее утро середины августа, на улице ясно. Одетый в чёрный лонгслив Dri-Fit с огромной надписью «Миннесота» и шорты с логотипом «Уайлд» проспект Данила Юров только что установил личный рекорд в прыжках на встречном движении под аплодисменты известного тренера Бена Прентисса.

Сегодня утром Юров проехал более 110 км до катка «Стэмфорд Твин Ринкс», чтобы поработать с Прентиссом и покататься с профессионалами, включая Криса Крайдера, Адама Фокса, Бретта Песке, Тревора Зеграса, Павла Дорофеева и Джонатана Куика. Российский хоккеист с детским лицом живёт в северной части штата Нью-Йорк в доме одного из своих агентов и пять дней в неделю с момента прибытия в Северную Америку 13 июля отправляется в долгую поездку.

Прентисс, за 30 лет работы в хоккейной индустрии и 25 лет владения собственным тренажёрным залом тренировавший сотни звёзд НХЛ, говорит, что прыжок, который только что сделал Юров, даёт ему 72 различных показателя для измерения силы мышц нижней части тела.

Он подходит к доске и пишет «PR» рядом с фамилией Юрова — одно из четырёх имён на доске под словами «сильные мужчины» (это словосочетание написано на русском. — Прим. «Чемпионата»): Кирилл, Дэн, Суниев, Павел. Имеются в виду проспект «Лос-Анджелеса» Кирилл Кирсанов, Юров, проспект «Калгари» Айдар Суниев и восходящая звезда «Вегаса» Павел Дорофеев, забивший 35 голов в сезоне-2024/2025, в своей первой полноценной регулярке в НХЛ.

Быстрый перевод через Google показывает, что словосочетание над именами игроков означает «сильные мужчины» (написано уже на английском. — Прим. «Чемпионата»).

«Нет, не так, — отвечает Прентисс, когда его просят подтвердить эту информацию. — Это означает «Придурки». Серьёзно. Крейдс немного знает русский и написал по-русски слово «Придурки».

Однако один из российских игроков в тайне ото всех несколькими днями ранее изменил слово «придурки» на «сильные мужчины» (слова в кавычках также написаны на русском. — Прим. «Чемпионата»).

После долгой изнурительной тренировки Юров садится на диван рядом с Крайдером, и 34-летний ветеран начинает разговор с 21-летним проспектом на русском — языке, который Крис освоил за годы игры в «Рейнджерс» с такими россиянами, как Артемий Панарин и Игорь Шестёркин, перед своим обменом в «Анахайм» в июне.

Юров истерично смеётся и кидает колкость в ответ.

«Он говорит, что я общаюсь по-русски как двухлетний, — смеётся Крайдер. — Но этого достаточно. Буду считать это комплиментом».

Каждый раз, когда Крайдер отпускает шутку, Юров громко смеётся. На вопрос, понимает ли он всё, Данила отвечает: «Не всё, но Суниев прекрасно говорит по-английски и всё переводит, если я чего-то не понимаю. Крайдер — весёлый парень. Он так силён в тренажёрном зале».

Ранее в тот же день Крис, известный как король тренажёрки, сам проводит программу растяжки для молодых игроков. Позже, на льду, во время тренировки под руководством тренера «Монреаля» и хоккеиста Зала славы Мартена Сан-Луи, Юров выходит в звене с Крайдером и часто получает советы и наставления от парня, занимающего третье место в истории «Рейнджерс» по количеству забитых голов. Крис делает это по доброте душевной. У них нет общего агента или чего-то ещё. Конечно, форвард надеется попасть в олимпийскую сборную США после игры на Турнире четырёх наций, но это не значит, что генеральный менеджер «Уайлд» и сборной США Билл Герин его к этому подтолкнул.

Крайдер не был знаком с Юровым до приезда того, но видит его талант и хочет помочь молодому новичку.

«Не понимаю, почему он вообще хочет меня слушать. Всё, что я умею, — это кататься по периметру», — самоуничижительно говорит Крайдер. Это, конечно же, не имеет ничего общего с действительностью. — Летний хоккей не даст ответ, насколько хорош будет кто-то, но, если вы спрашиваете меня: «Думаешь, он когда-нибудь станет великим игроком НХЛ?»… я отвечаю: «Да».

Крайдер смеётся над собственным невозмутимым выражением лица.

