«Вашингтон» убил шансы Овечкина на второй Кубок Стэнли? Разбираем межсезонье «столичных»

Меньше месяца остаётся до первого матча «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ. «Столичные» вышли из отпуска, даже капитан команды Александр Овечкин уже вовсю гоняет по льду арены «Кэпс».

В прошлом сезоне «Вашингтон» стал главной сенсацией НХЛ. Команде предрекали в лучшем случае борьбу за попадание в плей-офф, а подопечные Спенсера Карбери вопреки всем прогнозам начали сметать соперников и в итоге финишировали на первом месте в Восточной конференции и на втором — в сводной таблице НХЛ.

Более того, «Кэпиталз» даже прошли первый раунд плей-офф. Впервые с момента, как взяли Кубок Стэнли в 2018 году! «Столичные» разобрались с «Монреалем» в пяти матчах. В следующем раунде, конечно, не сумели ничего противопоставить «Каролине», но даже так сезон стал крайне успешным для команды, от которой и близко не ожидали таких результатов. Во многом из-за этого Карбери вручили приз лучшему тренеру года.

А ведь ещё в то же время Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим голеадором в истории НХЛ!

Теперь ожидания от «Вашингтона» будут крайне высокими. Однако смогут ли «Кэпиталз» удержать заданный уровень? Как вообще изменилась команда за межсезонье-2025 и чего теперь стоит ожидать от банды Карбери? Разбираемся.

Потери и приобретения

«Столичные» не особо изменились за лето-2025.

Команду покинули несколько важных хоккеистов нижних звеньев. Эндрю Манджапане, ставший, вероятно, самой неудачной сделкой «Вашингтона» в межсезонье-2024, отправился в «Эдмонтон», достаточно серьёзно освободив платёжку. Ушли крепкий работяга Тейлор Рэддиш, подписавшийся с «Рейнджерс», а также старожил «Кэпиталз» Ларс Эллер, присоединившийся к «Оттаве».

Фронт-офис «столичных» также провёл несколько сделок на вход. «Вашингтон» выменял правого нападающего Джастина Сурдифа из «Флориды» и защитника Деклана Чисхольма из «Миннесоты». На счету первого к 23-м годам всего четыре встречи в НХЛ и один гол, у второго к 25 годам — 99 матчей и 21 (5+16) результативный балл.

Кроме того, «Кэпиталз» подписали 18-летнего форварда Линдена Лаковича и звезду КХЛ Шелдона Ремпала, а также продлили Энтони Бовиллье.

Окончательно команду покинули легенды, не игравшие в минувшем сезоне, но регулярно поддерживавшие одноклубников, — Никлас Бекстрём, вернувшийся в Швецию, и Ти Джей Оши, завершивший карьеру.

«Вашингтон» довольно слабо поработал в межсезонье. По данным официального сайта НХЛ, «столичные» на рынке свободных агентов искали нападающего в первое-второе звенья, однако не сумели никого подписать. И теперь, вероятнее всего, пойдут в сезон с имеющимся составом.

Одной из основных проблем «Кэпиталз» в минувшем сезоне стала короткая скамейка. Карбери везло, что парни из АХЛ неплохо проявляли себя, когда это требовалось. Например, Этен Фрэнк, который дебютировал в НХЛ только в ходе прошлой регулярки, когда ему было уже 26 лет. Нападающий в итоге провёл 24 встречи и набрал 7 (4+3) очков. Однако это везение не будет длиться вечно.

«Вашингтон» не сумел решить главную проблему и при этом потерял нескольких крепких игроков, а на замену им взял спорные и довольно рискованные кандидатуры. На бумаге состав стал слабее. А ведь некоторые важные хоккеисты вроде Ови, Джона Карлсона, Ника Дауда и Тревора ван Римсдайка стареют и уже не могут выдерживать темп всего матча. Но заменить их особо некем.

Александр Овечкин и Джон Карлсон Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Всё ли так плохо?

Не совсем.

«Вашингтон» сохранил всех лидеров и основных игроков — тех, кто должен определять результаты клуба в ближайшем будущем. Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум, Алексей Протас останутся важными хоккеистами в атаке, причём ещё надолго. У каждого на руках длительный контракт с «Кэпс».

Вскоре предстоят переговоры с ещё одним лидером нападения — Коннором Макмайклом. Однако и тут «столичные» находятся в сильной позиции, поскольку после завершения контракта в конце сезона-2025/2026 канадец станет ограниченно свободным агентом. Коннор наверняка захочет остаться, так что стороны должны договориться.

Что касается защиты, здесь команда может надеяться на Джейкоба Чикрана, Расмуса Сандина, Мартина Фехервари и Мэтта Роя, у которых также действуют долгосрочные соглашения. «Кэпиталз» надёжно укреплены и на последнем рубеже. В ходе прошлого сезона клуб продлил контракты с обоими вратарями — Чарли Линдгреном и Логаном Томпсоном.

