Начало по плану. У «Динамо» 0 поводов для панических выводов, несмотря на провал старта

Смотреть в турнирную таблицу всего после четырёх туров – странное дело даже для такого вида спорта, как футбол, в котором ценность каждого отдельного матча в разы превышает значение встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Вот только в футболе медали любого достоинства разыгрываются по итогам гладкой части сезона, потому что никакого другого формата проведения чемпионата там и не существует. По крайней мере, если мы ведём речь о российском футболе.

В хоккее всё совершенно иначе, особенно в КХЛ. Это в Северной Америке регулярный чемпионат вызывает неподдельный интерес, потому что после его окончания половина команд отправляется в досрочный отпуск. В современной КХЛ монотонный 68-матчевый марафон определяет лишь шесть неудачников, причём бо́льшую их часть можно с уверенностью спрогнозировать ещё до начала сезона.

Для придания интереса к регулярке руководством лиги был придуман Кубок Континента, но уже выигрывавшие его команды точно не ставят повторное завоевание этого трофея во главу угла. Особенно если клуб становился чемпионом регулярки всего несколько лет назад. По большому счёту единственной задачей на регулярку для топ-клуба КХЛ является построение команды, которая может быть успешной в плей-офф.

Именно по такому пути в прошлом сезоне пошло московское «Динамо». В межсезонье тренерский штаб Алексея Кудашова повёз команду в Минск, где игрокам пришлось выдержать бешеные нагрузки. Ещё в августе главный тренер столичной команды предупредил руководство клуба и всю хоккейную общественность, что бело-голубых будет ждать сложнейший старт сезона. Так и получилось. После семи встреч динамовцы шли вне зоны плей-офф, набрав всего четыре (!) очка. В активе подопечных Кудашова было две победы при пяти поражениях в основное время.

Дальше ситуация постепенно стала чуть выправляться, однако в начале октября произошла точка кипения. После двух периодов в Магнитогорске «Динамо» выигрывало 3:1 у местного «Металлурга», но в заключительной двадцатиминутке пропустило четыре шайбы кряду и «сгорело» 3:5. После возвращения в столицу России последовали разбор полётов, смена капитана и сумасшедший отрезок из 13 побед в 16 матчах всего с одним поражением в основное время.

Так повлияла смена капитана? Лишь отчасти. Главная составляющая залога стремительного взлёта «Динамо» заключалась в том, что, в принципе, так всё и было рассчитано. Когда-то бывший тренер сборной России Игорь Захаркин ввёл в оборот выражение «запланированный спад». Год назад Кудашов фактически пошёл по его стопам, внедрив новый термин «залезем на сезон».

Алексей Кудашов Фото: ХК «Динамо»

Все прекрасно помнят, что было дальше. В дедлайн руководство «Динамо» решило проблему с основным вратарём, приобретя у «Лады» Владислава Подъяпольского, а в плей-офф бело-голубые выдали свою лучшую кубковую кампанию за 12 лет. Впервые с 2013 года динамовцы добрались до третьего раунда Кубка Гагарина, а в тренерском штабе московской команды естественным образом убедились, что выбранная ими стратегия оказалась верной, ведь она принесла результат.

Ещё раз пропишу ключевую мысль этого текста: выбранная стратегия оказалась верной. Эта стратегия касалась как комплектования команды, так и её подготовки. Поэтому в прошедшее межсезонье в «Динамо» не стали ничего менять. Главная цель на селекцию заключалась в максимально возможном сохранении «бронзового» костяка, а предсезонная подготовка в Минске в целом проходила по тем же лекалам, что и в 2024 году.

Что на выходе? За минувший год и без того немолодой костяк команды постарел ещё на один год, а значит, выход из-под нагрузок не мог пройти менее болезненно, чем в прошлом сентябре. Поэтому никто и не удивился, когда в августе 2025-го Алексей Николаевич вновь предупредил, что его команду ждут проблемы на старте сезона. Так и получается: одна победа в четырёх встречах и промежуточное место за пределами плей-офф.

Могло ли быть лучше? Конечно. Самым негативным образом на «Динамо» отразилась потеря Подъяпольского. Его отсутствие ударило по команде сразу с двух сторон. Во-первых, сам 30-летний вратарь всегда мог в одиночку вытащить для своих партнёров матч, который развивается не по их сценарию. Во-вторых, большая нагрузка неожиданно выпала на Максима Моторыгина. 22-летний вратарь является очень талантливым, но пока ещё нестабильным спортсменом. Максим может выдать настоящий концерт в воротах, а спустя два дня – не подтвердить показанный им уровень. Именно так и случилось с Моторыгиным на маршруте Магнитогорск – Омск.

Планируется, что Подъяпольский вернётся в строй до конца месяца, что должно привести состояние вратарской линии «Динамо» в норму. В остальном же всё идет по прошлогодним стандартам: вроде бы опытные и проверенные временем защитники допускают грубые индивидуальные ошибки, иностранцы не ведут команду за собой, а у некоторых форвардов уже успел скопиться показатель полезности «-4».

Макс Комтуа Фото: ХК «Динамо»

Проигрывать никому не нравится, даже если ты сам предупредил всех, что так может быть. Нервов внутри «Динамо» в сентябре 2024 года хватало. После завершения минувшего сезона Кудашов дал откровенное интервью, в котором признался, что ранней осенью он даже был готов выгнать из команды Комтуа. Скажу больше: обмен канадского форварда мог состояться на 1000 рублей, а человеком, который отговорил главного тренера «Динамо» от стремительных выводов, был занимавший пост спортивного директора клуба Алексей Сопин.

Более того: не только Комтуа находился в тот момент в большой зоне риска. Под ударом был и ещё один новичок команды, который впоследствии выдал очень качественный плей-офф. Спустя год многие моменты из жизни московского клуба повторяются снова. Пожалуй, ключевая разница сейчас заключается в том, что Сопин уже работает в другом клубе, а за спиной самого Кудашова нависла тень потенциального преемника.

Алексей Кудашов и Роман Ротенберг Фото: ХК СКА

Но было бы крайне странно делать какие-либо панические выводы на основании всего четырёх матчей. Как минимум до середины октября за состояние бело-голубой команды волноваться уж точно не стоит, однако в любом случае оценку сезона можно подводить только по итогам плей-офф. В прошлом сезоне стратегия Кудашова принесла «Динамо» лучший результат с 2013 года. Теперь Алексей Николаевич заслужил право работать без ненужного давления.