Артемий Панарин и Крис Крайдер Фото: Joel Auerbach/Getty Images

«Видно, как человек воспринимает происходящее и как он воспринимает игру, — продолжает Крис. — Думаю, всё зависит от того, как ты выкладываешься, но у него есть набор навыков и телосложение, подходящие для НХЛ. Думаю, его ситуация не сильно отличается от той, что была, когда мы впервые катались с Дорофеевым. Способности Павла заметны. Он усердно работал, возвращался сюда, а теперь посмотрите на него. Он стал парнем, способным класть по 30 шайб за сезон. Но Данила должен собраться с силами и воспользоваться своими возможностями».

Юров уже с нетерпением ждёт возможности снова выйти на лёд с Крайдером 15 ноября, когда «Дакс» приедут в Миннесоту.

«Я буду говорить с ним по-русски», — говорит Юров.

«Просто надеюсь, что смогу не отставать», — снова самоиронично говорит Крайдер.

***

Как скоро убедятся болельщики «Уайлд», Юров действительно существует.

Он больше не слух. Он больше не просто шумиха.

Юров существует, и на выходных он официально прибыл в Миннесоту, чтобы начать новую главу своей многообещающей хоккейной карьеры.

За три года с тех пор, как «Уайлд» задрафтовали его под 24-м номером в 2022 году, болельщики команды могли наблюдать за ним только в хайлайтах в социальных сетях, а также в летнем тренировочном лагере два года назад. Этого было достаточно, чтобы увидеть его ловкие передачи, молниеносные ускорения, осознанное поведение на льду и элитные броски.

Но после того, как агенты Рик Комаров и Макс Моливер договорились о пятом по величине контракте среди игроков, задрафтованных в 2022 году (кэпхит $ 2,95 млн, включая $ 2 млн бонусами за результативность в каждом из сезонов), Юров решил провести бо́льшую часть лета в США. С прошлой среды по пятницу он принял участие в ознакомительной тренировке для новичков в Арлингтоне, штат Вирджиния, а в воскресенье прибыл в Миннесоту и, как ожидается, в понедельник позанимается на своей первой тренировке под предводительством капитана.

В августе дом Моливера был практически в полном распоряжении Юрова. Его единственная обязанность? Следить за тем, чтобы гигантская овчарка Моливера по кличке Коди была сыта, выгуляна и… жива.

На вопрос о том, чем он занимается, помимо заботы о собаке, Юров отвечает: «Я готовлю каждый день, стираю одежду и просто… отдыхаю. Иногда читаю книги и немного играю в PlayStation, например, в EFC, NHL, Call of Duty, Need for Speed». Он также слушает русский и американский рэп.

Прентисс ежедневно фиксирует вес Данилы и ежемесячно — процент жира, поэтому тот придерживается диеты из мяса, зелени, фруктов и картофеля, а также старается есть пищу без глютена. Он берёт рецепты из интернета и пытается их воспроизвести.

Главное — делать всё возможное, чтобы облегчить себе переход в НХЛ.

Ожидания от Юрова завышены — отчасти потому, что мы все видели, как Капризов мгновенно стал звездой «Уайлд» после переезда. Но Кирилл к тому моменту был значительно старше и уже заявил о себе как о звезде в КХЛ.

Да, Юров взял чемпионство КХЛ в 2024 году и стал лидером магнитогорского «Металлурга», забив 21 гол и набрав 49 очков в 62 матчах того сезона — благодаря этому результату он побил рекорд нынешнего одноклубника по «Миннесоте» Владимира Тарасенко по очкам в КХЛ среди игроков до 21 года. Но никто точно не знает, кем он станет — центрфорвардом первой тройки, центром из топ-6, нападающим второго-третьего звеньев? — и сколько времени ему потребуется, чтобы пробиться в основной состав «Уайлд».

Юров в КХЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Он приехал в США немного позже, поскольку не смог полноценно тренироваться летом 2024 года из-за операции на плече, а затем в конце сезона-2024/2025 получил травму, которая привела к снижению результативности (13 голов и 25 очков в 46 матчах).

«Уайлд» на старте тренировочного лагеря будут располагать Йоэлем Эрикссоном Эком, Марко Росси, Райаном Хартманом и Нико Штурмом, которые, скорее всего, займут все четыре слота на позиции центрального форварда, так что Юров может начать подготовку в качестве крайнего нападающего. Или он мог бы доказать свою готовность в товарищеских матчах, подвинув Хартмана на фланг.

«Я двусторонний форвард, но буду делать то, что велит тренер. И я сделаю всё, что он скажет», — отвечает Юров.

Данила говорит, что подготовка к переезду в НХЛ была долгой. Он с нетерпением ждал подписания контракта после окончания сезона в КХЛ.