«Вашингтон» сумел сохранить основу — то, что в Северной Америке принято называть словом «core». И это важно, поскольку теперь команде явно не требуется перестройка.

Впрочем, здесь тоже есть свои тревоги, однако об этом мы поговорим чуть ниже.

Пока же стоит отметить, что «Кэпиталз», вероятно, пойдут ва-банк с молодёжью. Те места, которые должны были занять опытные хоккеисты, отдадут юнцам. И ведь, опять-таки, на бумаге у «столичных» довольно талантливые проспекты — 20-летние Райан Леонард и Эндрю Кристалл, 21-летний Иван Мирошниченко, а также 23-летний Хендрикс Лапьер, некогда считавшийся алмазом и сейчас, скорее всего, получивший свой последний шанс. Могут подтянуть к основе Илью Протаса — брата Алексея.

В общем, выбирать есть из кого. Вопрос лишь в том, будут ли проспекты готовы к полноценной игре в НХЛ. Всё-таки даже Протасу и Макмайклу понадобилось время, чтобы адаптироваться к уровню Национальной хоккейной лиги.

Впрочем, в клубе держат руку на пульсе. Генеральный менеджер «Кэпс» Крис Патрик прямо об этом заявляет: «Если наш план не сработает или мы почувствуем, что команде нужно добавить опытного игрока, мы выйдем на рынок и будем действовать агрессивно. Но, думаю, нам нужно посмотреть, что покажут некоторые из молодых ребят, и затем принимать решения. Тем не менее я испытываю уверенность относительно состава команды».

В чём беспокойство?

Один из главных вопросов заключается в том, смогут ли хоккеисты, в прошлом сезоне ставшие лидерами «Вашингтона», сохранить прежний уровень.

Только посмотрите на статистику по итогам прошлой регулярки:

Дюбуа — 66 (20+46) очков в 82 матчах, личный рекорд по очкам и ассистам;

Чикран — 47 (20+27) очков в 74 встречах, личный рекорд по голам и очкам, повторение личного рекорда по ассистам;

Уилсон — 65 (33+32) очков в 81 матче, личный рекорд по голам, ассистам и очкам;

Строум — 82 (29+53) очка в 82 встречах, личный рекорд по голам, ассистам и очкам;

Протас — 66 (30+36) очков в 76 матчах, личный рекорд по голам, ассистам и очкам;

Макмайкл — 57 (26+31) очков в 82 встречах, личный рекорд по голам, ассистам и очкам;

Фехервари — 25 (5+20) очков в 81 матче, личный рекорд по ассистам и очкам;

Сандин — 30 (4+26) очков в 82 встречах, личный рекорд по ассистам и очкам.

Восемь основных хоккеистов провели лучший сезон в карьере. Конечно, это связано и с успешной игрой всего «Вашингтона», однако массовое улучшение результатов намекает на то, что некоторые хоккеисты явно оверперформили. А это значит, что логичнее всего ожидать снижения показателей и уровня игры.

Алексей Протас Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Вопрос в том, кого и до какой степени это коснётся. Нынешний сезон станет серьёзной проверкой для хоккеистов «Вашингтона» и покажет, кто из них действительно готов вести за собой команду и расти дальше.

А есть ли мотивация?

Фактор мотивации также окажет своё влияние. Теперь на «столичных» будут смотреть как на топ-команду, что накладывает определённый груз ожиданий на игроков. Часть из них ещё не сталкивалась с подобным.

В прошлом сезоне «Кэпиталз» были явным андердогом, и отношение к ним как к аутсайдеру заметно раззадоривало хоккеистов. Они стремились доказать, что способны на большее. Энтузиазм неизбежно сменится на груз ответственности.

Кроме того, у игроков была дополнительная мотивация в виде погони Овечкина за рекордом Гретцки. Близость к такой великой истории заставляла хоккеистов выкладываться на полную в каждом матче и даже выходить за свои пределы. Это признаёт и главный тренер «Вашингтона».

«Можно отметить все положительные моменты, которые пошли нам на пользу, то, что действительно хорошо сработало. Что ж, теперь мы возвращаемся к тренировкам. Всё зависит от нас. Моя задача — не только пробудить в нашей команде голод, но и вывести её на новый уровень.

Именно над этим мы и работали, исходя из принципа: «Прошлый год был отличным, многого удалось достичь, однако нам ещё предстоит сделать шаг вперёд».

Великая погоня сильно заряжала нас энергией в минувшем сезоне. И теперь, чтобы заместить её влияние, нужно думать: «Эй, у нас есть цель выиграть Кубок Стэнли, так что нам нужно будет выложиться чуть больше», — сказал Карбери.

Схожие мысли о голоде высказывает и Патрик: «Думаю, у ребят есть некий голод, они хотят показать: «Мы продолжаем строить свою игру и совершенствоваться. Да, это был лучший год в моей карьере с точки зрения статистики, но мне ещё есть что показать».

