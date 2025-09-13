Голевой фестиваль в Омске! «Авангард» уверенно обыграл «Динамо» в матче с 11 шайбами

В последних матчах «Авангарда» и «Динамо» было мало веселья. Бело-голубые увезли победу из Магнитогорска, но у «Магнитки» хватает своих внутренних проблем, да и по игре «Металлург» смотрелся получше. «Авангард» еле вымучил победу у организованного «Амура», попутно растратив множество попыток большинства всех сортов и расцветок. Эндрю Потуральски, который стал одним из самых заметных новичков лиги этим летом, уже получил множество критики — особенно на фоне того, что Рид Буше начал забивать в Екатеринбурге.

Правда, в Омске быстро стало понятно, что встреча скучной не будет. Североамериканским на всех уровнях этим летом становился «Авангард», однако типично американский гол организовали динамовские легионеры. Атаку начал Даниил Пыленков своим набросом, Макс Комтуа на пятаке оттянул внимание на себя, а Седрик Пакетт открыл счёт — это был лишь второй бросок гостей в матче. Правда, очень быстро сработало большинство «Авангарда»: Николай Прохоркин удачно сыграл на пятаке, а Потуральски набрал своё первое очко в лиге. Два гола случились за три минуты.

После этого серьёзным территориальным преимуществом владел «Авангард», который давил, давил, прописался в зоне Максима Моторыгина, но пропустил две шайбы. За 50 секунд хозяева заработали два удаления, а бело-голубая спецбригада остаётся смертоносной даже после летних перемен в тренерском штабе. «Динамо» забило и в двойном большинстве, и в обычном, хотя негласный король пятака Пакетт в это время был удалён за грубость.

Второй период для «Авангарда» начался прекрасно — со своего гола в большинстве и хорошего подключения Дамира Шарипзянова. Преимуществом снова владела команда Буше, которая выглядела лучше готовой физически и более нацеленной на ворота. Нельзя сказать, что бело-голубых запирали в зоне, по статистике они успели провести даже больше времени в атаке, однако усилия «Авангарда» превращали владение москвичей в стерильное, до Серебрякова почти не доходили броски: часть блокировали игроки, но чаще их и не давали наносить.

Ну а гостям напомнили о себе бывшие динамовцы. Дмитрий Рашевский забил гол, который стал одновременно и красивым, и нелепым: 96-й номер классно убрал с пути Кирилла Адамчука, но бросок у него не получился. Моторыгин решил накрыть шайбу, однако как будто не прочитал траекторию, после чего шайба заползла под рукой вратаря.

На предматчевом интервью у Алексея Кудашова спрашивали про Рашевского, на что он ответил: «Почему вы именно про Рашевского спрашиваете? Николай Прохоркин тоже у меня был». Бывший игрок СКА, которым недолго руководил Кудашов, передал привет тренеру, о котором сам тепло отозвался в интервью между перерывами. После этого Прохоркин забил ещё дважды: сначала подправил бросок Максима Лажуа, а потом в позиционной атаке бросил сквозь двух хоккеистов на пятаке. Хет-трик Прохоркина стал первым в новом сезоне КХЛ.

В третьем периоде «Авангард» снова забросил вскоре после возобновления игры: гол начался с того, что Наиль Якупов навязал борьбу Адамчуку и завёз шайбу за чужие ворота, откуда сделал пас Александру Волкову. Гол закончил игру для Моторыгина, который провёл не лучший матч. Однако здесь больше вопросов к динамовскому менеджменту: понятно, что играющий с самого начала предсезонки Моторыгин, почти не получавший отдыха, в какой-то момент устанет. Почему выменянный летом у «Спартака» Дмитрий Куликов, который мог бы хоть немного разгрузить Моторыгина, играет в ВХЛ?

Всё это время сменщиком Моторыгина был Владимир Селиванов, которому 17 лет исполнилось только в июле, однако обстоятельства заставили сыграть за основу уже сейчас. Молодой голкипер начал свою карьеру в КХЛ с того, что троекратно перекрестился. Забегая вперёд: Владимир не пропустил — правда, и его команда не победила.

После замены вратаря уже Никита Гусев смог подкараулить ошибку Рашевского и организовал сам себе момент, который завершил броском — правда, шайба зашла в ворота рикошетом от Артёма Швеца-Рогового, на которого и был записан гол. Динамовцы больше играли в зоне соперника в оставшееся время, но КПД этого владения был невелик. Гости вышли на лёд вшестером уже за три с половиной минуты до конца, однако Джованни Фьоре поставил точку броском в пустые ворота. Омичи были даже ближе к восьмой шайбе, но Селиванов спас на последних секундах встречи.

«Авангард» после такой игры будет действовать явно веселее, а вот к «Динамо» появляется всё больше вопросов. Конечно, ассоциации с прошлым годом какое-то время будут работать, но аналогия — не аргумент, ситуации на 100% не похожи. Кроме того, в прошлом году у «Динамо» не было такого влиятельного заместителя гендиректора. Случайно ли то, что бывшие помощники Романа Ротенберга в СКА не нашли себе работу в других клубах КХЛ?