«Жду не дождусь поездки в Миннесоту, потому что очень хочу играть в этом сезоне, — говорит он. — Не могу дождаться встречи с Кириллом и моими новыми товарищами по команде. Сборы должны быть интересными, однако тренировки — это тяжело для хоккеиста. Мы любим играть».

Не только «Уайлд» и их болельщики интересуются, насколько хорош он может стать.

Этот вопрос волнует и самого Юрова.

«НХЛ — это совсем другая лига и другой хоккей, нежели КХЛ, — говорит Юров. — Но я думаю, что подготовлюсь к этому переходу. Надеюсь, моя акклиматизация не займёт много времени».

***

Юров вырос в Челябинске — родном городе Якова Тренина, одноклубника по «Уайлд», — крупном промышленном городе в 1600 км к востоку от Москвы. Это ворота между европейской частью России и Сибирью. Зимы здесь длинные и холодные. «Как в Миннеаполисе», — добавляет Юров.

«Та же погода. Те же леса. Озёра, — говорит Юров. — Мне кажется, что зимой в Челябинске та же погода, что и в Миннеаполисе. И людей примерно столько же. Нью-Йорк прекрасен, но там так много людей. А в Миннесоте тихо».

Он говорит, что будет скучать по русским супам, мясу и (со смехом) борщу, однако с нетерпением ждёт возможности попробовать здесь что-то новое и окунуться в новую жизнь. В августе «Уайлд» даже привезли его на «Янки-стэдиум» (бейсбольный стадион клуба «Нью-Йорк Янкис». — Прим. «Чемпионата»), чтобы познакомить с некоторыми игроками «Твинс» (бейсбольная команда из Миннесоты. — Прим. «Чемпионата»), включая легенду Пола Молитора, хотя он не остался на игру из-за долгого дождя.

Данила Юров (справа) Фото: ХК «Миннесота Уайлд»

Когда Даниле было четыре года, его отец Юрий спросил, не хочет ли он играть в хоккей. Пару дней спустя они пошли на хоккейный матч в Челябинске. Там они познакомились с директором хоккейной школы, и он спросил Юрова, не хочет ли тот поиграть. Неделю спустя парнишка вышел на лёд.

Отец Юрова работает электриком на магнитогорской арене, где Данила играл в КХЛ. Он работает с понедельника по пятницу, а на выходные ездит домой, в Челябинск, за 320 километров, к маме Юрова Ирине, экономисту из РЖД, и его 14-летней сестре Марине — гимнастке.

«Моя семья смотрела все виды спорта — хоккей, футбол, баскетбол, — но я, ещё будучи ребёнком, понял, что люблю хоккей, — говорит Юров. — Мне было два с половиной года, когда отец начал брать меня на хоккейный стадион. Я просто влюбился в игру и сразу понял, что хочу заниматься хоккеем всю оставшуюся жизнь. Я играл в футбол на улице и в баскетбол, но хоккей — это моя жизнь и всё моё дело.

Вот почему в последний месяц в России я так хотел поскорее приехать в США. Я был в предвкушении. Мне хотелось новых тренировок, новых знакомств и начала этого нового этапа».

Скауты «Уайлд» были впечатлены тем, что они увидели. Не только во времена выступления Данилы в России, но и когда он, будучи подростком, приехал в Северную Америку на турниры в Далласе и Суифт-Карренте. Данила так понравился «дикарям», что они попросили о втором интервью в Монреале перед драфтом-2022. Джадд Брэкетт (директор по скаутингу «Миннесоты». — Прим. «Чемпионата») даже рассматривал возможность взять его под 19-м номером, но вместо этого пошёл на осознанный риск, забрав Лиама Огрена и надеясь, что Юров всё ещё будет «на столе» к 24-му пику, когда вновь подойдёт очередь «Уайлд».

В сезоне-2023/2024 Данила действительно оставил заметный след, побив рекорд Тарасенко среди игроков до 21 года в 47 очков, установленный в сезоне-2011/2012.

«Когда я набрал 47 очков, то думал, что установлю новый рекорд в следующем матче, — вспоминает Юров. — Но в следующей встрече я не забил в пустые ворота. Начал переживать. Один матч, два матча, три — без очков. Думал: «Я не смогу побить этот рекорд, потому что не попал в пустые». Но, когда мы вернулись домой, я отдал голевую передачу и почувствовал облегчение».

Теперь Данила надеется научиться у 33-летнего Тарасенко тому же, чему он научился у Крайдера в «Стэмфорде».

Юров и Комаров говорят, что старший директор по развитию игроков «Уайлд» Брэд Бомбардир уже помог создать в организации атмосферу домашнего очага.