Так что теперь будет важно найти новую мотивацию. Кубок Стэнли для такой довольно молодой и неопытной команды, в которой мало кто добирался до заветного трофея, может стать достаточно сильным стимулом впахивать. Особенно в последний год Овечкина в НХЛ. Тем не менее стоит понимать, что проблемы с составом способны быстро погасить настрой.

В то же время достойно проводить своего капитана — чем не достойная мотивация, чтобы выжать всё из себя?

К слову, об Ови…

Чего ожидать от Овечкина?

Великая восьмёрка побил рекорд Гретцки и явно выдохнул. Теперь Овечкин может провести сезон без какого-то давления и постоянных вызывающих стресс разговоров вокруг. Конечно, впереди ещё отметка в 900 голов и общий рекорд по количеству шайб, включая плей-офф, но титул лучшего голеадора в истории НХЛ уже принадлежит Ови. Теперь он точно будет поспокойнее.

К трудовой этике и любви Александра к хоккею, к его голоду до голов вопросов никогда не возникало. Но было очевидно, что погоня за рекордом его дополнительно мотивировала. Это было ему только на руку. Разговоры вокруг? Возможно, они только давили, а может, наоборот, ещё больше стимулировали поскорее добраться до заветных чисел 894-895 и уже прекратить все эти обсуждения.

Иными словами, вопрос: как изменятся мотивация и подготовка Ови к сезону после того, как он побил рекорд? Получится ли у него продолжить идти по темпу минувшего сезона? А ведь это 0,67 гола за матч. То есть по две шайбы каждые три встречи.

Кроме того, пока не совсем понятно, в какой форме нападающий подойдёт к сезону. Всё-таки уже 17 сентября ему исполнится 40 лет. Алекс не раз ухитрялся улизнуть от вездесущих рук Отца Времени, но однажды догонят и его.

С учётом проблем с составом открывается ряд потенциальных проблем.

Во-первых, продолжат ли одноклубники успешно играть на Ови, как в прошлом сезоне?

Во-вторых, что будет происходить с игровым временем Восьмёрки и как изменится его роль в команде?

Пока из всех этих вопросов ответ есть только на один. Тренерский штаб регулярно находится в контакте с Овечкиным и подстраивает игровое время россиянина под его физическое состояние. Карбери уже доказал, что умеет грамотно работать с Алексом и максимизировать эффект от каждой смены нападающего. В новом сезоне главному тренеру придётся решить более сложную головоломку, однако она точно будет ему по зубам.

Как бы то ни было, пока не совсем понятно, чего ожидать от Овечкина в грядущей кампании. Возможно, он окончательно отойдёт на второй план, дав дорогу молодым. А может, соберётся с силами и устроит свой «последний танец», организовав погоню за общим рекордом по количеству голов. Александр способен на любой из сценариев, и во многом от его состояния и выборов будет зависеть, насколько успешно «Вашингтон» выступит в новом сезоне.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Выводы

«Вашингтон» сохранил основу, и теперь его будущее без Овечкина не кажется мрачным. Команда может добиться больших успехов. Через пару лет. Да и в новом сезоне болельщикам будет на кого посмотреть и на что понадеяться.

Тем не менее есть немало обоснованного пессимизма.

Команда не сумела решить проблему с короткой скамейкой, потеряла несколько крепких игроков из нижних звеньев и заменила их заведомо более слабыми игроками. Молодёжь пока не обстреляна, поэтому вряд ли она начнёт сразу давать результат. В то же время ожидания от «столичных» будут высоки, им придётся соответствовать новообретённому статусу, а сделать это с нынешним составом будет практически невозможно.

Помимо этого, ряд хоккеистов «Кэпиталз» наверняка ждёт спад, поскольку вся команда пробила потолок в минувшем сезоне. То, как игроки отреагируют на вероятное снижение показателей, даст ответы на вопросы о том, кто достоин развиваться дальше, а кто на самом деле прыгнул выше головы и неспособен на большее. Однако результаты команды не должны сильно просесть, потому что кто-то явно продолжит прогрессировать.

Могут проявиться проблемы с мотивацией, поскольку энтузиазм, за счёт которого «Вашингтон» вырвал немало матчей, неизбежно сменится ощущением ответственности. А ещё непонятно, чего ожидать от главного лидера — Овечкина.

Если в прошлом году автор текста, вопреки ожиданиям большинства фанатов и экспертов, был настроен крайне оптимистично, то сейчас ближайшее будущее видится уже не таким светлым. Команда столкнётся с огромными трудностями, которые, вероятнее всего, помешают ей добиться по-настоящему высоких результатов.

Тем не менее потенциал «Вашингтона» огромен. Если фронт-офис «столичных» до дедлайна качественно поработает на рынке, то «столичные» и за Кубок Стэнли сумеют побороться.

