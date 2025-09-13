Красивая история из Америки. «Питтсбург» заключил прощальный контракт с легендой НХЛ

Марк-Андре Флёри получил возможность завершить карьеру там, где он её и начал два десятка лет назад.

Один из лучших голкиперов в истории Национальной хоккейной лиги Марк-Андре Флёри уже несколько раз объявлял о завершении игровой карьеры. Канадский вратарь ещё год назад заявил, что сезон-2024/2025 точно станет для него последним в НХЛ. На протяжении всего регулярного чемпионата голкиперу «Миннесоты Уайлд» устраивали пышные проводы на североамериканских аренах, куда он приезжал последний раз в качестве профессионального игрока.

Разумеется, наиболее красочная и памятная церемония состоялась 30 октября 2024 года, когда вратарь Флёри последний раз посетил «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арену» в Питтсбурге. В этом городе канадский голкипер добился грандиозных достижений, навсегда вписав своё имя в историю «Пингвинз». Американский клуб выбрал Марка-Андре под первым номером на драфте НХЛ 2003 года. И на протяжении последующих 14 лет канадский голкипер защищал ворота «Питтсбурга», завоевав с этим клубом в общей сложности три Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017).

Цветочек провёл за «Пингвинз» 691 встречу в регулярных чемпионатах НХЛ, одержав 375 побед при 44 шат-аутах. По всем перечисленным показателям канадскому вратарю принадлежат клубные рекорды, превзойти которые в ближайшие несколько десятков лет (если не больше) точно не представляется возможным. Свой последний официальный матч в Питтсбурге Флёри провёл в качестве вратаря «Уайлд» (5:3) и выиграл его, отразив 26 бросков из 29. Здесь стоит заметить, что за «Миннесоту» Марк-Андре провёл три последних сезона в своей легендарной карьере, а после памятного ухода из «Питтсбурга» в 2017 году он также выступал за «Вегас Голден Найтс» (финал Кубка Стэнли – 2018) и «Чикаго Блэкхоукс».

После вылета «дикарей» из последнего плей-офф НХЛ Флёри повесил коньки на гвоздь, однако уже через несколько недель снял их оттуда, чтобы вместе со своим многолетним партнёром по «Питтсбургу» Сидни Кросби отправиться на чемпионат мира 2025 года. На мировом первенстве Марк-Андре провёл три матча, будучи вторым номером в национальной команде за Джорданом Биннингтоном. В четвертьфинале канадцев постигло громадное разочарование во встрече со сборной Дании (1:2). Казалось, что завершить карьеру на красочной ноте у Флёри уже не выйдет.

В начале лета его агент отмечал, что в нынешнее межсезонье сразу несколько команд НХЛ были заинтересованы в услугах Флёри, но тот уже принял окончательное решение завершить карьеру. Однако в Северной Америке очень любят трогательные истории, за что руководство клубов НХЛ можно только поблагодарить. Там действительно умеют красиво прощаться с игроками, которые долгое время приносили им пользу на площадке.

Накануне стало известно, что «Питтсбург» внезапно подписал пробный контракт с 40-летним Флёри. Нет, речь здесь не идёт о том, что Марк-Андре всё-таки решил тряхнуть стариной и будет через просмотр в тренировочном лагере снова пробиваться в главную команду системы. Хотя вполне вероятно, что нынешней вратарской бригаде «Пингвинз» Флёри бы и не помешал. На самом деле, просмотровый контракт с ним – это своего рода бюрократическое решение, чтобы Марк-Андре всё-таки смог завершить карьеру в качестве вратаря «Пингвинз». Свой прощальный матч за клуб он проведёт на предстоящей предсезонке 27 сентября с «Коламбус Блю Джекетс».

«Для всей организации «Пингвинз» большая честь приветствовать Марка-Андре Флёри снова на льду Питтсбурга. В прошлом году все были свидетелями того, как Марк любим и уважаем в хоккее, однако это восхищение выходит за рамки его заслуг и карьеры. Марк так много значит для нашей команды, наших болельщиков и города Питтсбурга благодаря своей личности. «Пингвинз» считают, что он и его семья больше всего заслуживают этой возможности отпраздновать этот момент возвращения туда, где всё начиналось, перед верными болельщиками чёрно-золотой команды», — приводит слова генменеджера клуба Кайла Дубаса пресс-служба.

Марк-Андре Флёри в «Питтсбурге»

Примечательно, что Флёри до сих пор остаётся последним голкипером, выбранным на драфте НХЛ под общим первым номером. Благодаря удачным пикам «Питтсбург» за три года (с 2003-го по 2005-й) смог собрать лидерский костяк команды, часть которого по сей день остаётся игроками американского клуба. У Флёри не получилось провести всю карьеру в НХЛ в форме «Питтсбурга», но свою финальную встречу он всё-таки сыграет в ней. Хотя сам канадский голкипер и не хочет напрямую говорить об этом, чтобы не проявлять неуважение к «Миннесоте».

«Мне не нравится говорить, что я завершаю карьеру в составе «Питтсбурга». Не хочу проявлять неуважение к «Миннесоте». Свой последний матч в НХЛ я провёл за них. Последний контракт в НХЛ я подписал с ними. И они сделали для меня очень многое.

Но я хотел вернуться туда, где всё начиналось. Знаете, вижу в этом подмигивание моему прошлому. В последний раз надену свитер «Пингвинз» и снова увижу старых товарищей по команде и моих друзей. Для меня это способ пройти полный круг», — подытожил Флёри.