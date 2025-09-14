Сага имени Капризова. Кирилл хочет выторговать больше денег или перейти в клуб-претендент?

«Никто не может предложить ему больше, чем мы. Я просто скажу, что абсолютно уверен, что мы договоримся с Кириллом. Думаю, он действительно любит этот город и эту команду. Он чувствует, что мы движемся в правильном направлении. У него хорошие отношения с Джоном Хайнсом. У него хорошие отношения со мной. Это просто вопрос работы над новым контрактом», — сказал генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин после того, как для «дикарей» закончился сезон.

Сколько предложили бы другие клубы Капризову, будь у них такая опция, мы не знаем, но от $ 16 млн в год в «Миннесоте» Кирилл отказался, о чём в середине недели сообщил Франк Серавалли:

«Источники сообщают, что сторона суперзвезды Кирилла Капризова отклонила предложение «Миннесоты» о продлении контракта на восемь лет на общую сумму $ 128 млн на встрече во вторник. Это сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ как по кэпхиту ($ 16 млн), так и по общей сумме».

Болельщики «Миннесоты» тут же сошли с ума в социальных сетях. В основном их досада была выражена нецензурно, но оскорблений почти не было. Хотя подобное уже случалось, когда Капризов подписывал предыдущий контракт. А особо фанатичные люди начали мониторить один ресурс, который в России запрещён, дабы узнать, отписался ли Кирилл от аккаунта клуба или нет.

Чем может быть вызван отказ от такого огромного контракта? Во-первых, Капризов логично не торопится перед подписанием главного соглашения в своей жизни. Здесь нужно оценить и перспективы, и возможность получить как можно больше, и потенциальные варианты на рынке ближе к концу или уже после сезона. До последнего, конечно, далеко, однако попытаться просчитать это можно.

Тот же Серавалли, который сообщил об отказе Капризова от рекордного контракта, за несколько дней до этого говорил, что сторона Кирилла хочет решить вопрос перед стартом тренировочных лагерей клубов НХЛ. Это подводит к мысли о том, что ситуация с 97-м номером «Миннесоты» походит на ту, что прошёл Игорь Шестёркин прошлой осенью. Стоит напомнить: тогда российский вратарь отказался от первого предложения, а на второе уже согласился. И предложение увеличилось всего на $ 500 тыс. в год. Хотя в сумме это даёт плюсом $ 4 млн – сумма, за которую можно и нужно торговаться. Вот и Кирилл вместе с представителями, вероятно, пытается получить максимум.

А что это за максимум? Один источник сообщал о $ 18-19 млн в год. Звучит, конечно, очень масштабно и громко, но до таких сумм вряд ли дойдёт. Не оправдывает такие цифры даже быстрорастущий потолок зарплат.

Также был слух, что «Миннесота» запросила у стороны Капризова список клубов, куда его можно обменять. Просьба пришла, соответственно, после того, как россиянин отказался от подписания контракта. Такое точно могло быть, однако это не означает, что «Уайлд» отчаялись и больше не будут пытаться заключить с Кириллом соглашение. Банальная перестраховка и частично протокольная история.

Кирилл Капризов Фото: David Berding/Getty Images

Варианты развития событий

Первый и одновременно самый банальный, выходящий из рассуждений выше – Капризов получит слегка улучшенное предложение и подпишет контракт с «Миннесотой». Честно говоря, пока складывается ощущение, что Кирилл оставляет своим приоритетом подписания договора с действующим клубом. Будь по-другому, мы бы уже получили целую охапку слухов. Причём связывали бы их с конкретными организациями.

Второй вариант – стороны не договариваются о контракте, и «Миннесота», чтобы не остаться с носом, меняет Кирилла и получает внушительную компенсацию. Однако сложность для «дикарей» в таком случае будет заключаться в том, что выбирать клуб будет де-факто Капризов, а это сразу снижает потенциальную компенсацию.

Третий – Кирилл доработает контракт с «Уайлд», выйдет на рынок и выслушает все приходящие предложения. И тут уже придётся выбирать: шанс побороться за кубок за более низкую оплату труда или переход на максималку в строящуюся команду. Второй вариант можно отнести к области фантастики – менять «Миннесоту», где тебе всё знакомо, на клуб по типу «Коламбус», «Чикаго» и так далее Капризов точно не будет.

Хотя авторитетный инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в соцсетях написал: «То, что он сказал «нет», убеждает меня в одном: они знают, что где-то есть что-то покрупнее. Должен быть кто-то с предложением на семь лет и $ 19-20 млн». Но это мнение, а не инсайд, так что слишком серьёзно слова Фридмана пока не воспринимаем.

Есть ещё вариант развития событий, при котором россиянин подписывает небольшой по сроку и сумме контракт с потенциальным контендером. О нём некоторые размышляют, но это банально невозможно. С учётом истории травм и повреждений Кирилл не будет так рисковать – это опасно и бессмысленно.

Если резюмировать всё вышесказанное, то нельзя сказать, что сага с подписанием контракта Капризова является какой-то исключительной и уникальной. Просто масштаб игрока рождает много слухов и домыслов.