«Мы общались каждую неделю в течение трёх сезонов, — говорит Юров. — Он спрашивал меня о моём здоровье и физической форме. Он отправлял мне упражнения для катания и бросков на льду. Всё, что мне было нужно от него, он делал».

Фото Юрова с тренировок

Судя по общению Юрова с командой в социальных сетях, очевидно, что он также следил за ней издалека. Он начал учить английский в школе, когда ему было восемь, однако за последние два с половиной года значительно глубже ушёл в изучение языка.

«В плей-офф наша арена заполнялась примерно на 7500 человек, — говорит Юров. — Самая большая арена в КХЛ была у омского «Авангарда». Мы играли с ними в плей-офф, а у них на трибуны приходило по 12 000 болельщиков. С нетерпением жду возможности впервые сыграть перед 18 000 болельщиков «Уайлд».

***

Как упомянул Крайдер, Дорофеев — ещё один клиент Комарова и Моливера — был ещё совсем «сырым», когда впервые приехал в хоккейный центр Прентисса. Но он решил возвращаться туда каждый год. Теперь, возможно, Павел на пороге крупного контракта в Вегасе.

Прентисс надеется на то, что Юров познакомится с новым типом тренировок, увидит сильные стороны своей игры и будет возвращаться туда каждое лето.

«Показатели Павла в зале становятся всё лучше и лучше, но дело не только в этом. То, что он показывает на льду, реально хоть что-то значит. Три года назад, впервые общаясь с Комаровым о Павле, я объяснял ему, что цифры в тренажёрном зале важны, однако самое главное — это цифры на льду. Если я смогу сделать его быстрее, помочь ему стать лучше, это приведёт к заметному прогрессу на льду.

Павел становится всё быстрее и быстрее. Этим летом он стал ещё быстрее, и нам не терпится увидеть, сможет ли он добиться ещё большего прогресса в этом сезоне для «Вегаса», — говорит Прентисс.

Конечно, каждый игрок уникален.

Фокс приезжает в центр Прентисса не для того, чтобы стать Мэттом Ремпе. Крайдер здесь не для того, чтобы стать Тревором Зеграсом.

Каждый игрок уникален, поэтому то, что Дорофеев заметно вырос, не обязательно означает, что Юров тоже спрогрессирует, пока не увидит положительного эффекта и не продолжит возвращаться сюда.

После своего первого летнего катания в Сент-Луисе Юров признаётся, что «сидел в раздевалке 10-15 минут в полной экипировке, просто потому что очень устал».

«Юров всё ещё «сыроват». Языковой барьер не непреодолим, но это тот ещё вызов. Данила проходил период адаптации, в ходе которого добивался прогресса и выходил на лёд, и теперь он начинает чувствовать себя более комфортно относительно того, что делает.

Юров проделал долгий путь и многим пожертвовал. Ведь ему потребовалось 18 часов, чтобы добраться сюда, и в тот день, когда он приехал, он провёл тренировку на льду. Так что он, безусловно, целеустремлённый парень. Мы проверяем его процент жира. Мы тестируем его прыжки, его спринты. Мы, как видите, отслеживаем все возможные показатели во всём, что делаем. Поэтому мы тренируемся, пока проверяем. И могу сказать, что Дэнни становится всё лучше и лучше с каждой неделей с тех пор, как он приехал сюда.

Быть игроком НХЛ — значит не просто быть действительно хорошим хоккеистом. В это понятие входит много разных вещей. Нужно знать, как правильно восстанавливаться. Есть то, что мы называем гигиеной сна, — понимание, как правильно спать. Тренировки. Ещё и питание. Старая поговорка гласит: пресс делается на кухне, а не в спортзале.

Мы познакомили Дэнни с некоторыми новыми полезными «инструментами», и теперь ему предстоит использовать их по прибытии в Миннесоту. И, надеюсь, мы увидим его снова следующим летом», — говорит Прентисс.

Юров уезжает в Миннесоту уверенным в себе во многом благодаря тренировкам.

«Я чувствую себя лучше и ощущаю, что стал немного сильнее и мускулистее», — говорит Юров.

И теперь, после того, как Данила пережил лето в качестве одного из «сильных мужчин» Прентисса (написано вновь по-русски. — Прим. «Чемпионата»), начинается самая интересная часть пути.

Конечно, развиваться будет непросто, но «Уайлд» обещают помочь ему добиться успехов.

Капризов разрушил ожидания. Юров — скорее загадка. Однако он вот-вот станет реальностью».

