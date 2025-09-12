«Я разочарован». Главное, что известно о деле Голышева

Ещё в конце апреля 2025 года появилась информация, что капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев отстранён от участия в матчах чемпионата КХЛ из-за положительной допинг-пробы игрока.

Заявление лиги

«КХЛ не имеет права разглашать личные данные игроков, поступающие в рамках взаимодействия с РУСАДА. По состоянию на 23.04.2025 можем сообщить, что лига уведомлена о нахождении в допинг-пробе игрока «Автомобилиста» запрещённой субстанции. В соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами лига исполнила решение РУСАДА, хоккеист до выяснения всех обстоятельств отстранён от участия в чемпионате КХЛ», — сообщили тогда в пресс-службе КХЛ.

В дальнейшем эта история начала развиваться.

Позиция клуба

«ХК «Автомобилист» сообщает, что на основании уведомления о результате допинг-пробы нападающего Анатолия Голышева наш клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов», — говорилось в сообщении пресс-службы клуба.

Заявление Морозова

Вот что накануне после совета директоров КХЛ заявил президент лиги Алексей Морозов, отвечая на вопрос обозревателя «Чемпионата» по актуальной теме.

«По Григоренко новость в том, что его официально отстранили на время разбирательства. Пришла бумага: Голышева дисквалифицировали на два сезона. Он в течение 20 дней может подать письменную апелляцию. По Каменеву и Седову новостей у нас нет. Про препарат, который был обнаружен у Голышева, ничего не могу сказать. Это надо уточнять у РУСАДА».

Алексей Морозов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ранее ИИХФ дисквалифицировала гендиректора ХК «Сочи» Игоря Григоренко до 2029 года из-за положительной допинг-пробы. Также по этой причине временно отстранены хоккеисты ЦСКА Владислав Каменев и Никита Седов.

Реакция игрока

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев отреагировал на двухлетнюю дисквалификацию за допинг и заявил, что будет отстаивать свою невиновность.

«К сожалению, сегодня слушания отложили. Вчера с утра я и мои юристы получили обвинения РУСАДА, где они предлагают два года дисквалификации. Мы за сутки подготовили исчерпывающий ответ на обвинения, но неожиданно РУСАДА попросило отложить слушания для ознакомления с позицией. Комитет предложил провести слушания 25 сентября.

Конечно, я разочарован, мы надеялись, что сегодня всё закончится, но самое главное — результат. Надеюсь, через две недели смогу доказать свою невиновность. И не сомневаюсь в этом!» — написал Голышев в своём телеграм-канале.

Анатолий Голышев Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Что здесь можно сказать? На наш взгляд, КХЛ должна быть более независимой лигой и больше рассчитывать на внутренние правила и регламент, а не отталкиваться от решений РУСАДА. К примеру, в НХЛ, к уровню которой мы так стремимся, на все решения ВАДА, РУСАДА и иже с ними плевали с высокой колокольни: эти организации попросту не могут диктовать свои условия, правила и влиять на карьеру спортсмена в главной хоккейной лиге планеты. В НХЛ есть свои правила, которые каждый игрок должен выполнять, но вмешательства во внутренние дела организации там не допустят.

Может, КХЛ тоже пора пойти по этому пути?