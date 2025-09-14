Победа минского «Динамо», агент высказался о контракте Кузнецова. Итоги дня в хоккее

13 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись два матча. Подводим их итоги и рассказываем о главных новостях из мира хоккея.

В составе «Авангарда» отличились Николай Прохоркин (трижды), Дамир Шарипзянов, Дмитрий Рашевский, Александр Волков и Джованни Фьоре. За «Динамо» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт, Джордан Уил, Игорь Ожиганов и Артём Швец-Роговой.

На шестой минуте нападающий Алекс Лимож забил первый гол и вывел минчан вперёд. На 34-й минуте форвард «Барыса» Майк Веккионе сравнял счёт. На 35-й минуте нападающий Алекс Лимож удвоил преимущество гостей. На 40-й минуте форвард Сэм Энас забросил третью шайбу в ворота астанинской команды.

«Подвижки есть, решения нет». Бабаев — о новом контракте Евгения Кузнецова

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, рассказал, что у хоккеиста есть договорённости с клубом, но пока нет контракта.

«Подвижки есть, решения нет – как такового предложения по контракту. Можно сказать, что есть определённые договорённости, нужна только финальная точка. Но пока её нет, обсуждать это бессмысленно. На данный момент Евгений находится в России и продолжает подготовку к сезону. Как только мы подпишем контракт, сразу же вылетим в Америку», – цитирует Бабаева «Советский спорт».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Евгений играл в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.

Известный фанат «Ак Барса» пропал без вести, спасая из воды беременную женщину

Один из самых известных фанатов «Ак Барса» Антон Агафонов пропал без вести, спасая из воды беременную женщину, сообщает «БИЗНЕС Online».

Как сообщает издание, на берегу Волги врачи и медсёстры отмечали день рождения своего руководителя — стоматолога Антона Агафонова.

«В разгар праздника компания решила прокатиться по Волге. Там, катаясь на большой воде, один из «капитанов» совершил опасный манёвр. В чём именно он заключался — ещё предстоит установить следователям. Но суть была в том, что из-за этого манёвра якобы поднялась большая волна, которая и обрушилась на катер с семью пассажирами. Лодка перевернулась. На подмогу поспешил катер, в котором были трое — они первыми ринулись на помощь и стали вытаскивать пострадавших. Во втором катере и был Агафонов, он прыгнул в воду спасать утопающих. «И получается так, что он как раз спасал беременную девушку. Она держалась за него… До тех пор, пока он сам не пошёл ко дну. Утонул…» — заявил собеседник. Девушка, спасённая Агафоновым, находится под наблюдением врачей. Поиски Антона Агафонова продолжаются», — сказано в статье издания.

«Хоккейный клуб «Ак Барс» выражает искреннюю поддержку родным и близким Антона в этот непростой момент. Мы до последнего будем верить в лучшее», — прокомментировали ситуацию в «Ак Барсе».

Овечкин, вероятно, стал владельцем уникального Aurus Arsenal с символичным номером 008

Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, вероятно, стал обладателем автомобиля Aurus Arsenal.

На сайте PlatesMania.com, который специализируется на фотографиях автомобильных номеров и автомобилей со всего мира, появилось фото Овечкина вблизи данной машины. Этот снимок был сделан примерно неделю назад на улицах Москвы.

До настоящего времени Aurus Arsenal выпускался исключительно для Федеральной службы охраны (ФСО). Версия, предназначенная для частных заказчиков, была впервые представлена в июне на ПМЭФ-2025, а её выход на рынок запланирован на 2026 год. Судя по всему, Александр Овечкин получил автомобиль до официального начала продаж.

Матчи 14 сентября

